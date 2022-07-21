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Система ППО IRIS-T для України буде готова наприкінці літа, - глава МЗС Німеччини Бербок

ппо,iris-t

Система ППО IRIS-T для України зараз на стадії виробництва і буду готова наприкінці літа.

Про це повідомила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа.

І саме тому ми поєднуємо нашу підтримку з підтримкою, яку надають інші, тому що в деяких категоріях у нас не все є в запасі. Наприклад, разом із Нідерландами ми поставляємо гаубиці. Частково ми намагаємося отримати боєприпаси в інших країнах, бо ми не маємо потрібних.", - сказала Бербок, пояснюючи, чому військова допомога від Німеччини надходить в Україну так повільно.

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За даними німецьких ЗМІ, йдеться про надання Україні системи IRIS-T SLM. IRIS-T (Infra Red Imaging System) - сімейство тактичних зенітних ракетних комплексів середньої дальності наземного базування.За даними розробника, модифікація SLM (Surface Launched Medium Range) - одна з найсучасніших і була представлена ​​міжнародній публіці у 2014 році. Її компоненти - командний пункт, радар та пускова установка для восьми ракет - розташовуються на шасі німецьких автомобілів марки MAN, що дає комплексу високу мобільність та прохідність.

Керовані ракети можуть збивати повітряні цілі - літаки, гелікоптери та ракети - на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. За даними преси, IRIS-T SLM використовує радари останнього покоління і може вражати різні цілі, що летять у різних напрямках. На початку 2022 року компанія повідомила, що IRIS-T SLM успішно пройшов випробування у "реалістичних умовах". Комплекс був поставлений у скандинавські країни та Єгипет.

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Автор: 

Німеччина (7350) зброя (7461) ППО (3184) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+27
а тим часом у Британії...


Міністерство оборони Великої Британії сьогодні https://www.gov.uk/government/news/uk-to-send-scores-of-artillery-guns-and-hundreds-of-drones-to-ukraine сповістило про те, що воно уже поставило для Збройних Сил України шість зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM та "сотні ракет" до цих ЗРК. Новина цікава, тому тут мало обмежитись констатацією "Британія почала передавати Україні системи ППО".

Комплекс Stormer HVM - це по суті "самохідна версія" https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_starstreak_dlja_zahisnikiv_vid_britaniji_operatori_vzhe_projshli_navchannja_ta_napravljajutsja_na_front-6668.html переносного зенітно-ракетного комплексу StarStreak , розміщеного на шасі легкого танка FV101 Scorpion. Одна машина Stormer HVM має одразу вісім пускових установок для ракет StarStreak, які можуть знищувати повітряні цілі на дальності до 7 км та на висоті до 7 км.

Важлива особливість ракет StarStreak - замість уламково-фугасної бойової частини використовується три окремих суб-********** - "дротики", кожен з яких може розганятись до швидкості 3 Махів, має власну систему наведення за "лазерною стежкою" та підривач сповільненої дії.

Британська армія має https://defence-ua.com/news/velika_britanija_peredast_zsu_samohidnu_versiju_kompleksu_starstreak-7019.html усього 60 таких високотехнологічних комплексів . Тому передача навіть шести Stormer HVM для ЗСУ - це уже вагома підтримка. Якщо зважити на функціонал таких систем армійської ППО, то можемо стверджувати, що Stormer HVM допожуть прикрити нашу бронетехніку під час очікуваного контрнаступу.

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21.07.2022 22:09
+27
Певна річ. То може не треба було розміновувати Чонгар, та скасовувати всі національні ракетні проекти? Деяким нашим військовим проектам навіть аналогів нема в світі. Чому закидаєте це керівнику іншої країни?
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21.07.2022 22:17
+21
такі питання ти можеш ставити шмарклі, а пані Бербок не коректно про таке питати , кили захочуть тоді і передадуть
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21.07.2022 22:07
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Літа якого року?
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21.07.2022 21:59 Відповісти
такі питання ти можеш ставити шмарклі, а пані Бербок не коректно про таке питати , кили захочуть тоді і передадуть
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21.07.2022 22:07 Відповісти
Рашистська чмоня ☝️
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21.07.2022 22:39 Відповісти
А до "кінця літа" загине ще якась тисяча-друга жінок, дітей та старих...
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21.07.2022 22:06 Відповісти
Певна річ. То може не треба було розміновувати Чонгар, та скасовувати всі національні ракетні проекти? Деяким нашим військовим проектам навіть аналогів нема в світі. Чому закидаєте це керівнику іншої країни?
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21.07.2022 22:17 Відповісти
Річ у тому, що як і напередодні двох попередніх світових воєн, "інші країни" та їх керівників посилено роблять вигляд, що "це проблема Азґарду, Азґарду її і вирішувати". (Щойно з кіна, дивилися всією родиною "Thor: milosc i grom"). "Інші країни всіляко намагаються відтягнути страшну мить "прямого зіткнення". Зіткнення невідворотнього, і зіткнення це відбудеться вже на території країн "аґрєсівноґо блока НАТО". Але "на мій хлопський розум", більш активна позиція "доброзичливців України" могла б не тільки зменшити кількість жертв, але навіть відвернути "пряме зіткнення". До того ж засоби ППО аж ніяк не можна класифікувати як наступальну зброю, і постачання таких засобів в очах "світової спільноти" не виглядало б як "намагання розширити конфлікт".
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21.07.2022 23:59 Відповісти
Спитай в Осла Оманського де наша ППО від "Луча" дальністю 100 км на базі Вільхи

