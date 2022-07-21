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Створений новий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання зброї, - Данілов

олексій,данілов

У Раді нацбезпеки та оборони створили та презентували новий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час презентації модуля.

"Усе, що перетинає кордон нашої країни, знаходиться під пильним контролем, і ми можемо все це подивитись", - зазначив секретар РНБО та продемонстрував для ЗМІ особливості роботи інформаційної системи.

Презентований модуль дає змогу контролювати нові поставки озброєння за статусами (наприклад, готово до відвантаження, у дорозі чи отримано ЗСУ) та країнами-надавачами, аналізувати поставки зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, відповідністю стандартам НАТО, віднесенням до радянських зразків озброєння тощо.

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Також передбачається можливість розрахунку постачань боєприпасів до одиниць озброєння, моніторингу виконання планів поставок, розподілу отриманого озброєння. Модуль інтегрований з порталом системи СОТА щодо відстежування ситуації на лінії бойових дій, моніторингу розміщення сил ворога, ракетних ударів по території України, обстрілів населених пунктів, географічної прив'язки повідомлень, що стосуються воєнних дій, надзвичайних ситуацій та резонансних заяв у медіапросторі.

"Починаючи з 24 лютого, проєкт перейшов у стадію відстеження військової компоненти. З 24 лютого ми відстежуємо всі процеси, які пов'язані з війною. Вони дають цікаву аналітику по всіх процесах, які відбуваються", - заявив Данілов.

Для прикладу він продемонстрував у системі інформацію, що, попри поширену думку що найбільших ракетних обстрілів зазнав Маріуполь, виявилось, що найбільше ракетних атак було на місто Ізюм.

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"Найбільше ракетних атак у нас було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь знаходиться на другому місці, далі Миколаїв", - повідомив Данілов.

Новий модуль дозволяє бачити розташування та активність дій ворога за будь-який проміжок часу, ступінь руйнування будівель на всіх територіях тощо.

Розробники проєкту наголосили, що СОТА продовжує моніторити бюджетні питання в регіонах, надрокористування, кількість ліжок у лікарнях та ін.

Як повідомлялося, сучасна інформаційно-аналітична система Головного ситуаційного центру країни СОТА, розроблена та введена в експлуатацію апаратом РНБО України, працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел задля підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки по 20 основних напрямах з метою ефективної координації діяльності державних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісія по контролю за озброєнням запрацює як додатковий парламентський інструмент, - Зеленський

Автор: 

Данілов Олексій (1259) контроль (214) зброя (7460) електронна система (253)


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Топ коментарі
+11
Угу..під пильним контролем Єлдака, який потім всю інфу зливає на росію корєшкам.
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21.07.2022 18:25
+8
Маршрути транспортування по Україні вказані, в онлайн режимі? Як же без цього?
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21.07.2022 18:28
+7
Вывод - какой ху...й занимается РНБО...
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21.07.2022 18:25
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Вывод - какой ху...й занимается РНБО...
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21.07.2022 18:25 Відповісти
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21.07.2022 18:39 Відповісти
НЕ смешите - СОТА в ваших ЗАГРЕБУЩИХ лапах , значит всегда ЕСТЬ ПРИМОЧКИ ОБХОДА !!!
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21.07.2022 19:13 Відповісти
Угу..під пильним контролем Єлдака, який потім всю інфу зливає на росію корєшкам.
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21.07.2022 18:25 Відповісти
Це добре але нажаль наразі в Україні модулів-липкі рученята-набагато більше...
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21.07.2022 18:26 Відповісти
"працює з Big Data"

