Маямі передасть 167 одиниць вогнепальної зброї для поліціянтів Ірпеня, - комісар поліції Рассел
Поліціянти Ірпеня отримають вогнепальну зброю, яку викупили чи конфіскували їхні колеги з Маямі.
Про це повідомив комісар поліції Маямі Кен Рассел, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Miami Herald.
Міська влада Маямі 19 липня оголосила Ірпінь містом-побратимом, щоб полегшити переправку зброї для українських поліціянтів. Ініціатором ідеї зі збору та передачі вогнепальної зброї до України виступив комісар поліції Маямі Кен Рассел. Акцію з викупу зброї в містян під назвою "Guns 4 Ukraine" місцева поліція провела в червні.
Охочим здати непотрібну зброю пропонували грошову винагороду в розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю. Серед 167 одиниць зброї, яку переправлять до України, є й конфіскована в громадян.
Комісар сказав, що представники Ірпінського відділу поліції повідомили про брак пістолетів і рушниць. Окрім зброї, українці отримають шоломи та бронежилети.
"Це безпрецедентна спроба, і багато людей скептично ставилися до того, що місто зможе це зробити, але ми знайшли спосіб. Ми тут, щоб допомогти їм у скрутний час, адже вони продемонстрували свою хоробрість", — сказав Рассел.
Міська влада Маямі ще не підписала угоду з ліцензованим експортером, але сподівається відправити зброю протягом кількох тижнів.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж буде якась збірна солянка...
Якщо не робити висновків по кінофільмам, то насправді, самі розповсюджені пістолетні калібри в США, це 9х19, 45АСР, 40SW
В Україні є у продажу ці **********.
А револьвери, штати навряд чи відправлять.
Щодо ремонту, то великої проблеми також нема.
причем проблема не в патронах.
грубо говоря проблема в форме, не в прямом смысле. В смысле единообразие в военизированых подразделениях чем-то обусловлено, начиная с того что:
- у меня 9х18 патроны закончились!
- на 9х19, должно подойти!!!
Але папуаси-можновладці, скоріш за все позабирають: вони дуже ********** фоткатися з зигзауерами, глоками, береттами…
давно вже треба притомний закон про достУпну зброю для Українця.. бо наразі, у більшості своїй, зброя в руках "психопатів ків", неадекватів чиновників, бєспрєдєльщиків депутан безумних-тіщенків, місцевого криміналітету та кацапських засланців-диверсантів..
а Українець - голий і босий, у сенсі зброї.. і, якщо вже якось і пройшов усі круги пекла і регулярних хабарів та отримав мисливську зброю, то одразу попав на вічний гачок мусорів та в базу гівна-Портнова
Про заміну деталей і мови нема Колись сам був змушений робить деталь до рушниці з тракторного "пальця" Правда - це було при СРСР, але зараз завод чи магазин десь у Пенсільванії - все одно що Тульський збройний - для жителя Сибіру при СРСР
з таких малих ініціатив і складається перемога