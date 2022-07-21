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Секретар РНБО відзначив Ахметова: "До його честі він жодного разу не залишав країну після 24 лютого"

ахметов

Рінат Ахметов жодного разу не виїжджав з України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"До речі, хочу звернути вашу увагу на те, хто виїжджав із країни після 24 лютого, а хто ні. До честі Ріната Леонідовича, я можу сказати, що він жодного разу не покидав країну за час війни. А є такі "хлопи", які, мабуть, були проінформовані напередодні", – зауважив він.

Данілов також розповів, що серед українських бізнесменів були й такі, що напередодні війни вирушили кудись на приватних літаках.

"Коли закінчиться війна, усі ці речі будуть всім відомі. Тоді почнеться найцікавіше", – переконаний секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ахметов прилетів до України 23 лютого напередодні російського вторгнення. З початку війни його підприємства, благодійний фонд та ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ та населенню 2,7 млрд грн.

Автор: 

Ахметов Рінат (2358) Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+45
Яке досягнення. Жжуть! Тежневтік.
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21.07.2022 11:22
+34
.
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21.07.2022 11:30
+33
Який хороший Ахметов, не виїзджав за кордон. Чувак призивного віку, може на війну його відправити разом з Коломойським?
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21.07.2022 11:43
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Часи міняються, коли ахметов ставав "алігархам", ми були законослухняними громадянами ! А тепер ну коли часи міняються, чи не міняються, а давай, що міняються. То як заповідав В. І. Л., та як у кіно "льенін в актябре", що там із поміщиком зробили. Достойна і послідовна буде наша поведінка, чи ні ? І чи заслуговує поваги експропріація експропріаторів ?
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21.07.2022 21:44 Відповісти
Поділився враженнями від рудого хробака, проте чесно!
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21.07.2022 19:33 Відповісти
Ну Данілов ну замутив обісрав всіх трепещите тіпічний брехливий подлий слуха коломойского. І якісь критеріі в зелених появились боневтік бо невиезжав значит чесний і вони все знають і всіх судять вот кому треба відповідати перед судом так це зеленському тобі і всій вашей шоблі що не готувались до війни а все робили щоб ***** як можно більше захватив України і з початки війни сховались в бункере і нічого не робили. Ви винні в смертях і бідах людей та азовців.Тому закрой пельку та не смерди зеленью бо огидно
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21.07.2022 19:55 Відповісти
Он сидит в бункере так-же как и Боневтик и на некоторое время выходит подышать-тоесть они оба самые защищенные в Украине люди. И то что они в Украине при этом-это не доказательство их патриотизма. Ахметов просто хочет сохранить свои активы и играет на публику при этом. Ни разу не слышал от ахметова антироссийской(тоесть антифашистской) идеолггии
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21.07.2022 20:15 Відповісти
Не то что Порох, то на саммит НАТО, то в Европарламент, то пикапы привезет, то бронеавтомобили с грузовиками. Герои Ахметов с Коломойским трясуться в Украине за свои заводики
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21.07.2022 20:30 Відповісти
У таких как Ахметов чести нет небыло и не будет.Пропиарился по полной на "благотворительности".На каждой коробочке огромными буквами Фонд Ахметова.Из етого кровососа Украины начинают Героя лепить
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21.07.2022 23:50 Відповісти
В нього дiти в GB, вiн туди завжди заi'жджає.
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22.07.2022 00:24 Відповісти
Це яскравий поступок порядної людини і бізнесмена! Шана йому і подяка за активну допомогу в тяжкий час!
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21.07.2022 20:34 Відповісти
треба його нагородити орденом "Мати Тереза" та відповідну наколку набити.
Щоб ні в кого не було сумнівів
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22.07.2022 00:09 Відповісти
Якби мудак данілов сказав: - Боже, бережи королеву !

Британія надасть Україні десятки артилерійських гармат, сотні безпілотників та понад 1600 одиниць протитанкової зброї Джерело: , ну тоді було б усе зрозуміло.

