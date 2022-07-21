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США (21036) Брінк (222)

США: "Конкуренція, прозорість і судова реформа стануть запорукою відновлення України"

ермак

Посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілась з президентом Торговельної палати США в Україні Андрієм Гундером.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудова зустріч з Andy Hunder, під час якої обговорили роль американських компаній в економіці України та заохочення Торговельною палатою США інвестицій США в Україну. Ми зійшлися на тому, що конкуренція, прозорість і судова реформа стануть запорукою відновлення України", - наголосила дипломат.

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Автор: 
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Топ коментарі
+49
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21.07.2022 11:15
+44
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21.07.2022 11:16
+37
Нам не страшні московські воші, нам страшні ЗЕЛЕНІ гниди
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21.07.2022 11:07
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Досить фантазувати, пані Бріджит.
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21.07.2022 11:04 Відповісти
це правда, конкуренція, судова реформа і прозорість (відсутність договрняків) є запорукою розвидку будь-якої держави.
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21.07.2022 15:12 Відповісти
Что было , то и будет , что делалось , то и будет делаться и нет ничего нового под солнцем . ( Книга Екклесиаста гл.1.9 )
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21.07.2022 15:33 Відповісти
Хєр ти вгадав, посол Брінк
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21.07.2022 11:05 Відповісти
Це жінка. Читай текст.
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21.07.2022 11:16 Відповісти
Шо за сексизм? Нехай буде жінка
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21.07.2022 11:57 Відповісти
посліха
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21.07.2022 21:07 Відповісти
Посолкиня
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21.07.2022 21:58 Відповісти
засолка
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22.07.2022 00:02 Відповісти
Піні посол жінка, але не вгадала то факт!
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21.07.2022 11:28 Відповісти
хай би вже було "воно", щоб нiкого не ображати. Посло. Мене не бентежить що там у посла промiж нiг.
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22.07.2022 00:04 Відповісти
Нам не страшні московські воші, нам страшні ЗЕЛЕНІ гниди
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21.07.2022 11:07 Відповісти
не з Ермаками, Зеленськими і Коломойськими.
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21.07.2022 11:09 Відповісти
Это шутка , он что в квартале , семинар проходил
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21.07.2022 11:14 Відповісти
.
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21.07.2022 11:15 Відповісти
ну то значить знаєте, хто так чи інакше нашу перемогу буде перетворювати на нашу поразку. Між іншім це не обов"язково на полі боя робити. арестович зараз нам почуття провини за ненависть до кацапів чіпляє, а там побєдобєсіє і все, зупу зварили, йдіть за ложками.
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21.07.2022 12:11 Відповісти
не верю... много быдла у нас...
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21.07.2022 14:55 Відповісти
та його всюди вистачає і завжди так було.
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21.07.2022 15:15 Відповісти
"..їх будуть гамлесити..." не вірю. на 2х попередніх майданах такеж вангували . на цей раз так само буде. чомусь Сашка Білого (Музичко) всповнив то він по делу начав гамлесити всю ту ******* то аваков його застрелив нарід промовчав , тіпа все ок. от і маемо тещо маємо
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21.07.2022 15:39 Відповісти
.
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21.07.2022 11:16 Відповісти
Корупція, кумівство та кругова порука ось запорука того що хрін вони кидали на вас і ваші рехформи
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21.07.2022 11:20 Відповісти
а вона не для них то говорить а для нас, бо у нас джерело влади - народ, який би вже не був, але зовсім не Президент, він тільки представник волі народу. Якщо він зловживає своєю посадою і не працює на благо народу, обманює (він обіцяв своїм виборцям що на всі держпосади призначаться люди, яких вибере народ. Ви обирали єрмака? я ні) - йде за русскім кораблем.
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21.07.2022 15:18 Відповісти
Джерело Влади, а сама народ знищує поліція та суди, факти зафіксовані, терористи повинні бути ліквідовані згідно до закону
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21.07.2022 16:30 Відповісти
Послухати Брінка, то при зельоних Україна не відновиться.
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21.07.2022 11:26 Відповісти
Не "Брінка", а Брінк.
Американський посол в Україні - жінка.
Прізвище не відміняється.
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21.07.2022 16:24 Відповісти
досить нюхати промiж нiг. Це посло.
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22.07.2022 00:07 Відповісти
а як ви дивитесь на
95 квартал у життя??
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21.07.2022 11:29 Відповісти
Дуже смiшно ! Пiсля виборiв вже попрiколувались , а зараз черга "консервованих" зрадникiв виконуе "Оманськi" забов*язанки "Першого верховного", але той цицку оманського сутенера не вiдпускае, сцикотно компромату !&!
