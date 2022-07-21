УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9038 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
8 757 41

Зернові коридори для України також розблокують експорт з РФ добрив і продовольства, - МЗС Туреччини

чавушоглу

Дипломатичні контакти щодо відкриття зернових коридорів для вивезення продовольства з України тривають. На перемовинах з цього питання йдеться і про те, що РФ також отримає можливість вивозити свою сільськогосподарську продукцію, оскільки остання не є підсанкційною.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші контакти тривають і після зустрічі в Стамбулі. Сподіваємося, найближчими днями повідомимо хороші новини. Ми співпрацюємо з обома сторонами та ООН у цьому напрямку. Сподіваюся, ми отримаємо результат і вирішимо ще одну проблему", - сказав Чавушоглу.

Міністр зауважив також, що відкриття "зернових коридорів" передбачає не лише експорт зерна, соняшнику та соняшникової олії з України, а також відкриття шляху для РФ експортувати як ці продукти, так і добрива.

"Це також відкриє шлях для Росії експортувати як ці продукти, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива. Для здійснення цих платежів має працювати банківська система", - сказав Чавушоглу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готова розблокувати українське зерно, якщо США знімуть обмеження на експорт зерна з РФ, - Путін

За його словами, над цим питанням також працюють у США та ЄС.

Нагадуємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

Автор: 

зерно (3119) Туреччина (3500) переговори з Росією (1079)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Питання. Кому більш вигідні ці домовленості ?
показати весь коментар
21.07.2022 18:07
+22
відкриття "зернових коридорів" передбачає не лише експорт зерна, соняшнику та соняшникової олії з України, а також відкриття шляху для РФ експортувати як ці продукти

Тобто турки зі штанів вистрибують, аби легалізувати продаж кацапами вкрадених в українців зерна, соняхів та олії
показати весь коментар
21.07.2022 18:15
+20
Т.е., мало того, шо со страны-помийки снимут некоторые санкции, им совершенно открыто дадут зеленый цвет на продажу сельхозпродукции, украденной в Украине, как своей. Кто там от Украины вел эти переговоры?
показати весь коментар
21.07.2022 18:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Питання. Кому більш вигідні ці домовленості ?
показати весь коментар
21.07.2022 18:07 Відповісти
Вартість 1т фуражного зерна (а в нас це 70%) складає 90$.
Тобто якщо 20 млн т то мова йде про 1,8 млрд $.
Захід щомісяця нам надає 5 млрд $.
Сплати до бюджету від мінімальної зарплатні трактористам і агрономам сягнуть пару десятків мільйонів
Про що взагалі мова?
А чи не простіше компенсувати малим і середнім аграріям, а у косюків все конфіскувати, які завжди смоктали дотації з бюджету?..
показати весь коментар
21.07.2022 18:34 Відповісти
мова йде про вивіз не тільки зерна, тому там більше число буде ніж 1,8
показати весь коментар
21.07.2022 20:17 Відповісти
Мова про російських військових у одеському порту.
Це банальна спецоперація кремля по захопленню Одеси.
показати весь коментар
21.07.2022 22:39 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWaLvG2XxvLxdG9Au2HhXzBX5N5mV9v96JYnKOQfOCV3AjitIO3kTAEDd59VnXEW7AUIdrQSpcYGhbA2BMS7gLUW_BbNFpRq3QuRl7D8EtS7nSXVFhoUN7Bp8B_NSi-mhU0m4exDIOjtGZzHllEu87A&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWaLvG2XxvLxdG9Au2HhXzBX5N5mV9v96JYnKOQfOCV3AjitIO3kTAEDd59VnXEW7AUIdrQSpcYGhbA2BMS7gLUW_BbNFpRq3QuRl7D8EtS7nSXVFhoUN7Bp8B_NSi-mhU0m4exDIOjtGZzHllEu87A&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWaLvG2XxvLxdG9Au2HhXzBX5N5mV9v96JYnKOQfOCV3AjitIO3kTAEDd59VnXEW7AUIdrQSpcYGhbA2BMS7gLUW_BbNFpRq3QuRl7D8EtS7nSXVFhoUN7Bp8B_NSi-mhU0m4exDIOjtGZzHllEu87A&__tn__=%2CO%2CP-R#?kak 7 ч. ·

Что такое «санкционное давление» Запада на Россию за войну в Украине?

