Створений новий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання зброї, - Данілов

У Раді нацбезпеки та оборони створили та презентували новий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час презентації модуля.

"Усе, що перетинає кордон нашої країни, знаходиться під пильним контролем, і ми можемо все це подивитись", - зазначив секретар РНБО та продемонстрував для ЗМІ особливості роботи інформаційної системи.

Презентований модуль дає змогу контролювати нові поставки озброєння за статусами (наприклад, готово до відвантаження, у дорозі чи отримано ЗСУ) та країнами-надавачами, аналізувати поставки зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, відповідністю стандартам НАТО, віднесенням до радянських зразків озброєння тощо.

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Також передбачається можливість розрахунку постачань боєприпасів до одиниць озброєння, моніторингу виконання планів поставок, розподілу отриманого озброєння. Модуль інтегрований з порталом системи СОТА щодо відстежування ситуації на лінії бойових дій, моніторингу розміщення сил ворога, ракетних ударів по території України, обстрілів населених пунктів, географічної прив'язки повідомлень, що стосуються воєнних дій, надзвичайних ситуацій та резонансних заяв у медіапросторі.

"Починаючи з 24 лютого, проєкт перейшов у стадію відстеження військової компоненти. З 24 лютого ми відстежуємо всі процеси, які пов'язані з війною. Вони дають цікаву аналітику по всіх процесах, які відбуваються", - заявив Данілов.

Для прикладу він продемонстрував у системі інформацію, що, попри поширену думку що найбільших ракетних обстрілів зазнав Маріуполь, виявилось, що найбільше ракетних атак було на місто Ізюм.

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"Найбільше ракетних атак у нас було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь знаходиться на другому місці, далі Миколаїв", - повідомив Данілов.

Новий модуль дозволяє бачити розташування та активність дій ворога за будь-який проміжок часу, ступінь руйнування будівель на всіх територіях тощо.

Розробники проєкту наголосили, що СОТА продовжує моніторити бюджетні питання в регіонах, надрокористування, кількість ліжок у лікарнях та ін.

Як повідомлялося, сучасна інформаційно-аналітична система Головного ситуаційного центру країни СОТА, розроблена та введена в експлуатацію апаратом РНБО України, працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел задля підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки по 20 основних напрямах з метою ефективної координації діяльності державних органів.

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