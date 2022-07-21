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Ірпінь (353) зброя (7283) Нацполіція (14886) США (21036)

Маямі передасть 167 одиниць вогнепальної зброї для поліціянтів Ірпеня, - комісар поліції Рассел

поліція

Поліціянти Ірпеня отримають вогнепальну зброю, яку викупили чи конфіскували їхні колеги з Маямі.

Про це повідомив комісар поліції Маямі Кен Рассел, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Miami Herald.

Міська влада Маямі 19 липня оголосила Ірпінь містом-побратимом, щоб полегшити переправку зброї для українських поліціянтів. Ініціатором ідеї зі збору та передачі вогнепальної зброї до України виступив комісар поліції Маямі Кен Рассел. Акцію з викупу зброї в містян під назвою  "Guns 4 Ukraine" місцева поліція провела в червні.

Охочим здати непотрібну зброю пропонували грошову винагороду в розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю. Серед 167 одиниць зброї, яку переправлять до України, є й конфіскована в громадян.

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Комісар сказав, що представники Ірпінського відділу поліції повідомили про брак пістолетів і рушниць. Окрім зброї, українці отримають шоломи та бронежилети.

"Це безпрецедентна спроба, і багато людей скептично ставилися до того, що місто зможе це зробити, але ми знайшли спосіб. Ми тут, щоб допомогти їм у скрутний час, адже вони продемонстрували свою хоробрість", — сказав Рассел.

Міська влада Маямі ще не підписала угоду з ліцензованим експортером, але сподівається відправити зброю протягом кількох тижнів.

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Топ коментарі
+23
Ірпінська поліція після цього
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21.07.2022 11:07
+10
PS
Але папуаси-можновладці, скоріш за все позабирають: вони дуже ********** фоткатися з зигзауерами, глоками, береттами…
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21.07.2022 11:16
+6
Штату Майамі - респект!!!
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21.07.2022 11:15
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А де брати набої і як ремонтувати потім?
Це ж буде якась збірна солянка...
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21.07.2022 11:06 Відповісти
Жодної проблеми.
Якщо не робити висновків по кінофільмам, то насправді, самі розповсюджені пістолетні калібри в США, це 9х19, 45АСР, 40SW
В Україні є у продажу ці **********.
А револьвери, штати навряд чи відправлять.
Щодо ремонту, то великої проблеми також нема.
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21.07.2022 11:33 Відповісти
предлагаете ментам покупать патроны?))
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21.07.2022 21:02 Відповісти
+100

причем проблема не в патронах.

грубо говоря проблема в форме, не в прямом смысле. В смысле единообразие в военизированых подразделениях чем-то обусловлено, начиная с того что:

- у меня 9х18 патроны закончились!

- на 9х19, должно подойти!!!
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21.07.2022 21:07 Відповісти
Ірпінська поліція після цього
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21.07.2022 11:07 Відповісти
Лівольверт, як казала моя бабця.
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21.07.2022 11:10 Відповісти
...скоріш таке
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21.07.2022 19:53 Відповісти
Ого!
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21.07.2022 11:09 Відповісти
Штату Майамі - респект!!!
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21.07.2022 11:15 Відповісти
Буде цікавий арсенал!
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21.07.2022 11:15 Відповісти
PS
Але папуаси-можновладці, скоріш за все позабирають: вони дуже ********** фоткатися з зигзауерами, глоками, береттами…
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21.07.2022 11:16 Відповісти
Глюки будут хватати
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21.07.2022 11:21 Відповісти
Будуть як нагородні. Або чинуші кращі собі заберуть. В поліції не має смислу їх використовувати.
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21.07.2022 11:26 Відповісти
"представники ... відділу поліції повідомили про брак пістолетів і рушниць" - після такого у нашої верхівки варто спитати: "Де гроші, Лєбовкі!?".
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21.07.2022 11:31 Відповісти
трагічний досвід України показав, що зброя в руках тІльки! поліцаїв не дуже допомагає цивільному населенню.. іноді, навіть, навпаки - поліцаї поводяться, як опрічніки сцаря..
давно вже треба притомний закон про достУпну зброю для Українця.. бо наразі, у більшості своїй, зброя в руках "психопатів ків", неадекватів чиновників, бєспрєдєльщиків депутан безумних-тіщенків, місцевого криміналітету та кацапських засланців-диверсантів..
а Українець - голий і босий, у сенсі зброї.. і, якщо вже якось і пройшов усі круги пекла і регулярних хабарів та отримав мисливську зброю, то одразу попав на вічний гачок мусорів та в базу гівна-Портнова
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21.07.2022 11:47 Відповісти
Може в ЗСУ відправить бо там більш потрібно чим цим дармоїдам...
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21.07.2022 12:06 Відповісти
Це треба передавати в ТерОборону !
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21.07.2022 12:35 Відповісти
Стосовно "збірної солянки" - тут дійсно ПРОБЛЕМА По-перше - з набоями По-друге - з ремонтом Це тільки на словах все легко і просто А насправді при повсякденній діяльності це стає проблемою Навіть, коли група захоплення діє такою різнотипною зброєю - не можна поділиться набоями з напарником, у якого набої закінчилися Забезпечення набоями лягає не на державу, а на безпосереднього власника зброї, який буде ламать ще й голову "Де поповнить запас?", бігаючи по місту та замовляючи патрони у інших місцях (у мене була колись рушниця 28 кал Так поморочився я з нею, коли шукав до неї гільзи і патрони! А живу у великому місті!
Про заміну деталей і мови нема Колись сам був змушений робить деталь до рушниці з тракторного "пальця" Правда - це було при СРСР, але зараз завод чи магазин десь у Пенсільванії - все одно що Тульський збройний - для жителя Сибіру при СРСР
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21.07.2022 12:44 Відповісти
Дякуємо.
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21.07.2022 13:23 Відповісти
круто,
з таких малих ініціатив і складається перемога
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21.07.2022 13:53 Відповісти
 
 