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Новини Війна
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Обстріл Харкова: Кількість жертв зросла до 3 осіб, поранення дістали 23 людини. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вранці здійснили обстріл двох житлових районів Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

За даними слідства, 21 липня о 9:30 ранку окупанти обстріляли, попередньо, з реактивних систем залпового вогню "Ураган" зупинку громадського транспорту біля ринку в Київському районі м. Харкова. Загинуло троє цивільних, а 20 - дістали поранення.

Також рашисти здійснили артилерійський обстріл Салтівського району Харкова. Окупанти влучили у житловий будинок. Постраждали троє мирних мешканців.

В прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, врані 21 липня російські окупанти обстрілювали один з найбільш густонаселених районів Харкова.

За даними мера Ігора Терехова, рашисти били по зупинках громадського транспорту.

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Обстріл Харкова: Кількість жертв зросла до 3 осіб, поранення дістали 23 людини 01
Обстріл Харкова: Кількість жертв зросла до 3 осіб, поранення дістали 23 людини 02
Обстріл Харкова: Кількість жертв зросла до 3 осіб, поранення дістали 23 людини 03
Обстріл Харкова: Кількість жертв зросла до 3 осіб, поранення дістали 23 людини 04
Обстріл Харкова: Кількість жертв зросла до 3 осіб, поранення дістали 23 людини 05
Обстріл Харкова: Кількість жертв зросла до 3 осіб, поранення дістали 23 людини 06
Обстріл Харкова: Кількість жертв зросла до 3 осіб, поранення дістали 23 людини 07
Обстріл Харкова: Кількість жертв зросла до 3 осіб, поранення дістали 23 людини 08
Обстріл Харкова: Кількість жертв зросла до 3 осіб, поранення дістали 23 людини 09

Автор: 

обстріл (28428) прокуратура (3675) Харків (5589)


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Топ коментарі
+8
не хочу бути цинічним, але цікаво, чи в родичів заблих після чього все ще какаяразніца, гєпа наше всьо, чи вже ні?

Сам живу в Харкові, і можу загинути будь-якої хвилини, тому я маю право так цинічно коментувати
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21.07.2022 14:58
+4
Барабашка на фотках
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21.07.2022 15:03
+4
це не допоможе, бо порядка немає у власній голові у більшісті українців
от наприклад у Харкові усі 30 років незалежності існував девятомайский шабаш на Меморіалі (останні роки навіть з дідами на палках)
Гепочка його навіть навіщав, а отой огризок, що зараз нібито мер - забеспечував його охорону

тобто ще раз
30 років існував загально-державний день пам'яті загиблих у 2-й світовой - восьмого мая
А В ПИКУ ЙОМУ в Харькі існував протилежний сатанінский девятомайский шабаш - "нам тут биндер не надо, мьі Пушкина любим, дивятомай и Бандеру ненавідім"

до чого тут Путін?
за 30 років люди не зрозуміли що існуть дві країни, жорстко конкуруючі одна з другою, з протилежними цілями у будь якому питанні
люди підтимували "кручу-верчу, ******* хочу" Гепочку саме за те, що він "захищав їх від биндер", тобто від українців

до чого тут Путін? Здохне він чи ні?
треба В СВОЇЙ ВЛАСНІЙ ГОЛОВІ навести порядок в першу чергу
щоб якщо побачив дівятомайску тварюку з дідом на палці, не соплями уміленія облився, а спокійно підійшов та підірвав тварюку гранатою з повним порозумінням що зробів землю хоч трошечки краше та чище
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21.07.2022 15:55
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не хочу бути цинічним, але цікаво, чи в родичів заблих після чього все ще какаяразніца, гєпа наше всьо, чи вже ні?

Сам живу в Харкові, і можу загинути будь-якої хвилини, тому я маю право так цинічно коментувати
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21.07.2022 14:58 Відповісти
вам нелегко, я понимаю, но зачем сравнивать мирное время и военное... и гепа ваш давно сгнил, если его, конечно, не бальзамировали..., старайтесь выжить и помогайте другим, а с выборами разберетесь после войны...
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21.07.2022 15:03 Відповісти
ну судячи по тому, що нібито мер Харкова ходить недоторканим, ніхто йому ніяких пред'яв не кидає, у Харкові все як було
Гепочка "кручу верчу - ******* хочу" та його приспішники повністю в фаворі у Харків'ян



Хоча, здавалося би, отой фальшивий мер, повинен був би вийти перед камерами на центральну площу з ножом й зробити собі харакірі зі словами

