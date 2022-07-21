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Новини
12 101 202

Єрмак та Залужний обговорили телефоном з радником Байдена та генералом Міллі ситуацію на фронті

залужний_єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний 21 липня провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сайт Офісу президента.

Як зазначається, Єрмак та Залужний обговорили з американськими співрозмовниками ситуацію на фронті, а також потреби України для відсічі російської агресії, подякували за надану Україні підтримку.

Глава ОПУ повідомив Міллі та Саллівану, що в Україні створять єдиний інформаційний хаб, який сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа.

"Це дасть змогу максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння, яку українська армія отримує від партнерів", – пояснили у ОП.

Також читайте: Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Важливим чинником цього стало прибуття систем HIMARS, - Залужний - Міллі

Окрім того, Єрмак розповів, що в ОП регулярно проводять військові брифінги для представників міжнародних партнерів України.

Автор: 

перемовини (2871) Залужний Валерій (724) Єрмак Андрій (1374) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+90
яким боком до війни та подій на фронті Єрмак?..він проста покоївка в офісі Зеленського
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21.07.2022 19:54
+85
Курва, это позорище - приставить к Залужному надзирателем Дерьмака. Эту мразь вешать надо, а она у вас страной управляет.
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21.07.2022 19:54
+71
Які повноваження у завхоза, щоб приймати участь у цих перемовинах?
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21.07.2022 19:54
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Є думка, що Залужного будуть потихеньку "зливати", щоб війну виграли Зеленський з Ермаком під майбутні вибори. Щодо Ермака мені сподобався вираз не пам"ятаю кого "Зеленський працює президентом в офісі Ермака".
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22.07.2022 08:01 Відповісти
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22.07.2022 16:40 Відповісти
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