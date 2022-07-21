УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9285 відвідувачів онлайн
Новини Війна
24 267 177

Для припинення війни Україна має сісти за стіл переговорів і пообіцяти ніколи не загрожувати Росії, - Лукашенко

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що війну, яку розпочала проти України Росія, можна завершити хоч зараз, але потрібно виконати певні умови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Agence France-Presse сказав Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.
Відеофрагмент інтерв'ю опубліковано 21 липня в телеграм-каналі "Пул Первого", який висвітлює діяльність Лукашенка.

Головний редактор бюро агентства в Москві Антуан Ламброскіні запитав політика, як, на його думку, закінчиться війна.

"Це все залежить від України. Зараз особливість моменту в тому, що цю війну можна закінчити на прийнятніших умовах для України. Але Україні ніхто не дасть закінчити війну", – відповів Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко розповів про напрямки ударів НАТО по Росії. ВIДЕО

На його думку, Україна має "сісти за стіл переговорів".

"І погодитися, що вони не загрожуватимуть ніколи Росії і не матимуть на території України тієї зброї, яка загрожуватиме російській території. Це головне. А денацифікація й інше – це філософія... Головне – безпека Росії. Ніколи російська влада, маючи цю міць та багатства Росії, не відступиться від цього", – вважає Лукашенко.

За його словами, "не треба Україні [західні] РСЗВ і ППО, яка б'є там на 200–300 км, 500 км".

"Не треба такі ракети. Навіщо? Україні треба те, щоб забезпечити мир у себе. А тоді Росія дасть гарантії безпеки України", – підсумував Лукашенко.

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) росія (65122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+69
показати весь коментар
21.07.2022 18:42
+62
..яке кончене
показати весь коментар
21.07.2022 18:31
+58
О, в Україні вже були "вічні" гаранттії - Будапештський меморандум, великий договір про дружбу, визнані кордони...... Нехрістям басурманським можно вірити?
показати весь коментар
21.07.2022 18:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Може таки вїбати по Білорусі та РФ хімарсами, щоб це не було брехнею?
показати весь коментар
21.07.2022 19:05 Відповісти
наша Вільха краща, тільки влучність трохи не та. Вільха 70 км, бойова частина 250 кг (у хімарса М31 gmlrs 90 кг і та ж дальність), у Вільхи-М (170 кг і 130 км) у Вільхи-М1 (170 кг і 154 км) у Вільхи-М2 (170 кг і 202 км) Її складно перехопить бо летить на висоті 30 км де не достане ППО. Типу як Іскандер.

