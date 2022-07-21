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Новини Війна
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У Сенаті США презентували проєкт резолюції щодо визнання геноцидом дій Росії в Україні

сша,сенат

Двопартійна група високопоставлених сенаторів США представила у Верхній палаті проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні, які вона чинить у неспровокованій війні, геноцидом українського народу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. Текст документа розміщений на офіційному сайті Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

"Немає сумніву, що те, що Росія робить в Україні, є геноцидом", - заявив один з авторів резолюції республіканець Джим Ріш.

У зв’язку з цим  він нагадав про злочини, які російські військові вчинили в Ірпені, Гостомелі й інших українських містах. "Міжнародна спільнота документує численні зловживання Росії, які є воєнними злочинами по всій Україні. Настав час Сполученим Штатам і світу визнати це як таке", - зазначив сенатор.

Також читайте: Суд у Гаазі у жовтні може перейти до розгляду по суті справи щодо геноциду українців, - МЗС

Впливовий законодавець від Демократичної партії, голова Гельсінської комісії США сенатор Бен Кардін зі свого боку також підкреслив, що вчинки Росії щодо Україні є нічим іншим, як геноцидом, і це не обмежується війною.

"Росія намагається знищити не лише людей й будівлі в Україні, а й українську мову, українську історію й українську культуру. Це геноцид. Світ повинен визнати цей факт, а винні повинні понести відповідальність", - підкреслив Кардін.

Резолюція, зокрема, засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України, закликає США разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим злочинам. Крім того, документ висловлює підтримку трибуналам та міжнародним кримінальним розслідуванням для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Ініціаторами резолюції виступили сенатори Джим Ріш, Бен Кардін, Річард Блюменталь, Роджер Вікер, Джинн Шахін, Роб Портман, Ліндсі Грем.

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Як повідомлялося, раніше посол України в США Оксана Маркарова підкреслювала важливість, щоб Конгрес США визнав геноцидом воєнні злочини російських сил в Україні.

Автор: 

геноцид (307) росія (65122) США (22769)


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Топ коментарі
+15
Сенату США-респект.Потрібно речі називати своїми іменами...
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21.07.2022 19:11
+11
давайте, друзяки! Таке визнання матиме гарні наслідки!
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21.07.2022 19:12
+8
Значить й до визнання Раші країною спонсором тероризму , а може одразу терористом, не за високими горами .
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21.07.2022 19:15
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Сенату США-респект.Потрібно речі називати своїми іменами...
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21.07.2022 19:11 Відповісти
давайте, друзяки! Таке визнання матиме гарні наслідки!
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21.07.2022 19:12 Відповісти
А признать парашку страной терористом очико жим жим ато ***** нападет?
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21.07.2022 19:14 Відповісти
вот жеж сцыкли боягузы, ****** ужас, я <****** в шоке
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21.07.2022 19:15 Відповісти
Значить й до визнання Раші країною спонсором тероризму , а може одразу терористом, не за високими горами .
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21.07.2022 19:15 Відповісти
Как жест доброй воли мы уже должны были вылить пару бочек отработаного ядерного топлива в низ по Днепру, что бы показать всю серйозность наших намерений. Глобально это не нанесет урона природе, но утырки там задумаются. Но не при зеленой шмаркле, такое возможно, увы
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21.07.2022 19:18 Відповісти
по хорошому ми вже повинні були 1-2 АЕС на расії підірвати, як жест доброй волі
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21.07.2022 19:23 Відповісти
В нашем случае: "нас ****, а мы крепчаем". И не дай бог ударите по праше, ато путен нападет, ******
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21.07.2022 19:25 Відповісти
Нас будут мочит, пока у них не кончатся ракеты, а это лет на 10. Ведь у ************ есть ВПК, а у нас нету... и когда ко мне прийдет военком я ему раскажу, по чем в Одессе рубероид... наболело. простите.
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21.07.2022 19:26 Відповісти
Менеджер щеНеВтіка скаже - ще не на часі! План Оман друге передбачував
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21.07.2022 19:26 Відповісти
Зеленский не был в Омане. Фотофакт. Та же кепка и футболка. это с Одессы лол што


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21.07.2022 19:33 Відповісти
Или владимир александрович нищиброд ходит месяц в одной и той же футболке, бо ленка, курва, не хочет стирать ее ?
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21.07.2022 19:34 Відповісти
Так єто нагнєтаніє!!! Єто лживо прифотожоплено!!1 Парахаботьі їьучі
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21.07.2022 20:04 Відповісти
Стефанчук-Зеленський в «турбоНаддуві» монозброду ще і досі невизначилися, чи
убивають московіти ***** Украінців, чи ні!!

Мабуть тому і послали безумну на передок визначати, щоб внести після іі звіту (як ТСК по вагнерівцям) нарешті Украінського Парламенту документ про геноцид московітів проти Украінців!!!
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21.07.2022 19:34 Відповісти
Всі ці читки з приводу заборони стріляти по рашкi поширюють друзі Єрмака та Медведчука. Штати зацікавлені у посиленні дій України проти кацапстану.
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21.07.2022 19:50 Відповісти
цікавить також і думка Єрмака про цю резолюцію, помовчить чи погодиться. Боневтік буде користуватись думкою Єрмака, свого управителя. Після цього Єрмак точно буде сидіти в лефортово.
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21.07.2022 22:38 Відповісти
Ну и толку с того? Параша не признает никаких резолюций. С ООН выгнать не могут...
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22.07.2022 05:25 Відповісти
 
 