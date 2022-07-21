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Новини Війна Російська агресія
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У Росії створюють патріотичні стрілецькі батальйони та направляють їх на війну в Україну, - ГУР

миротворці,російські,придністров’я

Російське командування використовує три шляхи для поповнення живою силою батальйонів, які перекидаються на фронт в Україну.

Про це розповів під час брифінгу представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, розвідці відомо, що наразі в пунктах постійної дислокації російських військ вже не вистачає особового складу, який би сформував достатньо повну батальйонно-тактичну групу. Тому почали комплектувати змішані групи з різних військових частин.

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З травня російське командування активно почало використовувати мобілізаційний ресурс та проводити приховану мобілізацію. До бойових дій залучаються резервісти створеного два роки назад бойового резерву країни "Барс". Для того, щоб потрапити на фронт не потрібні медкомісії, резервісти мають прийти до військкомату та підписати контракт строком від 2 місяців.

За рахунок цих резервістів комплектують стрілецькі батальйони, які перекидають на територію України. Вже є підтвердження та свідчення військовополонених про мобілізацію резервів "Барс".

Другий підхід до мобілізації - це формування патріотичних батальйонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін відправляє воювати в Україну нацменшини, щоб уникнути загальної мобілізації етнічних росіян, - ISW

"Дана вказівка Москви на створення таких батальйонів у всіх федеральних утвореннях РФ. Кожна федеральна одиниця повинна сформувати такий стрілецький батальйон чисельністю 500-600 осіб. Є й інші підходи - добровільний вступ до армії та найманство іноземних громадян, яких Росія залучає до бойових дій", - наголосив Скібіцький.

Також він пояснив, що часто це найманці з країн Близького Сходу, наприклад, з Сирії. На сьогодні це все робиться приховано, а відкритої мобілізації російського населення немає.

"Оголосити війну та повну мобілізацію - це визнати поразку та не виконання тих планів, які були поставлені на проведення "спеціальної воєнної операції", - пояснює представник розвідки.

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армія рф (17337) розвідка (3858) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+33
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21.07.2022 17:27
+25
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21.07.2022 17:26
+22
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21.07.2022 17:40
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Кацапів вже нічого не врятує від повної поразки у війні з Україною...
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21.07.2022 17:25 Відповісти
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21.07.2022 17:26 Відповісти
цих кацапо-патріотів знищити буде не важко , бо їхня зброя язик а жертва мозок . в військовому плані вони просто м'ясо .
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21.07.2022 17:27 Відповісти
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21.07.2022 17:27 Відповісти
Жовтень 1944 року - створення «фольксштурму».
1945 рік - з учасників організації «гітлерюгенд», почали формувати військові підрозділи.
Фанатикі не врятували нацистів, не врятують і рашистів!
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21.07.2022 17:29 Відповісти
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21.07.2022 17:40 Відповісти
М'ясні батальони "кацап обвальцований".
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21.07.2022 17:33 Відповісти
Тільки шось вони туди дідів під 60 років набирають. дивився недавно про батальйон "Тигр". Про якість таких батальйонів краще не говорить
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21.07.2022 17:34 Відповісти
они добровольно идут - самое смешное что у меня со двора только дай клич сразу наберётся около взвода правда всем 50+ но не берут хотя многие ходили в военкомат - отправили домой
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21.07.2022 17:44 Відповісти
Дєди воєвать собрались
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21.07.2022 17:51 Відповісти
могут повторить?
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21.07.2022 17:52 Відповісти
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21.07.2022 17:38 Відповісти
Наблюдатель™

@Nablyudatel11Tm

·

https://twitter.com/Nablyudatel11Tm/status/1546940923950530561 12 июл.

Это, *****, просто а@уенно! То есть не химия сбрасываемая в озеро, не вырубка левов вокруг, а ******* баклан во всём виноват!

Народный Хурал Бурятии решил за полгода уничтожить около 3 000 особей большого баклана. Т.к.птица жрёт до тысячи тонн байкальского омуля
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21.07.2022 17:55 Відповісти
Патріотичний батальйон - влаштуй до нього дідуся і гарантовано отримай Ладу-Каліну...
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21.07.2022 18:00 Відповісти
Так , просто для информации - у нас на предприятии - забрали программиста в армию - все
Первая просьба- нужна тетрадь для конспектов
И сколько не дзвони - просто близко - и учится ...
Ну для них - программистов - придет , или уже пришло нужное ...
А тама - призвали - и на
Слава Україні!
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22.07.2022 10:14 Відповісти
grebanie orki....nu skolko mozhno peretj na mjasorubku ? nu ni svetit vam tut nichovo , rusnja....ukrainci na porjadok kruche vas
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21.07.2022 18:06 Відповісти
*********
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21.07.2022 18:18 Відповісти
То не патріотичні батальйони, то батальйони вбивць, мокрушників, які за гроші будуть вбивати український жінок і дітей. Речі треба називати своїми іменами.
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21.07.2022 18:20 Відповісти
национальные - это хорошо. Скоро прапора начнут обогащаться на продаже стрелковки на местах постоянной дислокации в разных хакасиях, осетиях и прочих калмыкиях. А то лежат на нычках без дела...
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21.07.2022 19:00 Відповісти
треба використовувати правильні слова : "патріотичний" - це про українців, про москалів треба вживати їхню лексику : " імперіалістичні батальйони оголтєлих рускіх націстов"
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21.07.2022 19:42 Відповісти
Схоже, що в нас з'явилось нове медіа для широкого інформування мас - ГУР.
Громадське Українське Радіо? Бо розвідка це не про пустопорожнє триндіння на пресухах!
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21.07.2022 21:09 Відповісти
У россияк патриотические б-ны,то бишь,ополчение, уже в ход пошло..Значит знатно ВСУ кадровые рашвойска утилизирует..Слава ВСУ!
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21.07.2022 21:51 Відповісти
Русофашисти , якщо їдете воювати в Украіну , не забудьте взяти целофанові мішки для свого тіла , так як в нашій краіні іх вже не вистачає
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21.07.2022 23:58 Відповісти


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22.07.2022 00:21 Відповісти
Российська пропаганда:
- Вступайте в "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!
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22.07.2022 03:08 Відповісти
 
 