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Новини Війна
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Розвідка Естонії про ставлення Путіна до війни: Або йому брешуть, або він не вірить в отримані дані

путін

Російський президент Володимир Путін допустив низку прорахунків у розв'язаній ним війні проти України через те, що спирався на неправдиві дані, або ж не вірить у інформацію, що йому надається

Про це заявив гендиректор естонського Департаменту зовнішньої розвідки Мікк Маран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

На запитання, що його найбільше непокоїть в агресії Росії в Україні, Маран відповів, що це прорахунки Путіна.

"Путін допустив низку прорахунків. Він або покладався на невірну інформацію у своїх рішеннях, або просто не вірить тій інформації, яка йому дається. Тому я боюся, що він може допустити нові прорахунки", – сказав голова естонської розвідки.

Він також розповів, що в РФ є низка чиновників, які виступають проти війни, але не говорять про це публічно.

"Ми зібрали інформацію про десятки російських чиновників, дипломатів та олігархів, які приватно заявляли, що вони проти війни. Але майже ніхто не говорить про це публічно", – сказав Маран, відмовившись навести конкретні приклади.

Глава зовнішньої розвідки Естонії не вірить, що в РФ буде оголошено загальну мобілізацію, оскільки в Росії "насправді існує великий розрив між так званим диванним патріотизмом та фактичною готовністю йти воювати в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін помиляється, якщо думає, що зможе виграти в Україні війну на виснаження, - директор ЦРУ Бернс

За оцінкою Марана, Росія не досягне своєї мети у війні, але Україна зможе перемогти лише у тому випадку, якщо продовжить отримувати політичну, економічну та воєнну підтримку від Заходу. Він вважає, що Україна рано чи пізно переможе російську армію, але "це буде нелегко, це займе час, і Україна, ймовірно, не зможе звільнити всі окуповані території".

За оцінками естонської розвідки, РФ втратила під час війни до 15 000 військових убитими, а сумарно близько 60 000 росіян "в тому чи іншому вигляді вийшли з гри". Він додав, що Росія не може дозволити собі зазнавати таких втрат тривалий час.

Зазначається, що на початку квітня Маран прогнозував, що війна в Україні триватиме "ще довго", а Кремль розраховує, що якщо зараз не вдалося захопити Київ, то метою буде нав'язати президенту Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе – для цього треба продовжувати війну.

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Автор: 