Таке враженняя, що данілов відпрацьовує 30 срібняків ахметовських (а у того уже жопа горить).
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21.07.2022 21:33 Відповісти
"герой". что обдирает украинцев с 90-х, и некоторые очень ему за это готовы и подлизнуть..Нет никого хуже раба- что любит и боится своего хозяина.
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21.07.2022 21:34 Відповісти
Эти мрази грабили Украину и всасывания её соки на протяжении 30 лет
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21.07.2022 23:52 Відповісти
А шо ж Данилов Коломойшу не упомянул. Коломойша тоже Бонэвтик и ещё какой! Он тут вобще очень основательно угнездился
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21.07.2022 21:55 Відповісти
То шукали хароших рускіх, тепер переключилися на пошук хароших олігархів. Циркова вистава набуває маразматичного відтінку...
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21.07.2022 22:21 Відповісти
Ну все вірно.
При зевладі хороші хто завгодно, тільки не патріоти. Ви ніколи не задумувались, про кого вони казали в своєму передвиборчому гаслі "сдєлаєм ІХ вмєстє"? ІХ - це українців. "Поганих". Тих, що хочуть покласти край олігархату і схематозам, тих, що мріють про сильну Україну, тих, що воюють за країну, тих хто віддає останнє на свою армію.
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22.07.2022 10:06 Відповісти
Ой у Конча Заспі там дубок зелений, там заліг Ахмєтка в криївці "ранений".Батько його кучма ,Україна хата, він на Україну положив с бамбасом.
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21.07.2022 23:04 Відповісти
По данным налоговых органов Ахметов самый дорогой налогоплательщик в бюджет Украины...
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21.07.2022 23:16 Відповісти
А ещё он самый большой льготник
и самый большой налогонедоплательщик
а ще сама велика кровосіся на тілі України
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22.07.2022 00:14 Відповісти
Щодо кровосісі, то тут з ним сміливо може посперечатися Коломойський. Дрібніша сволота, але дуже хоче стати як Ахметка, тому і сосе навіть не роблячи перерву на час війни.
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22.07.2022 07:05 Відповісти
Ага.льготно отстроил Мариуполь по приказу Леонид Данилыча...
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22.07.2022 07:12 Відповісти
а во сколько лет он убил своего первого москаля? а вообще так прикинуть то все кроты-пропагандоны сразу свалили до. потому что Хйлу при военных действиях они в общем то уже не нужны, зачем зря деньги платить, к тому же был ненулевой шанс что их могли успеть вовремя повесить на фонаре чтобы время попусту не терять. поэтому вероятно их успешно предупредили\отозвали. а вот всякие наводчики, кураторы и те, кто должен был быстро перенять бразды правления никуда не делись. возможно, правда, после неоднократных "жестов доброй воли" могли свалить по-тихому, но не факт.
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22.07.2022 03:21 Відповісти
блд... яке досягнення... орден йому швидко.. блазні...
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22.07.2022 05:43 Відповісти
Терміново наградіть орденом "боневтік" й на честь такої події подарувати якийсь заводик
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22.07.2022 06:36 Відповісти
Цікаво чому не відзначили Коломойського? Він теж нікуди не виїзжав.
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22.07.2022 07:01 Відповісти
Тим більше, що він дуже затятий жидобандерівець, ну чому не відзначили ?!
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22.07.2022 07:28 Відповісти
Никто не имеет права лишать гражданства Украины любого гражданина..
Статья 25 Конституции Украины...
Статья прямого действия Основного Закона...
Ze...пасодють...зуб даю...
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22.07.2022 07:09 Відповісти
Элементарный говновброс для Лохтората от дЕрмака...и Татарова...от лица Ze...
Пургаметы...отвлекают внимание от чего важного на сегодня...
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22.07.2022 07:15 Відповісти
Короче капец олигархам Украины...
Шариковы паБеду одержали...Ахметов продаст футбольный Шахтер Донецк Роме Абрамовичу...будет компенсация за Лондонский Челси...
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22.07.2022 07:20 Відповісти
Ого, ще один боневтік! Дайте йому медаль!
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22.07.2022 09:12 Відповісти
300 спартанцев, 80 олигархов, 36 бакинских комиссаров....
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22.07.2022 09:36 Відповісти
Бандит є бандит. Рука не здригнеться знищити це падло.
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22.07.2022 10:04 Відповісти
"був би втік",якби Байда з Борисом йому не сказали -"Сиди в Києві , ми Київ не здамо рашистам, і будеш Ти в Україні "бо не втік"
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22.07.2022 10:11 Відповісти
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