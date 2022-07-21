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Новини Війна
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Українська авіація завдала два удари по скупченню російської сили і техніки, - ОК "Південь"

танк,знищення

Захисники України завдали втрат окупантами, атакувавши їх позиції з повітря.

Про це повідомляють в прес-службі Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

За даними військових, здійснено успішні атаки ворожих військ в районі населених пунктів Велика Олександрівка й Ольгине.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії створюють патріотичні стрілецькі батальйони та направляють їх на війну в Україну, - ГУР

Зранку 21 липня український винищувач та два гелікоптери нанесли два удари по скупченнях ворожої сили і техніки. Наразі встановлюються обсяги втрат росіян в живій силі та техніці.

Також в повідомленні наголошують, що в Чорному морі залишаються два російських кораблі, на яких розміщено 16 ракет типу "Калібр" і один десантний корабель.

армія рф (17337) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+17
Знищенна багато раз кацапськими брехливими язиками українська авіація продовжує нищити кацапських свиней...
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21.07.2022 17:57
+16
І нема чим ті кораблі відправити до крабів?
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21.07.2022 17:45
+13
Соколики наші, бережи вас Господь
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21.07.2022 18:26
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тобто небо наше?
добре
тоді повторіть будь ласка на біс !!!
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21.07.2022 17:44 Відповісти
І нема чим ті кораблі відправити до крабів?
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21.07.2022 17:45 Відповісти
Є хаймарси і гарпуни.
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21.07.2022 18:04 Відповісти
Поки вони не наближаються до наших берегів ближче 300 км - не можемо Ні "Гарпуни", ні "Нептуни" так далеко не дістають Хоча, за словами розробників "Нептуна" - його дальність теперішня - не "технологічна "стеля" Можна і збільшить Може, саме зараз вони над цим працюють
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21.07.2022 18:45 Відповісти
щас ольгинские налетят и скажут что это фейк )))
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21.07.2022 17:49 Відповісти
Там пабєда вже. патєрялі всего 1200 чєлавєк і захватілі пол України.
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21.07.2022 18:12 Відповісти
Знищенна багато раз кацапськими брехливими язиками українська авіація продовжує нищити кацапських свиней...
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21.07.2022 17:57 Відповісти
На юге наша авиация активней работает. Что это - особенности ландшафта?
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21.07.2022 18:06 Відповісти
Так нещодавно ж "Падльот" преставився.
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21.07.2022 18:07 Відповісти
Плотность ПВО.
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21.07.2022 18:08 Відповісти
силу кориолиса не учли парашные вчоные. все ракеты вправо отклоняются )))
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21.07.2022 18:09 Відповісти
после складов надо наступать, а то опять натягают...
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21.07.2022 18:08 Відповісти
Так кацапы уже воют в радиоперехватах:
- А нам же гАварили, что мы разбАмбили всю ихню авиацию.....
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21.07.2022 18:22 Відповісти
Соколики наші, бережи вас Господь
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21.07.2022 18:26 Відповісти
...прекрасно,чем меньше тварей с болот мацковии,тем чище воздух...
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21.07.2022 19:19 Відповісти
Мене цікавить лише одне - БДК у них у морі - з десантом? Якщо так - то я тим десантникам не заздрю! Навіть якщо вони ротацію проводять (коли ганяють то один то другий корабель в Балаклаву) сидіння по місяцю в трюмах будь-кого "психом" зробить!
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21.07.2022 20:11 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Смерть рашистським окупантам!!!
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21.07.2022 20:38 Відповісти
Цікава стаття на цю тему

ПВО и авиация на защите Украины: изменят ли NASAMS «правила игры» в воздухе?

https://www.golosameriki.com/a/air-defense-system-nasams-aviation-air-war/6662053.html

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21.07.2022 20:40 Відповісти
Ось кораблі турбують реально(В кіно ,їх би підбили з човна,а в житті трохи важче.
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21.07.2022 20:43 Відповісти
 
 