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Для ремонту Антонівського мосту на Херсонщині росіяни шукають спеців в окупованому Криму, - облрада

міст,антонівський

Серед херсонських будівельників охочих взятися за ремонт мосту не знайшлося. Тож росіяни звернулися до будівельників, які раніше зводили Керченський міст.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки були змушені запросити спеціалістів для ремонту пошкодженого Антонівського мосту з Криму (за непідтвердженою інформацією, звернулися до компаній, які раніше займалися будівництвом кримського мосту), тому що херсонські компанії і фахівці, які могли б виконувати такі роботи, змогли знайти причини в цьому не брати участі, і це цілком правильне рішення", - написав Соболевський.

Також дивіться: Російські пропагандисти підтвердили удар ЗСУ по Антонівському мосту: "Очень много новых отверстий". ВIДЕО

За його словами, це дуже небезпечно. Адже ЗСУ "ще навіть не починали" активно атакувати міст.

"З розумних та адекватних людей ніхто не хоче мати справу з орками та колабарантами, бо знають, що їхній час на Херсонщині дуже обмежений", - вважає Соболевський.

Дивіться: Російський окупант вражений точністю влучань ЗСУ із системи HIMARS по мосту в Херсоні: "Ровно бьют, прямо возле перекрытия. Яма – с КамАЗ!". ВIДЕО

Для ремонту Антонівського мосту на Херсонщині росіяни шукають спеців в окупованому Криму, - облрада 01

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Топ коментарі
+9
А шо такое, в чем проблема? Отловить в Херсоне всех с русскими паспортами и кинуть на восстановление моста. Они-же патриоты рашки, то пусть показывают усердие. Будет прилет, то по заслугам. Предателей никто и никогда не жалел. Откажутся работать- расстрелять и сбросить на корм рыбам.
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21.07.2022 12:32
+6
Дада, давайте чуваки, привозите краны, туповатых и бесстрашных работяг, мы подождём
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21.07.2022 12:28
+6
В Приморском крае сегодня утром обрушился автомобильный мост. Три села оказались заблокированы. Это уже второй рухнувший на Дальнем Востоке мост за полмесяца.
Отак Хермаси херячать
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21.07.2022 12:59
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А зря! Могли бы взять 50% предоплаты и......всё
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21.07.2022 12:19 Відповісти
Орки ведь не идиоты (к сожалению). Если попыпаться сбежатьс предоплатой и поймают, то ведь могут и без суда замочить.
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21.07.2022 12:21 Відповісти
ni - oni kak raz idioti
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21.07.2022 12:22 Відповісти
дельная мысль
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21.07.2022 12:27 Відповісти
Так мост вроде как устоял, машины ездят, хотя дырки и объезжают. Или тяжелая техника уже не проедет?
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21.07.2022 12:19 Відповісти
tak - tjazholomu transportu zapret
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21.07.2022 12:20 Відповісти
Бензовозы и грузовики еще ездят
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21.07.2022 12:43 Відповісти
debyli - pustj chinjat , mozhna bude esho raz postreljatj.....Chermobaevka/Zmeiny im nichovo nenauchil
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21.07.2022 12:19 Відповісти
Чомусь немає інформації про продовження вчорашньої роботи української артилерії по Антонівському мосту.
Може дали відмашку "Харош" ?
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21.07.2022 12:26 Відповісти
исчо не вечер)
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21.07.2022 12:27 Відповісти
Я так думаю, ждут прохождения колонн или подвоза бк.
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21.07.2022 12:30 Відповісти
Ждуть коли з Криму приїдуть спеці по ремонту.
Щоб два рази не вставати.
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21.07.2022 12:59 Відповісти
таким образом командованию херсонской русни, намекнули, что им пора валить, пока мост стоит, иначе они попадут в котел, мост специально не до конца завалили. однако тут палка с двумя концами - если их обложить там - они начнут растреливать заложников, а у них в заложниках будет все оставшееся население города. не так все просто. ко всему прочему - брать город в котором жителями будут прикрываться как щитом - очень сложная задача. а там помимо ватников-ждунов и колаборантов, есть и нормальные патриотически настроеные люди, которые по каким то причинам не смогли оттуда вырваться.