Ютуб канал КнигоОгляд

P.S. нема бо гарно готовись до війни
показати весь коментар
21.07.2022 19:19 Відповісти
В 2014 году я сам слышал от этого плешивого ****** как он говорил , что же это Украина не боролась за Крым : нужно было кровь проливать за свою землю с оружием в руках. А теперь эта мразота говорит об условиях(ультиматумах) расеи.
показати весь коментар
21.07.2022 19:07 Відповісти
тут в куче этого бреда единственное разумное - это фраза про то что "Украине не нужны ракеты дальностью 300-500 км". Если усатый таракан озвучивает такую хотелку кремлевских глистов - значит эти ракеты нужны и их они бояться до жути
показати весь коментар
21.07.2022 19:08 Відповісти
Все дуже просто - від кордону України з БРСР до Мінська - трохи більше 250 км Якраз ці "хаймерси" дістануть!
показати весь коментар
21.07.2022 19:56 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2022 19:11 Відповісти
Чому путін, лавров, лукашенко, соловйов, піськов та інші чорти дають інтерв'ю іноземній пресі, виступать в політичних ток-шоу на європейських телеканалах, а наша зелена влада не вилазить далі телемарафону? Як ми збираємось протидіяти російській пропаганді у світі?
показати весь коментар
21.07.2022 19:12 Відповісти
... завгоп дєрмак не дає дозволу на інтервю західним ЗМІ, прєзідєнту, міністру МЗС, голові ВР, щоб не дратувати х...йла. Коменти дає тільки падляк, агрохімія, безмозглая.
показати весь коментар
21.07.2022 23:40 Відповісти
Шоб ти здохло разом з ******, мєдвєдкою, конякою, йоршиком, манькою-фєдєрацією, ***********, та іншою рашиською гидотою.
показати весь коментар
21.07.2022 19:12 Відповісти
Эх настанет тот день когда на глазах усатого членососа его коленьку вешать будут или отрезать ему голову, а потом и усатой *****, я могилу его матери обоссу при возможности
показати весь коментар
21.07.2022 19:12 Відповісти
Падлюка!!
показати весь коментар
21.07.2022 19:13 Відповісти
ще й паскудна. Або паскуда падлюча.
показати весь коментар
21.07.2022 22:10 Відповісти
Та ***** скоро твоїй ***********,вафлеглот!Лягай уже в труну разом с ******,падло,і там склєщуйся з ним...
показати весь коментар
21.07.2022 19:13 Відповісти
Для закінчення війни , московити повинні звільнити всі , включно з Кримом , окуповані території України , вивести війська і техніку , сісти за стіл перемовин , підписати Акт капітуляції ( можливі варіанти т.я. Україна на територію московії не " заходила " і , поки , не претндує, а також узгодити суму репарацій . Обіцянки про не напад , нічого не вартують. Політика московитів , за всю їх історію , замішана на брехні і підлості!
показати весь коментар
21.07.2022 19:14 Відповісти
Тарган, сів на швабру Пу..на, не розказуй кому й коли сідати за стіл переговорів
показати весь коментар
21.07.2022 19:14 Відповісти
и о погоде ))
///

Москва урезала празднование дня военно-морского флота в оккупированном Севастополе, которое состоится 31 июля. Государство-оккупант отменило военный парад и ряд официальных мероприятий.

Об этом https://crimea.ria.ru/20220721/den-vmf-v-sevastopole-proydet-bez-parada-1123917415.html сообщает РИА Новости.

Отмечается, что традиционного парада военных кораблей черноморского флота российской федерации в Севастопольской бухте в этом году не будет. Также отменена встреча моряков в Доме офицеров, не состоится и прием у командующего черноморским флотом рф.

Причины отмены парада не сообщаются.

Но напомним, что в апреле 2022 года в Черном море https://flot2017.com/ne-dotashhili-raketnyj-krejser-moskva-zatonul-v-chernom-more/ затонул получивший тяжелые повреждения флагман российского чф рф ракетный крейсер «москва».
На данный момент https://flot2017.com/minus-100-za-sutki-poteri-okkupantov-rf-priblizhajutsya-k-novoj-psihologicheskoj-otmetke/ ВСУ уничтожили 15 военных кораблей противника.
показати весь коментар
21.07.2022 19:14 Відповісти
Без слів!
показати весь коментар
21.07.2022 19:15 Відповісти
напомню, шоб не забыть. И это кроме вылетов из Мачулищ, Барановичей и Лунинца....

показати весь коментар
21.07.2022 19:15 Відповісти
Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
показати весь коментар
22.07.2022 01:04 Відповісти
__ страна без ядерного оружия, аграрная и собирающая урожаи для всего мира ,работающая во многих странах - находит ещё время угрожать стране с отомороженными ублюдками ??!!
Грыгоровыч ,иди обратно вчителем працюЙ. Або ,будЬ ласка, кажи Правду та йди Геть...(тобТо НАХ)___
показати весь коментар
21.07.2022 19:16 Відповісти
В лукашенка мене завжди дивує те як він несе суцільну маєчню, з впевненістю, що в неї хтось повірить. Хіба що по схемі, - "тупий і ще тупіший".
показати весь коментар
21.07.2022 19:25 Відповісти
У цього байстрюка замість мозгов якесь лайно. Мабуть вихід фікалію з організму змінив місце -- догори .
показати весь коментар
21.07.2022 19:30 Відповісти
Бульбофюрер іде на х...
показати весь коментар
21.07.2022 19:31 Відповісти
Суцільна клініка. А взагалі то ми маємо справу зі слугами сатани. Котрі повністю стали його рабами.
показати весь коментар
21.07.2022 19:35 Відповісти
пускай сдаст тест на шизофрению,такие заявление могут делать только идиоты
показати весь коментар
21.07.2022 19:35 Відповісти
Так навіщо йому його здавать? Його з армії комісували з цим діагнозом! Він же замполітом в молодості був!
показати весь коментар
21.07.2022 19:59 Відповісти
Як же він став президентом?

