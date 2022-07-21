Група сенаторів США закликали Пентагон передати Україні сучасні бойові літаки

Двопартійна група сенаторів закликала Пентагон розглянути питання про якнайшвидше передання бойових літаків Україні та навчання українських льотчиків на них.

Про це пише сайт Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У листі сенатора Дена Саллівана від Аляски на ім'я міністра оборони США Ллойда Остіна та голови об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі шість сенаторів закликають "розглянути питання про винищувачі четвертого покоління та необхідну льотну підготовку".

Український льотчик-винищувач із позивним "Джус" підтримав такий крок і сказав американському телеканалу, що сучасні літаки критично важливі для деокупації територій, захоплених Росією: "Не тільки 4-е покоління, а взагалі винищувачі американського виробництва".

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Він пояснив, що такі машини мають "критичні можливості", яких позбавлені застарілі МіГ-29 і Су-27 (основний авіапарк Повітряних сил ЗСУ). Як розповів американцям "Джус", бойові літаки США – багатофункціональні платформи з сучасними сенсорами та озброєнням, які могли б допомогти Україні захистити міста, інфраструктуру та цивільних від ракетних ударів та бомбардувальників, а також завоювати панування у повітрі над лінією фронту та забезпечити безпеку сухопутних військ.

Наступним кроком, додав один з "привидів Києва", має стати використання сучасних літаків для контрнаступу.

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Минулого місяця "Джус" з іншим льотчиком-винищувачем "Moonfish" за допомогою конгресмена від Іллінойсу Адама Кінзінгера (ветеран ВПС США) відвідали Вашингтон у спробі вплинути на адміністрацію Джо Байдена щодо надання ЗСУ літаків.

"Вони [сенатори] почули наші нагальні потреби, пообіцяли допомогти й тепер тримають своє слово", – сказав "Джус". Він особливо відзначив сенатора Саллівана та висловив сподівання, що Пентагон допоможе знайти рішення.

У Байдена поки не підтримали відправлення військових літаків в Україну – переживають, що це "може призвести до ескалації" і виявитися складним логістично для належного обслуговування літаків.

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"Джус" сказав, що ПС ЗСУ готові працювати в координації з союзниками, щоб підготувати злітно-посадкові смуги, розширити тренування та матеріально-технічну базу, організувавши доставляння запчастин та боєприпасів. "Нам це потрібно було ще "на вчора", – наголосив він.