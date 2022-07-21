Британія надасть Україні десятки артилерійських гармат, сотні безпілотників та понад 1600 одиниць протитанкової зброї, - Уоллес

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив про майбутні поставки озброєння для України. До пакету військової допомоги увійшли артилерійські установки, безпілотники, боєприпаси, протитанкова зброя.

Про це чиновник розповів 21 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Swiss Info.

Серед зброї, яку планується доставити, десятки артилерійських гармат, понад 1600 одиниць протитанкової зброї, контрбатарейні радіолокаційні системи, сотні безпілотників і понад 50 000 боєприпасів.

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"Разом з нашими міжнародними партнерами ми докладемо зусиль, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна", — сказав Воллес.

Раніше Велика Британія вже надала Україні чимало військової техніки, включаючи майже 7 тисяч одиниць протитанкової зброї, сотні ракет і бойових броньованих машин.

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