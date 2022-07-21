Система ППО IRIS-T для України буде готова наприкінці літа, - глава МЗС Німеччини Бербок

Система ППО IRIS-T для України зараз на стадії виробництва і буду готова наприкінці літа.

Про це повідомила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа.

І саме тому ми поєднуємо нашу підтримку з підтримкою, яку надають інші, тому що в деяких категоріях у нас не все є в запасі. Наприклад, разом із Нідерландами ми поставляємо гаубиці. Частково ми намагаємося отримати боєприпаси в інших країнах, бо ми не маємо потрібних.", - сказала Бербок, пояснюючи, чому військова допомога від Німеччини надходить в Україну так повільно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала ЗСУ 80 пікапів, - посольство. ФОТО

За даними німецьких ЗМІ, йдеться про надання Україні системи IRIS-T SLM. IRIS-T (Infra Red Imaging System) - сімейство тактичних зенітних ракетних комплексів середньої дальності наземного базування.За даними розробника, модифікація SLM (Surface Launched Medium Range) - одна з найсучасніших і була представлена ​​міжнародній публіці у 2014 році. Її компоненти - командний пункт, радар та пускова установка для восьми ракет - розташовуються на шасі німецьких автомобілів марки MAN, що дає комплексу високу мобільність та прохідність.

Керовані ракети можуть збивати повітряні цілі - літаки, гелікоптери та ракети - на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. За даними преси, IRIS-T SLM використовує радари останнього покоління і може вражати різні цілі, що летять у різних напрямках. На початку 2022 року компанія повідомила, що IRIS-T SLM успішно пройшов випробування у "реалістичних умовах". Комплекс був поставлений у скандинавські країни та Єгипет.

Читайте також: Україна отримає дві батареї сучасної ППО NASAMS, - речник Повітряних сил Ігнат