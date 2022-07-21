Гуманітарна ситуація в деяких містах Луганщини критична, на вулицях досі лежать тіла загиблих, - Гайдай

Незважаючи на всі кинуті резерви росіян, пробити оборону ЗСУ на Луганщині їм не вдається.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Почалася певна підготовка до "референдуму", але справжні результати окупантам не потрібні, бо все одно намалюють бажані показники", - розповів Гайдай.

Водночас, зазначив глава ОВА, із Сєверодонецька евакуювались близько 100 тис. осіб.

"В містах, де були активні бойові дії, гуманітарна ситуація критична, на вулицях досі лежать тіла загиблих, їх ніхто не забирає, спека робить свою справу", - підсумував Гайдай.

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