Це майже те саме, як : « Как же он служил в очісткє?»
показати весь коментар
22.07.2022 01:08 Відповісти
А як білоруською "Пішов на х.й"?
показати весь коментар
21.07.2022 19:36 Відповісти
В Україну прибули перші системи залпового вогню MLRS M270, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. "Вони складатимуть хорошу компанію для HIMARS на полі бою", - зазначив голова відомства.

Крім того, днями координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати передадуть Україні додаткові системи M142 HIMARS.
показати весь коментар
21.07.2022 19:39 Відповісти
М270 - якраз для території Полісся та його болотистої місцевості!
показати весь коментар
21.07.2022 20:00 Відповісти
Да чтоб ты просто сдох и гнил в одном гробу вместе с ******
показати весь коментар
21.07.2022 19:41 Відповісти
Тарган і пуйло скоро підуть слухати Кобзона.
показати весь коментар
21.07.2022 19:41 Відповісти
Ещё один ох**елыш прокашлялся... Какой россии ?! Ей пипец !
показати весь коментар
21.07.2022 19:43 Відповісти
Та ні Шурік , на полі бою так на полі бою.
показати весь коментар
21.07.2022 19:43 Відповісти
Ага. Украина должна сдать оружие и росийские нацисты дадут нам гарантии безопасности. Хочется взять эту тварь усатую и ******* молотком пока одно мокрое место останется
показати весь коментар
21.07.2022 19:44 Відповісти
дебільне створіння
показати весь коментар
21.07.2022 19:45 Відповісти
якими грибами підгодовують того бульбашанського гівноєда??? несе таке, що даже мій кіт посилає його нах.
показати весь коментар
21.07.2022 19:52 Відповісти
колхан, не ******, не до тебя сейчас, мудака!
показати весь коментар
21.07.2022 19:54 Відповісти
Він що курить взагалі?
показати весь коментар
21.07.2022 20:15 Відповісти
Ох і йолоп!
показати весь коментар
21.07.2022 20:17 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2022 20:23 Відповісти
иди ***** картофельный *******......................................................
показати весь коментар
21.07.2022 20:23 Відповісти
Простати часто впливає на емоційний стан хворого)))Видно,що хворому сказали "тєбє тєрять *****,вот тєкс і чітай")))
показати весь коментар
21.07.2022 20:38 Відповісти
Ну,а якщо серйозно, то має сісти за ґрати карлик,чикчирик і вся та шобла й тоді припиниться війна.Й забув,до кордону 1991 року ***** з України ,всі!
показати весь коментар
21.07.2022 20:39 Відповісти
І це все? Які ми дурні, раніше так.
показати весь коментар
21.07.2022 20:40 Відповісти
Старый сумасшедший ***** - людоед , захвативший власть с3% поддержки на выборах побаивается , кроме как к свинособакам бежать не куда. Но он белорусов ему ничего не грозит - на изнасилование с отягощающими последствиями они отвечают дарением цветов и целованием сапог- им хорошо в концлагере.
показати весь коментар
21.07.2022 20:44 Відповісти
та пішов ти на хер ,таракан
показати весь коментар
21.07.2022 20:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5SiabaZkWOE
показати весь коментар
21.07.2022 20:53 Відповісти
чим занімається наша прокуратура?
700 ракет вилетіло з білорусії вдерлася армія до нас білорусії
пора предьявить счета за зруйновані міста і вбитих людей
я думаю порядка 80-100 млд доларов на первий случай хватить
і тоді ми подивимось як він замекає
показати весь коментар
21.07.2022 20:53 Відповісти
Як чим займається... Серйозні злочини розслідує, як Бутусова засадити ну і інших патріотів....
показати весь коментар
21.07.2022 22:34 Відповісти
Визы введите для белорусов и армян ‼️‼️
показати весь коментар
21.07.2022 21:00 Відповісти
Сатана кровавая присосалась к государству, как клещ, отождествляет себя с ним и вершит от его имени преступления против человечества.
показати весь коментар
21.07.2022 21:02 Відповісти
Деменція старого кнура...
показати весь коментар
21.07.2022 21:03 Відповісти
*********** підгавкувач, білоруська ганьба.
показати весь коментар
21.07.2022 21:17 Відповісти
Soit il abuse de la vodka ou de substances hallucinogènes, ou les deux à la fois. Peut-être aussi de la dégénérescence sénile....en tout cas son cas est grave.
показати весь коментар
21.07.2022 21:18 Відповісти
très simple, il a Pootin's bite dans le cul et des testicules dans Pootin's mains
показати весь коментар
21.07.2022 22:41 Відповісти
Що це сіпле несе? Яка загроза? Нам нормальним громадянам, які мешкають в Україні і даром не потрібна ні рашка ні бульбашляндія! Альо! Відчепіться від нас, ми не хворіємо імперією, ми хочемо жити без воєн на своїй, Богом даній землі!!!
показати весь коментар
21.07.2022 21:30 Відповісти
Бред усатого таракана однообразен и не интересен) Ща, еще пару недель, подъедут еще десяток Хаймарс и других РСЗО, пара сотен танков и ствольной артиллерии и боеприпасы - вот это наши гарантии безопасности)
показати весь коментар
21.07.2022 21:37 Відповісти
У ПЕРДУНА СИФИЛИС МОЗГА
показати весь коментар
21.07.2022 21:38 Відповісти
************, а не пошёл бы ты на *** вместе с твоим плешивым ***лом!!!
показати весь коментар
21.07.2022 22:16 Відповісти
Лука, ты уже говорил в день начала войны, что она продлится 3-4 дня и что у Украины нет даже малейших шансов . . . Интернет всё помнит.
Херовый из тебя прогнозист. Так что оставь свои предложения при себе.

