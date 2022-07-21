Для ремонту Антонівського мосту на Херсонщині росіяни шукають спеців в окупованому Криму, - облрада
Серед херсонських будівельників охочих взятися за ремонт мосту не знайшлося. Тож росіяни звернулися до будівельників, які раніше зводили Керченський міст.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Орки були змушені запросити спеціалістів для ремонту пошкодженого Антонівського мосту з Криму (за непідтвердженою інформацією, звернулися до компаній, які раніше займалися будівництвом кримського мосту), тому що херсонські компанії і фахівці, які могли б виконувати такі роботи, змогли знайти причини в цьому не брати участі, і це цілком правильне рішення", - написав Соболевський.
За його словами, це дуже небезпечно. Адже ЗСУ "ще навіть не починали" активно атакувати міст.
"З розумних та адекватних людей ніхто не хоче мати справу з орками та колабарантами, бо знають, що їхній час на Херсонщині дуже обмежений", - вважає Соболевський.
Будь ласка, зачекайте...
Може дали відмашку "Харош" ?
Щоб два рази не вставати.
это сугубо мое личное мнение, не претендующее на истину последней инстанции.
артилерії
3-4установки 777 обо цезарі
Отак Хермаси херячать
треба ще добавить тільки не по самому мосту
а заїзд і виїзд
залізничний так само треба заблокувать
Мы вчера предположили, что в общем, полностью и сразу разрушить мост наши военные и не планировали. И тут речь идет не только о достаточно слабых боеприпасах, которые наделали пробоин в мосту, но и о том, что в общем, для конкретного выведения моста из строя надо бить не пролет моста, а его опору. Если же бьют по пролету, то это значит, что именно этот эффект и должен был получиться в сухом остатке.
Сегодня это допущение получило свое подтверждение. Кроме физического ущерба мосту, наши военные начали психологический прессинг врага. Примерно в одно и то же время, с разницей в сутки, был нанесен еще один удар по мосту и это обстоятельство как бы задает расписание ударов, мол - завтра ждите следующей порции. Причем, удары наносились примерно тем же самым калибром, что и вчера, поскольку повреждения носят идентичный характер.
https://twitter.com/i/status/1549659326268293120
Как можно увидеть из этого доклада корректировщика огня, отверстия в пролете моста примерно такого же масштаба, что и вчерашние, но в этот раз их намного больше, а судя по картинке, кучность попаданий просто поразительна. Достаточно того, что отверстия находятся в нескольких метрах друг от друга и как бы вдоль поперечной мосту линии. Снаряды как бы обрезают мост поперек. Наверняка оккупанты могут оценить эту картинку лучше, чем этот бестолковый клоун, рассуждающий об «украинских националистах». Их артиллерия в принципе не может сделать ничего подобного, и мы помним, сколько они гатили по мостам в Северодонецке. А тут - два налета, два прилета и все уложено аккуратно, в одну линию. Их военным это должно сказать очень многое.
Ну и плюс к тому, мост хоть еще и не утратил свою функциональность, но безусловно его несущие способности уже не те, что были раньше, а какие - большой вопрос. Как можно увидеть, по мосту не проехало ничего, крупнее микроавтобуса. То есть там ездят машины до 5 тонн и очевидно, что погнать по нему танк уже можно в режиме камикадзе, а загнать колонну бронетехники или просто тяжело груженных грузовиков уже вряд ли кто-то решится. Ну и насколько можно понять, выступление нашей арты только началось и продолжение будет обеспечено «при любой погоде».
Таким образом, наши военные запустили таймер обратного отсчета для тех орков, которые окопались в Херсоне. Еще вчера, до первых ударов по мосту, они могли выйти сами и со своей бронетехникой. А сегодня бронетехника уже стоит под вопросом. Завтра же для нее проезд уже будет невозможен, если только в их планах не будет подводного путешествия по дну Днепра. А послезавтра по нему можно будет проехать только на легких автомобилях. Причем, как в Херсон, так и из него. Ну а потом - останется вариант «пешком», и когда закроется и он, то одна надежда будет бежать 100 км вдоль реки к Новой Каховке, чтобы там переправиться на Левый берег. Только к тому времени уже вряд ли этот маневр будет осуществим, поскольку именно этот ходок ВСУ перекроют без особого напряжения. А дальше - ночь «длинных ножей».
Так что наши военные все делают правильно. Противник должен пройти весь цикл деморализации до самого дна. Ну а у кого он не пройдет благотворно, пройдет поход до самого дна Днепра. Тут уж, как говорил классик: «На первый-второй, расчитайсь!»