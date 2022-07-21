Естонський суд відправив за ґрати трьох чоловіків за купівлю дронів для російської армії
В Естонії Харьюський повітовий суд визнав трьох чоловіків винними у підтримці агресії Росії проти України – вони займалися придбанням дронів для російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телерадіокомпанія ERR.
Суд встановив, що обізнаний з російською агресією щодо України, 43-річний Владімір з подвійним громадянством розмістив 11 травня у соцмережі "ВКонтакте" публічний заклик до підтримки Росії, і організував збір коштів на придбання дронів для російської армії.
"У заклику чоловік просив переказати гроші на купівлю дронів на його банківський рахунок. На зібрані гроші та особисті кошти Владімір придбав три дрони, які намагався перевести до Російської Федерації через прикордонний пункт Койдула, де його і було затримано", - додав суд.
Суд призначив чоловіку як покарання один рік ув'язнення, з яких реально треба провести за ґратами чотири місяці. Вісім місяців, що залишилися, замінили на умовне покарання з 4-річним випробувальним терміном. Отримані дрони були конфісковані. Засуджений також має відшкодувати процесуальні витрати у розмірі 1632,60 євро.
Суд також звинуватив двох чоловіків, які на заклик Владіміра перерахували гроші на придбання дронів з метою підтримати російську агресію.
Суд призначив їм покарання у вигляді п'яти місяців позбавлення волі умовно з випробувальним строком на один рік та вісім місяців. Один чоловік також має відшкодувати процесуальні витрати у розмірі 1224 євро, інший – у розмірі 1191,60 євро.
Підтримка акту агресії іноземної держави карається в Естонській Республіці позбавленням волі на строк до 5 років. Підтримкою агресії також є придбання та фінансування постачання техніки, у тому числі, наприклад, дронів, для ведення бойових дій різних підрозділів російської армії.
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Якось так.
https://youtu.be/ZK6CNb9P2A0?list=TLPQMjEwNzIwMjIqW7_ie3w1WQ&t=2065
для всех хорошим не будешь.....
"В принципе наша армия хорошо снабжена, но… Честно говоря, у нас в России многого не хватает. У нас нет такого супермодного снаряжения, как у НАТО, в том числе дронов" - сообщает своим слушателям Владимир и начинает сбор.
Псковичи идею поддержали. Денег собрали.
И Владимир поехал покупать дроны.
В Эстонию.В майке «Я русский».
Где тут же и был моментально принят на границе эстонскими поклонниками своего таланта из КаПо - это эстонская СБУ - внимательно следившими за его творчеством.
И сейчас сидит в Тюрьме Таллинна, раз в неделю звонит жене, и размышляет о том, что теперь у него будет свободных пять лет по статье за поддержку акта агрессии иностранного государства, которые он может потратить на повышение своей информационной грамотности.
А его жена в его вконтакте собирает теперь с посковичей деньги на адвоката.Ошибка, говорит, какая-то произошла. Чудовищная.
Еще раз. Медленно. Насладитесь каждым словом.
Мужик, переехав из загнивающего Евросоюза в процветающий город Печоры, поехал в страну НАТО покупать дроны для российской армии, ********* об этом на весь мир в своем вконтакте.В майке «Я русский».
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Цей район і місто до радянської окупації належали Естонії. Також це історичний центр естонської субетнічної групи сету, за мовою дуже близьких до естонців, але православних за вірою. Тепер їх там майже не залишилося, - кацапи асимілювали.
Через те, що район належав Естонії, нащадки тодішніх громадян також мають право на естонське громадянство.
а пещерное правосудие доси дупля не даст: "https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI а кто это сделал ?!", проведя целую армию орков просто за ручку в Херсон и в Мариуполь, бо это кто-то сидит в самОй ОПе..
грустно это всё.. да и 73% ный народ не слишком поумнел за эти 5 месяцев, благодаря, в том числе и дебилятору ******** новын..(
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