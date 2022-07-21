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Маріуполь (3207) окупація (6542) сільське господарство (696) Андрющенко Петро (692)

В Маріуполі окупанти змушують фермерів віддати їм врожай та майно й забороняють евакуйовуватися, - Андрющенко

зерно

В окупованому Маріуполі росіяни змушують українських фермерів віддавати врожай, майно та вимагають безоплатно передавати права власності на землю.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер від маріупольських фермерів вимагають не просто зібрати та віддати "молодой республике" весь врожай. Їх примушують підписати юридичні папери по безоплатній передачі права власності на земельні ділянки та майно людям, яких вказує (російський куратор - ред.) Іванов", - зазначив Андрющенко.

Також він додав, що після цього росіяни їм забороняють евакуюватись на інші території й змушують працювати на окупаційну владу майже безкоштовно. Такі умови Андрющенко назвав "сучасним кріпацтвом в Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі російські окупанти позбавили українців прав на нерухомість, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ
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Жуть, мрак, жах. Клоуняра, де ти? Це твоїх рук справа.
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21.07.2022 13:11 Відповісти
Терор , голодомори , та геноцид і 21 столітті виглядає так.
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21.07.2022 13:11 Відповісти
На концлагерь путлера вывезено более 250 000 детей из Украины...,с родителями и без...
На рабZee не хватает быдло Шариковых...решили скомуниздить в Украине...
Шакалы позорные...
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21.07.2022 13:18 Відповісти
Історик Алфьоров на утюб каналі пояснив навіщо вони крадуть наших дітей - бо це генетично здоровий матеріал майбутніх яничарів і рабів для заселень російських мухосранських глибинок
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21.07.2022 13:21 Відповісти
а де вибл..кі діли свій генетичний матеріал? вони ж там намішалися, генетичний матеріал мав би бути вау!
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21.07.2022 13:28 Відповісти
Колгоспне кріпацтво знов виринає з глибин радянського пекла...
Що далі, податок на плодові дерева і вулики?
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21.07.2022 13:19 Відповісти
так вони для того і прийшли. Он же під Кивом хтось дзвонив у рашу родичам : я послє пабєди тут астанусь. Ну та зрозуміло - квартира із джакузі і двометровим холодильником.
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21.07.2022 13:32 Відповісти
ліниві падлюки,
саме нічого не робить і іншим не дає працювати
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21.07.2022 13:44 Відповісти
 
 