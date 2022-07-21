Естонський суд відправив за ґрати трьох чоловіків за купівлю дронів для російської армії

В Естонії Харьюський повітовий суд визнав трьох чоловіків винними у підтримці агресії Росії проти України – вони займалися придбанням дронів для російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телерадіокомпанія ERR.

Суд встановив, що обізнаний з російською агресією щодо України, 43-річний Владімір з подвійним громадянством розмістив 11 травня у соцмережі "ВКонтакте" публічний заклик до підтримки Росії, і організував збір коштів на придбання дронів для російської армії.

"У заклику чоловік просив переказати гроші на купівлю дронів на його банківський рахунок. На зібрані гроші та особисті кошти Владімір придбав три дрони, які намагався перевести до Російської Федерації через прикордонний пункт Койдула, де його і було затримано", - додав суд.

Суд призначив чоловіку як покарання один рік ув'язнення, з яких реально треба провести за ґратами чотири місяці. Вісім місяців, що залишилися, замінили на умовне покарання з 4-річним випробувальним терміном. Отримані дрони були конфісковані. Засуджений також має відшкодувати процесуальні витрати у розмірі 1632,60 євро.

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Суд також звинуватив двох чоловіків, які на заклик Владіміра перерахували гроші на придбання дронів з метою підтримати російську агресію.

Суд призначив їм покарання у вигляді п'яти місяців позбавлення волі умовно з випробувальним строком на один рік та вісім місяців. Один чоловік також має відшкодувати процесуальні витрати у розмірі 1224 євро, інший – у розмірі 1191,60 євро.

Підтримка акту агресії іноземної держави карається в Естонській Республіці позбавленням волі на строк до 5 років. Підтримкою агресії також є придбання та фінансування постачання техніки, у тому числі, наприклад, дронів, для ведення бойових дій різних підрозділів російської армії.

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