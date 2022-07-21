ЗСУ збивають наступальний потенціал РФ, потрібно йти вперед та битися, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Збройні Cили України збивають наступальний потенціал ворога, тож потрібно йти вперед і нав'язувати наші правила гри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив захисник Півдня, народний депутат "Голосу" Роман Костенко.

"Наші Збройні Сили збивають ворожий наступальний потенціал, нищать техніку. Потрібно йти вперед, проявляти ініціативу, особливо на тих ділянках, де ворог вже ослаблений. Наше командування про такі місця знає. Так, для звільнення всієї України потрібна ще зброя. Однак ми маємо усвідомити - оборона нашої країни - обовʼязок кожного громадянина: від українського солдата до українського політика", - наголосив парламентар.

Західні партнери допомагають Україні зі зброєю, але воювати за українців ніхто не буде. На думку Костенка, українці це розуміють і бʼються. Це розуміє і ворог, тому намагається зламати бойовий дух війська і цивільного населення.

"Обстрілами Харкова, Миколаєва та інших українських міст рашисти морально намагаються зламати військових і цивільних. Мета - щоб люди дійшли до відчаю і просили закінчення війни будь-якою ціною. Але рашисти цієї мети не досягнуть, тому що український народ єдиний в одному - в перемозі. Тому обʼєднуємось і бʼємось за нашу державу", - підсумував нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ дають відсіч російським окупантам, але треба бути готовими до тривалої боротьби, - нардеп "Голосу", воїн Костенко