- пробачте мене, якщо зможете, ЦЕ Я вам все наробив, я багато років працював правою рукою Гепочки, й все чим я займався - це захищав Харків "від биндер", наприклад Я відповідав за девятомайскі шабаші на Меморіалі, й замість того щоб тих тварин з дідами на палках під сраку розганяти з меморіалу, САМЕ Я наказував їх охороняти, вибачте мене, якщо зможете, БО САМЕ Я відповдав за те, щоб у Харкові ЗМЕНЬШУВАЛАСЬ доля українськомовних шкіл, проте як по всій Україні іх відсоток збільшувався, вибачте мене, якщо зможете, бо все що робив Гепочка, йшло через мене, вся Гепина політика "мьі русские, нам биндер не нужно, мьі Пушкина любим, мьі самую малось, мьі ничем от россиян не отличаемся. А Шухевича и Бандеру мьі ненавидим так же как и вьі, дорогие кремляди".

все що той курвячий ніби то мер міг би зробити для харків'ян якщо би він мав хочь крихітку честі - прости вийти на площу, сказати все це, та вспороте собі свій гнілий жидовський кендюх

але ні, цього ми від тієї мразоти не дочекаємся, честі там немає ні нанограма
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21.07.2022 15:18 Відповісти
Ти що, рік в бункері сидів? Який Гепа? Харків один з перших прийняв удар і досі тримається. А підготовка до війни це повноваження головнокомандуючого. Повилазили якісь ідіоти на публіку.
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21.07.2022 16:13 Відповісти
А де сиділа? П'ятий місяць йдуть бойові дії навколо міста, кожну ніч прилітає від 2 до 6 ракет. Питання - скільки бомбосховищ у спальних районах хоча б закладено, не кажу вже збудовано? Зато розпочато заміну елєктролічильників, конкректно в нашому, відносно новому, будинку.
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21.07.2022 17:33 Відповісти
Барабашка на фотках
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21.07.2022 15:03 Відповісти
Когда уже настанет тот замечательный день ,и мы увидим кровавого карлика на скамье подсудимых ,а вместе с ним и всю его гнилую кодлу ... А еще лучше увидеть,как он будет биться в конвульсиях и дергать своими короткими ножками с петлей на шее . Это будет СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ
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21.07.2022 15:19 Відповісти
це не допоможе, бо порядка немає у власній голові у більшісті українців
от наприклад у Харкові усі 30 років незалежності існував девятомайский шабаш на Меморіалі (останні роки навіть з дідами на палках)
Гепочка його навіть навіщав, а отой огризок, що зараз нібито мер - забеспечував його охорону

тобто ще раз
30 років існував загально-державний день пам'яті загиблих у 2-й світовой - восьмого мая
А В ПИКУ ЙОМУ в Харькі існував протилежний сатанінский девятомайский шабаш - "нам тут биндер не надо, мьі Пушкина любим, дивятомай и Бандеру ненавідім"

до чого тут Путін?
за 30 років люди не зрозуміли що існуть дві країни, жорстко конкуруючі одна з другою, з протилежними цілями у будь якому питанні
люди підтимували "кручу-верчу, ******* хочу" Гепочку саме за те, що він "захищав їх від биндер", тобто від українців

до чого тут Путін? Здохне він чи ні?
треба В СВОЇЙ ВЛАСНІЙ ГОЛОВІ навести порядок в першу чергу
щоб якщо побачив дівятомайску тварюку з дідом на палці, не соплями уміленія облився, а спокійно підійшов та підірвав тварюку гранатою з повним порозумінням що зробів землю хоч трошечки краше та чище
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21.07.2022 15:55 Відповісти
парня на велике виннер жалко..кринж пздц
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21.07.2022 15:31 Відповісти
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21.07.2022 15:33 Відповісти
Не повірю, що після чотирьох місяців найбільшого терору росії проти українського населення існують деякі договори із Заходом про заборону ударів по території рф.
В Україні сидять високопоставлені агенти, які заважають ЗСУ завдавати ударів у відповідь, і отримувати більш потужну зброю у західних країн.
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21.07.2022 19:29 Відповісти
Поки не почнемо гамселити їх «мірних нівчомнєпавінних житєлєй», доти будуть бомбити наші мирні міста .У ка-апів психологія така-починаєш давати злачу- прокидаються і кричать « а нас за что?»
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21.07.2022 19:55 Відповісти
 
 