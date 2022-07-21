"Судді ДНР" Нікуліну, який засудив до страти іноземних захисників України, повідомлено про підозру, - СБУ

Повідомлено про підозру судді так званої "апелляционной палаты верховного суда ДНР". Саме він усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Своїм "вироком" псевдосуд терористичної організації "днр" порушив норми міжнародного законодавства. А саме: вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.



Зокрема, цей псевдосуд порушив імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавив їх права на неупереджене та нормальне судочинство", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ заочно повідомили псевдосудді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

За даними з відкритих джерел йдеться про "суддю" Олександра Нікуліна.

Олександр Нікулін - колишній український суддя, до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді. 2019 року його призначили "суддею Верховного Суду ДНР".

Також читайте: Викрито колаборанта, який сприяв перевезенню російської бронетехніки з Криму до Херсонщини, - СБУ