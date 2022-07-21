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Новини Санкції проти Росії
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"Золоте ембарго" та заморожування активів "Сбербанку": ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти РФ

рф,єс,євросоюз,санкції

Рада Євросоюзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за вторгнення до України.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це надсилає потужний сигнал Москві: ми будемо чинити тиск стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ запроваджує "золоте ембарго" - заборону на імпорт російського золота (включно із золотими прикрасами). Нові обмеження також передбачають заморожування активів російського "Сбербанку".

В новому пакеті буде посилено контроль за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій.  Водночас сьомий пакет закриває лазівки у попередніх шістьох.

Постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс раніше повідомив, що цей пакет санкцій також передбачає розширення санкційного списку на понад 50 нових фізичних і юридичних осіб: політиків, військових лідерів, олігархів та пропагандистів.

Також читайте: Євросоюз має готуватися до припинення поставок газу з Росії, - фон дер Ляєн

Автор: 

росія (65122) санкції (11819) Рада Європи (460) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+19
Фініш сьомого пакету; пора стартувати восьмому! І щоб без затримок!
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21.07.2022 12:37
+14
Санкции должны приниматься в режиме нон-стоп !
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21.07.2022 12:40
+12
Санкцій забагато не буває.
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21.07.2022 12:43
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Фініш сьомого пакету; пора стартувати восьмому! І щоб без затримок!
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21.07.2022 12:37 Відповісти
Восьмой пакет будет о запрете смеяться над предыдущими семи пакетами.
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21.07.2022 14:39 Відповісти
хрюцкій, а чо не ржеш, санкції заважають? де ганчірку свою подів, стидаєшся?
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22.07.2022 07:45 Відповісти
Пси війні потрошать кур.

Нещодавно слухав на Ютубі виступ російського офіцера перед шеренгою спецназівців ПВК «Вагнера».

Сивий офіцер із кавказьким акцентом закликав воїнів захистити Батьківщину (росію) від українських укрофашистів.

- Если вы хотите жить в мире и защитить своих детей, то должны убить украинскую нечисть. Оружие мы вам дали. Патронами и снарядами обеспечим в необходимом количестве. Теперь дело за вами. Возвращайтесь с Победой,- наказував генерал псам війни.

Жителі російського Курська зараз їдять вкрадені херсонські кавуни та мелітопольську черешню.

Вузькоокі сахаті (громадяни з республіки Саха-Якутія) ходять по двоє з автоматами Калашникова у місті Вознесенську (144 км. від Одеси) по дворах місцевих громадян, заходять у курники, вбивають палицями птицю, складають у мішки здобич, та відносять у місцеву школу, перетворену на російську казарму.
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21.07.2022 19:58 Відповісти
Санкции должны приниматься в режиме нон-стоп !
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21.07.2022 12:40 Відповісти
Санкцій забагато не буває.
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21.07.2022 12:43 Відповісти
Ну дуже повільно. Поки деякі санкції вводять, орки уже успішно їх обходять. Мабуть комусь це вигідно...
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21.07.2022 12:51 Відповісти
Санкції це закони, а усі закони є можливість обійти. Ціна тільки зростає. Далі санкції на обхідні шляхи, знаходять нові - ціна зростає ще, і так поки ціна не виросте настільки, що вже не вигідно їх обходити
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21.07.2022 14:00 Відповісти
После игры между командами Слонов и Муравьёв беседуют Капитан команды Слонов (ККС) и Капитан команды Муравьёв (ККМ):
...
ККС: Ты извини, мы сегодня грубовато играли, многих ваших затоптали.
ККМ: Да, ничего. Мы тоже были не паиньки.
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21.07.2022 12:54 Відповісти
сама крута - активи Збєрбанку. Весь народ - шовініст. Не якісь там 50-100 чуваків. Весь їхній нарот культивував не рік це гамно, і усі вони винні. Повідрубать усим ноги і по одній голові. Хай це увійде у восьмий пакєт.
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21.07.2022 12:58 Відповісти
🤣🤣🤣
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21.07.2022 13:45 Відповісти
А под шум прибоя 8-го пакета у них плиать заработает Нордстрим2.Пока не перекроете газ полностью карлик будет воевать годами.
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21.07.2022 13:01 Відповісти
Проблема не в NS2 чи NS1. Проблема в потребі Європи касапського газу. Позбутись такої потреби - і не потрібним стане навіть наша ГТС.
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21.07.2022 13:10 Відповісти
Найкраща санкція - це не купувати у кацапів газ і нафту, фінансуючи їх армію
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21.07.2022 13:06 Відповісти
ну от експерти кажуть, що, припустімо, гроші за газ поступають в кацапстан. але кацапи все одно нічого не можуть за ці гроші купить (їм ніхто не продасть і вони не можуть перечислити гроші нікуди). резерви їх заблоковані санкціями теж. тому вони поки що фінансують армію, друкуючи гроші. але все одно воно все навернеться і досить скоро. тому пуйло і ******.

