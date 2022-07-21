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Новини Війна
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Окопний тур: Як Вакарчук дає акустичні концерти на передовій для українських захисників, - The Telegraph

вакарчук

Музикант Святослав Вакарчук від початку війни підіймає дух українським захисникам своїми піснями та дає акустичні концерти, іноді ризикуючи потрапити під російський обстріл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Вакарчук розповів журналісту видання, що поява на фронті без попередження не лише допомагає створити галас, а також дозволяє уникнути вогню російської артилерії.

Імпровізовані концерти Вакарчука набагато небезпечніші, ніж концерти Еда Ширана в Кемп-Бастіон в Афганістані, зазначив автор матеріалу.

"Ще у травні у нас справді була пара "Ураганів", які приземлилися досить близько, можливо, за 200 метрів від нас, - розповідає музикант під час зупинки в Краматорську, - Ви бачите і чуєте багато вибухів, і часто дороги, якими ми йдемо, повністю побиті артилерійським вогнем".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вакарчук виконав "Червону руту" в харківському метро, де містяни ховаються від обстрілів російських окупантів. ВIДЕО

Саме тому його переміщення тримаються в секреті.

"Мертвий Вакарчук став би чимось на зразок пропагандистського перевороту для Кремля з огляду на те, наскільки він популярний серед 44-мільйонного населення України. Його гурт "Океан Ельзи" - відповідь країни Radiohead або Coldplay, які виконують вдумливий рок перед натовпом розміром зі стадіон", - йдеться в матеріалі.

Вакарчук розповів, що ніколи не хотів балатуватись на пост президента, натомість він хотів "допомогти іншим людям потрапити до політики".

За словами журналіста, сам музикант тепер офіційно лейтенант Вакарчук, який пішов добровольцем на військову службу на початку війни.

"Легко бути антивоєнним, коли ви на нейтральному боці - ви можете сказати: "Я проти всього цього". Але я не знаю, чи багато музикантів в Англії в 1940 або 1941 році були налаштовані проти війни. Коли ти захищаєш свою націю, ти маєш боротися, щоби вижити. Заради справедливості та демократії" ,- пояснив свою позицію музикант.

Українські генерали вирішили, що Вакарчук буде ефективнішим із гітарою, ніж із пістолетом.

Також дивіться: Концерт на руїнах: Вакарчук заспівав у розбомбленому окупантами харківському дворику. ВIДЕО

"Вони сказали мені, що я краще працюватиму, щоб підняти бойовий дух солдатів", - розповів фронтмен "Океану Ельзи".

Концерти часто проходять у підземних бункерах, вони переважно акустичні.

"Якщо обстріл занадто близько, ви перестаєте грати, але якщо він відбувається на задньому плані, ви до нього звикаєте. Звичайно, не всі мої шанувальники, але, сподіваюся, їм все ще подобається, коли я заспівав пару мелодій на гітарі, пожартував і, можливо, розділив трапезу або щось таке", - каже Вакарчук.

Окопний тур також пройшов у центрах для біженців, лікарнях та станціях метро, перетворених на бомбосховища. У північному місті Харкові він співав акапеллу в метро, заповненому 300 людьми, та грав на фортепіано з класичними музикантами на руїнах розбомбленого міського Палацу праці.

Також дивіться: "Буде довіку стояти праведне місто Марії": Вакарчук представив кліп на пісню про Маріуполь. ВIДЕО

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) музика (489)


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Топ коментарі
+11
Святославу Вакарчуку-респект...
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21.07.2022 17:36
+4
у спам, цапе..вчи хочаб свою, расєйську..козлорогий
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21.07.2022 17:50
+3
Не треба було продавати свій "Голос", Славко у 2019, щоб відібрати у Пороха проценти, та автоматично допомогти москальському ницому клоуну перемогти... Невже ти, Славко, тоді цього не розумів??? Тоді й не прийшлось би зараз виступати десь під Харковом чи під Миколаєвим перед нашими бійцями, бо Харків та Миколаїв були б мирними українськими містами...
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21.07.2022 20:11
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Святославу Вакарчуку-респект...
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21.07.2022 17:36 Відповісти
он вообще-то нардеп, так что его обязанности несколько другие
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21.07.2022 18:28 Відповісти
Вакарчук вже давно не є нардепом !
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22.07.2022 00:34 Відповісти
за отсос голосов на выборах два раза? или за выступление в беларусии на коорпоративе?
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22.07.2022 00:51 Відповісти
у спам, цапе..вчи хочаб свою, расєйську..козлорогий
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21.07.2022 17:50 Відповісти
Від дзеркала, виродку, відійди...
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21.07.2022 17:50 Відповісти
Всрався? Молодець. А тепер знімай штани і бігом їх прати.
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21.07.2022 17:51 Відповісти
тобі не цікавий звіт вакарчука, як він боровся з корупцією під час депутатства??
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21.07.2022 17:53 Відповісти
твій зебобік відзвітує, скільки чого зробив для Україну, потім на інших пащеку роззівляй
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21.07.2022 17:53 Відповісти
як виборець маю право задавати питання і зебобік теж має звітувати
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21.07.2022 17:55 Відповісти
Цей урод самий "смачний" концерт дав у 2019 році, коли розпорошив і відібрав у Пороха голоси.
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21.07.2022 17:53 Відповісти
Так, концерти для воїнів потрібні! Але не потрібно занадто героїзувати себе. І так у значній мірі завдяки «великому політику» Вакарчуку вже маємо одного такого «героя»!
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21.07.2022 18:12 Відповісти
повага
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21.07.2022 18:39 Відповісти
повага
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21.07.2022 18:40 Відповісти
...з такою службою цей "лейтенант" до перемоги вже полковником стане
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21.07.2022 19:49 Відповісти
Не треба було продавати свій "Голос", Славко у 2019, щоб відібрати у Пороха проценти, та автоматично допомогти москальському ницому клоуну перемогти... Невже ти, Славко, тоді цього не розумів??? Тоді й не прийшлось би зараз виступати десь під Харковом чи під Миколаєвим перед нашими бійцями, бо Харків та Миколаїв були б мирними українськими містами...
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21.07.2022 20:11 Відповісти
Досить ліпити свого Порошенка до цієї новини. Якщо на те пішло, то твій любий Порошенко казав наступне: "Якщо ми оголосим військовий стан по всій країні, то нам ніхто допомагати небуде, ні грошима, ні зброєю".
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21.07.2022 23:18 Відповісти
И хрен бы помогали на тот момент, пороху приходилось убеждать и доказывать что на востоке не гражданская война.
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22.07.2022 00:17 Відповісти
як аполітичний вакарчук став депутатом ?
як антивоєнний вакарчук став військовим ?
а міг би й Президентом стати, як клоун
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21.07.2022 20:33 Відповісти
Два раза "шкурка"заходила в верховну раду.

Два раза "шкурка" уходила.

Вроде на коорпоративе у союзников орков работал

Искусство вне политЕГи?)))

Сявка, тебе на гей парады нужно
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22.07.2022 00:16 Відповісти
 
 