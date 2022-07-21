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Новини Війна
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Зеленська ініціювала другий Саміт перших леді та джентльменів та збір коштів на реанімобілі для українських лікарень

зеленська

Дружина президента України ініціювала проведення другого Саміту перших леді та джентльменів 23 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Офісу президента.

Планується провести в межах Саміту через фандрейзингову платформу United24 збір коштів на реанімобілі, які закуплять для українських лікарень.

"Скільки нам потрібно реанімобілів? На сьогодні, за оцінками, 400. Чи достатньо цього? Не певна. Війна не закінчується. Реанімобілі рятують людей під обстрілами, вивозять поранених дорогами, які зруйновані снарядами. Лікарі ризикують своїм життям і разом з автівками фактично стають учасниками бойових дій", – наголосила Зеленська.

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Йдеться про автомобілі швидкої допомоги типу С, що обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Один такий автомобіль коштує майже 100 тисяч євро.

"На Саміті будуть представлені багато країн: перші особи, міжнародні експерти й селебріті світового рівня долучаться по відеозв’язку або особисто. Саміт транслюватиметься у понад 20 країнах. Тож ми сподіваємося на великий відгук по всьому світу. Найперше, щоб закрити медичні потреби фронту й тилу, допомогти лікарям і пацієнтам", – додала перша леді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та говорила про потреби України в боротьбі з агресією РФ. ФОТОрепортаж

лікарня (1359) саміт (764) перша леді (15) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+21
У Коломойського попросіть ,хай з прощених 5 мільярдів щосб підкине на реанімобілі.
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21.07.2022 14:47
+19
Денги давай, денги!
А свої гроші вкласти слабо?
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21.07.2022 14:47
+18
А эта *****. Не хочет просто поехать и поработать в Лікарні . Я понимаю если бы Татьяна Черновил , выступала в конгрессе и собирала с ВИП персон деньги ,а от этой ссучки это аморально
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21.07.2022 14:48
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У Коломойського попросіть ,хай з прощених 5 мільярдів щосб підкине на реанімобілі.
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21.07.2022 14:47 Відповісти
и у муженька офшоры пусть еще потрясет.....
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21.07.2022 14:56 Відповісти
Денги давай, денги!
А свої гроші вкласти слабо?
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21.07.2022 14:47 Відповісти
А эта *****. Не хочет просто поехать и поработать в Лікарні . Я понимаю если бы Татьяна Черновил , выступала в конгрессе и собирала с ВИП персон деньги ,а от этой ссучки это аморально
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21.07.2022 14:48 Відповісти
Скумбрия леди?
Нонсенс...
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21.07.2022 14:50 Відповісти
Все норм. ЗеЛеді. Запросили Івасі, але невідомо чи буде.
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21.07.2022 14:53 Відповісти
І де пройде цей самміт, на Лєнкіній віллі в Італії, де вона ховається від неприємностей та громадян країни?
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21.07.2022 14:51 Відповісти
На Ленкіній віллі у Криму.
Вона ж разом з Вовою придбала в окупованому Криму недвигу.
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21.07.2022 15:44 Відповісти
Як дістав цей піар уже. Якщо хочеш допомгти, бери і допомагай мовчки, а не роби із цього показуху. Хоча, зелені без цього не можуть.
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21.07.2022 14:53 Відповісти
Ми могли б купувати реанімобілі, але тобі б ми не змогли будувати дороги
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21.07.2022 14:54 Відповісти
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21.07.2022 14:58 Відповісти
на дыныры собирает? или от миротворца хочет откупиться
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21.07.2022 14:57 Відповісти
Можно на деньги, за которые будет проводиться саммит, купить реанимобили.
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21.07.2022 14:57 Відповісти
40 мільйонів долларов що вкрав коломойский з зеленським у пріватбанку і що сховав в офшорі діставайте рахуйте скільки можно купити і купуйте а не піартесь на добродетелі ви жлоби що ви допомогли арміі крім того що зеленський як президент три роки її розоружав а вона неочікувана для зеленського та путіна вистояла Слава ЗСУ Слава патріотам
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21.07.2022 15:00 Відповісти
ці всі коментатори сильно допомагаєте?? чи теж як в ссср надієтеся, що вам всі винні і все мають дати???
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21.07.2022 15:00 Відповісти
ні, маємо надію - вчіть українську
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21.07.2022 15:21 Відповісти
Наслідки правління цього квартального бидла,кожний відчув на собі,за винятком самого бидла.
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21.07.2022 15:34 Відповісти
а ти ***** лохмата не плутай колгоспну шерсть зі своєю мохнаткою,тут мова йде про ***** зе,яка така ж спіівучасниця як і її музчинка.і так воена і кодло її долбака чоловіка нам ВИННІ і ВИННІ до гробу,бо вони ******** полізли туди де ***** не тямлять.
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22.07.2022 04:27 Відповісти
Та хоть шабаш проводь, результат 400 реанімобілів би був.
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21.07.2022 15:06 Відповісти
А краще 1К.
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21.07.2022 15:08 Відповісти
На саміті Скумбрія-АпалчЛенка готова "прінімать со всєх сторон"
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21.07.2022 15:08 Відповісти
Більше трьох сторін зараз не прийме.
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21.07.2022 15:22 Відповісти
А хто ці люди? Хто їх обирав, хто за них голосував? Кого вони представляють?
Це лише статеві партнери найнятих менеджерів.
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21.07.2022 15:11 Відповісти
Интересно, во сколько казне обойдется этот саммит и превысят ли сборы его проведение???? А ничего что идет война и тратятся деньги государства??? Первая ледя со своим жентельменом, вы случайно не ******????????
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21.07.2022 15:14 Відповісти
Вона здуріла?Який ще саміт?І який ще збір коштів?Може вона з чоловіком щось пожертвує?
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21.07.2022 15:14 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало.
Хай проводить. Може дійсно щось збере. А не збере, то допоможуть. Не "терять же лицо".
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21.07.2022 15:19 Відповісти
Ага.
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21.07.2022 15:31 Відповісти
А якщо більше важного озброєння і військових літаків, менше треба буде реанімобілів.
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21.07.2022 15:15 Відповісти
*****....я.
Безбарерно **...тая.
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21.07.2022 15:16 Відповісти
На які гроші буде знову цей "самміт перших ледь" ? Ви там в МЗС та ОПі зовсім кукухою поїхали ?
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21.07.2022 15:18 Відповісти
і за чиї кошти сіє дійство? квартал?
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21.07.2022 15:19 Відповісти
Що, ще не знаєте, благодійні внески. Ви, звідки?
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21.07.2022 15:24 Відповісти
угу..добровільно-примусово))
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21.07.2022 15:38 Відповісти
ВИБОРИ, ВИБОРИ !!!
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21.07.2022 15:30 Відповісти
Він не збирається проводити вибори! Досить сказати, що за даними "Дії" він зібрав 90% голосів. Йому навіть легше за Лукашенка.
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21.07.2022 16:12 Відповісти
для України було би корисніше у тисячу разів, якби кілька джентльменів, навіть без лєдь, отримали можливість конвоювати Бєню у Штати, якого там ну дуже чекають, татарова-дермака у місцеве СІЗО СБУ, а Портнова просто пристрелити на місці, будь-де того побачать "при попиткЄ к бЄгству"..
оця зелена гра жлобів з кварталу зелених ліхтарів "в еліту", вершки суспільства (як вони, подзабОрні, про себе думають), декого, навіть багатьох в Україні, дуже дратує
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21.07.2022 15:32 Відповісти
Шановний Президенте, наважтеся анексувати гроші у Коломойського, котрому Ваші слуги з їхніми комітетами у ВР давали законні права брати у Путіна дешеву енергію, списали йому усі борги ... Як тільки наважетесь Ви- - наважиться на щось подібне й Євросоюз . Наважтесь Єрмаку дати повноваження ,відповідні його посаді у ОПУ, наважтеся забрати усіх його ставленників від усіх важливих для країни посад (а там куча його соратників ще з часів служіння запроданцю Януковичу ) Та Ви самі знєте . А тоді щось більшого вимагайте від Європи !
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21.07.2022 15:36 Відповісти
Квартал-95 продовжує носитися зі своїми дебільними проектами.

