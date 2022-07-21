У Нікополі через численні обстріли скасували мультипредметний тест для вступників

У Нікополі на Дніпропетровщині цьогоріч не проводитимуть національний мультипредметний тест для абітурієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, причина скасування НМТ – погіршення безпекової ситуації на тлі повномасштабної війни, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти,

Водночас учасникам буде запропоновано пройти тестування в межах основної сесії НМТ, що розпочалася 18 липня, у ті самі дати, коли вони мали проходити оцінювання, однак в іншому місті.

В УЦОЯО додали, що всі деталі щодо проведення тестування розміщено на інформаційних сторінках учасників.

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