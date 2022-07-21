Для припинення війни Україна має сісти за стіл переговорів і пообіцяти ніколи не загрожувати Росії, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що війну, яку розпочала проти України Росія, можна завершити хоч зараз, але потрібно виконати певні умови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Agence France-Presse сказав Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

Відеофрагмент інтерв'ю опубліковано 21 липня в телеграм-каналі "Пул Первого", який висвітлює діяльність Лукашенка.



Головний редактор бюро агентства в Москві Антуан Ламброскіні запитав політика, як, на його думку, закінчиться війна.



"Це все залежить від України. Зараз особливість моменту в тому, що цю війну можна закінчити на прийнятніших умовах для України. Але Україні ніхто не дасть закінчити війну", – відповів Лукашенко.

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На його думку, Україна має "сісти за стіл переговорів".



"І погодитися, що вони не загрожуватимуть ніколи Росії і не матимуть на території України тієї зброї, яка загрожуватиме російській території. Це головне. А денацифікація й інше – це філософія... Головне – безпека Росії. Ніколи російська влада, маючи цю міць та багатства Росії, не відступиться від цього", – вважає Лукашенко.



За його словами, "не треба Україні [західні] РСЗВ і ППО, яка б'є там на 200–300 км, 500 км".



"Не треба такі ракети. Навіщо? Україні треба те, щоб забезпечити мир у себе. А тоді Росія дасть гарантії безпеки України", – підсумував Лукашенко.



