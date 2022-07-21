Обстріл Харкова рашистами: Дві особи загинули, 19 - дістали поранення, зокрема дитина
Російські окупанти вранці вдарили "Ураганами" по Харкову. Внаслідок цього поранення дістали 19 осіб, загинули - 2.
Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими "Ураганами" 19 поранених, серед них - 1 дитина. На жаль, 4 людини - у тяжкому стані. 2 людини загинули", - зазначив він.
"Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було. Усі служби працюють на місцях у посиленому режимі.
Жителів Харкова просимо бути вкрай обережними, ворог хаотично та жорстоко обстрілює місто. Перебувайте в укриттях!" - наголосив очільник області.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Украине!!!
вона просто рефлексує на доступні пропозиції
тут треба наводити У СВОЇЙ власній голові порядок
наведу вам простий приклад
от у Болгарії живе вірменів разів в десять по відскотками більше ніж в Україні, взагалі Болгарія - багатонаціональна країна, цигани, турки, вірмени займають не останне місце
якщо спитати у болгарина - чи може вірменин зайняти посаду міністра МВД - від здивується вкрай, пожме плечима й відповість, ну так тут же Болгарія, а не Вірменія. Ніякої додаткової діскусії вже не получиться. Це крапка. На будь яку іншу вашу сентенцію він буде пожимати плечима та відповідати - та це ж Болгарія, а не Вірменія, тому єтнічний вірменін й не може бути тут міністром МВД.
А в Україні так можна !!!
Вірменін може бути міністром МВД в Україні !!!
А на заперечення - а чи не вийде так, що він збере навкруги себе жидів, таких як КІВА, а вони почнуть сосати гроші з підлеглих - й у кінцевому вигляді МВД перетвориться на міністерство поборів та взяток - українець зі своїм хворим мозгом звичайно відповість - "щоб міністром МВД в Україні був єтнічний українець? а ви часом не фашизм нам пропонуєте?"
Бог не Тимошка - видит немножка?