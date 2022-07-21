Єрмак та Залужний обговорили телефоном з радником Байдена та генералом Міллі ситуацію на фронті

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний 21 липня провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сайт Офісу президента.



Як зазначається, Єрмак та Залужний обговорили з американськими співрозмовниками ситуацію на фронті, а також потреби України для відсічі російської агресії, подякували за надану Україні підтримку.



Глава ОПУ повідомив Міллі та Саллівану, що в Україні створять єдиний інформаційний хаб, який сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа.



"Це дасть змогу максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння, яку українська армія отримує від партнерів", – пояснили у ОП.

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Окрім того, Єрмак розповів, що в ОП регулярно проводять військові брифінги для представників міжнародних партнерів України.



