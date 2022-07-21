Призначення нового генпрокурора чекаємо в найближчі 10 днів, - "слуга народу" Арахамія

Призначення нового генерального прокурора очікується протягом найближчих 10 днів, його першим та головним завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає президент України. А для того щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк", - зазначив керівник фракції СН.

Нагадуємо, Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського та дала згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

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