путін володимир (23803) розвідка (3858) росія (65129) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+21
Хто ж йому дозволить.
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21.07.2022 21:15
+17
При чем тут Боневтик? оно просто говорящая голова Дерьмака.
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21.07.2022 21:35
+16
... Или ***** просто чокнутый старый пердун, который живет в своем маня-мирке. Если бы не ЯО, вообще бы проблемы не представлял.
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21.07.2022 21:11
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Він сподіваєься на Зелю та Єрмака.
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21.07.2022 21:09 Відповісти
напрасно надеется, Зеленский никогда не сдастся
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21.07.2022 21:13 Відповісти
Хто ж йому дозволить.
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21.07.2022 21:15 Відповісти
Не дозволят и сам не сдастся )))
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21.07.2022 21:19 Відповісти
При чем тут Боневтик? оно просто говорящая голова Дерьмака.
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21.07.2022 21:35 Відповісти
Певна річ. Ви б здалися своїм друзям?
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21.07.2022 21:15 Відповісти
В орді до сих пір думають що Боневтік з Ермаком царі і можуть підписати все що вони захочуть.
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21.07.2022 21:14 Відповісти
Байден = Шарапов, Си Цзиньпин = Горбатый, Трамп = Жиглов, а ***** это промакашка❗
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21.07.2022 21:17 Відповісти
... Или ***** просто чокнутый старый пердун, который живет в своем маня-мирке. Если бы не ЯО, вообще бы проблемы не представлял.
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21.07.2022 21:11 Відповісти
Як на мене, то там два в одному флаконі.
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21.07.2022 21:12 Відповісти
Дурному путіну просто кажуть що воно хоче чути...
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21.07.2022 21:12 Відповісти
Захід так за 300 років нічо про расісю і не зрозумів. Захід оперує поняттями - втрати, витрату грошей ресурсів, часу, всілякі статистики, А РАСІСІ ПОЇБАТЬ на це все, кожний метр захоплений расісею - перемога, будь-якою ціною, в них ресурси необмежені... захід шмарклі жує
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21.07.2022 21:12 Відповісти
Але от якось так виходить, що така ненажерлива до територій імперія за останніх 100 років втратила значну частину територій і більше ніж половину населення.
Зараз нова от хвиля втрат - втрата зони впливу у Середній Азії. Може, все ж не такі дурні ці поняття про «ресурси», «втрати», «статистики»?
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21.07.2022 21:24 Відповісти
Це тому, що в парашці довбой оби керують ркож опами. Проте вони не полишають намагань все відіграти...
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22.07.2022 08:44 Відповісти
Все вони чудово розуміють, якщо вже такої повністю видуманої хні для старшокласників про "ПОЇБАТЬ" та "ресурси необмежені" все менше і менше чути. Якщо це коментує розвідка вільної Естонії - це історичний факт піздєжа.
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21.07.2022 21:45 Відповісти
лол не гони. РФія не може витрачати стільки ресурсів на війну.Вона так повністю втратить військовий потенціал за рік півтора. Так була програна русько-японська війна, радянсько-польска, Чеченська війна,Афганська,Кримська і так далі.
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21.07.2022 21:56 Відповісти
Таваріщь Сталін також не вірив в отримані дані. Він навіть таваріщю Бєрія не вірив.
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21.07.2022 21:13 Відповісти
Сцявся і срався на підлозі і не аірив. Бо не було таємної валізки з таємним чоловічком....
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21.07.2022 21:28 Відповісти
Ему пох*й, он гуляет на все, всё равно ему скоро подыхать..
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21.07.2022 21:13 Відповісти
Сказано: Царство, яке розділиться саме в собі, не встоїть.
Так що брешуть - добре, і не вірить - теж добре.
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21.07.2022 21:14 Відповісти
Або, просто, *****, яке нас ненавидить.
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21.07.2022 21:14 Відповісти
Кароче, путін *****.
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21.07.2022 21:15 Відповісти
Чогось згадався старий, бородатий анекдот. Хто його знає той зрозуміє. А головна теза від нього: (З балтійським акцентом) Скжіітттє, а даллльєко лі до Таллллліна? ********* Тттєпєрь далєкккооооо...
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21.07.2022 21:16 Відповісти
Якщо це буде в тему, то на естонській мові не тільки два l, але ще й два n - Tallinn.
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21.07.2022 21:38 Відповісти
Все простіше. У ******** деменція. Він старіє і його і так посередні розумові здібності з кожним днем деградують. Він тримається за "надцінну" ідею імітуючи рішучість. Але "бобік здох" і йому потрібен реально лише кефір, сортір і підтиральщики заду (як кашляне то й всреться).
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21.07.2022 21:17 Відповісти
Доктора йому потрібні.
Зокрема, доктор Чейн і доктор Стокс.
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21.07.2022 21:35 Відповісти
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21.07.2022 21:17 Відповісти
путин читает Цензор, и отсюда берет "достоверную" информацию, что 73% будут встречать цветами, Президент, то приползет на коленях, то мечтает подписать капитуляцию.
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21.07.2022 21:20 Відповісти
Як казав класик:

