УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9850 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 349 10
Генштаб ЗС (6080) ліквідація (3524) втрати (4287)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 850 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1704 танки та 3912 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ворог,русня,мертвий,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 38 850 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб України, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 38 850 (+100) осіб ліквідовано,

  • танків - 1704 (+4) од,

  • бойових броньованих машин / APV - 3912 (+7) од,

  • артилерійських систем - 859 (+3) од,

  • РСЗВ - 251 (+1) од,

  • засоби ППО - 113 (+0) од,

  • літаків - 221 (+0) од,

  • гелікоптерів - 188 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),

  • крилаті ракети - 167 (+0),

  • кораблі/катери - 15 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,

  • спеціальна техніка - 72 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку", - зазначили в Генштабі.

Також читайте: Втрати РФ на війні - понад 15 тис. убитих та 45 тис. поранених, - ЦРУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 850 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1704 танки та 3912 броньованих машин 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
.
показати весь коментар
21.07.2022 11:29
+8
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЄДУ . СПАСИБО СИНУ ЗА МАШИНУ ...
показати весь коментар
21.07.2022 11:23
+6
ЦЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ, ЯКОГО ZЕКРИСА ЗАПРОТОРИЛА ДО В"ЯЗНИЦІ , А ПОРОХ ВНІС ЗА НЬОГО ЗАСТАВУ І ЗВІЛЬНИВ ? ЦЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ , ЯКИЙ ВІДСТОЯВ МИКОЛАЇВ ? НУ, НУ ,,,
показати весь коментар
21.07.2022 11:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вони лізуть і лізуть як сарана.
показати весь коментар
21.07.2022 11:14 Відповісти
А полієтиленові пакети закінчуються орки. У чергу ставайте, а то своїм ходом на парашу потрапите. Одна нога там, а друга за нею. А якщо у дорозі загубиться, хрен бункерне херло видасть батькам авто чи холодильник
показати весь коментар
21.07.2022 11:19 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2022 11:22 Відповісти
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЄДУ . СПАСИБО СИНУ ЗА МАШИНУ ...
показати весь коментар
21.07.2022 11:23 Відповісти
ЖИГУЛІ !!!!
показати весь коментар
21.07.2022 11:24 Відповісти
.
показати весь коментар
21.07.2022 11:29 Відповісти
ЦЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ, ЯКОГО ZЕКРИСА ЗАПРОТОРИЛА ДО В"ЯЗНИЦІ , А ПОРОХ ВНІС ЗА НЬОГО ЗАСТАВУ І ЗВІЛЬНИВ ? ЦЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ , ЯКИЙ ВІДСТОЯВ МИКОЛАЇВ ? НУ, НУ ,,,
показати весь коментар
21.07.2022 11:34 Відповісти
Цей генерал, ще будучи офіцером, встиг в ДАП повоювати. Тобто, має досвід.
показати весь коментар
21.07.2022 14:21 Відповісти
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»

Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.

Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»

Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.

Andrey Orlov (Орлуша)
показати весь коментар
21.07.2022 11:49 Відповісти
Судя по этим данным сухопутные войска РФ уже сточились в ноль. Остались только писари и тыловые крысы. Где контрнаступление на жалкие остатки этого воинства?
показати весь коментар
21.07.2022 12:39 Відповісти
 
 