это сугубо мое личное мнение, не претендующее на истину последней инстанции.
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21.07.2022 13:10 Відповісти
дело в том что когда русню попавшую в котел, схватит безнадега - они начнут расстреливать всех вподряд и прятаться по квартирам.
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21.07.2022 13:12 Відповісти
ремонтировать его уже никто не будет\не сможет. Тяжелая бронетехника по нему с левого берега не пройдет, логистика б\к по нему уже ограничена. Обстреливать его дальше до разрушения вряд ли будут в надежде, что удастся его использовать для перехода нашей пехоты на левый берег для организации плацдарма.
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21.07.2022 13:15 Відповісти
Nado dobit etot most ili mozet vojenim kto to nerazresajet?Jermak mozet?Kak i Doneck nado dobit poskolku tam separatistov logovo,no vidimo tam takze nerazresajet.Bit po Charkovu,Kromatorsku,Mikolajevu.Mariupoliu mozno a vot otvet logovo separatiston Doneck nelzia
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21.07.2022 12:27 Відповісти
hotjat maksimaljno sberech - im samim potom na Krim nastupatj esho navernoe nadejutsa sho rusnja nevzarvjot
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21.07.2022 12:30 Відповісти
антонівський міст повинен бути під постоянним діжурством нашої
артилерії
3-4установки 777 обо цезарі
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21.07.2022 12:27 Відповісти
уже
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21.07.2022 13:16 Відповісти
Дада, давайте чуваки, привозите краны, туповатых и бесстрашных работяг, мы подождём
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21.07.2022 12:28 Відповісти
в Херсонщині дебілів не знайшлося і це вже добре.. а заїжджі дебіли-кримсюки швидко порозумнішають
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21.07.2022 12:28 Відповісти
А шо такое, в чем проблема? Отловить в Херсоне всех с русскими паспортами и кинуть на восстановление моста. Они-же патриоты рашки, то пусть показывают усердие. Будет прилет, то по заслугам. Предателей никто и никогда не жалел. Откажутся работать- расстрелять и сбросить на корм рыбам.
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21.07.2022 12:32 Відповісти
Дочекатись коли приїдуть мостові камікадзе і накрити їх на місті злочину.Щоб родини знали,що їх родичі дебіли.
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21.07.2022 12:36 Відповісти
Нужно побыстрее с тем мостом кончать. Ато орки поставят автобусы с детьми и у нас скажут что низзя теперь стрелять по мосту. А уничтожить мост нужно обязательно и как можно быстрее. Орки хоть и рассказывают что еще есть дамба в 100км, но представьте какой ето крюк нужно делать военной технике, сколько тратить топлива и времени, особенно когда все кто ездил по мосту ломанутся на дамбу создав пробки
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21.07.2022 12:40 Відповісти
На дамбе, кхе кхе, тоже есть мост
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21.07.2022 12:43 Відповісти
и причём кууууууда не такой как антоновский. а хаймарсы бьют орка в глаз. шоб шкурку не попортить и домой парашным бабам на воротник можно было её отослать.
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21.07.2022 12:46 Відповісти
не надо. Достаточно того, что по нему не сможет ехать тяжелая броня и грузовики с б\к на правый берег. А по мосту ночью удобней пехоте просочиться, чем форсировать на плавсредствах пятьсот метров без шанса выплыть при ранении...
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21.07.2022 13:21 Відповісти
пущай подьезжают. кабздоху стоит начать распевку ))
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21.07.2022 12:43 Відповісти
В Приморском крае сегодня утром обрушился автомобильный мост. Три села оказались заблокированы. Это уже второй рухнувший на Дальнем Востоке мост за полмесяца.
Отак Хермаси херячать
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21.07.2022 12:59 Відповісти
Козлорилі,в криму спеціалістів не знайдете.Скульптора-гівноліпа з лаптєстану викличте,а рота орків за пару днів "матеріалу" назбирає. Він вам дірки і позаліплює!
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21.07.2022 13:12 Відповісти
коли по антонівському мосту можна проїхать то
треба ще добавить тільки не по самому мосту
а заїзд і виїзд
залізничний так само треба заблокувать
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21.07.2022 13:22 Відповісти
Крисмському мосту приготуватися.
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21.07.2022 13:32 Відповісти
И тут во время ремонта...
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21.07.2022 13:53 Відповісти
Как и ожидалось, эпическая трагедия «Антоновский мост», первый акт которой был показан вчера, сегодня имела свое продолжение. Так, вчера мы гадали о том, почему по мосту отстрелялись достаточно легкими боеприпасами, которые хоть и повредили мост, но не разрушили его. А ведь военным хорошо известно, что для уничтожения определенных целей требуется соответствующий боеприпас. Например, никому не придет в голову стрелять по танку осколочным снарядом, так и по мосту надо наносить удары соответствующими боеприпасами.

