На Луганщині досі точаться бої і ворог не може розпочати наступ на Бахмут, - Гайдай
Росіянам не вдається розвинути наступ на Бахмут, оскільки на Луганщині досі тривають бої.
Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.
"Плани окупантів – визнати всю Луганщину так званою лнр та провести референдум. Але бої в області ще тривають – ЗСУ щодня знищують ворога. Через це росіянам не вдається розвинути наступ на Бахмут", - зазначив Гайдай.
Він додав, що "в боях за Сєвєродонецьк та Гірську громаду ворог втратив багато особового складу.
"На війні стратегічно важливо боротися за кожний населений пункт", - зауважив начальник ОВА.
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"Ніяк не можуть розпочати наступ на Бахмут." Так може допоможеш, підсрачниками там, чи може заград отряд з ЗСУ туди відправ щоб вже наступали...