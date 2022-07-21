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Новини Війна
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"Судді ДНР" Нікуліну, який засудив до страти іноземних захисників України, повідомлено про підозру, - СБУ

сбу

Повідомлено про підозру судді так званої "апелляционной палаты верховного суда ДНР". Саме він усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Своїм "вироком" псевдосуд терористичної організації "днр" порушив норми міжнародного законодавства. А саме: вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Зокрема, цей псевдосуд порушив імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавив їх права на неупереджене та нормальне судочинство", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ заочно повідомили псевдосудді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

За даними з відкритих джерел йдеться про "суддю" Олександра Нікуліна.

Олександр Нікулін - колишній український суддя, до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді. 2019 року його призначили "суддею Верховного Суду ДНР".

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Автор: 

СБУ (12809)


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Топ коментарі
+14
Никаких судов, просто перерезать собаке глотку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.07.2022 14:26
+11
я не удивлюсь, если тетишки этого ******, мажорят по кабакам Львова или Киева. контразведка которая ******** Уткина(Вагнера), который к своей маме копать картошку приезжал в Украину - на высоте как всегда.
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21.07.2022 14:29
+10
В міжнародний розшук цю падлюку. Щоб крім підерасії не міг нікуди втекти після відновлення території.
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21.07.2022 14:26
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Бачте які у цього виродка бровки чорняві...
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21.07.2022 14:24 Відповісти
В міжнародний розшук цю падлюку. Щоб крім підерасії не міг нікуди втекти після відновлення території.
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21.07.2022 14:26 Відповісти
Никаких судов, просто перерезать собаке глотку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.07.2022 14:26 Відповісти
очень подозрительный ? ну так лифт к мотороле, с миной МОН 50 в потолке.
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21.07.2022 14:27 Відповісти
На фотке - типичная гнида.
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21.07.2022 14:27 Відповісти
я не удивлюсь, если тетишки этого ******, мажорят по кабакам Львова или Киева. контразведка которая ******** Уткина(Вагнера), который к своей маме копать картошку приезжал в Украину - на высоте как всегда.
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21.07.2022 14:29 Відповісти
В цих поців полюбому діти вчаться десь в престижному Харківському чи столичному виші.
Треба не накладати (санкції), а забанити всіх членів родини цих нелюдів, щоб не було їм місця ніде окрім мокшанських боліт
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21.07.2022 15:05 Відповісти
Премії Дарвіна їм видати.
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21.07.2022 22:57 Відповісти
а чому привласнення собі повноважень судді залишилося поза увагою?
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21.07.2022 15:55 Відповісти
Вважаєте що його після того як він став судею днири звільнили зі складу українських суддів? Мабудь він ще в штаті за зарплату отриму
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21.07.2022 17:22 Відповісти
Звільнили всіх, заспокойтеся
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21.07.2022 18:01 Відповісти
я теж про це-є діти по любому ближні родичі які є в Украіні або виіхали по украінськаму паспорту як біженці зі всіма привелегіями -то ж пропоную зробити так щоб ці тварини колаборанти боялись подумати про щось подібне
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21.07.2022 16:51 Відповісти
Їх потрібно всю цю сволоту знищувати !
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21.07.2022 23:45 Відповісти
 
 