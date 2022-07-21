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Підписання документів щодо "зернового коридору" відбудеться завтра у Стамбулі, - Anadolu

зерно

У п'ятницю, 22 липня, відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору" за участю президента Туреччини та генсека ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра о 16:30 у Стамбулі за участю президента Ердогана, генсека ООН Гутерреша, Росії та України відбудеться підписання документа щодо "зернового коридору", - повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Нагадаємо, минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі і досягли згоди щодо системи спільного контролю зерна в портах.

Також читайте: Зернові коридори для України також розблокують експорт з РФ добрив і продовольства, - МЗС Туреччини

У ЗМІ з посиланням на представника генсека ООН з'явилася інформація про те, що чотиристороння зустріч за участю Росії, ООН, Туреччини та України, можливо, відбудеться у п'ятницю, 22 липня. У Кремлі адресували до Міноборони РФ питання, пов'язане з датою чотиристоронньої зустрічі щодо зерна у Стамбулі.

Автор: 

зерно (3119) Туреччина (3500)


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Топ коментарі
+63
Щось тривожно стало на душі.
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21.07.2022 21:25
+43
кацапські уйобки розбмибили елеватори спалили поля а ЗЕлені ******** з ними договір підписують, я ******* просто
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21.07.2022 21:35
+41
Поздоровляю одеситів, в їх портах будуть російські військові контролювати все
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21.07.2022 21:25
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Я не можу зрозуміти в кого більша зацікавленість в українських бізнесменів продати зерно, в рашки остаточно під час перемир'я закріпитися на Херсонщині чи у нашої влади тихенько з рашистами спекулюючи темою голода вийти на перемовини і домовитися про щось...
Дивно, що подробиць перемовин не має на сайтах ніде. Такий турбо-ентузіазм може нашкодити, краще зерно перегнати на спирт і закрити тему з вивозом і розмінуванням портів.
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21.07.2022 23:25 Відповісти
Зацікавленість більша у нашої влади, бо велике Крадівництво простоює. Надія на *****, бо рассєї не вигідно, щоб Україна заробляла хоч якісь гроші. Хоча не факт, що за участі Ердогана ми щось матимемо у бюджет
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22.07.2022 00:06 Відповісти
Кремль при "допомозі" Туреччини, правління колгоспу ООН втягує Україну в чергову пастку: операція Продовольство - "порятунок" планети від голоду, здійснювала РФ розвивається для Кремля успішно. Аналогія - припинення поставки природного газу/прорив барєрів санкцій турбіною з Канади.
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22.07.2022 06:43 Відповісти
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