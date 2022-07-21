Ранковий обстріл Харкова: Рашисти били по зупинках громадського транспорту, 1 особа загинула, 17 - дістали поранення

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова російськими окупаційними військами відомо про одного загиблого та 17 поранених.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант бʼє по зупинках громадського транспорту. Як наслідок - уже один загиблий і 17 поранених, один з них вкрай важкий", - зазначив міський голова.

Раніше повідомлялось про те, що російські окупанти обстрілюють один з районів Харкова.

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