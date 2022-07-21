Ліз Трасс не підтримує безпосередню участь британських військ у війні в Україні, - Reuters
21 липня в інтерв'ю кандидатка на пост прем'єр-міністра Британії Ліз Трасс заявила, що підтримує Україну у війні проти Росії, але проти участі в ній британських військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Ми очолили міжнародну коаліцію з постачання зброї, ми запроваджуємо санкції, але я не підтримую пряму участь (у війні, - ред.) британських військ", - заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка висунула свою кандидатуру на пост глави уряду.
Нагадаємо, що в промові Борис Джонсон дав поради своїм наступникам та закликав їх берегти демократію у світі та підтримувати Україну у війні проти країни-агресора. 8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.
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Просто заспокоїти британського обивателя.
Заявление Трасс - для внутреннего потребления, чтобы избиратели не напрягались, что их могут мобилизовать. А для Украины важно, чтобы Великобритания продолжила во весь голос поддерживать Украину и давала больше управляемого дальнобойного вооружения.