(нафту до кінця року купуватимуть тільки, а потім всьо.)
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21.07.2022 13:48 Відповісти
З газом поки складнувато,а от з нафтою,це абсолютно реально.І ефекту було б більше чим від газу.Помилка Українського МЗС що розмивають увагу на все відразу.Треба настоювати саме на нафтове ембарго.Або не розуміють або спеціально,невідомо що гірше...
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22.07.2022 07:24 Відповісти
Блін, Цензор, ну йо-майо. Ну ви ж серьозне видання. Шо неможна було знайти весь список санкцій в новому пакеті та викласти в новині?
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21.07.2022 13:32 Відповісти
До сраки эти санкции
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21.07.2022 13:43 Відповісти
Ніт.
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21.07.2022 13:52 Відповісти
Прошу пана, ось шурупи - продаю за півціни... Ні, то, пане, не до дупи. То до дерева вони. (С)
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21.07.2022 14:29 Відповісти
Необхідні санкції проти всіх 140 мільйонів московитів при деяких одиночних виключеннях. Всі московити винні, що колись був сталін, що тепер путлер. І що був голодомор українців.
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21.07.2022 13:50 Відповісти
Доповнення. В тому числі всіх кацапів відправити з країн ЄС і США на історичну батьківщину. Навіть тих хто вже отримав громадянство. Кожен кацап в цих країнах є агентом кацапії.
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21.07.2022 13:54 Відповісти
Относитесь к путину как к сатане. Никаких сделок, никаких договоров. Только изгнание силой.
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21.07.2022 14:39 Відповісти
Що за *******, друкарі?
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21.07.2022 14:40 Відповісти
До сраки им те санкции...
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21.07.2022 14:46 Відповісти
Нет.
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21.07.2022 22:11 Відповісти
Зевідосик , а коли у нас накладуть санкції на Форвард , і Альфа банки ? Чому вони досі не під забороною , і продовжують працювати в Україні ?? Ти грошей по всьму світу просиш , а націоналізувати рашиські банки слабо ? То купа грошей до речі .
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21.07.2022 14:50 Відповісти
У цих банках працюють люди з того самого Ізраїлевого коліна що і Зеля.
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21.07.2022 16:04 Відповісти
Зеленський точно повторює економічну політику Тимошенко - друкування грошей та обвал національної валюти.
При цьому реальних підстав для цього немає, валюта надходить стабільно.

Єдине що є - бажання притримати валюту для майбутніх власних проектів корупційної "відбудови країни".😡
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21.07.2022 15:50 Відповісти
В восьмой пакет необходимо включить тотальное эмбарго на весь импорт из сраны-агрессора и принудительную депортацию всех рабсеянцев из стран свободного цивилизованного мира.
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21.07.2022 18:49 Відповісти
Правда? А ми вже всіх "своїх" депортували? Чи може 25 стаття Конституції вже змінена?
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21.07.2022 22:48 Відповісти
Сцикають цими санкціями по чайній ложці!
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21.07.2022 22:54 Відповісти
После санкций рабZeя стала богаче от 2012 года...тогда фирма ГрязьПром стоила 1 триллион долларов.. сегодня один РЖУбль... импортозамещение прошло успешно...
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22.07.2022 05:35 Відповісти
 
 