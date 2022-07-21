Зеленська ініціювала другий Саміт перших леді та джентльменів та збір коштів на реанімобілі для українських лікарень
Дружина президента України ініціювала проведення другого Саміту перших леді та джентльменів 23 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Офісу президента.
Планується провести в межах Саміту через фандрейзингову платформу United24 збір коштів на реанімобілі, які закуплять для українських лікарень.
"Скільки нам потрібно реанімобілів? На сьогодні, за оцінками, 400. Чи достатньо цього? Не певна. Війна не закінчується. Реанімобілі рятують людей під обстрілами, вивозять поранених дорогами, які зруйновані снарядами. Лікарі ризикують своїм життям і разом з автівками фактично стають учасниками бойових дій", – наголосила Зеленська.
Йдеться про автомобілі швидкої допомоги типу С, що обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Один такий автомобіль коштує майже 100 тисяч євро.
"На Саміті будуть представлені багато країн: перші особи, міжнародні експерти й селебріті світового рівня долучаться по відеозв’язку або особисто. Саміт транслюватиметься у понад 20 країнах. Тож ми сподіваємося на великий відгук по всьому світу. Найперше, щоб закрити медичні потреби фронту й тилу, допомогти лікарям і пацієнтам", – додала перша леді.
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А свої гроші вкласти слабо?
Нонсенс...
Вона ж разом з Вовою придбала в окупованому Криму недвигу.
Це лише статеві партнери найнятих менеджерів.
Хай проводить. Може дійсно щось збере. А не збере, то допоможуть. Не "терять же лицо".
Безбарерно **...тая.
оця зелена гра жлобів з кварталу зелених ліхтарів "в еліту", вершки суспільства (як вони, подзабОрні, про себе думають), декого, навіть багатьох в Україні, дуже дратує
Агов, дурепа, по твоєму місту ракети кожен день прилітають!!!
@Lenina49725956
· 3 ч
Нардепи підвищили собі з/п та встановили надбавки. 19/07 вони прогол.за покращення свого фінзабезпечення.Зокрема,за рахунок надходжень до бюджету від МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ їм виплач.надбавки.Постанова діє з 19/07,але застосовується до з/п з 01/06.А ти і далі збирай на зброю,народе
У меня есть жена, и она мила.
Она знает все гораздо лучше, чем я.