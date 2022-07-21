Група сенаторів США закликали Пентагон передати Україні сучасні бойові літаки
Двопартійна група сенаторів закликала Пентагон розглянути питання про якнайшвидше передання бойових літаків Україні та навчання українських льотчиків на них.
Про це пише сайт Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
У листі сенатора Дена Саллівана від Аляски на ім'я міністра оборони США Ллойда Остіна та голови об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі шість сенаторів закликають "розглянути питання про винищувачі четвертого покоління та необхідну льотну підготовку".
Український льотчик-винищувач із позивним "Джус" підтримав такий крок і сказав американському телеканалу, що сучасні літаки критично важливі для деокупації територій, захоплених Росією: "Не тільки 4-е покоління, а взагалі винищувачі американського виробництва".
Він пояснив, що такі машини мають "критичні можливості", яких позбавлені застарілі МіГ-29 і Су-27 (основний авіапарк Повітряних сил ЗСУ). Як розповів американцям "Джус", бойові літаки США – багатофункціональні платформи з сучасними сенсорами та озброєнням, які могли б допомогти Україні захистити міста, інфраструктуру та цивільних від ракетних ударів та бомбардувальників, а також завоювати панування у повітрі над лінією фронту та забезпечити безпеку сухопутних військ.
Наступним кроком, додав один з "привидів Києва", має стати використання сучасних літаків для контрнаступу.
Минулого місяця "Джус" з іншим льотчиком-винищувачем "Moonfish" за допомогою конгресмена від Іллінойсу Адама Кінзінгера (ветеран ВПС США) відвідали Вашингтон у спробі вплинути на адміністрацію Джо Байдена щодо надання ЗСУ літаків.
"Вони [сенатори] почули наші нагальні потреби, пообіцяли допомогти й тепер тримають своє слово", – сказав "Джус". Він особливо відзначив сенатора Саллівана та висловив сподівання, що Пентагон допоможе знайти рішення.
У Байдена поки не підтримали відправлення військових літаків в Україну – переживають, що це "може призвести до ескалації" і виявитися складним логістично для належного обслуговування літаків.
"Джус" сказав, що ПС ЗСУ готові працювати в координації з союзниками, щоб підготувати злітно-посадкові смуги, розширити тренування та матеріально-технічну базу, організувавши доставляння запчастин та боєприпасів. "Нам це потрібно було ще "на вчора", – наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Министерство обороны Дании продаст до 2025 года большинство истребителей F-16
http://www.sclistok.com/tehnology/1782-ministerstvo-oborony-danii-prodast-do-2025-goda-24-iz-43-istrebitelej-f-16
Источник: https://aircargonews.ru/2021/12/08/norvegija-prodast-svoi-f-16-chastnoj-kompanii-draken-international.html
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А щодо аеродромів і т.п. на замлі? Хто може пояснити особливості ?
«Есть несколько различных платформ, которые могли быть переданы Украине. … Это будет что-то не произведенное при советском союзе. Я, наверное, мог бы сказать то, о чем идет речь, о я не могу этого разглашать».
Тем не менее генерал сказал, что поставки в Украину боевой авиации, могут включать в себя американские истребители, шведские истребители Gripen, Eurofighter Typhoon и французские истребители Rafale. Это пусть и не какое-то конкретное заявление о типах самолетов и конечно же - не указание их количества, но зато сказано это было должностным лицом, которое непосредственно в теме и потому, его слова имеют особый вес.
Кроме того, не стоит забывать еще об одном важном аспекте. Несколько месяцев назад, вся риторика об усилении украинских ВВС, постоянно сводилась к возможности поставок самолетов Миг или Су, из третьих стран, например из Польши. Аргументация была двоякой. С одной стороны, речь шла о том, что переучиваться на абсолютно новые типы самолетов слишком долго, а с другой, уже в кулуарах, отмечалось, что поставки американских или европейских самолетов, могут расширить географию боевых действий и вовлечь в войну другие страны.
А на самом деле, уже совсем кулуарно, ходили разговоры о том, что поставки такого оружия очень рискованны, поскольку если Украина не сможет выстоять, то все это попадет в руки оккупанта, чего допустить нельзя по определению. Но теперь уже всем очевидна, что Украина не только выстояла, но и вышла на рубеж операции по зачистке оккупированной территории. А те успехи, которые ЗСУ показывает на поле боя, не оставляют сомнения в том, что ни о какой сдаче речи быть не может и более того, наших военных уже приходится уговаривать, как можно меньше лупить по территории противника.
Именно в этот день министр обороны США Ллойд Остин заявил об отправке в Украину очередной партии тяжелых вооружений, в том числе и Хаймарсов, от которых так плющит Кремль и за которые там обещали отомстить Вашингтону непосредственно. Тогда же Остин сделал второе свое заявление о том, что ожидает Мордор, в этой войне, а именно:
«Россия думает, что может пережить Украину и пережить нас. Но это только последнее в череде просчетов России»
В этот же день, в прессе появились сообщения о том, что Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену во время телефонного разговора, что, если Госдепартамент не признает Россию страной - спонсором терроризма из-за событий в Украине, то это сделает американский законодательный орган. В общем, настроения в конгрессе очень крутые и наверное иллюстрацией таких настроений будет это фото из коридоров Конгресса США:
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ-258x300.jpeg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ.jpeg
И просто вспомним о том, что в ту же среду рассказывали Лавров, Шойгу и прутин. Будучи окруженными своими холуями, они просто забыли о том, что не все следует делать против ветра. Иногда это заканчивается очень плохо для инициатора.
anti-colorados
Певний час у питанні отримання Україною західних винищувачів мова йшла лише виключно про американські літаки. Тобто звужувався до умовних F-15, F-16 чи F/A-18. Але під час Aspen Security Forum начальник штабу повітряних сил США Чарльз Браун (Charles Brown) заявив, що розглядаються не тільки американські винищувачі на які будуть переходити Повітряні Сили України.
