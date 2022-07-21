На Луганщині досі точаться бої і ворог не може розпочати наступ на Бахмут, - Гайдай

Росіянам не вдається розвинути наступ на Бахмут, оскільки на Луганщині досі тривають бої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.

"Плани окупантів – визнати всю Луганщину так званою лнр та провести референдум. Але бої в області ще тривають – ЗСУ щодня знищують ворога. Через це росіянам не вдається розвинути наступ на Бахмут", - зазначив Гайдай.

Він додав, що "в боях за Сєвєродонецьк та Гірську громаду ворог втратив багато особового складу.

"На війні стратегічно важливо боротися за кожний населений пункт", - зауважив начальник ОВА.

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