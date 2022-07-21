Розвідка Естонії про ставлення Путіна до війни: Або йому брешуть, або він не вірить в отримані дані
Російський президент Володимир Путін допустив низку прорахунків у розв'язаній ним війні проти України через те, що спирався на неправдиві дані, або ж не вірить у інформацію, що йому надається
Про це заявив гендиректор естонського Департаменту зовнішньої розвідки Мікк Маран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
На запитання, що його найбільше непокоїть в агресії Росії в Україні, Маран відповів, що це прорахунки Путіна.
"Путін допустив низку прорахунків. Він або покладався на невірну інформацію у своїх рішеннях, або просто не вірить тій інформації, яка йому дається. Тому я боюся, що він може допустити нові прорахунки", – сказав голова естонської розвідки.
Він також розповів, що в РФ є низка чиновників, які виступають проти війни, але не говорять про це публічно.
"Ми зібрали інформацію про десятки російських чиновників, дипломатів та олігархів, які приватно заявляли, що вони проти війни. Але майже ніхто не говорить про це публічно", – сказав Маран, відмовившись навести конкретні приклади.
Глава зовнішньої розвідки Естонії не вірить, що в РФ буде оголошено загальну мобілізацію, оскільки в Росії "насправді існує великий розрив між так званим диванним патріотизмом та фактичною готовністю йти воювати в Україні".
За оцінкою Марана, Росія не досягне своєї мети у війні, але Україна зможе перемогти лише у тому випадку, якщо продовжить отримувати політичну, економічну та воєнну підтримку від Заходу. Він вважає, що Україна рано чи пізно переможе російську армію, але "це буде нелегко, це займе час, і Україна, ймовірно, не зможе звільнити всі окуповані території".
За оцінками естонської розвідки, РФ втратила під час війни до 15 000 військових убитими, а сумарно близько 60 000 росіян "в тому чи іншому вигляді вийшли з гри". Він додав, що Росія не може дозволити собі зазнавати таких втрат тривалий час.
Зазначається, що на початку квітня Маран прогнозував, що війна в Україні триватиме "ще довго", а Кремль розраховує, що якщо зараз не вдалося захопити Київ, то метою буде нав'язати президенту Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе – для цього треба продовжувати війну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз нова от хвиля втрат - втрата зони впливу у Середній Азії. Може, все ж не такі дурні ці поняття про «ресурси», «втрати», «статистики»?
Так що брешуть - добре, і не вірить - теж добре.
Зокрема, доктор Чейн і доктор Стокс.
Інше питання - що це за країна така, якою він керує.
140 мільйонів рил, і ні в кого немає своєї думки.
Вождь маніяк, і країна маніяки, вождь божевільний, і країна божевільна, вождь викриває злочини, і країна викриває злочини, вождь перебудовується, і країна перебудовується.
Це не люди, це не народ, це населення, маси, натовп...
для порозуміння давайте з'ясуємо перед всього що нас мозок - це спеціфічна машина для розпізнавання обличя, яка формувалася мільони років єволюції, ця машина працює на рівні підсвідомості, тому ми можемо лише на коротку мить вихватити чиесь обличчя у товпі - саме тому що воно подібне наприклад на жінку, або на мати, або на дитину
ми не можемо помилитися, якщо бачимося наприклад з однокласниками через 20-ть років, через 30 років, ну ми ж усі зустрічалися зі своїми однокашниками через 20-30 років, хоч хто небудь може сказати - ой я НЕ ВПІЗНАЮ тебе, ти хто? як твоя фамілія, за якою партою ти сиділа?
це неможливо, бо наш мозг - це машина розпізнавання обличч, працююча з фантастичною швидкістю, просто миттево, абсолютно неконтрольовано, та на рівні підсвідомості
а ось вам тест на вашу машину розпознавання обличч - хто може впевнено заявити, що бачить на ціх фото одну й ту ж людину? тут інтервал часу мізерний між фотками
2000
2008
2020
а також те, що ЖІНКА його ушла жити в гори к турку
ну так просто не буває - жінка микалася з ним по общагам, поки він працював у домі культури у Німетчині, присвятила йому своє життя, а коли її чоловік досяг найвищих висот - просто пішла з дома у гори к турку, ну зрозуміло що вони набридли одне одному, але ніхто ж не примушує їх займатися сексом цілими днями, вона могла би жити наприклад у його домі у Геленджику (про який розповідав Навальний), але ... вона просто поїхала зовсім з країни, та й куди !!! у гори к турку !! Ну то просто ніяк неможливий поворот жіночої логики.
и ***** сразу прозреет.
Метеориты - они такие - непредсказуемые.
Видно, хоч орків стріляй.
Вийди ти ж, вовочка, зі свого бункера -
Мертвих солдат позбирай!
Ти не лякай нас своїми ракетами,
Боєголовку сховай!
Краще, спочатку, своїх солдат трусики
Ти від гівна відстірай!
Марк Солонин и Виктор Суворов..иностранные агенты Госдепа...