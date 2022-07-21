Окопний тур: Як Вакарчук дає акустичні концерти на передовій для українських захисників, - The Telegraph

Музикант Святослав Вакарчук від початку війни підіймає дух українським захисникам своїми піснями та дає акустичні концерти, іноді ризикуючи потрапити під російський обстріл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Вакарчук розповів журналісту видання, що поява на фронті без попередження не лише допомагає створити галас, а також дозволяє уникнути вогню російської артилерії.

Імпровізовані концерти Вакарчука набагато небезпечніші, ніж концерти Еда Ширана в Кемп-Бастіон в Афганістані, зазначив автор матеріалу.

"Ще у травні у нас справді була пара "Ураганів", які приземлилися досить близько, можливо, за 200 метрів від нас, - розповідає музикант під час зупинки в Краматорську, - Ви бачите і чуєте багато вибухів, і часто дороги, якими ми йдемо, повністю побиті артилерійським вогнем".

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Саме тому його переміщення тримаються в секреті.

"Мертвий Вакарчук став би чимось на зразок пропагандистського перевороту для Кремля з огляду на те, наскільки він популярний серед 44-мільйонного населення України. Його гурт "Океан Ельзи" - відповідь країни Radiohead або Coldplay, які виконують вдумливий рок перед натовпом розміром зі стадіон", - йдеться в матеріалі.

Вакарчук розповів, що ніколи не хотів балатуватись на пост президента, натомість він хотів "допомогти іншим людям потрапити до політики".

За словами журналіста, сам музикант тепер офіційно лейтенант Вакарчук, який пішов добровольцем на військову службу на початку війни.

"Легко бути антивоєнним, коли ви на нейтральному боці - ви можете сказати: "Я проти всього цього". Але я не знаю, чи багато музикантів в Англії в 1940 або 1941 році були налаштовані проти війни. Коли ти захищаєш свою націю, ти маєш боротися, щоби вижити. Заради справедливості та демократії" ,- пояснив свою позицію музикант.

Українські генерали вирішили, що Вакарчук буде ефективнішим із гітарою, ніж із пістолетом.

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"Вони сказали мені, що я краще працюватиму, щоб підняти бойовий дух солдатів", - розповів фронтмен "Океану Ельзи".

Концерти часто проходять у підземних бункерах, вони переважно акустичні.

"Якщо обстріл занадто близько, ви перестаєте грати, але якщо він відбувається на задньому плані, ви до нього звикаєте. Звичайно, не всі мої шанувальники, але, сподіваюся, їм все ще подобається, коли я заспівав пару мелодій на гітарі, пожартував і, можливо, розділив трапезу або щось таке", - каже Вакарчук.

Окопний тур також пройшов у центрах для біженців, лікарнях та станціях метро, перетворених на бомбосховища. У північному місті Харкові він співав акапеллу в метро, заповненому 300 людьми, та грав на фортепіано з класичними музикантами на руїнах розбомбленого міського Палацу праці.

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