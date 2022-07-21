У російських окупантів виникли проблеми через підрив Антонівського мосту на Херсонщині, - Хлань

З ремонтом Антонівського мосту на окупованій території Херсонщині виникли проблеми. Тепер рашисти не можу перекидати важке озброєння.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично як добу окупанти не можуть перекидати тяжке озброєння і свої боєприпаси через Антонівський міст. Більше того, для анонсованого ремонту немає спеціалістів. Всі місцеві професіонали виїхали. Будуть шукати когось в Криму. Це час.

І знову ж оцініть ювелірну роботу ЗСУ - легкові автівки можуть проїхати по мосту, озброєння і техніка росіян - ні", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше окупанти повідомили про обстріл Антонівського мосту в Херсоні.

Пізніше російські пропагандисти підтвердили удар ЗСУ по Антонівському мосту.

В облраді заявили, що міст пошкоджений, але поки придатний до експлуатації.

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