ОМГ!!! Ну тоді все. Перемога у нас в кармані . Ох бабла попиляли мабудь
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21.07.2022 18:27 Відповісти
"- не можна вирішити проблему, просто називаючі рандомні заумні слова!
- кубернетес" (С)
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21.07.2022 18:31 Відповісти
Маршрути транспортування по Україні вказані, в онлайн режимі? Як же без цього?
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21.07.2022 18:28 Відповісти
Покажите оншлайн передвижение хаймарсов. ленка 15 тысяч дерявяных заробит какая никакая инвистиция в бюджет
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21.07.2022 18:41 Відповісти
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21.07.2022 18:42 Відповісти
Там 23 или 24 июля, хер его знает, не помню, чото ******** на марафоне - будет шоу первых лядей и джинтыльменав. Аве, Зеля и скумбрия по 8
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21.07.2022 18:43 Відповісти
Доступ IP адресам ФСБ уже дали?
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21.07.2022 18:36 Відповісти
До сраки ваша СОТА. Клоун сидить в оточенні кротів які його контролюють.
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21.07.2022 18:37 Відповісти
В Китае вспыхнули протесты из-за заморозки вкладов Народного банка Китая. Унять «несогласных» на улицы выехали танки.
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21.07.2022 18:40 Відповісти
хорошо, но мало аж питнадцыть чилавек
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21.07.2022 18:45 Відповісти
Подробно про эту программу, для чего она нужна и куда девается вооружение.
https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og
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21.07.2022 18:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og Резников, Ермак, кроты и дерибан. Видео.
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21.07.2022 19:22 Відповісти
СотаКаса чи що?Це ж програмне РРО.Чеки видавати будете?
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21.07.2022 19:15 Відповісти
Створити це половина справи, головне надійно захистити...
Якщо Раша влізе в цю програму, то може сміливо скорочувати штат ГРУ та ФСБ, які працюють в напрямку України. Бо можна буде бачити все, до останнього патрона не виходячи з кабінету.
Ви панове "винахідники" обов'язково внесіть відомості про місця зберігання всього цього... так би мовити "для полегшення пошуку".
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21.07.2022 19:19 Відповісти
Передача расиси місьце знаходження зброї онлайн.
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21.07.2022 19:22 Відповісти
Борислав Береза - Гогілашвілі , радник Буданова. Той самий росіянин , невідомо як раніше призначений замісником міістра МВД й тихенько призначений на новий щабель влади .

"Левченко Марія Валентинівна (дружина Гогілашвілі , котра довгі роки працювала помічницею Зеленскього у Кварталі 95-уточнення від мене), зараз працює на посаді заступника керівника Офісу Президента України - керівника служби забезпечення заходів Президента», - йдеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, 28 грудня Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
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21.07.2022 19:31 Відповісти
за 2 місяці до війни відкрили справи по сьогоднішньому заміснику Буданова!!!
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21.07.2022 19:54 Відповісти
А що з програмним забезпеченням такого учёта поставленним Міністерству оборони від США давним давно і яке нахабно ігнорували бо недоумки чи вори ? І як тільки приїхали інспектори з США ви замутили СОТА але з амерекосами цей мутняк не пройде якщо вкрали то вони знайдуть.
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21.07.2022 19:46 Відповісти
"З 24 лютого ми відстежуємо всі процеси, які пов'язані з війною. Вони дають цікаву аналітику по всіх процесах, які відбуваються", - заявив Данілов.
НОВА ??? ПРОГРАМА СОТА - так її оновили , чи її вже до війни назвали НОВОЮ. Швець розповідлав, що однією з причин невстановленної програми контролю за зброєю , поставленою партнерами, було посилання на те,що ніяк не створять "занадту складну" програму. Тільки останні зразкизброї, такі як хаймерс, мають встановлений джіпіес. А перші, ще до 24 лютого поставлені скалади джавелінів , зі слів Швеця, неналежно без дотримання умов , напів розвалені, тртрималися на скаладх Яворіву й були в останній момент перед його розбомбленням вивезені за сприяння англійских спецслужб. Щось подібне розказувала й Тетяна Чорновіл , як просто за мить розбомблення воріву були врятовані новітні українські розробки . ТАК НАСКІЛЬКИ НОВА ОЦЯ СОТА??? Й на кого вона працювала?до 24 лютого ??? данілов у піарі переплюне невіть Подоляка з Люсєй разом узятих .
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21.07.2022 19:51 Відповісти
...,що ніяк не ОСВОЯТЬ *занадто складну* програму.
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21.07.2022 20:57 Відповісти
брешуть ! це американська програма, там буде видно кожного, хто цікавиться. тепер Вікторія спартц оже сміливо дивитись в підлі очі Єрмака і питати кожен раз: як почуваєшся Андрюша.
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21.07.2022 22:46 Відповісти
Мониторинг,для здачи позиций поставок оружия,гниды вы ******** ЗЕленые.
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22.07.2022 03:02 Відповісти
Данилов вышел на новый уровень после бабушек в смартфоне
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22.07.2022 07:40 Відповісти
А Киев прибыла делегация из США для мониторинга поставок Пентагона в Украину...значит скоро истребители F-16...прибудут не в Киев...сказал генерал Браун..типа начальник ВВС USA ..
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22.07.2022 07:51 Відповісти
 
 