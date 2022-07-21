Обстріл Харкова: Кількість жертв зросла до 3 осіб, поранення дістали 23 людини. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вранці здійснили обстріл двох житлових районів Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

За даними слідства, 21 липня о 9:30 ранку окупанти обстріляли, попередньо, з реактивних систем залпового вогню "Ураган" зупинку громадського транспорту біля ринку в Київському районі м. Харкова. Загинуло троє цивільних, а 20 - дістали поранення.

Також рашисти здійснили артилерійський обстріл Салтівського району Харкова. Окупанти влучили у житловий будинок. Постраждали троє мирних мешканців.

В прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, врані 21 липня російські окупанти обстрілювали один з найбільш густонаселених районів Харкова.

За даними мера Ігора Терехова, рашисти били по зупинках громадського транспорту.

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