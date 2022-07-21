В Маріуполі окупанти змушують фермерів віддати їм врожай та майно й забороняють евакуйовуватися, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі росіяни змушують українських фермерів віддавати врожай, майно та вимагають безоплатно передавати права власності на землю.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер від маріупольських фермерів вимагають не просто зібрати та віддати "молодой республике" весь врожай. Їх примушують підписати юридичні папери по безоплатній передачі права власності на земельні ділянки та майно людям, яких вказує (російський куратор - ред.) Іванов", - зазначив Андрющенко.

Також він додав, що після цього росіяни їм забороняють евакуюватись на інші території й змушують працювати на окупаційну владу майже безкоштовно. Такі умови Андрющенко назвав "сучасним кріпацтвом в Росії".

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