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21.07.2022 21:24 Відповісти
Спустіться на землю.А що вирішить загальна мобілізація москалів?Вони ,що будуть лавами марширувати ,як в часи попередніх війн?Чи це підніме дух тих ,хто вже увійшов в Україну?А чому ніхто не говорить про негативні наслідки такого кроку для рашки?А це: більше трупів,більше поранених,більші потреба для матеріального забезпечення,більше витрат з бюджету ,починаючи від шкарпеток до витрат на перевезення й т.д.
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21.07.2022 21:31 Відповісти
З уйлом все зрозуміло. Не був генієм розуму та стратегії в молодості, і у 70 їм не стане. Злий, старий дідуган , що ненавидить людей і весь світ.
Інше питання - що це за країна така, якою він керує.
140 мільйонів рил, і ні в кого немає своєї думки.
Вождь маніяк, і країна маніяки, вождь божевільний, і країна божевільна, вождь викриває злочини, і країна викриває злочини, вождь перебудовується, і країна перебудовується.
Це не люди, це не народ, це населення, маси, натовп...
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21.07.2022 21:32 Відповісти
Я вже за...ся тут писати, що ніяких 140 млн на расії немає! Від сили їх 70 млн.
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21.07.2022 21:46 Відповісти
"Що це за країна така" питаєте? Подивимось на наших співвітчизників. Їм до 2014 вожді казали: "брацкіє народи, брацкіє народи" - 75% відгукувались: "старший брат, старший брат...". Їм з телевізора сказали: "марадьор бариґа на краві..." - 73% у відповідь: "барига, барига..."
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21.07.2022 22:00 Відповісти
Скоро, скоро, потерпіть ще трохи, вашу контору прикриють, бабки на ботів закінчаться, кучеряві поїдуть з Дніпра згідно їхнього справжнього паспорта, або у американську в'язницю, а їхні наймити - говорячі жопи - перестануть п@@діти, й вся ця вонь припиниться.
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21.07.2022 21:36 Відповісти
пУтін- *****... Інііпет.
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21.07.2022 21:40 Відповісти
я так вважаю, що там з Путіном все набагато гірше, ніж божевільний старікашка у своєму маня-мірочку
для порозуміння давайте з'ясуємо перед всього що нас мозок - це спеціфічна машина для розпізнавання обличя, яка формувалася мільони років єволюції, ця машина працює на рівні підсвідомості, тому ми можемо лише на коротку мить вихватити чиесь обличчя у товпі - саме тому що воно подібне наприклад на жінку, або на мати, або на дитину
ми не можемо помилитися, якщо бачимося наприклад з однокласниками через 20-ть років, через 30 років, ну ми ж усі зустрічалися зі своїми однокашниками через 20-30 років, хоч хто небудь може сказати - ой я НЕ ВПІЗНАЮ тебе, ти хто? як твоя фамілія, за якою партою ти сиділа?
це неможливо, бо наш мозг - це машина розпізнавання обличч, працююча з фантастичною швидкістю, просто миттево, абсолютно неконтрольовано, та на рівні підсвідомості

а ось вам тест на вашу машину розпознавання обличч - хто може впевнено заявити, що бачить на ціх фото одну й ту ж людину? тут інтервал часу мізерний між фотками

2000


2008


2020
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21.07.2022 21:57 Відповісти
додайте до цього ще з десяток добре відомих клонів під різноманітними назвами типа "УДМУРТ"
а також те, що ЖІНКА його ушла жити в гори к турку
ну так просто не буває - жінка микалася з ним по общагам, поки він працював у домі культури у Німетчині, присвятила йому своє життя, а коли її чоловік досяг найвищих висот - просто пішла з дома у гори к турку, ну зрозуміло що вони набридли одне одному, але ніхто ж не примушує їх займатися сексом цілими днями, вона могла би жити наприклад у його домі у Геленджику (про який розповідав Навальний), але ... вона просто поїхала зовсім з країни, та й куди !!! у гори к турку !! Ну то просто ніяк неможливий поворот жіночої логики.
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21.07.2022 22:11 Відповісти
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21.07.2022 22:06 Відповісти
Дядя Вова замечтался о мальчиках.
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21.07.2022 22:11 Відповісти
*********** тунгусским меторитом-2.0 по бункеру в скальной породе -
и ***** сразу прозреет.
Метеориты - они такие - непредсказуемые.
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21.07.2022 22:10 Відповісти
Віталій Портников те саме каже.
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21.07.2022 22:15 Відповісти
Ніч яка місячна, зоряна, ясная,
Видно, хоч орків стріляй.
Вийди ти ж, вовочка, зі свого бункера -
Мертвих солдат позбирай!

Ти не лякай нас своїми ракетами,
Боєголовку сховай!
Краще, спочатку, своїх солдат трусики
Ти від гівна відстірай!
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21.07.2022 22:40 Відповісти
Сралин тоже не верил что Гитлер за три месяца разгромит кадровую красную армию...а плен попадут 4 миллиона красных армейцев...
Марк Солонин и Виктор Суворов..иностранные агенты Госдепа...
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22.07.2022 07:29 Відповісти
Все гораздо проще. Хутин просто и давно, мозгами е б а н у л с я .
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22.07.2022 08:15 Відповісти
 
 