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21.07.2022 14:52 Відповісти
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21.07.2022 11:33 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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21.07.2022 13:42 Відповісти
Супротив США бочку катишь?.Ну-ну!
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21.07.2022 14:19 Відповісти
Були притягнутi мишi i також турбулентнi тягловi потокi !?!
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21.07.2022 14:57 Відповісти
Але хто це все зробить і головне, коли?
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21.07.2022 11:40 Відповісти
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21.07.2022 11:40 Відповісти
і воші і гниди і надоідливі мухи то все не є добре а до після віини ше треба дожити
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21.07.2022 11:54 Відповісти
Замість перемоги буде мир, дружба, жуйка з Путлером. Постраждалою стороною буде НАТО, бо повірили Зелі.
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21.07.2022 14:09 Відповісти
..а от ЦЯ зустріч двох цивілізованих людей на території України епохи Зеленського мені дуже до вподоби.. якщо хто не зрозумів..)
і тепер просто цікаво, чи не заведе новий женпрофурор Zупермена-Найвеличнішого справу на новИх "порохоботів" чи не підсуЙєтиться "гейське" ДБР Татарова-Дермака з цього приводу?
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21.07.2022 11:56 Відповісти
Дбр - від заступника начвідлілу і вище на звільнення, без права працевлаштування до суду, прокуратури, МОУ, СБУ, правоохоронних органів
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21.07.2022 12:24 Відповісти
І хто це буде робить? "Портнов,єрмак & Ко"?😊😁😂😂😂
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21.07.2022 12:46 Відповісти
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21.07.2022 13:45 Відповісти
Мабуть, на прохання Руслана Демченка.
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21.07.2022 23:32 Відповісти
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21.07.2022 13:46 Відповісти
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21.07.2022 13:48 Відповісти
До чого тут фото Єрмака?
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21.07.2022 13:52 Відповісти
це і дурнму розуміло, морда на фото залишиться нам замість івестицій
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21.07.2022 14:09 Відповісти
Так он же свой нос везде сунет, без него и вода не освятется.
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21.07.2022 22:34 Відповісти
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21.07.2022 13:58 Відповісти
Причому тут фотографія зрадника? Показати що всі прагнення країни через нього накриються мідним тазом?
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21.07.2022 13:58 Відповісти
дуже доречна. Редактор має почуття гумору =)
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21.07.2022 14:03 Відповісти
Сколько Вовочке не виться, а Елдака придется сдать =)
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21.07.2022 14:02 Відповісти
знову ж - якщо дЄрмак дозволить))
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21.07.2022 14:32 Відповісти
З фоткою до статті блискучий тролінг!
Браво!
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21.07.2022 14:05 Відповісти
У щурів літне недержаніє
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21.07.2022 14:05 Відповісти
а кто на фото? будущий реформатор Украини?
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21.07.2022 14:09 Відповісти
та ні - теперішній презЄдент))
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21.07.2022 14:30 Відповісти
В марте перед выборами я на цензоре казав...Кучма йде на третью каденцию...Будет война... вы думали шут 95 квартала?
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21.07.2022 14:11 Відповісти
Президентом Украины будет Мистер HIMARS...
Сто тонн..💯💙💪💛
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21.07.2022 14:15 Відповісти
еге ж! якщо дЄрмак дозволить)))
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21.07.2022 14:29 Відповісти
Коли бачу на фото завгоспа, то перша думка "морда просіт кірпіча")
Ну не може не бути зрадником завгосп, йому навіть косоворотка, а не вишиванка личить.
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21.07.2022 14:31 Відповісти
ЕЩЁ бы очки зелёные с лохтората снять да вату из ушей вынуть тогда может что-то и получится
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21.07.2022 14:35 Відповісти
Только кардинальная реформа ВСЕХ институтов госвласти (и в первую очередь ГРАЖДАНСТВА - гражданству нужно СООТВЕТВОВАТЬ, это не данность, его нужно ЗАСЛУЖИТЬ) могут стать залогом успеха Украины!
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21.07.2022 14:58 Відповісти
от прям зараз)
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21.07.2022 15:19 Відповісти
"Конкуренція, прозорість і судова реформа стануть запорукою відновлення України"
Це лише означає те, що за вітсутністю прозорості і судової реформи будь-які сподівання на відновлення України (та й будь-чого взгалі) будуть просто марними.
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21.07.2022 15:41 Відповісти
Вся зелена верхівка,а особенно ця рожа на фото ЗРАДНИКИ.
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21.07.2022 16:35 Відповісти
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21.07.2022 17:04 Відповісти
А дєрьмак тут на фото взагалі до чого? Тіпа х...й ви вгадали,а не судова реформа,чи що?
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21.07.2022 18:16 Відповісти
Він гарант для Путлера того що все буде у нас гаразд.
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21.07.2022 19:24 Відповісти

