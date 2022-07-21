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Новини
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Естонський суд відправив за ґрати трьох чоловіків за купівлю дронів для російської армії

эстония

В Естонії Харьюський повітовий суд визнав трьох чоловіків винними у підтримці агресії Росії проти України – вони займалися придбанням дронів для російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє телерадіокомпанія ERR.

Суд встановив, що обізнаний з російською агресією щодо України, 43-річний Владімір з подвійним громадянством розмістив 11 травня у соцмережі "ВКонтакте" публічний заклик до підтримки Росії, і організував збір коштів на придбання дронів для російської армії.

"У заклику чоловік просив переказати гроші на купівлю дронів на його банківський рахунок. На зібрані гроші та особисті кошти Владімір придбав три дрони, які намагався перевести до Російської Федерації через прикордонний пункт Койдула, де його і було затримано", - додав суд.

Суд призначив чоловіку як покарання один рік ув'язнення, з яких реально треба провести за ґратами чотири місяці. Вісім місяців, що залишилися, замінили на умовне покарання з 4-річним випробувальним терміном. Отримані дрони були конфісковані. Засуджений також має відшкодувати процесуальні витрати у розмірі 1632,60 євро.

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Суд також звинуватив двох чоловіків, які на заклик Владіміра перерахували гроші на придбання дронів з метою підтримати російську агресію.

Суд призначив їм покарання у вигляді п'яти місяців позбавлення волі умовно з випробувальним строком на один рік та вісім місяців. Один чоловік також має відшкодувати процесуальні витрати у розмірі 1224 євро, інший – у розмірі 1191,60 євро.

Підтримка акту агресії іноземної держави карається в Естонській Республіці позбавленням волі на строк до 5 років. Підтримкою агресії також є придбання та фінансування постачання техніки, у тому числі, наприклад, дронів, для ведення бойових дій різних підрозділів російської армії.

Також читайте: В Естонії громадянство забиратимуть за участь у війні проти України на боці РФ

Автор: 

армія рф (17346) безпілотник (4148) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+43
Країнам Балтії велика вдячність, ви неймовірні, яйця більше чим у західних країн в 100 разів
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21.07.2022 21:38
+31
А у нас не можуть відправити за грати тих, хто стверджував, що наступу не буде і послаблював нашу оборону!
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21.07.2022 21:39
+20
Ваша правда. Польща й країни Балтії викладаються на повну. Щира їм дяка.
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21.07.2022 21:59
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Країнам Балтії велика вдячність, ви неймовірні, яйця більше чим у західних країн в 100 разів
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21.07.2022 21:38 Відповісти
Ваша правда. Польща й країни Балтії викладаються на повну. Щира їм дяка.
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21.07.2022 21:59 Відповісти
))). Міцніші.
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21.07.2022 22:18 Відповісти
А у нас не можуть відправити за грати тих, хто стверджував, що наступу не буде і послаблював нашу оборону!
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21.07.2022 21:39 Відповісти
А як можна загратити того, за кого ти сам по приколу проголсував? Це те саме, що я завтра одружусь на курві, а потім буду волати, що вона винна в тому, що курва. Так виходить?
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21.07.2022 22:10 Відповісти
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21.07.2022 22:37 Відповісти
Если ваша жена - дура, то только вы виноваты в том, что эта дура - ваша жена.
Якось так.
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22.07.2022 09:56 Відповісти
Так кого же они отправят в тюрягу, там они все одним миром мазаны. Друг за друга стоят стеной.
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21.07.2022 23:20 Відповісти
в Україні коллаборантам займаючим владні пости за зраду Україні дають два роки условно , без конфіскації майна, що це таке якщо не судова зрада?
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22.07.2022 07:18 Відповісти
Естонці-не грайтесь з кацапськими свинями а взагалі повикидайте їх всіх взад в радной запарєбрікавий свінарнік...
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21.07.2022 21:40 Відповісти
Покажи приклад - повикидай своїх!
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22.07.2022 03:36 Відповісти
вони і так в них не громадяни і не мають права голосувати.
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22.07.2022 07:20 Відповісти
Как у нас некоторые говорят- какая разница!
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21.07.2022 21:40 Відповісти
Дякуємо, Естоніє.
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21.07.2022 21:46 Відповісти
Жданов за буржуйские самолеты рассказывает, какие нам подойдут, а какие нет....
https://youtu.be/ZK6CNb9P2A0?list=TLPQMjEwNzIwMjIqW7_ie3w1WQ&t=2065
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21.07.2022 21:50 Відповісти
Ты выражаешься как путинойд - титушка, какие это "буржуйские самолеты"? Речь идет о партнерах, которые всеми силами стараются помочь Украине.. !Буржуйские".. Сам ты буржуй, путирашский..
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21.07.2022 22:09 Відповісти
сходи свежим воздухом подыши.... )
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21.07.2022 23:03 Відповісти
правий, схоже на малорось
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22.07.2022 00:31 Відповісти
пацаны, думайте шо хотите - мне глубоко по* шо вы обо мне думаете.....
для всех хорошим не будешь.....
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22.07.2022 00:37 Відповісти
Сколько времени уже прошло а всё ещё мыслишь и выражаешься совковыми штампами, значит, действительно, путинойд - титушка..
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22.07.2022 12:12 Відповісти
Хай естонці перевірять, чи затримані часом не з ДБР?
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21.07.2022 21:50 Відповісти
ноги їм повисмикувать треба було
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21.07.2022 21:53 Відповісти
цікаво, що ERR не пише про "подвійне громадянство" Владіміра. бо його нема - Естонія не давала своє громадянство усім підряд. отака куйня, малята)
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21.07.2022 21:54 Відповісти
а печерский?? або ***********
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21.07.2022 21:54 Відповісти
Takim nado otniat grozdanstvo i vygnat v kacapstan
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21.07.2022 21:59 Відповісти
дремучий кацап владимир... в Германии комплектующие прямо в росийское посольство несут.
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21.07.2022 22:18 Відповісти
А в Україні викритим спецслужбами сепарам суди присуджують просто книжки читати.
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21.07.2022 22:20 Відповісти
Владимир в своем Вконтакте решил собрать деньги на квадрокоптеры. Для поддержки российской армии. В частности, для родной 76-й Псковской дивизии. Сильно потерявшей в квадрокоптерах под Гостомелем. Да и не только в квадрокоптерах. Да и не только в транспортниках «Ил-76», БМП-3, станциях спутниковой связи «Алрига», пунктах управления «Красуха» и пр, и пр. и пр. Да и вообще почти чуть не переставшей существовать.
"В принципе наша армия хорошо снабжена, но… Честно говоря, у нас в России многого не хватает. У нас нет такого супермодного снаряжения, как у НАТО, в том числе дронов" - сообщает своим слушателям Владимир и начинает сбор.
Псковичи идею поддержали. Денег собрали.
И Владимир поехал покупать дроны.
В Эстонию.В майке «Я русский».

