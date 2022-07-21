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Новини Війна
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Окупанти вдарили по фермі в Дніпропетровській області: від прильоту утворилася вирва завглибшки 5 метрів

дніпро

Вдень 21 липня російські війська завдали удару з артилерії по території села в Синельниківському районі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо, жертв немає. В результаті обстрілу пошкоджено дах ферми, де вирощували свиней.

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"Важко сказати, яку саме ціль ворог шукав у мирному селі, але влучили по території біля свинарника. Вирва, яка утворилася внаслідок прильоту – завширшки 8 метрів і завглибшки 5 метрів", - наголосив Лукашук.

обстріл (28428) Дніпропетровська область (3717)


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..та то дикуни-гівноїди-окупанти ВєлікАй Росиси тупо заздрять умовам проживання щасливих українських паць
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21.07.2022 15:18 Відповісти
- Алло сыначка! Ты где сейчас?
- Пад Харькавам!
- А чо делаете?
- Свинарник захватили!
- И чо?
- Мать! Уних свиньи живут лучше, чем мы дома!
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21.07.2022 15:37 Відповісти
Цікаво якою артою орки могли дістати? Там по прямій до найближчої лінії фронту від межи району - 80км.
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21.07.2022 15:20 Відповісти
Свині дощу не бояться, а до зими дах відремонтують
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21.07.2022 15:23 Відповісти
та щоб у рускіх була така могила...
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21.07.2022 15:46 Відповісти
Бедные свиньи. Что-последнее время взялись за свинарники. То Одесса, то Днепр. Складывается впечатление что СБУ сливает им дезу, представляя свинарники тренировочными лагерями
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21.07.2022 16:19 Відповісти
Ще один центр прийняття рішень...
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21.07.2022 16:29 Відповісти
якусь силосну яму хотіли зробити чи що
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21.07.2022 17:47 Відповісти
 
 