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США або союзники можуть передати Україні винищувачі, - начальник штабу ВПС США Браун

браун,чарльз

Начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун "натякнув", що США чи хтось із союзників невдовзі можуть передати Україні західні винищувачі, причому це необов'язково будуть F-16.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, є американські F-16, є шведські Gripen, європейські Eurofighter або французькі Rafale.

"Є низка різних платформ, які можуть бути відправлені в Україну", - сказав він.

Але це точно будуть не МіГ-29, уточнив Браун, бо для них важко знайти запчастини: майже всі - у Росії.

"Можу, напевно, сказати вам, що це буде щось не російське. Чого я не можу сказати вам, що саме це буде", - додав чотиризірковий генерал.

Читайте: Путін помиляється, якщо думає, що зможе виграти в Україні війну на виснаження, - директор ЦРУ Бернс

Виступаючи на Форумі безпеки в Аспені, Браун підтримав ідею пересадки українських льотчиків на західні літаки, пише Fox News. Він сказав, що США та союзники "несуть відповідальність за те, щоб бути готовими навчати їх різних можливостей".

Український льотчик-винищувач із позивним "Джус" відкинув припущення, що українці нібито не зможуть швидко навчитися належним чином використати передові літаки: "Було багато побоювань та невірної інформації з цього приводу, але тепер сенатори мають реальну картину. Це не проблема, це виклик".

Також читайте: Франція витратить 85 млн євро на закупівлю САУ Caesar замість переданих

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Топ коментарі
+8
це було б дуже потужно.
У нас є розумні техніки, вмотивовані пілоти. Всі хочуть бити рашистів.
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21.07.2022 10:46
+6
Чим французький Рафаль гірший за американський Ф-16?
Нічим.
Він і дорожчий і якісніший. Тому що Ф-16, при всіх своїх модернізаціях, все ж таки виріб 70-х років, а Рафаль вже з 21-го століття
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21.07.2022 10:50
+5
никто и ничего не обязан передавать.
вот как в чечне было - епитесь как хотитесь.
а ниши некоторые додумались немцев обзывать - да там рогами надо кланяться в пол и лизать туфли за любую бронемашину, а не - Эээээ, слышь, чо не так, не то, мало, бабла тоже мало, особенно бабла, ай, нас захватят и вам кисда, эээ, а чо на мну смотрите как на дурака, ща Ермаку позвоню в натуре
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21.07.2022 10:57
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Один F-16 це 2-3 євролітаки
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21.07.2022 10:43 Відповісти
ціною чи можливостями?
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21.07.2022 10:46 Відповісти
Чим французький Рафаль гірший за американський Ф-16?
Нічим.
Він і дорожчий і якісніший. Тому що Ф-16, при всіх своїх модернізаціях, все ж таки виріб 70-х років, а Рафаль вже з 21-го століття
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21.07.2022 10:50 Відповісти
Тим що французьки шльондри в будь-який час перекриють підтримку запчастин або будуть затягувати поставку літаків, виторговуюяи щось іще (як було з підлодками для Австралії).
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21.07.2022 11:28 Відповісти
чим? - всім
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21.07.2022 12:38 Відповісти
ф16 по всьому світу в користуванні і виготовлено їх дофіга і більше, до них запчастин купа і ненемає прив`язки до одного-двух постачальників які в один день можуть просто змінити президента і допобачення. Плюс у нас головний партнер зараз - США (див. - лендліз) і цілком логічно дивитись саме на масовий ф16
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21.07.2022 13:54 Відповісти
Конечно же!
Рядовой обозовец Лисицын видел как над Тегераном один Ф-16 сбил 5 европейских. А потом заехал прямо в гараж Лисицыну и оттуда послышался знакомый голос - Эсли бы не туман, то сбил бы и 10, довольно улыбнулся Отто Скорцени.