И да, проститутка усатая, Украина придёт за тобой, чтобы выставить счёт за всё, что ты против нас сделал. Даже если тебе Китай, ЕС, США и русские дадут гарантии безопасности. Не поможет.
показати весь коментар
21.07.2022 22:21 Відповісти
Кончєний дебіла кусок!
показати весь коментар
21.07.2022 22:35 Відповісти
вусатий гандон висітиме на одній гілляці з путлером
показати весь коментар
21.07.2022 22:55 Відповісти
Довбойоб
показати весь коментар
21.07.2022 22:56 Відповісти
всадник без головы! не факт, что всадник, но точно без головы!
показати весь коментар
21.07.2022 22:58 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2022 22:59 Відповісти
Гнида вусата,просто іди на йух.
показати весь коментар
21.07.2022 23:02 Відповісти
Лука тебе підвісять за яйця !
показати весь коментар
21.07.2022 23:40 Відповісти
Они с пу явно шизофреники.
показати весь коментар
21.07.2022 23:40 Відповісти
" Росія дасть гарантії безпеки України"!!!!Більшого маразму й цинізму я ще нечув ! Потвора ти така,перестань їсти протухші дируни !
показати весь коментар
21.07.2022 23:57 Відповісти
Воно-то так, але про те, що раша -- майбутній гарант України, говорили у березні подоляк & company.

Потім, після різанини у Київській області, нарешті публічно відкинули цю тему.
показати весь коментар
22.07.2022 00:20 Відповісти
А ***** не підеш, вусата бульба? Ти за все відповіш.
показати весь коментар
22.07.2022 04:36 Відповісти
Для прекращения войны,Украина должна ********* всех и вся и только тогда наступит мир
показати весь коментар
22.07.2022 07:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 