Українська авіація завдала два удари по скупченню російської сили і техніки, - ОК "Південь"

Захисники України завдали втрат окупантами, атакувавши їх позиції з повітря.

Про це повідомляють в прес-службі Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

За даними військових, здійснено успішні атаки ворожих військ в районі населених пунктів Велика Олександрівка й Ольгине.

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Зранку 21 липня український винищувач та два гелікоптери нанесли два удари по скупченнях ворожої сили і техніки. Наразі встановлюються обсяги втрат росіян в живій силі та техніці.

Також в повідомленні наголошують, що в Чорному морі залишаються два російських кораблі, на яких розміщено 16 ракет типу "Калібр" і один десантний корабель.