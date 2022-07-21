Українська авіація завдала два удари по скупченню російської сили і техніки, - ОК "Південь"
Захисники України завдали втрат окупантами, атакувавши їх позиції з повітря.
Про це повідомляють в прес-службі Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
За даними військових, здійснено успішні атаки ворожих військ в районі населених пунктів Велика Олександрівка й Ольгине.
Зранку 21 липня український винищувач та два гелікоптери нанесли два удари по скупченнях ворожої сили і техніки. Наразі встановлюються обсяги втрат росіян в живій силі та техніці.
Також в повідомленні наголошують, що в Чорному морі залишаються два російських кораблі, на яких розміщено 16 ракет типу "Калібр" і один десантний корабель.
Топ коментарі
+17 Александр Чуднивец #474549
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добре
тоді повторіть будь ласка на біс !!!
- А нам же гАварили, что мы разбАмбили всю ихню авиацию.....
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