Где тут же и был моментально принят на границе эстонскими поклонниками своего таланта из КаПо - это эстонская СБУ - внимательно следившими за его творчеством.

И сейчас сидит в Тюрьме Таллинна, раз в неделю звонит жене, и размышляет о том, что теперь у него будет свободных пять лет по статье за поддержку акта агрессии иностранного государства, которые он может потратить на повышение своей информационной грамотности.

А его жена в его вконтакте собирает теперь с посковичей деньги на адвоката.Ошибка, говорит, какая-то произошла. Чудовищная.

Еще раз. Медленно. Насладитесь каждым словом.

Мужик, переехав из загнивающего Евросоюза в процветающий город Печоры, поехал в страну НАТО покупать дроны для российской армии, ********* об этом на весь мир в своем вконтакте.В майке «Я русский».
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21.07.2022 22:30 Відповісти
На премію Дарвіна заробив 100500 %.
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21.07.2022 23:01 Відповісти
премію Дарвіна дають за ідіотську смерть, а ця тварюка Ще жива.
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22.07.2022 07:24 Відповісти
город Печоры
*******
Цей район і місто до радянської окупації належали Естонії. Також це історичний центр естонської субетнічної групи сету, за мовою дуже близьких до естонців, але православних за вірою. Тепер їх там майже не залишилося, - кацапи асимілювали.
Через те, що район належав Естонії, нащадки тодішніх громадян також мають право на естонське громадянство.
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21.07.2022 23:49 Відповісти
Ні ,не мають. Естонське громадянство дають тим хто народився в Естонії до 1940 року.
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22.07.2022 07:26 Відповісти
Поволонтерили 😂😂😂😂
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21.07.2022 22:36 Відповісти
Лишите их гражданства (если оно есть) и отгоните их всех поджопниками в рашку, они ведь её так любят….
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21.07.2022 22:50 Відповісти
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21.07.2022 23:11 Відповісти
молодцы эстонцы..
а пещерное правосудие доси дупля не даст: "https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI а кто это сделал ?!", проведя целую армию орков просто за ручку в Херсон и в Мариуполь, бо это кто-то сидит в самОй ОПе..
грустно это всё.. да и 73% ный народ не слишком поумнел за эти 5 месяцев, благодаря, в том числе и дебилятору ******** новын..(
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21.07.2022 23:25 Відповісти
Як мені подобається їх принциповість у підтримці України, взяли і зробили! На відміну від наших зрадників з іхніми "не все так однозначно", "какая разница"....
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21.07.2022 23:34 Відповісти
Бабченко писал про этого ********...Гражданин Эстонии, но 100% ватник жил в Пскове, работал дальнобойщиком, вся лента вконтакте в любви к ***** и дедываевали, собрал с таких же вонючек деньги на 3 квадрокоптера, надел футболку Ярусский и поехал в покупать их в Эстонию (!).... Арестован на границе, получил год тюрьмы
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22.07.2022 00:18 Відповісти
надел футболку Ярусский
**********
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22.07.2022 00:47 Відповісти
Скромненько, но со вкусом!
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22.07.2022 09:51 Відповісти
 
 