Розвідка Естонії про ставлення Путіна до війни: Або йому брешуть, або він не вірить в отримані дані

Російський президент Володимир Путін допустив низку прорахунків у розв'язаній ним війні проти України через те, що спирався на неправдиві дані, або ж не вірить у інформацію, що йому надається

Про це заявив гендиректор естонського Департаменту зовнішньої розвідки Мікк Маран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

На запитання, що його найбільше непокоїть в агресії Росії в Україні, Маран відповів, що це прорахунки Путіна.

"Путін допустив низку прорахунків. Він або покладався на невірну інформацію у своїх рішеннях, або просто не вірить тій інформації, яка йому дається. Тому я боюся, що він може допустити нові прорахунки", – сказав голова естонської розвідки.

Він також розповів, що в РФ є низка чиновників, які виступають проти війни, але не говорять про це публічно.

"Ми зібрали інформацію про десятки російських чиновників, дипломатів та олігархів, які приватно заявляли, що вони проти війни. Але майже ніхто не говорить про це публічно", – сказав Маран, відмовившись навести конкретні приклади.

Глава зовнішньої розвідки Естонії не вірить, що в РФ буде оголошено загальну мобілізацію, оскільки в Росії "насправді існує великий розрив між так званим диванним патріотизмом та фактичною готовністю йти воювати в Україні".

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За оцінкою Марана, Росія не досягне своєї мети у війні, але Україна зможе перемогти лише у тому випадку, якщо продовжить отримувати політичну, економічну та воєнну підтримку від Заходу. Він вважає, що Україна рано чи пізно переможе російську армію, але "це буде нелегко, це займе час, і Україна, ймовірно, не зможе звільнити всі окуповані території".

За оцінками естонської розвідки, РФ втратила під час війни до 15 000 військових убитими, а сумарно близько 60 000 росіян "в тому чи іншому вигляді вийшли з гри". Він додав, що Росія не може дозволити собі зазнавати таких втрат тривалий час.

Зазначається, що на початку квітня Маран прогнозував, що війна в Україні триватиме "ще довго", а Кремль розраховує, що якщо зараз не вдалося захопити Київ, то метою буде нав'язати президенту Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе – для цього треба продовжувати війну.

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