"Є американські літаки, є Gripen зі Швеції, є Eurofighter, є Rafale. Таким чином, є низка різних платформ, які можуть піти в Україну... Я не можу сказати вам точно, що це буде", - заявив Чарльз Браун у відповідь на запитання, чи можуть США надати Україні винищувачі.
F/A-18
І одразу треба відмітити, схоже, що питання передачі ударної авіації вже концептуально погоджено у Вашингтоні. Питання лише у строках, які можуть бути https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_chasu_neobhidno_dlja_togo_schob_navchitisja_pilotuvati_f_16_divimos_ofitsijnu_lotnu_programu_us_air_force-8166.html трохи довшими ніж хотілось , а також типу машин.
Тим паче, що мова взагалі може йти не тільки про винищувачі, а й навіть про штурмовики A-10 Thunderbolt IIhttps://defence-ua.com/weapon_and_tech/chi_dopomozhut_a_10_ukrajini_j_chi_varto_vzagali_na_nogo_rozrahovuvati_zsu-8237.html , можливість передачі яких також не нульова, https://defence-ua.com/weapon_and_tech/chi_dopomozhut_a_10_ukrajini_j_chi_varto_vzagali_na_nogo_rozrahovuvati_zsu-8237.html з огляду на заяву міністра повітряних сил США Френка Кендалла.
A-10 Thunderbolt II
Також вибір, це завжди краще, ніж його відсутність. Хоча цілком зрозумілі й контури можливостей - вибір між винищувачами 4+ покоління, які є у наявності у країнах НАТО та ЄС.
Якщо брати європейські літаки, то в першу чергу вкотре згадується саме шведський Gripen. Раніше, https://defence-ua.com/minds_and_ideas/f_16_proti_gripen_dlja_zsu_jakij_litak_krasche_pidijde_dlja_ukrajini-8169.html як приклад альтернативи F-16 , його навів міністр оборони України Олексій Резніков. Також варто нагадати, що саме JAS-39E/F Gripen (у найновішій версії) розглядався у https://defence-ua.com/army_and_war/povitrjani_sili_zs_ukrajini_budut_zakupati_bagatotsilovi_vinischuvachi-770.html Візії Повітряних Сил України від 2020 року, як один з найвдаліших варіантів для України, разом із F-16 Block 70/72.
JAS-39 Gripen
Але в цій ситуації одразу можливо згадати про французькі Rafale. Справа в тому, що Париж дійсно вміє "пропихувати" свій літак у, нібито безперспективних ситуаціях. Наприклад, у Хорватію, https://defence-ua.com/news/horvatija_zakupit_12_vinischuvachiv_rafale_nespodivano_ale_fakt-3747.html де він обійшов Gripen та F-16 . А https://defence-ua.com/army_and_war/chastkovo_uzhivani_vinischuvachi_rafale_za_28_mlrd_dolariv_gretsija_terminovo_onovljuje_povitrjani_sili-2391.html також у Грецію , Індію, Єгипет і це лише контракти за останній час. Більше того, Rafale нібито https://defence-ua.com/news/frantsuzki_zmi_frantsija_mozhe_prodati_ukrajini_vinischuvachi_dassault_rafale-3258.html вже пропонувався Україні . І головний козир цих літаків у тому, що Франція готова передавати їх одразу, зі стройових частин після капітального ремонту.
Rafale
Щодо Eurofighter, то ситуація може бути вкрай ускладнена через те, що його виробництво здійснює консорціум Eurofighter Jagdflugzeug зі штаб-квартирою у Німеччині. Тобто їх передача, цілком може бути залежною від позиції Берліну.
Eurofighter
Технічно до цього переліку можливо додати ще й застарілі Mirage 2000, які знаходяться на озброєнні Франції, а також Tornado, який у версія винищувача-бомбарудвальника стоїть на озброєнні Великобританії та, знову, Німеччини.
Tornado
Але, напевно, найгірше, що може відбутись - це отримання цілого "зоопарку", коли кожна країна передає по декілька бортів різних типів. Така ситуація може стати просто катастрофою з навчанням, взаємозамінністю, логістикою та забезпеченням. Окрім того, можливо потрапити у пастку, коли радянські типи літаків починають замінювати лінійно. Зокрема, умовно, можливо існує думка прямої заміни, коли Міг-29 замінюється на F-16, Су-27 та Су-24 на F-15E, а Су-25 на A-10.
А це, безумовно, складніше ніж мати один тип бойового літака на озброєнні, навіть якщо він буде компромісним варіантом. Тобто, скоріш за все, Україні все ж таки потрібен максимально універсальний літак, який доступний у достатній кількості та буде оновлюватись значний час протягом найближчих декількох десятиріч. А це доволі вузький вибір.