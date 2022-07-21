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Новини Війна
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Ризик проникнення в Україну ДРГ із території Білорусі залишається, - ГУР

россия,беларусь

Прямої військової загрози з боку Білорусі наразі немає, але ризик проникнення з її території диверсійно-розвідувальних груп до областей на півночі України залишається.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація складна, але контрольована і на сьогодні прямої загрози немає", - сказав Скібіцький на брифінгу в четвер у Києві.

За його словами, всі розуміють рівень загрози, яка може виникнути у разі, якщо на територію Білорусі перекинуть російські війська, як це було напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але ГУР МО разом з іншими структурами розвідувальної спільноти відстежують ситуацію.

"Не бачимо активного створення наступальних угруповань, насамперед російських, на території Білорусі, одночасно вживаються заходи щодо постійної підтримки у бойовій готовності збройних сил Білорусі. На ротаційній основі сьогодні це шість батальйонів та один загін спеціального призначення перебувають поблизу нашого кордону... За заявою керівництва Білорусі, вони здійснюють там заходи для захисту кордону та своєї території", - зазначив Скібіцький.

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Окрім того, він розповів, що на території Білорусі відбувається "дуже активна підготовка спеціальних підрозділів і білорусів, і окремих інспекторів, окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації".

"Загроза в цьому випадку може бути лише одна - що з території Білорусі можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи у наших північних областях. Це і розвідка, і можливі диверсії, й інші специфічні питання, які виконують саме підрозділи спеціального призначення", - пояснив представник ГУР.

Також читайте: Україна укріплює кордон і прикордоння з Росією та Білоруссю, - Держприкордонслужба

Автор: 

Білорусь (7929) розвідка (3858) Скібіцький Вадим (293)


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Треба придивлятися до мужиків які торгують картоплею на ринку ? )))
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21.07.2022 16:51 Відповісти
Взять на жорсткий контроль контрабандистів! Інспекторам прикордонної охорони основна маса їх відома Вони всі - завербовані КГБшниками (Був-би я на їх місці - саме так і робив Дозволяв-би ганять контрабанду взамін на інформацію з української території та за проведення ДРГ через кордон та надання їм тимчасових баз дислокації)
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21.07.2022 16:56 Відповісти
пальці їм у дверний пройом
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21.07.2022 16:53 Відповісти
Мабуть важко було добувати ці дані, адже ніщо не вказує на таку можливість!
По секрету скажу більше - можливі, навіть, ракетні обстріли, але це дуже велика таємниця!
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21.07.2022 17:29 Відповісти
Не знаю как с Белоруси, а вот с ЛНР можно в Харьков за пенсией съездить (это не шутка, сам прозрел, когда услышал не от встречного, а от родственников). Везут с ЛНР по России до Печенегов (сейчас под акупацией-это недалеко от Чугуева (это наш город), который в 30км от Харькова), потом переходят по полю, их там забирает бусик и везут в Харьков. Рассказывают, что также история между Запорожьем (укр) и Мелитополем (под акупантом). Какая нахер Белорусь, если почти свободно можно шастать через линию фронта, я не знаю какие мрази контролируют эти участки, но то что победа с такими крышивателями, уж очень далека будет.
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21.07.2022 17:53 Відповісти
Як це можливо?((На 5 й місяць війни?((Вони лісом підуть чи як?(((
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21.07.2022 20:49 Відповісти
 
 