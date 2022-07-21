Призначення нового генпрокурора чекаємо в найближчі 10 днів, - "слуга народу" Арахамія
Призначення нового генерального прокурора очікується протягом найближчих 10 днів, його першим та головним завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає президент України. А для того щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк", - зазначив керівник фракції СН.
Нагадуємо, Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського та дала згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.
Будь ласка, зачекайте...
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розплодилоя тварюк, хрін виженеш, може дустом?
Чисто тварі. Топчуться по Конституції і видають це за благо.
Не вийде. Всі ваші злочини нотуються.
"Проблема вирішена? Ні, зовсім ні. Замість внести на розгляд парламенту кандидатури нових очільників СБУ та ГПУ, Президент призначив тимчасових виконувачів обов'язків. І знову порушив Конституцію. Навіть кілька разів одночасно.
По-перше, Основний Закон містить виключний перелік повноважень Президента, які не можуть бути розширені ні законами, ні підзаконними актами. У ньому немає жодної згадки про право призначати тимчасових виконувачів обов'язків Голови СБУ чи Генпрокурора. А воєнний стан, яким такі порушення зараз прийнято виправдовувати, не розширює кадрових повноважень Президента. Тож наш гарант дотримання Конституції може робити рівно те, що вона прямо дозволяє і анітрохи більше."
Джерело:
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0VxrVt8YNF52hnhc2HQdUYSacDWzF1rJuvPARPL5Sdjmb2rG4WRy5LvrcA3T6Wob9l?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************-HnN0JcdS_S8NuiZlpXyzQapE4UqSOgoVD-wMrqu72BLdwQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
https://www.facebook.com/roman.nekravets?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************-HnN0JcdS_S8NuiZlpXyzQapE4UqSOgoVD-wMrqu72BLdwQ&__tn__=-]K-R Roman Kravets либо у нас с вами один источник, либо меня впервые назвали источником из окружения президента. ))
Я процитирую свой текст со своего канала "Берёзовый сок". Хотите знать больше? Подписывайтесь на канал:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FBerezaJuice%2F%3Ffbclid%3DIwAR2TjMI6LaEkO_ZWT3poYeXKMeU-EoY4Ci2XInQpU8AQQh94MmwlmShgrh0&h=AT0dghqmqpUNc1LYcHLA5LyUQO7EDvOocSQ8ssB2mVwVXSuj1U3TqNnHHF-jr46oi-GmY2XHSphF6oEUKOP_viKPyALgPoF9kJlnM2S2xfNTIII6A4iHFx-uYGB4PsR-UouQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-OC4inHldI80Cu0BknXrBJ4lX1mYTzhWrTG1kaq6j9N_zTkOhJW9R_JA9v8OIi9yL8imAkFxq21TccP5ng8qgZbLQir0gVAAgH5nYc7lYnuzCZnH95izUiPxiL8Z46Z_gqTX5hpi4LFZMaTqSUE2w_4mSw9ff7LXc-MqDVhPZlvy3mX7h https://t.me/BerezaJuice/
"Злые языки с Банковой говорят, что главным фаворитом на должность Генпрокурора является... (барабанная дробь)... прокурор Киева Олег Кипер. Он хорошо знаком Ермаку со времен, когда главный завхоз Украины занимался МАФами в Киеве и ещё не был "менеджером президета".
Олег Кипер ранее не имел права работать в органах прокуратуры, поскольку попал под закон о люстрации. Причина люстрации в том, что Кипер у «легитимного» работал заместителем начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. А восстановился Кипер в органах прокуратуры уже после победы Зеленского и "слуг" - 11 сентября 2019 года.
Кипер эталонный представитель "прокуроских" времен Януковича. Порешает и сделает для власти все в стиле Пшонки. И вишенкой на торте является то, что Ермак и Кипер кумы. Так что с вероятностью 99% можно уже поздравлять Кипера с должностью.
Хотя один процент стоит оставить на невероятное. В жизни бывает все. И чудеса тоже. Но что-то мне подсказывает, что не в этом случае."
А що? Розумніший від арахамії та й зовнішність має привабливішу!
Срать они хотели, что мы о них думаем и их брехню знаем...
Надо забрать у президента и ВР кадровую политику....
Только конкурс с независимой комиссией дал бы какую то надежду на перемены.
назначатель *ренов
в чумє
ждєт рассветаааа