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Новини Війна
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Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну використала до 60% усіх своїх ракет, - ГУР

гур

За інформацією воєнної розвідки України, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу "Іскандер". У зв’язку з цим застосування ракет цього типу для ударів по території України вже давно не фіксували.

Про це під час брифінгу 21 липня заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи "Іскандер", "Калібр", крилаті ракети повітряного базування - Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни", – заявив Скібіцький.

Через міжнародні санкції РФ має проблеми під час виробництва нових ракет. Однак вона має достатньо старих радянських запасів.

"Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від Радянського Союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно", – додав представник ГУР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невдалий запуск російської крилатої ракети. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) крилаті ракети (1073) розвідка (3858) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+15
Де наші ракети дальньої дії, зеля? Вже 5 міс минуло, скоро шостий піде? Де готові ракети? Скільки вже ми зробили?
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21.07.2022 16:30
+11
Ми повинні робити ту зброю, яку нам сцяться дати, а саме далекобійну, щоб насипати за паребрік. Невже за 5 міс. неможна було накліпати за 10 далекобійних і демілітаризувати кацапстан?
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21.07.2022 16:33
+9
Ну не уподобляйтесь вы этим скабеевым которые уже 10 раз всю нашу авиацию уничтожили.
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21.07.2022 16:31
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Цікаво було б глянути саме яких. БО старого мотлоху з совку у них валом, а тих ********** що робились з чипами та електронікою з ЕС та Тайваню мабуть вже мінімум
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21.07.2022 16:28 Відповісти
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21.07.2022 16:29 Відповісти
- ти вже кончив?
- слухай якшо хочеш кончить дрочи тоді свій ***!
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21.07.2022 16:44 Відповісти
Очень хреново что нам не дают оружия чтобы бить по рашистским складам. Какая то односторонняя война получается. Нас держат за грушу для битья.
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21.07.2022 16:29 Відповісти
Ми повинні робити ту зброю, яку нам сцяться дати, а саме далекобійну, щоб насипати за паребрік. Невже за 5 міс. неможна було накліпати за 10 далекобійних і демілітаризувати кацапстан?
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21.07.2022 16:33 Відповісти
Воно нібито і можна було б, але "мєждународная апщєствєнасть" проти. Варто Україні вдарити по території Московії, і "западниє дємакратіі" полегшено зітхнуть, висловлять превеликий жаль, швиденько знімуть "пекельні санкції" і відновлять "взаімовиґодноє сотрудничество".
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21.07.2022 16:49 Відповісти
Ахто при владі? Ви,я, чи непотріб?
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21.07.2022 16:50 Відповісти
Профнепридатний
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21.07.2022 16:54 Відповісти
А невже ти вважаєш, що так просто "накліпати далекобійні", якщо орки своїми ракетами розхерачили усі підприємства, які вважали стратегічними ? Чи ти вважаєш, що крилаті ракети можна "кліпати" у бабусиному погребі ?
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21.07.2022 17:17 Відповісти
а ти вважаєш, у нас в Україні одне таке підприємство, як Азовсталь? із гігантськими площами під землею? обладнаних не гірше за пуйловський бункер? чи ти вважаєш, що прям геть чисто все розхєрачили, от прям все, і ні Вільхи, ні Нептуни, ні Стугни, ні Кольчуги, ні дрони ми робити не можемо?
якраз щоб ти знав, дрони українські робляться, і я знаю, в якому місті, але не скажу. так само можна і інше виробництво налагодити і навіть на території Закарпаття, наприклад, або й Польщі.
політичної волі просто немає.
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21.07.2022 20:58 Відповісти
мiлiтарi виробництво краще вже будувати за кордоном, бо москальня все одно якось взорве.
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21.07.2022 22:24 Відповісти
Зброї "не дають", а склади один за одним на повітря злітають... Магія!
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21.07.2022 17:58 Відповісти
писав вже сотню разів і не затруднить мене написати ще раз, беріть свою зброю, у вас було три роки, щоб виготовити залишені "баригою" фактично готові проекти "Нептун", "Сапсан", "Грім 2", "Вільха М", "Верба", САУ "Богдана" і не переводьте стрілки на когось. У вас є свій президент, свої міністри, парламент, армія і військові заводи і навіть залишили гроші на ці проекти. То де ракети і САУ пане Президенте? Навіщо Ви позбавили українців мати новітню зброю для захисту від ворога?
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21.07.2022 19:01 Відповісти
Писав уже 100 разів таким довбеникам:ідіть на куй!
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21.07.2022 20:14 Відповісти
Питання, що зараз робити.
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21.07.2022 20:16 Відповісти
знімати відосіки побідоноснібісні! і клянчити бабки, щоб спіонерити!
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21.07.2022 20:59 Відповісти
Треба наносить ядерний удар по центрам прийняття рішень. Нема людини нема проблем.
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21.07.2022 16:36 Відповісти
а ми б нанесли
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21.07.2022 16:54 Відповісти
ЩО? 3,4 млрд.- коломойському!
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21.07.2022 16:50 Відповісти
Необхідно знищувати пускові установки та арсенали. Видирати зуби
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21.07.2022 16:54 Відповісти
і очі викалувати
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21.07.2022 16:56 Відповісти
Де наші ракети дальньої дії, зеля? Вже 5 міс минуло, скоро шостий піде? Де готові ракети? Скільки вже ми зробили?
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21.07.2022 16:30 Відповісти
Томагавки нехай дають
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21.07.2022 16:37 Відповісти
BGM-109G Gryphon Block I: - (Ground-Launched Cruise Missile (GLCM)) - Ядерна боєголовка W84 потужністю 0,2-150 кТ, дальність 2500 км.

