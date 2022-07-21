Екснардепка Чорновол про кримінальну справу проти неї: Будуть мене судити після перемоги, в таких умовах питання №1 – вижити
Тетяна Чорновол зізналася, що не будує плани на майбутнє, а головне для неї зараз - це вижити.
Про це вона розповіла в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
За словами політикині, їй не хочеться думати про судовий розгляд справи проти неї, який відкладено до перемоги України.
"Будуть мене судити після перемоги. В таких умовах питання №1 – вижити, а питання, що буде з кримінальною справою – це вже №2. Кримінальна справа нікуди не ділася: відклали її розгляд на після війни. Тобто, поки хай Таня воює,
а потім ми її засудимо. Я весь цей час жодних планів собі взагалі не будувала. Думати про те, що буде з кримінальною справою – це теж плани. Суд – це щось дуже реальне: усі ці адвокати, строки, умисне вбивство, у якому мене звинувачують. Про це навіть не хочеться думати", - зазначила Чорновол.
Нагадаємо, що у квітні 2020 року їй повідомили про підозру в умисному вбивстві. Відповідно до версії слідства, 18 лютого 2014 року Чорновол підпалила будинок на вулиці Липській, де було розміщено офіс Партії регіонів. У результаті пожежі загинув 57-річний чоловік, що перебував у будівлі.
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Але не хвилюйтесь і вас вилікують
Она ведь оператор Стугны, много российских танков сожгла вместе с их экипажами.
Это злой сарказм, если что.
Марченко - крим. справа, на фронті
Забродський - крим. справа, на фронті
Звіробій - крим. справа, на фронті
Чорновол - крим. справа, на фронті
Порошенко - все взагалі. справа, на багатьох фронтах.
ДБР Зеленського: Львів, тил, зарплати від 60 тис.грн
1) За кілька годин до нападу рашистів, він разом з Т. Чорновол вивезли зі складів ті самі "Стугни", якими і воюють зараз захисники України і Т. Чорновол зокрема;
2) Пашинський підготував більше 50 розрахунків для "Стугни" ( розрахунок, на твоєму "язику" окупанта означає - "рассчьот");
3) Пашинський організував домовленість з саудитами, що ті "Стугни", які мали бути відправлені до Саудівської Аравії на законних підставах залишилися в Україні (по цьому факту ДБР відкрило кримінальну справу проти Пашинського і Т. Чорновол).
Хотів зе написати кілька пунктів, але потім зрозумів, що не варто метати бісер перед свинею. Так що, пшов слідом за рос. кораблем!
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1550121562921086977 9 мин
Все таки,здається,що «таки да»
Андрій Магера-заст\Голови Комісії у ЦВК Корбан,який доклався до ОБОРОНИ Дніпра в 2014 і 2022 Втратив громадянство! А рос\бізнесмен Фрідман,який працював на РФ\Путіна Україн\громадянство отримав Надто дивні речі відбуваються
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WaZh9woQYtpWcf4r7ARve21HiKiSC6dWFRPagr1f3CkYdq7UP31Gqqz76vop1bUil&id=100001667276617
https://www.facebook.com/sergiy.grygoryev?comment_id=Y29tbWVudDo1NDA5ODg5ODk5MDc2NTMyXzU3NzYzMzEwMDczNDMzMA%3D%3D&__cft__[0]=AZXHrIxPFTWDsZ_NVZzfOt9r8MZvx0-GhzG3QcWEhgUWDjqaTGAE9ReNiVH7w_ewzwFG-l33AFp7fGtiCSytmEMr_UDvdqa9vA8xKWGFrhre2iB-i7mJiIgMYz_9pHCwH1E&__tn__=R]-R Sergiy Grygoryev
Тепер пан Коломойський не олігарх, бо закон про олігархів - для громадян України? Чи ввидасть його в США? там наче колись просили, чи просто справа була відкрита і запросів не робили?
наприклад навіть буде доведено вбивство по необережністі - як це буває при ДТП
ну й що?
або амністія або умовний срок - тобто декілька років тобі неможна буде піджигати офіси ЗЕ-команди
Справу треба закрити за відсутністю складу злочину.
Можна ще розгорнути в бункерах в Карпатах, там приміщення є, але це варіант вже погірше з логістикою.
І штампувати установки тисячами, а ракети сотнями тисяч. Все ж це імба яка знищує все - танки, вертольоти ( літаючі-танки), всю броню та рсзо, весь транспорт, катери, і навіть опорні пункти.