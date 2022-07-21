Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну використала до 60% усіх своїх ракет, - ГУР

За інформацією воєнної розвідки України, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу "Іскандер". У зв’язку з цим застосування ракет цього типу для ударів по території України вже давно не фіксували.

Про це під час брифінгу 21 липня заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи "Іскандер", "Калібр", крилаті ракети повітряного базування - Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни", – заявив Скібіцький.

Через міжнародні санкції РФ має проблеми під час виробництва нових ракет. Однак вона має достатньо старих радянських запасів.

"Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від Радянського Союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно", – додав представник ГУР.

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