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21.07.2022 16:42 Відповісти
А где ты их будешь делать если все заводы разбомблены?
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21.07.2022 17:09 Відповісти
ну точно не в нас. Треба за кордон виробництво мiлiтарi переносити.
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21.07.2022 22:26 Відповісти
Ну не уподобляйтесь вы этим скабеевым которые уже 10 раз всю нашу авиацию уничтожили.
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21.07.2022 16:31 Відповісти
ракету не сделаешь за сутки. и за неделю не сделаешь. не все так просто. на производство одного калибра нужно три месяца, по статье того же цензора. и дело не в производстве - 100/% китай, севкорея, сирия - помогают и от этого не отвернешься.
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21.07.2022 16:38 Відповісти
Старого мотлоху вистачить, щоб стерти з лиця землі принаймі кілька українських обласних центрів. І не треба забувати про найстрашніший "мотлох". А щодо "********" - китайський "старший брат" допоможе.
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21.07.2022 16:34 Відповісти
От того я тебе і не підписую - бо ти "дурний що сало без хліба" Китай "спить і бачить" коли Росія "захекається" у війні з нами - щоб остаточно підгребти собі Сибір Так нащо ж йому Росію підтримувать?
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21.07.2022 16:44 Відповісти
Арифметично:- співвідношення територій= співвідношенню залишків озброєння
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21.07.2022 17:03 Відповісти
Очередное пустое враньё нашего ГУР!!
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21.07.2022 16:40 Відповісти
Да - очередная цифра с потолка.
Они кстати мамой клялись, что рашка не будет нападать на Украину.
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21.07.2022 16:42 Відповісти
Для заяа необхідна наявність гарних аналітиків. Звідки в цій державі запит на інтелектуалів?
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21.07.2022 17:05 Відповісти
Собакибарабаки і паникоцькі не розганяйте тут паніку.Визнаєте,що дають і скільки? Чи все читаєте у відкритому доступі.Раша загинається і це очевидно
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21.07.2022 16:42 Відповісти
деточка, это сайт с ФОРУМОМ, на котором НОРМАЛЬНЫЕ люди высказывают свои мнения, идеи и ведут дискуссии на любые темы, даже на те, которые некоторым индивидам не нравятся. есть претензии? пишите непосредственно бутусову и пусть закрывают возможность комментирования. а высеры, по типу - не разгоняйте панику - оставьте при себе.
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21.07.2022 16:47 Відповісти
Свинособака, не вчи нас жити, краще забирайся звідси зі своїм свинособачим ізиком.
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21.07.2022 16:52 Відповісти
а ты какое право имеешь указывать незнакомым тебе людям, что им делать? вот чем ты отличаешься от кацапа? НИЧЕМ. и знаешь, почему? переход в спорах на личности - это прямое наследие кацапов. они точно так же ведут диалог. личности, оскорбления и прочий бред. начни с себя. а с раскладкой клавиатуры - ну так у меня установлена винда та, которая мне удобна. обычная пиратка без всяких наворотов. вот когда наши айтишники догадаются сделать сайт, на примере уничтоженного правительством EX.UA и появится возможность скачать нормальное программное - вот тогда я подумаю. так понятно?
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21.07.2022 17:01 Відповісти
Вибачьте. Посилання на вінду неприйнятні. В усіїх є бібліотеки,й мовні опції. Всі спокійнісенько працюють. Незрозуміти,що Ви мовите. А,неволодіння,невикористання мови країни спілкування- елементарна неповага до громадяг країни
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21.07.2022 17:12 Відповісти
вы скажите эти же слова ребятам на войне? русскоговорящим, грузинам, англичанам, белорусам?
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21.07.2022 17:17 Відповісти
«Скажи «рускагаварящім» рєбятам» на вайнє» - це як «где вы были восемь лет, когда дамбили бамбас». Вигадано кремлівськими геббельсами.
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21.07.2022 17:44 Відповісти
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21.07.2022 17:35 Відповісти
Русский язык не под запретом. Русскоязычных не ущемляют. Это всё кацапы придумали.
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21.07.2022 18:56 Відповісти
зебіл і кацап - браття навіки!
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21.07.2022 21:02 Відповісти
где это я тебя учу жить? взрослая уже, сигареты в магазине дают - сама разбирайся со своей жизнью. мне до тебя дела нет.
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21.07.2022 17:02 Відповісти
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21.07.2022 17:34 Відповісти
ще ні нажаль
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21.07.2022 16:50 Відповісти
путін тепер буде брегти, ще ж воювати із НАТО чимось треба
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21.07.2022 16:51 Відповісти
так вони вже воюють з НАТО (в своїй уяві і пропаганді). Не могли ж прості українці дати їм таких "оглушитєльних піздюдєй". Так шо все це нєгри з НАТО.
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21.07.2022 18:20 Відповісти
Як мене задовбали всі ці вониє експєрти, разведчики, адмірали і вся інша шантрапа разом з Арістовичем. Патякають, може вгадають.
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21.07.2022 16:50 Відповісти
вот хорошая цель для нанесения Удара оккупанты разместили на аэродроме 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова, который находится в Ахтубинске Астраханской области не менее 30 ракет Х-47 "Кинжал".
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21.07.2022 16:53 Відповісти
что всего на вооружении ВКС находится около 40 Х-47. Их использование, как добавляют в Страткоме
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21.07.2022 16:58 Відповісти
За весь период войны эти ракеты использовались для удара по территории Украины только один раз. Х-47. Советские запасы у страны-оккупанта большие, в связи с чем подсчитать количество снарядов достаточно сложно.
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21.07.2022 17:02 Відповісти
Уже стрельнули 2 раза. Результат -больше не стреляют. Видимо точность зашкаливает.
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21.07.2022 17:04 Відповісти
🤣
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21.07.2022 17:05 Відповісти
Высокоточных и новейших уже и под 70 процентов израсходовали. Но советского дерьма навалом, в цель оно попадает редко, но жертвам мирным от этого не легче. Нужно ПВО и много...
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21.07.2022 16:56 Відповісти
ПРО не все ж може збивати. вони, ссуки, то занизько летять, то ще щось.
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21.07.2022 21:03 Відповісти
Одне можна сказати з впевненістю: кацапи витратили в Україні більше керованих ракет, чим всі інші країни разом в усіх війнах…
Я звичайно, маю на увазі балістичні та крилаті ракети, а не птрк, зрк та пзрк.
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21.07.2022 16:58 Відповісти
Да *** заметно...
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21.07.2022 17:13 Відповісти
На рабZee остался только МКС...который спас Рогозин...заклеял все дырки в корпусе Скотчем...
Слава голодранцам путлера по имени Шариковы....
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21.07.2022 17:14 Відповісти
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21.07.2022 17:19 Відповісти
десь в травні говорили за 90%...короче пуста балакнина, пук в нікуди. Ніхто у нас і на Заході не знає скільки там тих ракет. Найновіших "Калібрів" можливо і небагато вже. Але старих з 70...90х років я думаю десяток тисяч, ті кацапи самі не знають скільки
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21.07.2022 17:15 Відповісти
после таких заяв потом вся Украина красная сутками... Лучше б молчали млять, "успокоители"хреновы ...(((((
если верить Forbes у рф на начало войны было около 20 000 ракет всех видов ...(((( , а сколько эта орда их наштамповала на самом деле хз ..-шоб их ***** ими и разорвало нах...((((
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21.07.2022 17:42 Відповісти
Ракеты Гитлера Фау советские Мудаки использовали ещё в 1940 году когда Гитлер бомбил Лондон и Ковентри...
Братский договор Молотов-Рибентроп не забыли...?краснопуз баран..мавзолейні...тварі...
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21.07.2022 17:44 Відповісти
Якщо слухати Люську, то вже давно повинні були скінчитись. А про це ГУР знає?