Мы вчера предположили, что в общем, полностью и сразу разрушить мост наши военные и не планировали. И тут речь идет не только о достаточно слабых боеприпасах, которые наделали пробоин в мосту, но и о том, что в общем, для конкретного выведения моста из строя надо бить не пролет моста, а его опору. Если же бьют по пролету, то это значит, что именно этот эффект и должен был получиться в сухом остатке.

Сегодня это допущение получило свое подтверждение. Кроме физического ущерба мосту, наши военные начали психологический прессинг врага. Примерно в одно и то же время, с разницей в сутки, был нанесен еще один удар по мосту и это обстоятельство как бы задает расписание ударов, мол - завтра ждите следующей порции. Причем, удары наносились примерно тем же самым калибром, что и вчера, поскольку повреждения носят идентичный характер.

https://twitter.com/i/status/1549659326268293120

Как можно увидеть из этого доклада корректировщика огня, отверстия в пролете моста примерно такого же масштаба, что и вчерашние, но в этот раз их намного больше, а судя по картинке, кучность попаданий просто поразительна. Достаточно того, что отверстия находятся в нескольких метрах друг от друга и как бы вдоль поперечной мосту линии. Снаряды как бы обрезают мост поперек. Наверняка оккупанты могут оценить эту картинку лучше, чем этот бестолковый клоун, рассуждающий об «украинских националистах». Их артиллерия в принципе не может сделать ничего подобного, и мы помним, сколько они гатили по мостам в Северодонецке. А тут - два налета, два прилета и все уложено аккуратно, в одну линию. Их военным это должно сказать очень многое.

Ну и плюс к тому, мост хоть еще и не утратил свою функциональность, но безусловно его несущие способности уже не те, что были раньше, а какие - большой вопрос. Как можно увидеть, по мосту не проехало ничего, крупнее микроавтобуса. То есть там ездят машины до 5 тонн и очевидно, что погнать по нему танк уже можно в режиме камикадзе, а загнать колонну бронетехники или просто тяжело груженных грузовиков уже вряд ли кто-то решится. Ну и насколько можно понять, выступление нашей арты только началось и продолжение будет обеспечено «при любой погоде».

Таким образом, наши военные запустили таймер обратного отсчета для тех орков, которые окопались в Херсоне. Еще вчера, до первых ударов по мосту, они могли выйти сами и со своей бронетехникой. А сегодня бронетехника уже стоит под вопросом. Завтра же для нее проезд уже будет невозможен, если только в их планах не будет подводного путешествия по дну Днепра. А послезавтра по нему можно будет проехать только на легких автомобилях. Причем, как в Херсон, так и из него. Ну а потом - останется вариант «пешком», и когда закроется и он, то одна надежда будет бежать 100 км вдоль реки к Новой Каховке, чтобы там переправиться на Левый берег. Только к тому времени уже вряд ли этот маневр будет осуществим, поскольку именно этот ходок ВСУ перекроют без особого напряжения. А дальше - ночь «длинных ножей».

Так что наши военные все делают правильно. Противник должен пройти весь цикл деморализации до самого дна. Ну а у кого он не пройдет благотворно, пройдет поход до самого дна Днепра. Тут уж, как говорил классик: «На первый-второй, расчитайсь!»
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21.07.2022 14:30 Відповісти
Фікс, кончена курва, готуйся до роботи!
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21.07.2022 16:49 Відповісти
Вони ідіоти хамерси лупонуть стільки скільки треба.Невже це не зрозуміло?Тікайте тварюки доки є відхід !
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21.07.2022 23:48 Відповісти
 
 