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Новини Війна
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Екснардепка Чорновол про кримінальну справу проти неї: Будуть мене судити після перемоги, в таких умовах питання №1 – вижити

чорновол

Тетяна Чорновол зізналася, що не будує плани на майбутнє, а головне для неї зараз - це вижити.

Про це вона розповіла в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

За словами політикині, їй не хочеться думати про судовий розгляд справи проти неї, який відкладено до перемоги України.

"Будуть мене судити після перемоги. В таких умовах питання №1 – вижити, а питання, що буде з кримінальною справою – це вже №2. Кримінальна справа нікуди не ділася: відклали її розгляд на після війни. Тобто, поки хай Таня воює,
а потім ми її засудимо. Я весь цей час жодних планів собі взагалі не будувала. Думати про те, що буде з кримінальною справою – це теж плани. Суд – це щось дуже реальне: усі ці адвокати, строки, умисне вбивство, у якому мене звинувачують. Про це навіть не хочеться думати", - зазначила Чорновол.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звіт про знищення ворожої техніки з ПТРК "Стугна" за 100 днів війни підрозділом лейтенанта Чорновол. ВIДЕО

Нагадаємо, що у квітні 2020 року їй повідомили про підозру в умисному вбивстві. Відповідно до версії слідства, 18 лютого 2014 року Чорновол підпалила будинок на вулиці Липській, де було розміщено офіс Партії регіонів. У результаті пожежі загинув 57-річний чоловік, що перебував у будівлі.

кримінальна справа (519) Чорновол Тетяна (254) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+40
Таня,бажаю тобі здоров'я,а судити треба зелених.
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21.07.2022 15:45
+37
Таня, держись, к сожалению, надеяться, что все гнусные шкуры, причастные к грязным делам против тебя не выживут, не приходится..., но шляк би їх трафив, усіх...
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21.07.2022 15:44
+33
Зеленський з лютим остервенінням захищає своїх ФСБшних покидьків- Єрмака,Татарова, Портнова,Демченка,Тимошенка, Смірнова,Шурму, однак спокійно дивиться як під його контролем 4 дні гине поранений воїн,та ще легше здає ворогу 2500 елітних бійців ЗСУ. Як 73%? Сдьєлалі їх вмьєстьє?
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21.07.2022 15:48
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Таня, держись, к сожалению, надеяться, что все гнусные шкуры, причастные к грязным делам против тебя не выживут, не приходится..., но шляк би їх трафив, усіх...
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21.07.2022 15:44 Відповісти
Та вже більшість зрозуміла що помилка 2019 призвела до катастрофи у 2022
Але не хвилюйтесь і вас вилікують
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21.07.2022 15:53 Відповісти
ТАНЮША ДЕРЖИСЬ ПОТОМ ВОЗЬМЕШЬ ВОТ ТОТ НАГРАДНОЙ АВТОМАТ ПО КОТОРОМУ ЯНУКОВСКОЕ ЧМО ДБР ВОЗУБДИЛО ПО ПРИКАЗУ КЛОУНА ДЕЛО И ВСЕХ ИХ ***** РАССТРЕЛЯЕШЬ приведешь так сказать Приговор народа в Исполнение... посылай всю щоблу обрезанную курсом корабля русскаваого к острову Змеинному все там будут тварюшки зверюшки рыбок кормить...
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21.07.2022 15:51 Відповісти
Краще зі Стугни
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22.07.2022 09:35 Відповісти
Таня,бажаю тобі здоров'я,а судити треба зелених.
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21.07.2022 15:45 Відповісти
Ну вот, после войны Таню уже можно будет судить за массовые убийства.
Она ведь оператор Стугны, много российских танков сожгла вместе с их экипажами.
Это злой сарказм, если что.
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21.07.2022 15:46 Відповісти
За сарказм тоже можно судить)
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21.07.2022 15:53 Відповісти
так можна, але нам треба дійти до стану паРаші, з ЗЕ це можливо(
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21.07.2022 18:25 Відповісти
Зеленський з лютим остервенінням захищає своїх ФСБшних покидьків- Єрмака,Татарова, Портнова,Демченка,Тимошенка, Смірнова,Шурму, однак спокійно дивиться як під його контролем 4 дні гине поранений воїн,та ще легше здає ворогу 2500 елітних бійців ЗСУ. Як 73%? Сдьєлалі їх вмьєстьє?
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21.07.2022 15:48 Відповісти
Навіть януковоща переплюнули. Задоволені,зе-дебіли,чи вам пох...як завжди?
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21.07.2022 15:48 Відповісти
А чо! Папріколу!
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21.07.2022 16:06 Відповісти
Після перемоги будемо судити «слуг», так що не переживай.
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21.07.2022 15:51 Відповісти
головне після перемоги не здавати зброю, ще знадобиться..
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21.07.2022 16:05 Відповісти
Потрібно вижити і перемогти! Перемогти путлєровських вошей і гнид типу зєрмака-татарова-коломойских-левченків-демченків-бужанських і др. зелено-ОПХЖшної сволоти. Надіюсь, що путлерівську шоблу засудить міжнародний суд, а гнид - оновлений народний суд України. Надіюсь.
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21.07.2022 15:52 Відповісти
Штрафбат Зеленського:
Марченко - крим. справа, на фронті
Забродський - крим. справа, на фронті
Звіробій - крим. справа, на фронті
Чорновол - крим. справа, на фронті
Порошенко - все взагалі. справа, на багатьох фронтах.

