Секретар РНБО відзначив Ахметова: "До його честі він жодного разу не залишав країну після 24 лютого"

Рінат Ахметов жодного разу не виїжджав з України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"До речі, хочу звернути вашу увагу на те, хто виїжджав із країни після 24 лютого, а хто ні. До честі Ріната Леонідовича, я можу сказати, що він жодного разу не покидав країну за час війни. А є такі "хлопи", які, мабуть, були проінформовані напередодні", – зауважив він.

Данілов також розповів, що серед українських бізнесменів були й такі, що напередодні війни вирушили кудись на приватних літаках.

"Коли закінчиться війна, усі ці речі будуть всім відомі. Тоді почнеться найцікавіше", – переконаний секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ахметов прилетів до України 23 лютого напередодні російського вторгнення. З початку війни його підприємства, благодійний фонд та ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ та населенню 2,7 млрд грн.