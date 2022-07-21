Екснардепка Чорновол про кримінальну справу проти неї: Будуть мене судити після перемоги, в таких умовах питання №1 – вижити

Тетяна Чорновол зізналася, що не будує плани на майбутнє, а головне для неї зараз - це вижити.

Про це вона розповіла в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

За словами політикині, їй не хочеться думати про судовий розгляд справи проти неї, який відкладено до перемоги України.

"Будуть мене судити після перемоги. В таких умовах питання №1 – вижити, а питання, що буде з кримінальною справою – це вже №2. Кримінальна справа нікуди не ділася: відклали її розгляд на після війни. Тобто, поки хай Таня воює,

а потім ми її засудимо. Я весь цей час жодних планів собі взагалі не будувала. Думати про те, що буде з кримінальною справою – це теж плани. Суд – це щось дуже реальне: усі ці адвокати, строки, умисне вбивство, у якому мене звинувачують. Про це навіть не хочеться думати", - зазначила Чорновол.

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Нагадаємо, що у квітні 2020 року їй повідомили про підозру в умисному вбивстві. Відповідно до версії слідства, 18 лютого 2014 року Чорновол підпалила будинок на вулиці Липській, де було розміщено офіс Партії регіонів. У результаті пожежі загинув 57-річний чоловік, що перебував у будівлі.