Ранковий обстріл Харкова: Рашисти били по зупинках громадського транспорту, 1 особа загинула, 17 - дістали поранення
Внаслідок ранкового обстрілу Харкова російськими окупаційними військами відомо про одного загиблого та 17 поранених.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант бʼє по зупинках громадського транспорту. Як наслідок - уже один загиблий і 17 поранених, один з них вкрай важкий", - зазначив міський голова.
Раніше повідомлялось про те, що російські окупанти обстрілюють один з районів Харкова.
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