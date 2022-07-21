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Ліз Трасс не підтримує безпосередню участь британських військ у війні в Україні, - Reuters

трасс

21 липня в інтерв'ю кандидатка на пост прем'єр-міністра Британії Ліз Трасс заявила, що підтримує Україну у війні проти Росії, але проти участі в ній британських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Ми очолили міжнародну коаліцію з постачання зброї, ми запроваджуємо санкції, але я не підтримую пряму участь (у війні,  - ред.) британських військ", - заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка висунула свою кандидатуру на пост глави уряду.

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Нагадаємо, що в промові Борис Джонсон дав поради своїм наступникам та закликав їх берегти демократію у світі та підтримувати Україну у війні проти країни-агресора. 8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.
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Топ коментарі
+24
Британские военные должны участвовать в отражении нападения на Великобританию или страну-члена НАТО. Украина, к сожалению, не член НАТО.
Заявление Трасс - для внутреннего потребления, чтобы избиратели не напрягались, что их могут мобилизовать. А для Украины важно, чтобы Великобритания продолжила во весь голос поддерживать Украину и давала больше управляемого дальнобойного вооружения.
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21.07.2022 12:27
+19
Украинцы генетически хорошие воины, справятся и без живой помощи. Главное поддержать оружием. А если очень хорошо поддержать и не выкручивать руки запретами на удары по территории рф, то дойдут и до бункера воблоглазого
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21.07.2022 12:32
+13
да и пох..... самолеты и ракеты поставляйте !!!!
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21.07.2022 12:23
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да и пох..... самолеты и ракеты поставляйте !!!!
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21.07.2022 12:23 Відповісти
Хтось просив про участь британських військових? Навіщо дарма повітря ганяти?
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21.07.2022 12:23 Відповісти
ei zadali vopros - vot ana i atvetila , pretenzii k zhurnalistam
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21.07.2022 12:27 Відповісти
Скільки їх тут буде? Самі впораємось. Нехай дають зброю і БК.
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21.07.2022 12:27 Відповісти
Ця заява для вгутрішнього вжитку.
Просто заспокоїти британського обивателя.
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21.07.2022 12:31 Відповісти
Це місцеві бургери та журналісти хвилюються.
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21.07.2022 12:34 Відповісти
Не дарма. Це для внутрішнього "споживача". У них зараз іде "боротьба" за посаду ПМ.
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21.07.2022 12:46 Відповісти
Бритам - many many thanks. Отдельные британцы (и не факт, что их мало) у нас воюют - сами от себя. Посылать сюда регулярные войска, наверное, пока не стоит - чтобы у запоребрика не было серьезных аргументов говорить, что они с НАТО воюют.
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21.07.2022 12:25 Відповісти
Британские военные должны участвовать в отражении нападения на Великобританию или страну-члена НАТО. Украина, к сожалению, не член НАТО.
Заявление Трасс - для внутреннего потребления, чтобы избиратели не напрягались, что их могут мобилизовать. А для Украины важно, чтобы Великобритания продолжила во весь голос поддерживать Украину и давала больше управляемого дальнобойного вооружения.
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21.07.2022 12:27 Відповісти
Саме так.
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21.07.2022 12:33 Відповісти
И готовить наших военных!!!
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21.07.2022 12:57 Відповісти
Украинцы генетически хорошие воины, справятся и без живой помощи. Главное поддержать оружием. А если очень хорошо поддержать и не выкручивать руки запретами на удары по территории рф, то дойдут и до бункера воблоглазого
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21.07.2022 12:32 Відповісти
Є вираз "очі, як у мороженого судака", але і воблоокий згодиться.
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21.07.2022 13:15 Відповісти
Все правильно говорить Лізз, давайте все що давали, і побільше, люди хай живуть своє життя працюють платять податки, і забезпечують нам всю цю допомогу. воїнів в нас черги в центри комплектування, нам зброї треба.
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21.07.2022 12:38 Відповісти
А может это сигнал ребятам из моцквы-типа я хорошая тетка,бабло отработаю?
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21.07.2022 12:39 Відповісти
воякам англійцям треба ще вчитись у наших воїнів.давайте зброю,підтримуйте фінансово-і не треба вам заморачуватись про участь британських солдат в війні.
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21.07.2022 12:43 Відповісти
а я підтримую
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21.07.2022 12:47 Відповісти
Не нужны нам британские военные, нам будет достаточно британских шахтеров с трактористами, обученными на откопанных передовых современных вооружениях.
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21.07.2022 12:47 Відповісти
Мда, це не козак Борис Чуприна 😕
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21.07.2022 12:49 Відповісти
он говорил другое??
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21.07.2022 16:21 Відповісти
Условные пару тысяч британских солдат под Херсоном погоды не сделают, а вот неусловн а конкретно десяток химер- очень даже.
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21.07.2022 15:32 Відповісти
Дайте краще більше ******** зброї, тоді ми й самі з кацапським непотрібом справимось...
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21.07.2022 16:13 Відповісти
 
 