ДБР Зеленського: Львів, тил, зарплати від 60 тис.грн
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21.07.2022 15:55 Відповісти
червоненка добав який купив собі пагони генеральські чі які там не важливо.
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21.07.2022 16:02 Відповісти
Коля-каклета Закарпаття тримає.
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21.07.2022 16:06 Відповісти
це у мене схожа фігня. Відклали розгляд до мирного часу. Тільки тоді шось спохватились. Суд призначили на 13.07, адвокат на війні, так перенесли на 14.09
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21.07.2022 15:55 Відповісти
Береги себя Таня,после победы ,есть надежда,что зеленая падаль или сожрет друг друга или расползется.
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21.07.2022 15:58 Відповісти
Яка перемога з Єрмаком та Зелею ?
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21.07.2022 16:18 Відповісти
100%
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21.07.2022 16:31 Відповісти
Дагаваріца хтять?
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21.07.2022 16:33 Відповісти
А почему умышленное то? Я саму историю не знаю, но если исходить из текста, то я не вижу указаний на то, чтобы она подожгла дом специально, чтобы убить мужчину. По моему речь о неосторожном убийстве идет. Это другая квалификация. Умышленным будет поджог. То есть здесь две квалификации
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21.07.2022 16:01 Відповісти
Там,все сильно незрозуміле було. Якщо згорілий небув трупом,ніщо незаважало йому покинути будівлю. Як пам'ятаю суцільна нісенітниця,витвір бригади портнова.
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21.07.2022 17:38 Відповісти
Поживемо- побачимо... здається мені ,що зільонський разом зі своєю шоблою здохне швидше !!!
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21.07.2022 16:06 Відповісти
найкращі побажання, Таня
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21.07.2022 16:16 Відповісти
Время показало - правильно делала, что поджигала этих рыгов-уродов.
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21.07.2022 16:18 Відповісти
Таня конечно молодец. А вот где сейчас "боевой" Паяркав? Или Пашинский? Вопрос конечно интересный.
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21.07.2022 16:24 Відповісти
Пашинський не мало зробив для захисту У;країни. Ось тільки те що відноситься до "Стугни":
1) За кілька годин до нападу рашистів, він разом з Т. Чорновол вивезли зі складів ті самі "Стугни", якими і воюють зараз захисники України і Т. Чорновол зокрема;
2) Пашинський підготував більше 50 розрахунків для "Стугни" ( розрахунок, на твоєму "язику" окупанта означає - "рассчьот");
3) Пашинський організував домовленість з саудитами, що ті "Стугни", які мали бути відправлені до Саудівської Аравії на законних підставах залишилися в Україні (по цьому факту ДБР відкрило кримінальну справу проти Пашинського і Т. Чорновол).
Хотів зе написати кілька пунктів, але потім зрозумів, що не варто метати бісер перед свинею. Так що, пшов слідом за рос. кораблем!
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21.07.2022 16:36 Відповісти
Поярков комісований, як мінімум з інвалідністю після прямої операції на серці. Ходити ходитиме, житиме на таблетках, але бігати і носити щось важке - зась. Прочитай про шунтування.
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21.07.2022 17:11 Відповісти
Оставьте в покое эту женщину. Чего чего , а храбрости ей не занимать. Держись , Татьяна. Храни тебя Всевышний!
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21.07.2022 16:34 Відповісти
хочу побажати тобі Тетяно , щоб після війни , після перемоги , ти явилася в суд )))))
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21.07.2022 16:45 Відповісти
Хтозна, кого ще будуть судити раніше.
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21.07.2022 16:45 Відповісти
а бухгалтерию таки не подожгли. Они даже в суд не выходили с арестом. там тогда в ДБР был какой то родственник Вениковой, который "отличался" по линии борьбы с зеленым змием.Да так, что упал и поломал конечности в рабочее время. А дело возбудил после того как татьяна проникла в помещение и повозила его мордой на преске. Да ни фига там не будет,портков сдрыснул а татарову еще дорабатать до победы надо. Там в их яхте "Беда" (Педа) шпангоуты ослабли и днище не конопатили, кругом течь, затыкают долярами . Перефразируя песню ничего не бойся народ с тобой
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21.07.2022 16:47 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1550121562921086977 9 мин

