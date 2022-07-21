Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну використала до 60% усіх своїх ракет, - ГУР
За інформацією воєнної розвідки України, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу "Іскандер". У зв’язку з цим застосування ракет цього типу для ударів по території України вже давно не фіксували.
Про це під час брифінгу 21 липня заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи "Іскандер", "Калібр", крилаті ракети повітряного базування - Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни", – заявив Скібіцький.
Через міжнародні санкції РФ має проблеми під час виробництва нових ракет. Однак вона має достатньо старих радянських запасів.
"Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від Радянського Союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно", – додав представник ГУР.
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- слухай якшо хочеш кончить дрочи тоді свій ***!
якраз щоб ти знав, дрони українські робляться, і я знаю, в якому місті, але не скажу. так само можна і інше виробництво налагодити і навіть на території Закарпаття, наприклад, або й Польщі.
політичної волі просто немає.
носнібісні! і клянчити бабки, щоб спіонерити!
Они кстати мамой клялись, что рашка не будет нападать на Украину.
Я звичайно, маю на увазі балістичні та крилаті ракети, а не птрк, зрк та пзрк.
Слава голодранцам путлера по имени Шариковы....
если верить Forbes у рф на начало войны было около 20 000 ракет всех видов ...(((( , а сколько эта орда их наштамповала на самом деле хз ..-шоб их ***** ими и разорвало нах...((((
Братский договор Молотов-Рибентроп не забыли...?краснопуз баран..мавзолейні...тварі...
"Alexander Kovalenko@zloy_odessit
Россия пытается восстановить серийное производство авиационных ракет. Не все типы и модификации она может сейчас производить серийно, но определённая номенклатура всё же им доступна. В частности, на Смоленском авиационном заводе изготовляются Х-31 по старым схемам.
Кроме того, в россии восстановлено серийное производство ракет Х-59 ограниченных комплектаций. То есть, можно говорить о том, что в ближайшее время основным ракетным оружием применяемым по территории Украины станут ракеты среднего радиуса.
Восстановления серийного производства крылатых и баллистических ракет невозможно. За время полномасштабного вторжения в Украину их производство было не массовым - поштучным, из-за отсутствия микросхем."
Може по Смоленську вмазати?
Странно это как-то