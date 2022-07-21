Зернові коридори для України також розблокують експорт з РФ добрив і продовольства, - МЗС Туреччини
Дипломатичні контакти щодо відкриття зернових коридорів для вивезення продовольства з України тривають. На перемовинах з цього питання йдеться і про те, що РФ також отримає можливість вивозити свою сільськогосподарську продукцію, оскільки остання не є підсанкційною.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наші контакти тривають і після зустрічі в Стамбулі. Сподіваємося, найближчими днями повідомимо хороші новини. Ми співпрацюємо з обома сторонами та ООН у цьому напрямку. Сподіваюся, ми отримаємо результат і вирішимо ще одну проблему", - сказав Чавушоглу.
Міністр зауважив також, що відкриття "зернових коридорів" передбачає не лише експорт зерна, соняшнику та соняшникової олії з України, а також відкриття шляху для РФ експортувати як ці продукти, так і добрива.
"Це також відкриє шлях для Росії експортувати як ці продукти, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива. Для здійснення цих платежів має працювати банківська система", - сказав Чавушоглу.
За його словами, над цим питанням також працюють у США та ЄС.
Нагадуємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.
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Тобто якщо 20 млн т то мова йде про 1,8 млрд $.
Захід щомісяця нам надає 5 млрд $.
Сплати до бюджету від мінімальної зарплатні трактористам і агрономам сягнуть пару десятків мільйонів
Про що взагалі мова?
А чи не простіше компенсувати малим і середнім аграріям, а у косюків все конфіскувати, які завжди смоктали дотації з бюджету?..
Це банальна спецоперація кремля по захопленню Одеси.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWaLvG2XxvLxdG9Au2HhXzBX5N5mV9v96JYnKOQfOCV3AjitIO3kTAEDd59VnXEW7AUIdrQSpcYGhbA2BMS7gLUW_BbNFpRq3QuRl7D8EtS7nSXVFhoUN7Bp8B_NSi-mhU0m4exDIOjtGZzHllEu87A&__tn__=%2CO%2CP-R#?kak 7 ч. ·
Что такое «санкционное давление» Запада на Россию за войну в Украине?
Это когда Путлер останавливает «Северный поток-1» и вся Европа орет «Нам конец!». И даже готовы снять санкционные ограничения, чтобы привезти турбину для газопровода.
Потом Путлер запускает хоть какой-то газ в «Северный поток-1». И у всех в Европе счастье. И даже Белый Дом официально заявляет: мы приветствует запуск СП-1.
О каких санкциях, экономическом падении Путлера и поддержке Украины Западом вообще можно говорить?
Тобто турки зі штанів вистрибують, аби легалізувати продаж кацапами вкрадених в українців зерна, соняхів та олії
Як вести ракетні обстріли України - то ООН погано чує і бачить,
а як росиянам треба зайти з середини в Одесу - то відразу виникає "коридор" ....
А навіщо це все Україні ?
То тоді не дивно...