Агов, дурепа, по твоєму місту ракети кожен день прилітають!!!
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21.07.2022 15:41 Відповісти
Падаль, а може потрібно було запропонувати їм здавати позиції ЗСУ та маршрути пересування? Як ти це робила в 14 році
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21.07.2022 16:08 Відповісти
пздцпля - бледі
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21.07.2022 16:09 Відповісти
Кофейний ужин нужно для сбора денег ветераннам гур, кантуженними в котлах червонеко и шевченко с лединками устроить .
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21.07.2022 16:24 Відповісти
Цікава скільки грошей дасть перша ляда, їякщо не притарабанить з собою скумбрію)
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21.07.2022 16:25 Відповісти
Lenina *****

@Lenina49725956

· 3 ч

Нардепи підвищили собі з/п та встановили надбавки. 19/07 вони прогол.за покращення свого фінзабезпечення.Зокрема,за рахунок надходжень до бюджету від МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ їм виплач.надбавки.Постанова діє з 19/07,але застосовується до з/п з 01/06.А ти і далі збирай на зброю,народе
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21.07.2022 17:16 Відповісти
Я не думав що вони з вовою такі жадібні.
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21.07.2022 17:29 Відповісти
А у цей час коливній голова НКРЕП Вовк каже,що у трейдера Коломойського борг перед державою 1,7 млрд.гривень.
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21.07.2022 18:12 Відповісти
Майк Науменко:
У меня есть жена, и она мила.
Она знает все гораздо лучше, чем я.
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21.07.2022 19:13 Відповісти
 
 