так же и ты дурачок, высрав туфту в параметрах срашатрупдэй
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21.07.2022 10:54 Відповісти
Современный боевой самолет не летает без соответствующей инфраструктуры. Таковой на сегодея пока нет. Ее построение-еще более сложная задача, чем обучить пилотов. Поэтому сейчас рассуждатьь"какой лучче"- делить шкуру неубитого медведя.
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21.07.2022 10:55 Відповісти
це було б дуже потужно.
У нас є розумні техніки, вмотивовані пілоти. Всі хочуть бити рашистів.
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21.07.2022 10:46 Відповісти
У березні казали, що можуть передати Міг та Су…
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21.07.2022 10:46 Відповісти
вони й так 11 словацьких мігів передали
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21.07.2022 10:48 Відповісти
Щоб Україна отримала інші літаки, окрім Міг та Су - потрібні ще й льотчики, які вміють на них літати і персонал, який вміє їх обслуговувати (включно з диспетчерами).
Проблеми ці вирішуються, однак не дуже просто вирішуються.
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21.07.2022 10:46 Відповісти
Думаю, для пілотів це приблизно те саме, що перевчитись з курування жигулями на керування мерседесом.
Наші зможуть! Це ж не моряків вчити літати!
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21.07.2022 10:52 Відповісти
Все есть. Самолетов пока нет.
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21.07.2022 11:03 Відповісти
Підготовка льотчиків триває десь близько 6 місяців, підготовка техників для обслуговування літаків - приблизно рік.
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21.07.2022 11:05 Відповісти
Вже п'ятий місяць«можуть передати».
Або давайте або не обіцяйте.
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21.07.2022 10:47 Відповісти
таким макаром наші пілоти скоро на повітряні кулі попересідають
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21.07.2022 10:50 Відповісти
никто и ничего не обязан передавать.
вот как в чечне было - епитесь как хотитесь.
а ниши некоторые додумались немцев обзывать - да там рогами надо кланяться в пол и лизать туфли за любую бронемашину, а не - Эээээ, слышь, чо не так, не то, мало, бабла тоже мало, особенно бабла, ай, нас захватят и вам кисда, эээ, а чо на мну смотрите как на дурака, ща Ермаку позвоню в натуре
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21.07.2022 10:57 Відповісти
Юрию нужно учить историю!
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21.07.2022 11:04 Відповісти
А тобі треба "Розкажи, покажи і дай спробувать!" ? Хай буде "сюрприз" - як з "Хаймарсами" з дальністю стрільби більше 100 км
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21.07.2022 11:09 Відповісти
А навчання наших пілотів на Фантомах чомусь не планується.
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21.07.2022 10:48 Відповісти
це ж барахло ще часів в'єтнамської війни.
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21.07.2022 10:52 Відповісти
Все будет вовремя, главное не бздеть...
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21.07.2022 10:52 Відповісти
краще нє добздєть чем пєрєбздєть
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21.07.2022 10:53 Відповісти
А можуть і не передати.
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21.07.2022 10:58 Відповісти
Ну и что с того, что они "могут' передать истребители. Они и раньше могли.
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21.07.2022 10:58 Відповісти
Зараз відбувається переорієнтація Заходу з економічного тиску на військовий.

Санкції не працюють - росіяни ніколи добре не жили і починати не хочуть. За потреби, думаю, росіяни скоріше скасують пенсії ніж закінчать війну - під час попередньої кризи у них просто вкрали накопичувальні вклади і ніхто навіть не сіпнувся.

А от військова допомога - це реально корисно, бо, зрештою, лише на полі бою вирішиться, хто які території буде контролювати. Тому більшість санкцій можуть зняти (крім обмежень на поставки технологій), зате продовжиться і посилиться військова підтримка.
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21.07.2022 11:02 Відповісти
Эскалации не избежать💥☝
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21.07.2022 11:06 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,черт тебя подери,про недействующие санкции,хрюсский...
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21.07.2022 11:11 Відповісти
Через год может и получим...
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21.07.2022 11:05 Відповісти
ми приймемо й освоїмо F-22 i F-35, таку техніку обов,язково потрібно протестувати в боях з фашистською кацапією.
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21.07.2022 11:06 Відповісти
Takyje kak F35 i po kremliu otbombili bez problem
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21.07.2022 11:52 Відповісти
Тут потрібно враховувати багато речей, інструкторів, наявність, амуніцію, інфраструктуру. Grippen цікавий тим, що не потребує інфраструктури і може стартувати з проїжджої частини.
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21.07.2022 11:26 Відповісти
Цікава стаття на цю тему

ПВО и авиация на защите Украины: изменят ли NASAMS «правила игры» в воздухе?

https://www.golosameriki.com/a/air-defense-system-nasams-aviation-air-war/6662053.html

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21.07.2022 12:07 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/522866-a-10-warthog-ukraina-mozhet-poluchit-legendarnye-amerikanskie-shturmoviki-video Міністр ВПС США Френк Кендалл не відкидає ідею про передачу Україні https://focus.ua/uk/*******-novosti/522866-a-10-warthog-ukraina-mozhet-poluchit-legendarnye-amerikanskie-shturmoviki-video штурмовиків А-10 Warthog
Зараз ВПС США є єдиними експлуататорами А-10. Це культовий літак безпосередньої підтримки, який відомий насамперед своєю 30-мм гарматою GAU-8/A Avenger і важкою бронею. Незабаром в американській армії планують виводити з експлуатації Warthog. У 2023 фінансовому році ВПС запросили дозвіл на виведення 21 борту протягом року. Літак довів свою ефективність у малоінтенсивних бойових діях за несприятливих умов, проте виникає питання про їх корисність у конфліктах високої інтенсивності та в оспорюваному повітряному просторі.
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21.07.2022 12:34 Відповісти
Ну - якщо накрить спочатку ворожу ППО "хаймерсами" а потім направить "Бородавочники"- "утюжить" позиції , а зверху "підвісить" пару МіГів дл прикриття від Су-35-х - то "буде діло"
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21.07.2022 13:08 Відповісти
 
 