Это когда Путлер останавливает «Северный поток-1» и вся Европа орет «Нам конец!». И даже готовы снять санкционные ограничения, чтобы привезти турбину для газопровода.

Потом Путлер запускает хоть какой-то газ в «Северный поток-1». И у всех в Европе счастье. И даже Белый Дом официально заявляет: мы приветствует запуск СП-1.

О каких санкциях, экономическом падении Путлера и поддержке Украины Западом вообще можно говорить?
показати весь коментар
21.07.2022 18:10 Відповісти
ce nedoloky pogljad na situaciju. tipu - nas kinuli !....zrada! i t d.
показати весь коментар
21.07.2022 18:14 Відповісти
та що там захід. сама Україна продовжує транзит жижи і смердючого газу москалів в ЄС....
показати весь коментар
21.07.2022 20:18 Відповісти
Схоже що всі санкції зневелюються цими домовленостями .
показати весь коментар
21.07.2022 18:10 Відповісти
Нічого, кацапи невдовзі вкотре покажуть всім, які вони нікчеми. Що вірять кацапам, і вважають, що з ними під час війни можна вести публічні переговори. Толерастії ще не завдано нокаутуючого удару. Слово за Пу.
показати весь коментар
21.07.2022 18:17 Відповісти
відкриття "зернових коридорів" передбачає не лише експорт зерна, соняшнику та соняшникової олії з України, а також відкриття шляху для РФ експортувати як ці продукти

