Окупанти вдарили по фермі в Дніпропетровській області: від прильоту утворилася вирва завглибшки 5 метрів

Вдень 21 липня російські війська завдали удару з артилерії по території села в Синельниківському районі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо, жертв немає. В результаті обстрілу пошкоджено дах ферми, де вирощували свиней.

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"Важко сказати, яку саме ціль ворог шукав у мирному селі, але влучили по території біля свинарника. Вирва, яка утворилася внаслідок прильоту – завширшки 8 метрів і завглибшки 5 метрів", - наголосив Лукашук.