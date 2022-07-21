У російських окупантів виникли проблеми через підрив Антонівського мосту на Херсонщині, - Хлань
З ремонтом Антонівського мосту на окупованій території Херсонщині виникли проблеми. Тепер рашисти не можу перекидати важке озброєння.
Про це повідомив радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Фактично як добу окупанти не можуть перекидати тяжке озброєння і свої боєприпаси через Антонівський міст. Більше того, для анонсованого ремонту немає спеціалістів. Всі місцеві професіонали виїхали. Будуть шукати когось в Криму. Це час.
І знову ж оцініть ювелірну роботу ЗСУ - легкові автівки можуть проїхати по мосту, озброєння і техніка росіян - ні", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше окупанти повідомили про обстріл Антонівського мосту в Херсоні.
Пізніше російські пропагандисти підтвердили удар ЗСУ по Антонівському мосту.
В облраді заявили, що міст пошкоджений, але поки придатний до експлуатації.
Будь ласка, зачекайте...
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Драпати мужньо,або котел,знищеня/полон.
і їхнє власне ППО збило як мінімум один свій власний літак, ггг
І скільки снарядів за день вистрілює така групіровка?
А снаряди до РСЗО, наприклад для "Смерча", калібром 300 мм, вагою 800 кг, і довжиною 7,6 м, і це без ящика? А ракети для С-300, якими вони зараз Миколаїв обстрілюють?
Роми на КПП Могильов-Подільський - Атаки за пару годин переносили у китайських торбах фуру цигарок з нашого берега на молдовський (там правила такі, що якщо несеш в руках товари для особистого користування вартістю до 300 євро, то без митних зборів).
Теперь будет прилетать в точку перегрузки на левом берегу. Или думаете что на Дачах у нас "глаз" нет? ))
Так что лучше таки добить пролёт. Нех*й шастать!
Вони тіпа зовсім тупі?
ХЗ, чи наші його підірвали, коли відходили.
Могут.... И пусть перемещают.... Рано или поздно утонувшая техника образует что то типа моста....
Ведь рашка хвалится что техники у нее до х-я....
Мы вчера предположили, что в общем, полностью и сразу разрушить мост наши военные и не планировали. И тут речь идет не только о достаточно слабых боеприпасах, которые наделали пробоин в мосту, но и о том, что в общем, для конкретного выведения моста из строя надо бить не пролет моста, а его опору. Если же бьют по пролету, то это значит, что именно этот эффект и должен был получиться в сухом остатке.
Сегодня это допущение получило свое подтверждение. Кроме физического ущерба мосту, наши военные начали психологический прессинг врага. Примерно в одно и то же время, с разницей в сутки, был нанесен еще один удар по мосту и это обстоятельство как бы задает расписание ударов, мол - завтра ждите следующей порции. Причем, удары наносились примерно тем же самым калибром, что и вчера, поскольку повреждения носят идентичный характер.
https://twitter.com/i/status/1549659326268293120
Как можно увидеть из этого доклада корректировщика огня, отверстия в пролете моста примерно такого же масштаба, что и вчерашние, но в этот раз их намного больше, а судя по картинке, кучность попаданий просто поразительна. Достаточно того, что отверстия находятся в нескольких метрах друг от друга и как бы вдоль поперечной мосту линии. Снаряды как бы обрезают мост поперек. Наверняка оккупанты могут оценить эту картинку лучше, чем этот бестолковый клоун, рассуждающий об «украинских националистах». Их артиллерия в принципе не может сделать ничего подобного, и мы помним, сколько они гатили по мостам в Северодонецке. А тут - два налета, два прилета и все уложено аккуратно, в одну линию. Их военным это должно сказать очень многое.
Ну и плюс к тому, мост хоть еще и не утратил свою функциональность, но безусловно его несущие способности уже не те, что были раньше, а какие - большой вопрос. Как можно увидеть, по мосту не проехало ничего, крупнее микроавтобуса. То есть там ездят машины до 5 тонн и очевидно, что погнать по нему танк уже можно в режиме камикадзе, а загнать колонну бронетехники или просто тяжело груженных грузовиков уже вряд ли кто-то решится. Ну и насколько можно понять, выступление нашей арты только началось и продолжение будет обеспечено «при любой погоде».
Таким образом, наши военные запустили таймер обратного отсчета для тех орков, которые окопались в Херсоне. Еще вчера, до первых ударов по мосту, они могли выйти сами и со своей бронетехникой. А сегодня бронетехника уже стоит под вопросом. Завтра же для нее проезд уже будет невозможен, если только в их планах не будет подводного путешествия по дну Днепра. А послезавтра по нему можно будет проехать только на легких автомобилях. Причем, как в Херсон, так и из него. Ну а потом - останется вариант «пешком», и когда закроется и он, то одна надежда будет бежать 100 км вдоль реки к Новой Каховке, чтобы там переправиться на Левый берег. Только к тому времени уже вряд ли этот маневр будет осуществим, поскольку именно этот ходок ВСУ перекроют без особого напряжения. А дальше - ночь «длинных ножей».
Так что наши военные все делают правильно. Противник должен пройти весь цикл деморализации до самого дна. Ну а у кого он не пройдет благотворно, пройдет поход до самого дна Днепра. Тут уж, как говорил классик: «На первый-второй, расчитайсь!»
Треба і ж/д станції у Вовчанську і Куп'янську роздовбати, і ж/д міст під Ізюмом. Орки по тій гілці підкріплення під Слов'янськ тягають.
Ще б пару десятків хімер!!!
Нет, не подорвали. Его вообще стоило разобрать ещё в 2014м
розбирать не треба . Він нам ще пригодиться
а заблокувати його якраз потрібно
Перебрасывать с берега на берег - самое то.
На зло бабушке.
У синєє море
Кров ворожу -
Отойді я..." (с)
Я уже не верю, и не понимаю совершенно, ради чего гибнут украинские воины, наверно их - лучшую часть патриотичных украинцев Zевлада просто утилизирует на полях сражений - других мыслей нету...