Для припинення війни Україна має сісти за стіл переговорів і пообіцяти ніколи не загрожувати Росії, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що війну, яку розпочала проти України Росія, можна завершити хоч зараз, але потрібно виконати певні умови.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Agence France-Presse сказав Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.
Відеофрагмент інтерв'ю опубліковано 21 липня в телеграм-каналі "Пул Первого", який висвітлює діяльність Лукашенка.
Головний редактор бюро агентства в Москві Антуан Ламброскіні запитав політика, як, на його думку, закінчиться війна.
"Це все залежить від України. Зараз особливість моменту в тому, що цю війну можна закінчити на прийнятніших умовах для України. Але Україні ніхто не дасть закінчити війну", – відповів Лукашенко.
На його думку, Україна має "сісти за стіл переговорів".
"І погодитися, що вони не загрожуватимуть ніколи Росії і не матимуть на території України тієї зброї, яка загрожуватиме російській території. Це головне. А денацифікація й інше – це філософія... Головне – безпека Росії. Ніколи російська влада, маючи цю міць та багатства Росії, не відступиться від цього", – вважає Лукашенко.
За його словами, "не треба Україні [західні] РСЗВ і ППО, яка б'є там на 200–300 км, 500 км".
"Не треба такі ракети. Навіщо? Україні треба те, щоб забезпечити мир у себе. А тоді Росія дасть гарантії безпеки України", – підсумував Лукашенко.
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P.S. нема бо гарно готовись до війни
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Москва урезала празднование дня военно-морского флота в оккупированном Севастополе, которое состоится 31 июля. Государство-оккупант отменило военный парад и ряд официальных мероприятий.
Об этом https://crimea.ria.ru/20220721/den-vmf-v-sevastopole-proydet-bez-parada-1123917415.html сообщает РИА Новости.
Отмечается, что традиционного парада военных кораблей черноморского флота российской федерации в Севастопольской бухте в этом году не будет. Также отменена встреча моряков в Доме офицеров, не состоится и прием у командующего черноморским флотом рф.
Причины отмены парада не сообщаются.
Но напомним, что в апреле 2022 года в Черном море https://flot2017.com/ne-dotashhili-raketnyj-krejser-moskva-zatonul-v-chernom-more/ затонул получивший тяжелые повреждения флагман российского чф рф ракетный крейсер «москва».
На данный момент https://flot2017.com/minus-100-za-sutki-poteri-okkupantov-rf-priblizhajutsya-k-novoj-psihologicheskoj-otmetke/ ВСУ уничтожили 15 военных кораблей противника.
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
Грыгоровыч ,иди обратно вчителем працюЙ. Або ,будЬ ласка, кажи Правду та йди Геть...(тобТо НАХ)___
Це майже те саме, як : « Как же он служил в очісткє?»
Крім того, днями координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати передадуть Україні додаткові системи M142 HIMARS.
700 ракет вилетіло з білорусії вдерлася армія до нас білорусії
пора предьявить счета за зруйновані міста і вбитих людей
я думаю порядка 80-100 млд доларов на первий случай хватить
і тоді ми подивимось як він замекає
Херовый из тебя прогнозист. Так что оставь свои предложения при себе.
И да, проститутка усатая, Украина придёт за тобой, чтобы выставить счёт за всё, что ты против нас сделал. Даже если тебе Китай, ЕС, США и русские дадут гарантии безопасности. Не поможет.
Потім, після різанини у Київській області, нарешті публічно відкинули цю тему.