США або союзники можуть передати Україні винищувачі, - начальник штабу ВПС США Браун
Начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун "натякнув", що США чи хтось із союзників невдовзі можуть передати Україні західні винищувачі, причому це необов'язково будуть F-16.
Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, є американські F-16, є шведські Gripen, європейські Eurofighter або французькі Rafale.
"Є низка різних платформ, які можуть бути відправлені в Україну", - сказав він.
Але це точно будуть не МіГ-29, уточнив Браун, бо для них важко знайти запчастини: майже всі - у Росії.
"Можу, напевно, сказати вам, що це буде щось не російське. Чого я не можу сказати вам, що саме це буде", - додав чотиризірковий генерал.
Виступаючи на Форумі безпеки в Аспені, Браун підтримав ідею пересадки українських льотчиків на західні літаки, пише Fox News. Він сказав, що США та союзники "несуть відповідальність за те, щоб бути готовими навчати їх різних можливостей".
Український льотчик-винищувач із позивним "Джус" відкинув припущення, що українці нібито не зможуть швидко навчитися належним чином використати передові літаки: "Було багато побоювань та невірної інформації з цього приводу, але тепер сенатори мають реальну картину. Це не проблема, це виклик".
Будь ласка, зачекайте...
Нічим.
Він і дорожчий і якісніший. Тому що Ф-16, при всіх своїх модернізаціях, все ж таки виріб 70-х років, а Рафаль вже з 21-го століття
Рядовой обозовец Лисицын видел как над Тегераном один Ф-16 сбил 5 европейских. А потом заехал прямо в гараж Лисицыну и оттуда послышался знакомый голос - Эсли бы не туман, то сбил бы и 10, довольно улыбнулся Отто Скорцени.
так же и ты дурачок, высрав туфту в параметрах срашатрупдэй
У нас є розумні техніки, вмотивовані пілоти. Всі хочуть бити рашистів.
Проблеми ці вирішуються, однак не дуже просто вирішуються.
Наші зможуть! Це ж не моряків вчити літати!
Або давайте або не обіцяйте.
вот как в чечне было - епитесь как хотитесь.
а ниши некоторые додумались немцев обзывать - да там рогами надо кланяться в пол и лизать туфли за любую бронемашину, а не - Эээээ, слышь, чо не так, не то, мало, бабла тоже мало, особенно бабла, ай, нас захватят и вам кисда, эээ, а чо на мну смотрите как на дурака, ща Ермаку позвоню в натуре
Санкції не працюють - росіяни ніколи добре не жили і починати не хочуть. За потреби, думаю, росіяни скоріше скасують пенсії ніж закінчать війну - під час попередньої кризи у них просто вкрали накопичувальні вклади і ніхто навіть не сіпнувся.
А от військова допомога - це реально корисно, бо, зрештою, лише на полі бою вирішиться, хто які території буде контролювати. Тому більшість санкцій можуть зняти (крім обмежень на поставки технологій), зате продовжиться і посилиться військова підтримка.
ПВО и авиация на защите Украины: изменят ли NASAMS «правила игры» в воздухе?
https://www.golosameriki.com/a/air-defense-system-nasams-aviation-air-war/6662053.html
Зараз ВПС США є єдиними експлуататорами А-10. Це культовий літак безпосередньої підтримки, який відомий насамперед своєю 30-мм гарматою GAU-8/A Avenger і важкою бронею. Незабаром в американській армії планують виводити з експлуатації Warthog. У 2023 фінансовому році ВПС запросили дозвіл на виведення 21 борту протягом року. Літак довів свою ефективність у малоінтенсивних бойових діях за несприятливих умов, проте виникає питання про їх корисність у конфліктах високої інтенсивності та в оспорюваному повітряному просторі.