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Новини Війна
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Британія надасть Україні десятки артилерійських гармат, сотні безпілотників та понад 1600 одиниць протитанкової зброї, - Уоллес

зброя,навчання,зсу

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив про майбутні поставки озброєння для України. До пакету військової допомоги увійшли артилерійські установки, безпілотники, боєприпаси, протитанкова зброя.

Про це чиновник розповів 21 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Swiss Info.

Серед зброї, яку планується доставити, десятки артилерійських гармат, понад 1600 одиниць протитанкової зброї, контрбатарейні радіолокаційні системи, сотні безпілотників і понад 50 000 боєприпасів.

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"Разом з нашими міжнародними партнерами ми докладемо зусиль, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна", — сказав Воллес.

Раніше Велика Британія вже надала Україні чимало військової техніки, включаючи майже 7 тисяч одиниць протитанкової зброї, сотні ракет і бойових броньованих машин.

Також читайте: Ліз Трасс не підтримує безпосередню участь британських військ у війні в Україні, - Reuters

Велика Британія (5575) зброя (7460) артилерія (787)


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Топ коментарі
+82
Респект Британії, якщо сказано = зроблено, причому швидко. На відміну від усіх інших.
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21.07.2022 18:08
+67
Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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21.07.2022 18:09
+62
дело Джонсона живет и побеждает
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21.07.2022 18:11
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Респект Британії, якщо сказано = зроблено, причому швидко. На відміну від усіх інших.
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21.07.2022 18:08 Відповісти
Right thoughts, friend.
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22.07.2022 14:23 Відповісти
Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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21.07.2022 18:09 Відповісти
Спасибо!
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21.07.2022 18:10 Відповісти
дело Джонсона живет и побеждает
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21.07.2022 18:11 Відповісти
Так. І хоч його кумир Черчиль, вважав, що Україну можна не помічати, Борис виявив емпатію і благородство. Так що таки Джонсона справа.
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21.07.2022 18:23 Відповісти
Lenina *****
@Lenina49725956
·
5 год
Нардепи підвищили собі з/п та встановили надбавки. 19/07 вони прогол.за покращення свого фінзабезпечення.Зокрема,за рахунок надходжень до бюджету від МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ їм виплач.надбавки.Постанова діє з 19/07,але застосовується до з/п з 01/06.А ти і далі збирай на зброю,народе
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21.07.2022 18:11 Відповісти
Іншими словами це узаконений дерибан державних коштів. Зебілам не просто поводили **** по губах, їх тупо поставили раком і ввігнали їм по самі гланди. Але деякі зе-довбойоби цьому лише раді, бо їм і досі сере в штани Порошенко. Ненависть до Пороха так їх засліпила, що вони й досі не визнають той факт, що "слуги" ось уже 3 роки 24/7 їбуть їх у сраку без ваЗЕліна.
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21.07.2022 18:33 Відповісти
завдяки зебілам оте все зробили з усіма, а не тільки зебілами
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22.07.2022 07:43 Відповісти
Fielen Dank!
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21.07.2022 18:13 Відповісти
Vielen
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21.07.2022 18:25 Відповісти
Кто нашол апичатку прашу исправить маркиром на манеторе.
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21.07.2022 18:41 Відповісти
Спасибо, и еще несколько аудиторов, что бы проверили доставлено ли оно воинам, не лежит ли на складах, не продали ли.
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21.07.2022 18:16 Відповісти
Правь Британия морями!
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21.07.2022 18:16 Відповісти
Помощь бриттов всегда ощутима. И не только для поддержки штанов!
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21.07.2022 18:16 Відповісти
Слава Великій Британії. Англосакси - справжні наші Друзі.
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21.07.2022 18:17 Відповісти
Ща какое то ***** скажет шо Англосаксы враги и хотят захватить Задрыщенск у Рязанской губернии)) Было уже)
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21.07.2022 18:31 Відповісти
Ну скажем так їхні інтереси збігаються з нашими.
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22.07.2022 11:43 Відповісти
Трайденти би
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21.07.2022 18:17 Відповісти
!!!
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21.07.2022 18:18 Відповісти
Оце діло! Дяка!
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21.07.2022 18:19 Відповісти
Боже храни Великую Британию, королеву и Бориса Джонсона.
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21.07.2022 18:20 Відповісти
Заграница нам поможет!
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21.07.2022 18:28 Відповісти
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21.07.2022 18:28 Відповісти
glory uk
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21.07.2022 18:29 Відповісти
Дякуємо, Британіє.
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21.07.2022 18:31 Відповісти
glory of england
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21.07.2022 18:32 Відповісти
В свій час Британія мала лінійний корабель HMS Victory,який був символом потужності та військової доблесті з'єднаного королевства. На сьогодні такого єдиного символа нема,але є посмішка королеви і міцність героїв накшалт Чьорчіля та Бориса Джонсона!
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21.07.2022 18:40 Відповісти
Наразі знаходиться у Портсмуті, як музей.

