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Український захисник, батько п‘ятьох дітей Максим Рубан зазнав поранення на фронті та потребує допомоги на лікування

рубан

Український кінематографіст Максим Рубан з початком повномасштабної війни Росії проти України пішов воювати на фронт. Там дістав поранення та перебуває в лікарні.

Про це повідомив кінооператор Сергій Михальчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Максим Рубан - реальний герой нашої війни. Наразі ситуація зі станом здоров'я Максима критична - лікарі невтомно борються за його життя.

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"Макс Рубан, мій друг, кінематографіст, мирна людина. Батько п‘яти дітей. Міг не піти. Справедливо… З перших днів він з Ярославом Пілунським на війні, в аеророзвідці, корегують артилерію і танки. Зараз лікарі борються за його життя, ситуація критична… Реальний герой нашої війни", - написав Михальчук.

Тож усі охочі можуть задонатити на лікування пораненого. Для того, щоб побачити реквізити PAYPAL чи IBAN, перейдіть за посиланням. Донати в гривні можна надсилати на картку MONOBANK 4441114457529178.

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і хиба ми заслуговуємо на цих нарцисів і узурпаторів? після всього? ми заслуговуємо на цих ублюдків?
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21.07.2022 11:57 Відповісти
Ана мілліонні зарплати нафтогазу гроші є ана лікування нема *****
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21.07.2022 12:00 Відповісти
ЗеБеня загрібає бабло лопатою , а на поранених грошей немає , тому
ми допомагаємо чим можемо , так як для нас Украіна і наші Героі - понад усе , а вони втечуть до Ізраілю 😠
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21.07.2022 12:07 Відповісти
Я, честно говоря, в **** от таких новостей ! Человек воевал за Украину, получил ранения , а он теперь должен искать средства на лечения , а государство не может его вылечить бесплатно ! А смысл воевать за страну , которое тебя лечить не хочет ? Где логика ? Где будет мотивация у солдат ВСУ воевать за свою страну, если та не может полностью лечить раненых солдат , в дальнейшем их реабилитации после ранения ? Вырисовывается такая мрачная картина в будущем: придёт бывший воин к какому-нибудь чиновнику и попросит законных льгот, а тот ему в ответ скажет: " А я вас на войну не посылал !"
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21.07.2022 16:00 Відповісти
 
 