"Alexander Kovalenko@zloy_odessit

Россия пытается восстановить серийное производство авиационных ракет. Не все типы и модификации она может сейчас производить серийно, но определённая номенклатура всё же им доступна. В частности, на Смоленском авиационном заводе изготовляются Х-31 по старым схемам.
Кроме того, в россии восстановлено серийное производство ракет Х-59 ограниченных комплектаций. То есть, можно говорить о том, что в ближайшее время основным ракетным оружием применяемым по территории Украины станут ракеты среднего радиуса.
Восстановления серийного производства крылатых и баллистических ракет невозможно. За время полномасштабного вторжения в Украину их производство было не массовым - поштучным, из-за отсутствия микросхем."

Може по Смоленську вмазати?
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21.07.2022 17:44 Відповісти
А чем ?
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21.07.2022 18:47 Відповісти
Чем меньше у них ракет, тем чаще и больше они ими стреляют.
Странно это как-то
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21.07.2022 18:15 Відповісти
агонія
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21.07.2022 21:04 Відповісти
Тобто вони ще 4 місяці можуть кожен день валяшити по школах, дітсадках і лікарнях... Непогано так підготувалися. Українцям вчитися і вчитися...
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21.07.2022 18:18 Відповісти
ГУР? це той, що демченко? зрозуміло...
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21.07.2022 20:26 Відповісти
Ну смерчі ,урагани та гради можна вже артилерією та Хаймарсами крити,чи не так.
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21.07.2022 20:48 Відповісти
Сколько времени и усилий СССР было вложено в смерть, вместо того, чтобы развиваться, как саудиты.
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21.07.2022 22:45 Відповісти
 
 