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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна притягне до відповідальності за злочин агресії вище політичне та військове керівництво РФ, - в ОП розповіли про проєкт міжнародного суду

трибунал,смирнов,кориневич

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов і посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич провели зустріч з представниками іноземних ЗМІ, під час якої розповіли про проєкт створення міжнародного трибуналу, який розглядатиме злочин агресії Росії проти нашої країни. Проєкт може отримати назву Tribunal for Russia.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП

Як розповів Антон Кориневич, є дві площини відповідальності, коли йдеться про війну Росії проти України: відповідальність держави та відповідальність індивідів, тобто громадян РФ.

Він зауважив, що для відповідальності держави є Міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини, арбітражі, і в цьому напрямку Україна вже давно працює. Але наразі немає міжнародного суду чи трибуналу, який може судити політичних та військових керманичів РФ саме за злочин агресії.

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"Якщо ми говоримо про індивідуальну відповідальність, то насамперед це відповідальність за найтяжчий первісний злочин – злочин агресії. Злочин агресії дуже часто називають матір'ю всіх злочинів, або the supreme international crime. Тому мета України – притягнення до відповідальності політичного й військового керівництва Росії за вчинення злочину агресії проти нашої держави", – наголосив Антон Кориневич.

Андрій Смирнов звернув увагу на те, що востаннє за злочин агресії, який тоді називали злочином проти миру, окремих осіб судили Нюрнберзький і Токійський військові трибунали. Це мало великий розголос, результат і значення для історії загалом.

"Оскільки в Україні сьогодні – найбільша війна у Європі з 1945 року, то ми говоримо про те, що маємо знаходити відповідні юридичні рішення. Тому створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – це інструмент досягнення мети, а саме – притягнення до відповідальності вищого політичного й військового керівництва Росії, а також відновлення справедливості й покарання винних", – сказав заступник керівника Офісу Президента.

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Автор: 