«А ви,чєго здєсь делаєтє?»
З одного старого фільму.
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21.07.2022 18:23 Відповісти
Адвокат рекетирів проведе судову реформу в Україні
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21.07.2022 18:27 Відповісти
то як пирата найняти для ловлi пиратiв
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22.07.2022 00:15 Відповісти
А это фото, это олицетворение конкуренции, прозорістi і судовой реформы, которые стануть запорукою відновлення України?
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21.07.2022 19:25 Відповісти
В Україні таким фантазіям вже 17 років, 8 з яких з воєнними діями. Результатів 0.
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21.07.2022 19:40 Відповісти
А рожа дерьмака тут причём ?
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21.07.2022 19:58 Відповісти
Найкраща ілюстрація до "судової реформи".
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21.07.2022 20:18 Відповісти
ніхто ЗЕрмаку і його 'акуратнаму' братку грошей не дасть! Так йому і передайте.
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21.07.2022 20:30 Відповісти
Торговельна палата США- найбільша у світі некомерційна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BC лобістська організація, що представляє інтереси багатьох ділових і торгових організацій. Не є органом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A1%D0%A8%D0%90 федерального уряду Сполучених Штатів . Палата працює з політичними фахівцями, лобістами і адвокатами. Політично зазвичай вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC консервативною організацією. Підтримують кандидатів від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Республіканської партії , хоча в декількох випадках, і консервативних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 демократів . Витрачає більше грошей на рік, ніж будь-яка інша лобістська організація у США.
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21.07.2022 21:27 Відповісти
Хаха 3 раза
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21.07.2022 22:05 Відповісти
Ага , у меня только одна просьба к власти , отпустите людей , дайте спокойно выехать кто хочет , а дальше ******* как хотите . На следующих выборах, ну если они будут , выберут все равно Зеленского . Он такой, мудрый нарид
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21.07.2022 22:18 Відповісти
В военное время больше власти у военных.
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21.07.2022 22:22 Відповісти
это ты у кого сейчас просишь?
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21.07.2022 22:39 Відповісти
Присвоїти Єрмаку звання генерала - і переможемо!
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22.07.2022 00:28 Відповісти
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
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22.07.2022 01:53 Відповісти
 
 