Все таки,здається,що «таки да»

Андрій Магера-заст\Голови Комісії у ЦВК Корбан,який доклався до ОБОРОНИ Дніпра в 2014 і 2022 Втратив громадянство! А рос\бізнесмен Фрідман,який працював на РФ\Путіна Україн\громадянство отримав Надто дивні речі відбуваються
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WaZh9woQYtpWcf4r7ARve21HiKiSC6dWFRPagr1f3CkYdq7UP31Gqqz76vop1bUil&id=100001667276617

https://www.facebook.com/sergiy.grygoryev?comment_id=Y29tbWVudDo1NDA5ODg5ODk5MDc2NTMyXzU3NzYzMzEwMDczNDMzMA%3D%3D&__cft__[0]=AZXHrIxPFTWDsZ_NVZzfOt9r8MZvx0-GhzG3QcWEhgUWDjqaTGAE9ReNiVH7w_ewzwFG-l33AFp7fGtiCSytmEMr_UDvdqa9vA8xKWGFrhre2iB-i7mJiIgMYz_9pHCwH1E&__tn__=R]-R Sergiy Grygoryev

Тепер пан Коломойський не олігарх, бо закон про олігархів - для громадян України? Чи ввидасть його в США? там наче колись просили, чи просто справа була відкрита і запросів не робили?

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21.07.2022 17:24 Відповісти
ну а що буде з того суда?
наприклад навіть буде доведено вбивство по необережністі - як це буває при ДТП
ну й що?
або амністія або умовний срок - тобто декілька років тобі неможна буде піджигати офіси ЗЕ-команди
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21.07.2022 18:57 Відповісти
Після війнибуде Трибунал і судитимем зелену шоблу.
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21.07.2022 20:46 Відповісти
Страчувати членів партії регіонів які є агентами терористичного утворення російська федерація це злочин? А вбивати членів вс рф це теж потім буде злочин?

Справу треба закрити за відсутністю складу злочину.
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21.07.2022 22:27 Відповісти
Виробництво ракет треба давно розгорнути в Польщі, там багато наших біженців, туди ж треба вивести інженерів та робітників опк і ось буде їм там робота.

Можна ще розгорнути в бункерах в Карпатах, там приміщення є, але це варіант вже погірше з логістикою.

І штампувати установки тисячами, а ракети сотнями тисяч. Все ж це імба яка знищує все - танки, вертольоти ( літаючі-танки), всю броню та рсзо, весь транспорт, катери, і навіть опорні пункти.
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21.07.2022 22:33 Відповісти
 
 