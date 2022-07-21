"Золоте ембарго" та заморожування активів "Сбербанку": ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти РФ
Рада Євросоюзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за вторгнення до України.
Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.
"Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це надсилає потужний сигнал Москві: ми будемо чинити тиск стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ запроваджує "золоте ембарго" - заборону на імпорт російського золота (включно із золотими прикрасами). Нові обмеження також передбачають заморожування активів російського "Сбербанку".
В новому пакеті буде посилено контроль за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій. Водночас сьомий пакет закриває лазівки у попередніх шістьох.
Постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс раніше повідомив, що цей пакет санкцій також передбачає розширення санкційного списку на понад 50 нових фізичних і юридичних осіб: політиків, військових лідерів, олігархів та пропагандистів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нещодавно слухав на Ютубі виступ російського офіцера перед шеренгою спецназівців ПВК «Вагнера».
Сивий офіцер із кавказьким акцентом закликав воїнів захистити Батьківщину (росію) від українських укрофашистів.
- Если вы хотите жить в мире и защитить своих детей, то должны убить украинскую нечисть. Оружие мы вам дали. Патронами и снарядами обеспечим в необходимом количестве. Теперь дело за вами. Возвращайтесь с Победой,- наказував генерал псам війни.
Жителі російського Курська зараз їдять вкрадені херсонські кавуни та мелітопольську черешню.
Вузькоокі сахаті (громадяни з республіки Саха-Якутія) ходять по двоє з автоматами Калашникова у місті Вознесенську (144 км. від Одеси) по дворах місцевих громадян, заходять у курники, вбивають палицями птицю, складають у мішки здобич, та відносять у місцеву школу, перетворену на російську казарму.
...
ККС: Ты извини, мы сегодня грубовато играли, многих ваших затоптали.
ККМ: Да, ничего. Мы тоже были не паиньки.
(нафту до кінця року купуватимуть тільки, а потім всьо.)
При цьому реальних підстав для цього немає, валюта надходить стабільно.
Єдине що є - бажання притримати валюту для майбутніх власних проектів корупційної "відбудови країни".😡