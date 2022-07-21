"Золоте ембарго" та заморожування активів "Сбербанку": ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти РФ

Рада Євросоюзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за вторгнення до України.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це надсилає потужний сигнал Москві: ми будемо чинити тиск стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ запроваджує "золоте ембарго" - заборону на імпорт російського золота (включно із золотими прикрасами). Нові обмеження також передбачають заморожування активів російського "Сбербанку".

В новому пакеті буде посилено контроль за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій. Водночас сьомий пакет закриває лазівки у попередніх шістьох.

Постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс раніше повідомив, що цей пакет санкцій також передбачає розширення санкційного списку на понад 50 нових фізичних і юридичних осіб: політиків, військових лідерів, олігархів та пропагандистів.

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