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Миколаївська область (2209) колабораціонізм (1124) Кім Віталій (468)

Інформацію про ворожих коригувальників на Миколаївщині надали майже 100 людей, - Кім

сбу,коригувальник

Майже сто осіб на Миколаївщині відгукнулися на пропозицію голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма за винагороду надати інформацію про ворожих коригувальників вогню.

Про це Кім сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні на ранок 96… Ми зараз фільтруємо, там багато написано непрофільного, але є й дуже корисні дані, ми зараз вивчаємо та верифікуємо", - сказав голова ОВА.

За його словами, з такими зверненнями громадян працює аналітичний центр, а далі інформацію передають до СБУ.

Кім також розповів, що російські окупанти своєю чергою платять "за корисну" для них інформацію 1,5 тис. грн.

Також читайте: Вночі російські окупанти випустили по Миколаєву 7 ракет С-300, одна особа постраждала, - ОВА

Як повідомлялося, Кім пообіцяв виплачувати громадянам по $100 за надання інформації про ворожих коригувальників вогню у Миколаївській області.

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Топ коментарі
+8
я ж навпаки пишу, що де були ось ці всі люди. коли грошей за це не давали. де всі ці свідомі громадяни були 5 мяців?!
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21.07.2022 11:50
+6
це ж перепровіряється. І, думаю, після першого попередження, прилетить і тому, хто свідомо наклеп писав.
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21.07.2022 11:47
+5
Потрохи всі ворожі закладки проявлять себе у прифронтових містах і можна буде очиститись від них. А для їх кураторів і вербувальників настануть важкі часи.
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21.07.2022 12:10
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Писец... Кажись многие решают вопрос парковки своей машины в перезаполненном дворе и наказание соседа- любителя рэпа по ночам...
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21.07.2022 11:45 Відповісти
це ж перепровіряється. І, думаю, після першого попередження, прилетить і тому, хто свідомо наклеп писав.
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21.07.2022 11:47 Відповісти
Безкоштовно сусіда здати западло, а ось за дєнєшкі - мілості просім... ще не витравили з мізків совково-табірні поняття про *стукачєство*
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21.07.2022 11:46 Відповісти
Це не сусіди, це колабкі, яким місце на параші.
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21.07.2022 11:48 Відповісти
Виловлювати їх треба було з перших днів війни. А тепер прокинулись через пів року. Діячі, мля.
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21.07.2022 13:58 Відповісти
з таким ставленням то і наші солдати - це найманці, їм ж платять гроші як зарплату. Тут грошова підтримка грає іншу роль, не для *стукачєства*.
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21.07.2022 11:49 Відповісти
я ж навпаки пишу, що де були ось ці всі люди. коли грошей за це не давали. де всі ці свідомі громадяни були 5 мяців?!
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21.07.2022 11:50 Відповісти
А де наше СеБеУуу було 30 років?
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21.07.2022 12:06 Відповісти
а чому написали 30 років,? Та напишіть для страху 300 років, а тіпа прийшов нормальний Президент і зразу все пішло? Не дуріть себе і людей. При Президенті Ющенко вичистили 30% КДБешніків з СБУ, а при Порошенко їх вичистили десь біля 80%, але з приходом пана Зеленського в СБУ повернулися крім чортів ще і вся неліквідність, яку колись звідти прибрали. Ось це буде точно і справедливо. СБУ зараз заточене на кришування ГЗМ, зерна та іншого бізнесу. Подивіться на яких машинах вони їздять і скільки їх і ніхто не кричав, що ворог все-таки нападе і не підтримували б шашлики і "американці брешцть, все під контролем".
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21.07.2022 14:28 Відповісти
якщо із сотні хоча пара виявиться коригувальниками, то чому б і ні?.. годиться
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21.07.2022 12:06 Відповісти
гарна ініціатива аби принесла користь
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21.07.2022 12:06 Відповісти
Потрохи всі ворожі закладки проявлять себе у прифронтових містах і можна буде очиститись від них. А для їх кураторів і вербувальників настануть важкі часи.
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21.07.2022 12:10 Відповісти
шо тут дивного за гроші кпд соображалки усилюєця
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21.07.2022 12:11 Відповісти
коригувальників страчувати через анал
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21.07.2022 12:11 Відповісти
выворачивать на изнанку ?
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21.07.2022 12:22 Відповісти
тоді і того хто здав треба брати на облік. Чому він приховував інформацію про корегувальника раніше?
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21.07.2022 12:30 Відповісти
Чем он занимается, этот детектива?
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21.07.2022 13:29 Відповісти
 
 