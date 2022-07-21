Український захисник, батько п‘ятьох дітей Максим Рубан зазнав поранення на фронті та потребує допомоги на лікування
Український кінематографіст Максим Рубан з початком повномасштабної війни Росії проти України пішов воювати на фронт. Там дістав поранення та перебуває в лікарні.
Про це повідомив кінооператор Сергій Михальчук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Максим Рубан - реальний герой нашої війни. Наразі ситуація зі станом здоров'я Максима критична - лікарі невтомно борються за його життя.
"Макс Рубан, мій друг, кінематографіст, мирна людина. Батько п‘яти дітей. Міг не піти. Справедливо… З перших днів він з Ярославом Пілунським на війні, в аеророзвідці, корегують артилерію і танки. Зараз лікарі борються за його життя, ситуація критична… Реальний герой нашої війни", - написав Михальчук.
Тож усі охочі можуть задонатити на лікування пораненого. Для того, щоб побачити реквізити PAYPAL чи IBAN, перейдіть за посиланням. Донати в гривні можна надсилати на картку MONOBANK 4441114457529178.
Будь ласка, зачекайте...
ми допомагаємо чим можемо , так як для нас Украіна і наші Героі - понад усе , а вони втечуть до Ізраілю 😠