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Новини Війна
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ЗСУ збивають наступальний потенціал РФ, потрібно йти вперед та битися, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Збройні Cили України збивають наступальний потенціал ворога, тож потрібно йти вперед і нав'язувати наші правила гри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив захисник Півдня, народний депутат "Голосу" Роман Костенко.

"Наші Збройні Сили збивають ворожий наступальний потенціал, нищать техніку. Потрібно йти вперед, проявляти ініціативу, особливо на тих ділянках, де ворог вже ослаблений. Наше командування про такі місця знає. Так, для звільнення всієї України потрібна ще зброя. Однак ми маємо усвідомити - оборона нашої країни - обовʼязок кожного громадянина: від українського солдата до українського політика", - наголосив парламентар.

Західні партнери допомагають Україні зі зброєю, але воювати за українців ніхто не буде. На думку Костенка, українці це розуміють і бʼються. Це розуміє і ворог, тому намагається зламати бойовий дух війська і цивільного населення.

"Обстрілами Харкова, Миколаєва та інших українських міст рашисти морально намагаються зламати військових і цивільних. Мета - щоб люди дійшли до відчаю і просили закінчення війни будь-якою ціною. Але рашисти цієї мети не досягнуть, тому що український народ єдиний в одному - в перемозі. Тому обʼєднуємось і бʼємось за нашу державу", - підсумував нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ дають відсіч російським окупантам, але треба бути готовими до тривалої боротьби, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Костенко Роман (207)


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потенциал сбивается приблизительно так:
https://twitter.com/i/status/1549779088600096771
https://twitter.com/i/status/1549779209924612098
выживший "потенциал" забивается по углам:
https://twitter.com/i/status/1549779401952432130
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21.07.2022 15:47 Відповісти
Я так бачу, що серед депутатів, в ЗСУ найбільша кількість від членів партії Голос. Чи помиляюсь?..
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21.07.2022 15:50 Відповісти
після потужної артпідготовки
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21.07.2022 16:02 Відповісти
Поцікавтесь і будете знати, що Костенко на передовій захищає Україну.
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21.07.2022 16:46 Відповісти
Та вже на часі вломити оркам пистюлів шо б до Криму бігли і перечипалися!
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21.07.2022 16:12 Відповісти
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21.07.2022 16:17 Відповісти
треба пару днів добряче поработать хаймерсами по складах і артилерії
с мостами треба щось робити і вперед до Крима
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21.07.2022 17:26 Відповісти
 
 