Тобто турки зі штанів вистрибують, аби легалізувати продаж кацапами вкрадених в українців зерна, соняхів та олії
показати весь коментар
21.07.2022 18:15 Відповісти
Под предлогом разблокировки зерна с Украины с Рашки сняли кучу санкций. В итоге от этих договорняков выиграет только Рашка. Подозреваю что у нас и зерна особо нет на экспорт. Большинство портов и зернохранилищ были захвачены или уничтожены рашистами.
показати весь коментар
21.07.2022 18:15 Відповісти
Зерно все частное! Преимущественно, инофирм и совместных фирм...
показати весь коментар
21.07.2022 18:25 Відповісти
Та й німці ж нібито готові надати свої порти і залізницю для перевезення зерна.
показати весь коментар
21.07.2022 18:30 Відповісти
Явний обхід санкцій.
показати весь коментар
21.07.2022 18:16 Відповісти
Тревог в Киеве, кстати, давненько уже не слышно. Все похоже идет плавно к прекращению огня и перемирию последующему с линией ограничения. Похоже "корейский" сценарий о котором вещал агрохамия нам таки светит, да и американцы про это недавно говорили.
показати весь коментар
21.07.2022 18:22 Відповісти
Наші: Вперед! За "Нібулон!" Їхні: "Русскіє нє сдаются! За "Бєлоруськал!" Тепер це так виглядатиме. Щє один крок від війни національно-визвольної до війни імперіалстичної... "За братів-турок!" коротше(((
показати весь коментар
21.07.2022 18:23 Відповісти
Т.е., мало того, шо со страны-помийки снимут некоторые санкции, им совершенно открыто дадут зеленый цвет на продажу сельхозпродукции, украденной в Украине, как своей. Кто там от Украины вел эти переговоры?
показати весь коментар
21.07.2022 18:24 Відповісти
Ермак
показати весь коментар
21.07.2022 18:38 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2022 18:38 Відповісти
****** підараси, ось так і настає ***** світу. ****** турки вирішили підмахувати і тим і іншим і думають шо вони самі хитрожопі, по факту із за того шо вони не доєднались до санкцій кацапи вбивають щє більше людей в Україні, нахєр турків
показати весь коментар
21.07.2022 18:24 Відповісти
Мутно все с этими коридорами, особенно напрягает досмотр судна козломордыми. Я расскажу как выглядит это досмотр из личного опыта , "Буря в пустыне" , вход в иракский порт Кхор эль Зубайр. За 10 миль до фарватера судно ложится в дрейф, капитан остается на мостике в машине стармех. Все остальные собираются на корме. Подплывает катер ( в моем случае это были англичане) , всех пересчитывают , поднимаются на судно и производят досмотр всего судна БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА. Т.е. кацапня может подбросить все что угодно от наркоты до гранотомета.
показати весь коментар
21.07.2022 18:27 Відповісти
Російські військові залишаються на борту судна на весь час вантажу в одеських портах.
показати весь коментар
21.07.2022 19:53 Відповісти
Тема "всесвітнього голоду" надто роздута у медіа.
Як вести ракетні обстріли України - то ООН погано чує і бачить,
а як росиянам треба зайти з середини в Одесу - то відразу виникає "коридор" ....
А навіщо це все Україні ?
показати весь коментар
21.07.2022 22:45 Відповісти
Очередные договоняки пропихнули ради рашистов, якобы ради Украины. Мы же от етого только проиграем. Газ разрешили, нефть разрешили, продовольствие и удобрения разрешили. С некоторых путинских олигархов санкции сняли. А на что санкции то наложили? На Гиви и Моторолу? О чем еще неформально договорились с ****** остается только догадываться.
показати весь коментар
21.07.2022 18:32 Відповісти
Якісь куй@ві переговори...
показати весь коментар
21.07.2022 18:40 Відповісти
Очень, очень мутная история. Всегда говорил что Байрактары нам боком вылезут, а дружба с диктатором( эрдоган) себе дороже!
показати весь коментар
21.07.2022 18:42 Відповісти
То це торгівля на крові, чи ні? Що знову винен Порошенко? Ау, 73% починайте кричати і тупотіти копитцями і бадатися ріжками, чи то свої їм можна? Одні воюють, другі торгують?
показати весь коментар
21.07.2022 18:42 Відповісти
Неначасі.... єтадругоє.....
показати весь коментар
21.07.2022 18:48 Відповісти
выгодно ермаку.
показати весь коментар
21.07.2022 18:48 Відповісти
вот *****! так и знал что конь "троянский"!
показати весь коментар
21.07.2022 18:52 Відповісти
Це не "домовленність", це майже "каітуляція" світової спільноти!
показати весь коментар
21.07.2022 19:08 Відповісти
Це капітуляція Зелі. Тому США відкликає всіх своїх громадян із України.
показати весь коментар
21.07.2022 19:40 Відповісти
Це хабадська змова. Хабадники є в усіх урядах.
показати весь коментар
21.07.2022 22:47 Відповісти
А хто там поїхав від нас на переговори? Агрохімія і той Чалий, якій не Валерій?
То тоді не дивно...
показати весь коментар
21.07.2022 19:25 Відповісти
Вірити цім домовленністям неможна. Вивчайте твори Аденауера.
показати весь коментар
21.07.2022 19:33 Відповісти
Ну и на хрена Украине такая разблокировка портов!! УКраина вывезет, если ещё вывезет, 15-20млн тонн зерна , а Россия за это время вывезет 60 млн тонн зерна , Плюс 20-30 млн тонн минеральных удобрений!! Плюс Украина, разминируем МОРСКИЕ подходы к ОДЕССЕ и Одесской области, плюс не будем стрелять на юге в Херсонской области!! Это ли не предательство Зеленского!! Кому нужен хлеб (ООН) вот пусть и ООН и занимается его транспортировкой и охраной !! Но Не в ущерб обороноспособности УКраины!! Как -будто Украину спасут эти 1.5-2 млрд долларов доходов!..Когда мы просираем-проедаем и воруем ежемесячно 5-6 млрд дол.. минимум!!....... И это народ Украины ещё не знает о секретной части этой договорённости!! там наверняка ещё много таких подленьких "подарочков"" Зеленского!!...... Вот вам и санкции ЕС и США! ПРИЕХАЛИ!!
показати весь коментар
21.07.2022 19:49 Відповісти
Цей договір не заради зерна. Це здача Одеси, Чорноморська та Південного. Проходитиме гарно. За участю російських військових що будуть перебувати в цих портах на судах і звідти коректувати дружній вогонь.
показати весь коментар
21.07.2022 19:50 Відповісти
це буде великою помилкою нашої влади, ні наякі поступки ворогу.
показати весь коментар
21.07.2022 20:55 Відповісти
Ермак опять у всех на глазах продал Украину, и ничего. Талант просто.
показати весь коментар
21.07.2022 21:25 Відповісти
HIMARS в ермакову бошку.
показати весь коментар
21.07.2022 22:48 Відповісти
 
 