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обстріл (27110) Харків (5430) Терехов Ігор (311)

Ранковий обстріл Харкова: Рашисти били по зупинках громадського транспорту, 1 особа загинула, 17 - дістали поранення

харків,салтівка

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова російськими окупаційними військами відомо про одного загиблого та 17 поранених.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант бʼє по зупинках громадського транспорту. Як наслідок - уже один загиблий і 17 поранених, один з них вкрай важкий", - зазначив міський голова.

Раніше повідомлялось про те, що російські окупанти обстрілюють один з районів Харкова.

Читайте: Через обстріли російськими окупантами на Харківщині загинули 4 цивільних, 11 осіб дістали поранення, - ОВА

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Кацапские животные *****.
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21.07.2022 10:51 Відповісти
Вночі луплять балістичними ракетами, вдень РСЗВ. І нічого ніхто поки зробити не може. Для того щоб мати наш вогневий контроль над територією бєлг. обл. треба вийти на кордон. Але нас при спробах атак відразу з відтіля і накривають, при цьому по їхній території не можна застосовувати західну зброю. Замкнуте коло.
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21.07.2022 11:00 Відповісти
Вільха М могла би там все нахер переколшматити, але тоді не було б асфальту.
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21.07.2022 11:06 Відповісти
Елдак убирал 2 генерала подряд которые отогнали орков от Харькова - делай выводы и не обманывайся об ситуации в которой наша держава.
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21.07.2022 11:34 Відповісти
Шукайте сучих коригувальників , без них ніяк , бо б'ють туди де скупчення людей на зупинках ..((
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21.07.2022 11:10 Відповісти
та у Урагана точность с лапоть, рандомный обстрел, ну я так предполагаю
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21.07.2022 11:33 Відповісти
Прокляті кацапи! Потонете в лайні, суки! Якщо вже 7річні діти уявляють, щоб ці ваші ракети розвернулись і полетіли в вашу сторону!
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21.07.2022 12:30 Відповісти
 
 