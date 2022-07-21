УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9907 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 443 13
Харків (5430) Синєгубов (853)

Обстріл Харкова рашистами: Дві особи загинули, 19 - дістали поранення, зокрема дитина

харків

Російські окупанти вранці вдарили "Ураганами" по Харкову. Внаслідок цього поранення дістали 19 осіб, загинули - 2.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими "Ураганами" 19 поранених, серед них - 1 дитина. На жаль, 4 людини - у тяжкому стані. 2 людини загинули", - зазначив він.

"Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було. Усі служби працюють на місцях у посиленому режимі.

Жителів Харкова просимо бути вкрай обережними, ворог хаотично та жорстоко обстрілює місто. Перебувайте в укриттях!" - наголосив очільник області.

Також читайте: Рашисти обстрілюють один з районів Харкова, відомо про поранених, - мер Терехов (оновлено)

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
.
показати весь коментар
21.07.2022 11:18
+14
Раша не имеет права географически существовать. Ее надо расчленить, иначе это фашистское государство будет веками нападать и гадить по всему миру!!!
Слава Украине!!!
показати весь коментар
21.07.2022 11:20
+11
.
показати весь коментар
21.07.2022 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.
показати весь коментар
21.07.2022 11:17 Відповісти
.
показати весь коментар
21.07.2022 11:18 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2022 11:39 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2022 11:41 Відповісти
Попереджали, напад, закатовано і раптом "спасти" а не "врятувати", хто автор?
показати весь коментар
21.07.2022 11:31 Відповісти
Перш ніж вчити грамоті інших, навчись сам : "Врятувати, сіноніми - ви́рятувати, врятува́ти[урятува́ти], порятува́ти, відрятува́ти, вберегти́[уберегти́], укри́ти[вкри́ти], зарятува́ти, спасти́, обрятува́ти". Чи це аби щось пиз.онути.
показати весь коментар
21.07.2022 12:20 Відповісти
Раша не имеет права географически существовать. Ее надо расчленить, иначе это фашистское государство будет веками нападать и гадить по всему миру!!!
Слава Украине!!!
показати весь коментар
21.07.2022 11:20 Відповісти
тут вибачте, Рашка - ні до чого
вона просто рефлексує на доступні пропозиції

тут треба наводити У СВОЇЙ власній голові порядок

наведу вам простий приклад
от у Болгарії живе вірменів разів в десять по відскотками більше ніж в Україні, взагалі Болгарія - багатонаціональна країна, цигани, турки, вірмени займають не останне місце

якщо спитати у болгарина - чи може вірменин зайняти посаду міністра МВД - від здивується вкрай, пожме плечима й відповість, ну так тут же Болгарія, а не Вірменія. Ніякої додаткової діскусії вже не получиться. Це крапка. На будь яку іншу вашу сентенцію він буде пожимати плечима та відповідати - та це ж Болгарія, а не Вірменія, тому єтнічний вірменін й не може бути тут міністром МВД.

А в Україні так можна !!!
Вірменін може бути міністром МВД в Україні !!!
А на заперечення - а чи не вийде так, що він збере навкруги себе жидів, таких як КІВА, а вони почнуть сосати гроші з підлеглих - й у кінцевому вигляді МВД перетвориться на міністерство поборів та взяток - українець зі своїм хворим мозгом звичайно відповість - "щоб міністром МВД в Україні був єтнічний українець? а ви часом не фашизм нам пропонуєте?"
показати весь коментар
21.07.2022 12:34 Відповісти
Белгород потрібно , один раз , обстріляти хаотично , щоби ці фашисти зрозуміли , що таке біль , горе та втрати 😠
показати весь коментар
21.07.2022 11:35 Відповісти
Чим обстріляти? шашликами? шматками асфальту? ЧИМ?! Himarsom не можна, тому що Україна дала гарантію США не стріляти по рабсії... Так ШО? чим обстріляти? карту deep state глянь ми навіть до кордону їх не відігнали, внас окуповано північ Харківщини
показати весь коментар
21.07.2022 11:38 Відповісти
Україні теж давали гарантії, самі знаєте, коли залишили її без ядерної зброї.
показати весь коментар
21.07.2022 11:43 Відповісти
А слабо було харків'янам замість Гепочки то його програми "захисту харків'ян від біндер" просто зробити укриття для захисту харків'ян він бомб



Бог не Тимошка - видит немножка?
показати весь коментар
21.07.2022 12:23 Відповісти
 
 