https://www.nmrn.org.uk/visit-us/portsmouth-historic-dockyard/hms-victory
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21.07.2022 19:28 Відповісти
Надо понимать так, что всё это вооружение уже на поле боя!
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21.07.2022 18:49 Відповісти
Точно так!
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21.07.2022 19:26 Відповісти
Боже, бережи королеву!
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21.07.2022 19:05 Відповісти
Ракет бы дальнобойных.
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21.07.2022 19:39 Відповісти
Не вижу смысла. Зачем гибнут воины? С паРаши начинают потихоньку снимать санкции. Эрдоган жал руку Путину, Байден (у которого сейчас коронавирус) одобрил передачу турбины северному потоку.... В 2019 у Украины не стало хозяина, потому что глупый народ выбрал клоуна, а если у страны нет хозяина, то эту страну быстро кто-либо прибирает к рукам, и насрать при этом на 73% дебилов, в том числе и насрать клоуну на них...
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21.07.2022 19:47 Відповісти
Багато ти "хазяїнів" в цивілізованому світі бачив?Хазяїн в мордорі сидить і своїх холопів на війну в Україну жене.Наша країна -вільна,і їй потрібні в першу чергу чесні,розумні,незаплямовані депутати (оскільки країна з парламетсько-президентською формою правління),ну і по-друге такий же президент,який би діяв виключно в межах своїх повноважень.
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21.07.2022 20:18 Відповісти
Дурний народ в кацпапіі , раби хазяїна . У нас демократія ! Люди можуть вибрати в президента навіть клоуна якщо побажають , а не кгбшніка який взриває житлові будинки по ночам
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21.07.2022 20:28 Відповісти
Bolse 20 stuk M109 155 mm samaxodnix ****** + 36 stuki ******* L119 105 mm v ttom cysle
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21.07.2022 20:18 Відповісти
Є надія що ця партія протитанкових озброєнь,не відсиріє в непристосованих приміщеннях.
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21.07.2022 20:30 Відповісти
Велика подяка президентові України Борису Джонсонюку!
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21.07.2022 21:13 Відповісти
Бережи, боже, наші збройні сили і Уоллеса.
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21.07.2022 21:37 Відповісти
Спасибо вам большое за поддержку, истинные друзья познаются в беде.
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21.07.2022 22:11 Відповісти
Send inspectors to Ukraine just in case.
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21.07.2022 23:56 Відповісти
Thank you very much for your support, true friends are known in *******.
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22.07.2022 00:13 Відповісти
Глава МІ-6 Річард Мур: "Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче знайти робочу силу і матеріально-технічну базу протягом наступних кількох тижнів. Їм доведеться якимось чином зробити паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь".
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22.07.2022 00:56 Відповісти
Джонсонюк каже...а мы еще и ничего не начинали с Байденом...
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22.07.2022 05:01 Відповісти
Британии респект,смерть путину!!!
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22.07.2022 05:20 Відповісти
Англичанин-хитрец, чтоб работе помочь,
Изобрел за машиной машину,
Ну а русский дурак, коль работа невмочь,
Так затянет родную дубину.
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22.07.2022 06:42 Відповісти
Настоящий союзник в войне. Видать им тоже надо выбить рашку с мировой арены, у них с ними счеты и за Солсбери и за Литвиненко. А у нас просто тупо много мотивации, а мотивация + оружие = звиздец рашке!
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22.07.2022 09:26 Відповісти
Все буде добре, Захід дасть зброю, ЗСУ її вміло застосує. Якщо наша влада не зрадить.
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22.07.2022 11:28 Відповісти
Влада зрадила нас вже, не дослухавшись до попереджень про вторгненя кацапів, та продовжує це робити, не помічаючи інформації про те, що вищі посадовці працюють на ворога...
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22.07.2022 12:02 Відповісти
 
 