У Росії створюють патріотичні стрілецькі батальйони та направляють їх на війну в Україну, - ГУР

Російське командування використовує три шляхи для поповнення живою силою батальйонів, які перекидаються на фронт в Україну.

Про це розповів під час брифінгу представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, розвідці відомо, що наразі в пунктах постійної дислокації російських військ вже не вистачає особового складу, який би сформував достатньо повну батальйонно-тактичну групу. Тому почали комплектувати змішані групи з різних військових частин.

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З травня російське командування активно почало використовувати мобілізаційний ресурс та проводити приховану мобілізацію. До бойових дій залучаються резервісти створеного два роки назад бойового резерву країни "Барс". Для того, щоб потрапити на фронт не потрібні медкомісії, резервісти мають прийти до військкомату та підписати контракт строком від 2 місяців.

За рахунок цих резервістів комплектують стрілецькі батальйони, які перекидають на територію України. Вже є підтвердження та свідчення військовополонених про мобілізацію резервів "Барс".

Другий підхід до мобілізації - це формування патріотичних батальйонів.

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"Дана вказівка Москви на створення таких батальйонів у всіх федеральних утвореннях РФ. Кожна федеральна одиниця повинна сформувати такий стрілецький батальйон чисельністю 500-600 осіб. Є й інші підходи - добровільний вступ до армії та найманство іноземних громадян, яких Росія залучає до бойових дій", - наголосив Скібіцький.

Також він пояснив, що часто це найманці з країн Близького Сходу, наприклад, з Сирії. На сьогодні це все робиться приховано, а відкритої мобілізації російського населення немає.

"Оголосити війну та повну мобілізацію - це визнати поразку та не виконання тих планів, які були поставлені на проведення "спеціальної воєнної операції", - пояснює представник розвідки.

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