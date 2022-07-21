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У Нікополі через численні обстріли скасували мультипредметний тест для вступників

зно

У Нікополі на Дніпропетровщині цьогоріч не проводитимуть національний мультипредметний тест для абітурієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, причина скасування НМТ – погіршення безпекової ситуації на тлі повномасштабної війни, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, 

Водночас учасникам буде запропоновано пройти тестування в межах основної сесії НМТ, що розпочалася 18 липня, у ті самі дати, коли вони мали проходити оцінювання, однак в іншому місті.

В УЦОЯО додали, що всі деталі щодо проведення тестування розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національний тест для вступників проходитиме у 20 областях та Києві, - МОН

Автор: 

обстріл (28428) ЗНО (323) Нікополь (1187)


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Больше похоже на Лото Забаву
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21.07.2022 19:21 Відповісти
Це ж якими треба бути ідіотами,щоб думати про освіту,коли мова йде про виживання((
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21.07.2022 20:30 Відповісти
 
 