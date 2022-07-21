Секретар РНБО відзначив Ахметова: "До його честі він жодного разу не залишав країну після 24 лютого"
Рінат Ахметов жодного разу не виїжджав з України з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.
"До речі, хочу звернути вашу увагу на те, хто виїжджав із країни після 24 лютого, а хто ні. До честі Ріната Леонідовича, я можу сказати, що він жодного разу не покидав країну за час війни. А є такі "хлопи", які, мабуть, були проінформовані напередодні", – зауважив він.
Данілов також розповів, що серед українських бізнесменів були й такі, що напередодні війни вирушили кудись на приватних літаках.
"Коли закінчиться війна, усі ці речі будуть всім відомі. Тоді почнеться найцікавіше", – переконаний секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ахметов прилетів до України 23 лютого напередодні російського вторгнення. З початку війни його підприємства, благодійний фонд та ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ та населенню 2,7 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб ні в кого не було сумнівів
Британія надасть Україні десятки артилерійських гармат, сотні безпілотників та понад 1600 одиниць протитанкової зброї Джерело: , ну тоді було б усе зрозуміло.
Таке враженняя, що данілов відпрацьовує 30 срібняків ахметовських (а у того уже жопа горить).
При зевладі хороші хто завгодно, тільки не патріоти. Ви ніколи не задумувались, про кого вони казали в своєму передвиборчому гаслі "сдєлаєм ІХ вмєстє"? ІХ - це українців. "Поганих". Тих, що хочуть покласти край олігархату і схематозам, тих, що мріють про сильну Україну, тих, що воюють за країну, тих хто віддає останнє на свою армію.
и самый большой налогонедоплательщик
а ще сама велика кровосіся на тілі України
Статья 25 Конституции Украины...
Статья прямого действия Основного Закона...
Ze...пасодють...зуб даю...
Пургаметы...отвлекают внимание от чего важного на сегодня...
Шариковы паБеду одержали...Ахметов продаст футбольный Шахтер Донецк Роме Абрамовичу...будет компенсация за Лондонский Челси...