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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Луганщині досі точаться бої і ворог не може розпочати наступ на Бахмут, - Гайдай

гайдай,сергій

Росіянам не вдається розвинути наступ на Бахмут, оскільки на Луганщині досі тривають бої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.

"Плани окупантів – визнати всю Луганщину так званою лнр та провести референдум. Але бої в області ще тривають – ЗСУ щодня знищують ворога. Через це росіянам не вдається розвинути наступ на Бахмут", - зазначив Гайдай.

Він додав, що "в боях за Сєвєродонецьк та Гірську громаду ворог втратив багато особового складу.

"На війні стратегічно важливо боротися за кожний населений пункт", - зауважив начальник ОВА.

Також читайте: Гуманітарна ситуація в деяких містах Луганщини критична, на вулицях досі лежать тіла загиблих, - Гайдай

Автор: 

Бахмут (1560) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+12
безуглая уже в Бахмуте?
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21.07.2022 20:09
+7
Генеральний штаб ЗСУ @GeneralStaffUA

Ukraine government organization

Чотири золота, два срібла та бронзу здобула збірна Збройних Сил України на Першому Балтійському чемпіонаті зі стрільби з пневматичного пістолета серед військовослужбовців
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21.07.2022 20:08
+3
не лякайте чоловіка?)
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21.07.2022 20:15
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Генеральний штаб ЗСУ @GeneralStaffUA

Ukraine government organization

Чотири золота, два срібла та бронзу здобула збірна Збройних Сил України на Першому Балтійському чемпіонаті зі стрільби з пневматичного пістолета серед військовослужбовців
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21.07.2022 20:08 Відповісти
безуглая уже в Бахмуте?
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21.07.2022 20:09 Відповісти
не лякайте чоловіка?)
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21.07.2022 20:15 Відповісти
так, бахнута і вже давно!
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21.07.2022 21:45 Відповісти
Досі точаться бої? Ніяк макшани не захоплять Луганщину? Так а що, бої повинні бути припинені і землі здані? Що за тіпільний голова Гайдай.
"Ніяк не можуть розпочати наступ на Бахмут." Так може допоможеш, підсрачниками там, чи може заград отряд з ЗСУ туди відправ щоб вже наступали...
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21.07.2022 20:11 Відповісти
А-10 скоро будуть попелити рашофашистів на передку...
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21.07.2022 20:12 Відповісти
весной?
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21.07.2022 20:22 Відповісти
лисичанськ бистро пішов
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21.07.2022 20:21 Відповісти
І що далі?
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21.07.2022 21:53 Відповісти
Поспівчував.
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21.07.2022 20:28 Відповісти
Заголовки пишуть напевно ті, що дистанційно вчились? "... ворог не може розпочати наступ..." ???
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21.07.2022 20:30 Відповісти
А що зміниться ,якщо вони й вийдуть на кордон Луганської області?Грати по них Хаймерсами й далі будуть.Те що там хтось визнає їх адмінодиницею ще не означає ,що прийде "далґажданний мір на рускую зємлю"))Ну,хіба Україна офіційно підпише капітуляційний документ ....й до наступної війни "мір"((((
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21.07.2022 20:36 Відповісти
ани праведут рихфирендум, а потом ***** нападзьот
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21.07.2022 20:41 Відповісти
На Луганщині досі точаться бої і ворог не може розпочати наступ на Бахмут- а як насчет звільнити Северодонецьк і Лисичанск піти в контратаку по словам Гайдая якщо ми утримуемо штурми щодня або відстояли і орки далі не пішли то це вже подвиг
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21.07.2022 20:37 Відповісти
как только ты прибудешь на передовую сразу пойдем в наступ
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22.07.2022 00:31 Відповісти
Уже давно нада чем нибудь ******* по крынскому мосту. даже если ничего ему не навредит, просто для указания наших намерений, шоб знали, шо достаним. пофиг чем!
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21.07.2022 20:43 Відповісти
Недолго там осталось Луганской области. Кавалер ордена РПЦ свое дело знает. Фоточки, умные речи, туда-сюда и все, Серега уже без области, на которую назначен. Но конечно, это все Безуглая виновата. Не Гайдай Лисичанск сдал за день, а вона.
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21.07.2022 21:21 Відповісти
Дякуємо ЗСУ, це вони не дають ворогу промунутися далі і спалити все, що трапиться на його шляху. А далі ворогу буде складніше, бо має приїхатти з Польщі спецпідрозділ "95 квартал" під командою Юзіка і "тамбовського вовка" і розірвуть залишки кацапського війська. Так 73№? Чи вони по прикладу їх депутата Ковальова поїдуть в Херсон і Енергодар допомагати ворогу?
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21.07.2022 21:32 Відповісти
 
 