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Призначення нового генпрокурора чекаємо в найближчі 10 днів, - "слуга народу" Арахамія

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Призначення нового генерального прокурора очікується протягом найближчих 10 днів, його першим та головним завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає президент України. А для того щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк", - зазначив керівник фракції СН.

Нагадуємо, Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського та дала згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

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Автор: 

Арахамія Давид (1104) Генпрокурор (32)


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Топ коментарі
+11
Чекаємо агрохімію на ліхтарі.
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21.07.2022 17:36
+3
Брат Єрмака об'явив тендер на посаду генпрокурора.
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21.07.2022 17:47
+2
Кожен дебіл думає, що він найрозумніший і зможе обдурити будь кого. А ми все бачимо і все розуміємо... І уважно спостерігаємо.
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21.07.2022 17:37
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Чекаємо агрохімію на ліхтарі.
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21.07.2022 17:36 Відповісти
Кожен дебіл думає, що він найрозумніший і зможе обдурити будь кого. А ми все бачимо і все розуміємо... І уважно спостерігаємо.
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21.07.2022 17:37 Відповісти
агрохламідія може призначити генпрокурором тільки якусь хламідію
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21.07.2022 17:39 Відповісти
Якби і Дувид пішов вслід за прокуроркою!
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21.07.2022 17:41 Відповісти
як би вони всі..
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21.07.2022 17:46 Відповісти
їх так багато там(
розплодилоя тварюк, хрін виженеш, може дустом?
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21.07.2022 18:05 Відповісти
как это что стало гражданином Украины, сбежав из быдлотной абсцихазии?
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21.07.2022 17:47 Відповісти
Брат Єрмака об'явив тендер на посаду генпрокурора.
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21.07.2022 17:47 Відповісти
А че не 9 дней, потом 40
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21.07.2022 17:48 Відповісти
Хотел узнать новости о прокуроре из новостей Политэко, но агрохимия опередил. Видно проплат трапистам еще не намечается. Агрохимия то вещует из Киева..
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21.07.2022 17:55 Відповісти
Вылезло чучело зеленое,Ермак дозволил открыть рот? Когда вы уже твари зеленые сгинете" как роса на солнце"?
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21.07.2022 17:57 Відповісти
П.ц, мама дома?
Чисто тварі. Топчуться по Конституції і видають це за благо.
Не вийде. Всі ваші злочини нотуються.

"Проблема вирішена? Ні, зовсім ні. Замість внести на розгляд парламенту кандидатури нових очільників СБУ та ГПУ, Президент призначив тимчасових виконувачів обов'язків. І знову порушив Конституцію. Навіть кілька разів одночасно.
По-перше, Основний Закон містить виключний перелік повноважень Президента, які не можуть бути розширені ні законами, ні підзаконними актами. У ньому немає жодної згадки про право призначати тимчасових виконувачів обов'язків Голови СБУ чи Генпрокурора. А воєнний стан, яким такі порушення зараз прийнято виправдовувати, не розширює кадрових повноважень Президента. Тож наш гарант дотримання Конституції може робити рівно те, що вона прямо дозволяє і анітрохи більше."
Джерело:
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21.07.2022 17:57 Відповісти
Где Ахламидия и где прокуратура? Какого зуя все занимаются не своими делами? Абхазский беженец , как лидер фракции , занялся бы лучше чистотой рядов своей нелепой партии.
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21.07.2022 17:57 Відповісти
Звідкіля це чувирло взагалі взялося на нашу голову?
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21.07.2022 18:08 Відповісти
Наголосовали в 19-му. Двічі.
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21.07.2022 23:29 Відповісти
Стерненко
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21.07.2022 18:14 Відповісти
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https://www.facebook.com/roman.nekravets?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************-HnN0JcdS_S8NuiZlpXyzQapE4UqSOgoVD-wMrqu72BLdwQ&__tn__=-]K-R Roman Kravets либо у нас с вами один источник, либо меня впервые назвали источником из окружения президента. ))

Я процитирую свой текст со своего канала "Берёзовый сок". Хотите знать больше? Подписывайтесь на канал:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FBerezaJuice%2F%3Ffbclid%3DIwAR2TjMI6LaEkO_ZWT3poYeXKMeU-EoY4Ci2XInQpU8AQQh94MmwlmShgrh0&h=AT0dghqmqpUNc1LYcHLA5LyUQO7EDvOocSQ8ssB2mVwVXSuj1U3TqNnHHF-jr46oi-GmY2XHSphF6oEUKOP_viKPyALgPoF9kJlnM2S2xfNTIII6A4iHFx-uYGB4PsR-UouQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-OC4inHldI80Cu0BknXrBJ4lX1mYTzhWrTG1kaq6j9N_zTkOhJW9R_JA9v8OIi9yL8imAkFxq21TccP5ng8qgZbLQir0gVAAgH5nYc7lYnuzCZnH95izUiPxiL8Z46Z_gqTX5hpi4LFZMaTqSUE2w_4mSw9ff7LXc-MqDVhPZlvy3mX7h https://t.me/BerezaJuice/

"Злые языки с Банковой говорят, что главным фаворитом на должность Генпрокурора является... (барабанная дробь)... прокурор Киева Олег Кипер. Он хорошо знаком Ермаку со времен, когда главный завхоз Украины занимался МАФами в Киеве и ещё не был "менеджером президета".

Олег Кипер ранее не имел права работать в органах прокуратуры, поскольку попал под закон о люстрации. Причина люстрации в том, что Кипер у «легитимного» работал заместителем начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. А восстановился Кипер в органах прокуратуры уже после победы Зеленского и "слуг" - 11 сентября 2019 года.

Кипер эталонный представитель "прокуроских" времен Януковича. Порешает и сделает для власти все в стиле Пшонки. И вишенкой на торте является то, что Ермак и Кипер кумы. Так что с вероятностью 99% можно уже поздравлять Кипера с должностью.

Хотя один процент стоит оставить на невероятное. В жизни бывает все. И чудеса тоже. Но что-то мне подсказывает, что не в этом случае."

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21.07.2022 18:17 Відповісти
Є гарна кандидатура на посаду генпрокурора - горила Тоні з київського зоопарку!
А що? Розумніший від арахамії та й зовнішність має привабливішу!
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21.07.2022 18:20 Відповісти
Вот любит Зелень, ОП и президент ссать в глаза украинцам......
Срать они хотели, что мы о них думаем и их брехню знаем...
Надо забрать у президента и ВР кадровую политику....
Только конкурс с независимой комиссией дал бы какую то надежду на перемены.
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21.07.2022 18:39 Відповісти
обратие внимание вытаскивают на свет братву януковича ермак создает себе бригаду эти порешают все в его пользу янукович возвращается не прямо а вот система решавалова и подавления инакомыслия формируется с той право во силовой банды конец этой перестройки понятен полное завинчивание свобод ижизни как в раше мини модель имени ермана восстановителя
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21.07.2022 18:48 Відповісти
вылезло чмо ,
назначатель *ренов
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21.07.2022 18:50 Відповісти
а чукча ХамоАра
в чумє
ждєт рассветаааа
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21.07.2022 19:45 Відповісти
починаються каруселі
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21.07.2022 19:49 Відповісти
 
 