росія (65122) трибунал (260) Кориневич Антон (91) Смирнов Андрій (61) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+9
Дерьмака притягнути в якості обвинуваченого.
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21.07.2022 19:49
+5
И про лукашистов нужно не забыть. Только благодаря поддержке лукашистов ***** решился на полномасштабное вторжение.
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21.07.2022 19:49
+5
татарова не хочете притягнути до відповідальності, притягальники бісові, тільки бла-бла-бла.
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21.07.2022 19:55
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И про лукашистов нужно не забыть. Только благодаря поддержке лукашистов ***** решился на полномасштабное вторжение.
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21.07.2022 19:49 Відповісти
оно то конечно хотелось что бы было так, но как вы кого притяните? Тут нужно убивать гражданских: детей, стариков и беременных ******.
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21.07.2022 19:49 Відповісти
Дерьмака притягнути в якості обвинуваченого.
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21.07.2022 19:49 Відповісти
Якими такими повноваженнями наділений зам завхоза, щоб виступати від імені України?
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21.07.2022 19:51 Відповісти
Я тоже кстати сразу подумал про Елдака. Каким образом он соберается вершить правосудие
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21.07.2022 19:52 Відповісти
угу..не один раз перечитала - концепцію їх концепції не зрозуміла..якесь чмо щось патякає..ще й журналістам..воно вже все вирішило..
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21.07.2022 19:58 Відповісти
У Елдака в ОП, кстати, 20 советников. Так что там люди вумные
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21.07.2022 19:53 Відповісти
заочное и виртуальное правосудие - походу, единственная сильная сторона украинской влады, а особенно прожекты на эту тему..(
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21.07.2022 19:55 Відповісти
татарова не хочете притягнути до відповідальності, притягальники бісові, тільки бла-бла-бла.
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21.07.2022 19:55 Відповісти
А ЗЕшоблу будуть судити?
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21.07.2022 19:55 Відповісти
ОП їх засудить !
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21.07.2022 19:56 Відповісти
...нашому теляті б вовка з'їсти
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21.07.2022 19:57 Відповісти
АГА !.. насыпите вы им соли на одно место!! ....вы работайте хотя бы над тем , чтобы забрать часть арестованнонного российского бабла и восстановить хоть часть разрушенного россиянами и войной имущества и инфраструктуры Украины!!!!!... На Западе сегодня нет даже единства в поставках вооружения УКраине, А ВЫ ХОТИТЕ вершить правосудие , когда пол-ЕС и пол-мира куплено Путиным!!, .....
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21.07.2022 20:00 Відповісти
то вже зелені поділили))
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21.07.2022 20:02 Відповісти
от я тупо не розумію їх белькоту...є приклади наслідків для фашистської Германії..тоді чомусь питання не виникали..піймати й повісити..конфіскації й репарації.
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21.07.2022 20:01 Відповісти
для того щоб їх притягти до відповідальності їх треба перемогти, окупувати, роззброїти, і потім судити, Єрмак вже на абрамсі їде брати москву?
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21.07.2022 20:08 Відповісти
На хєра Україны платити немаленьку зарплатню кабмінівцям, генералам, депутатам, прокурорам і суддям, якщо все вирішують в ОП! ТАКОГО навіть при Кучмі не було!
Американська сенаторка все вірно, виявояється, сказала...
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21.07.2022 20:10 Відповісти
зеленський узурпує владу руками своєї опи , в тому числі перетягує на себе і свого завгоспа єлдака функції МЗС України.
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21.07.2022 20:10 Відповісти
Шоу для дебілів.
Назвіть міжнародну структуру що здатна витягнути військового злочинця з параші, або змусити парашу, видати його!
Ви як у казці про Хотабича: робите годинник з цільного куска золота, не переймаючись про те, що в нього має бути механізм!
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21.07.2022 20:14 Відповісти
Вони й самі знають, що ніхто не спроможен це зробити. Це все не більше ніж шоу для лохторату, щоб за цією імітацією бурхливої діяльності приховати дійсно болючі питання, які виникли у людей до них.
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21.07.2022 20:32 Відповісти
Обіцянки ОПу сприймаються вже виключно як навмисне знущання.
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21.07.2022 20:15 Відповісти
доки вони будуть цинічно стєбаться з нас? це вже б..ть трохи зає..ло
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21.07.2022 20:18 Відповісти
Головне не дати зеленим втекти з України. Україна їх породила, Україна їх й закопає.
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21.07.2022 20:36 Відповісти
💯💌
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21.07.2022 22:26 Відповісти
В першу чергу треба Зеленського і його босса Ермака притягнути до відповідальності, до чого вони довели Україну.
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21.07.2022 20:47 Відповісти
Більш як пів року тому стало відомо, що "українська" влада відмовилась від стягнення майнових претензій з раші, за анексію Криму, у Європейському суді із прав людини.

За приблизними підрахунками Україна втратила понад 135 млрд.₴!

Судді були в ауті... це факт... підтверджено.

Гниди.
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21.07.2022 20:49 Відповісти
😢
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21.07.2022 22:27 Відповісти
Шт за ***** така ОП?
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21.07.2022 21:45 Відповісти
Он отметил, что для ответственности государства есть Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, арбитраж Источник: https://censor.net/ru/n3355672

Суд ООН виносить рекомендаційні рішення, Раша вийшла з ЄСПЛ, при чому тут арбітраж? Може все таки краще в "Спортлото"?
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21.07.2022 22:03 Відповісти
Як там суд з МН17? Га?
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21.07.2022 22:05 Відповісти
Да никто никого привлекать не собирается - узбагойтесь уже...им бы компенсации срубить да розбазарить между своими упырями прибарахленными
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21.07.2022 22:05 Відповісти
Заочно, парашенцы доживут в своей параше никуда не выезжая...
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22.07.2022 05:21 Відповісти
 
 