2 роки тому Коростильов просив на розробку у ЗЄльонського всього 40 млн. та 2 роки


Осел відмовив, бо крав....
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21.07.2022 22:55 Відповісти
Сильно тобі допоміг би один прототип? Потрібно сотні дивізіонів, а це з десяток років від моменту створення прототипу.
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22.07.2022 08:21 Відповісти
Юшкевич - чого ти постійно бздиш, лапоть, ти рублі відробляєш
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23.07.2022 10:13 Відповісти
Якого року
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21.07.2022 22:09 Відповісти
Последнее время немцы стали таки поставлять оружие. Так что и такие обещания чего то стоят. Спасибо пока говорит рано, но надежда есть.
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21.07.2022 22:17 Відповісти
Могли цього року мати власну ППО від Коростильова.....

але, "не на часі", ЗЕленський мав красти 👿
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21.07.2022 23:10 Відповісти
Один прототип? І то не факт, що за два роки впоратись.
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22.07.2022 08:23 Відповісти
а тим часом у Британії...


Міністерство оборони Великої Британії сьогодні https://www.gov.uk/government/news/uk-to-send-scores-of-artillery-guns-and-hundreds-of-drones-to-ukraine сповістило про те, що воно уже поставило для Збройних Сил України шість зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM та "сотні ракет" до цих ЗРК. Новина цікава, тому тут мало обмежитись констатацією "Британія почала передавати Україні системи ППО".

Комплекс Stormer HVM - це по суті "самохідна версія" https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_starstreak_dlja_zahisnikiv_vid_britaniji_operatori_vzhe_projshli_navchannja_ta_napravljajutsja_na_front-6668.html переносного зенітно-ракетного комплексу StarStreak , розміщеного на шасі легкого танка FV101 Scorpion. Одна машина Stormer HVM має одразу вісім пускових установок для ракет StarStreak, які можуть знищувати повітряні цілі на дальності до 7 км та на висоті до 7 км.

Важлива особливість ракет StarStreak - замість уламково-фугасної бойової частини використовується три окремих суб-********** - "дротики", кожен з яких може розганятись до швидкості 3 Махів, має власну систему наведення за "лазерною стежкою" та підривач сповільненої дії.

Британська армія має https://defence-ua.com/news/velika_britanija_peredast_zsu_samohidnu_versiju_kompleksu_starstreak-7019.html усього 60 таких високотехнологічних комплексів . Тому передача навіть шести Stormer HVM для ЗСУ - це уже вагома підтримка. Якщо зважити на функціонал таких систем армійської ППО, то можемо стверджувати, що Stormer HVM допожуть прикрити нашу бронетехніку під час очікуваного контрнаступу.

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21.07.2022 22:09 Відповісти
злосна штука ці Stormer - бачив як наші хлопці з цього чуда в гелоптер поцілили
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21.07.2022 22:13 Відповісти
перепрошую не Stormer а StarStreak
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21.07.2022 22:17 Відповісти
Подивіться розробку Стріла-10 від Коростильова - той самий СтарСтрік, але із більшою дальністю:

просрано ЗЄлєнським....
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21.07.2022 23:00 Відповісти
армійське ППО для прикриття техніки на марші
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21.07.2022 22:20 Відповісти
Хороша штука для "Орланів"
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22.07.2022 03:01 Відповісти
Та з німчурою все зрозуміло. Нах про них писати.
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21.07.2022 22:09 Відповісти
iris то добре але то не головне а головне NASAMS яке очікують скоро
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21.07.2022 22:11 Відповісти
гепарди вже 4 місяці чекаємо
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21.07.2022 22:11 Відповісти
ти на передку чекаєш?
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21.07.2022 22:15 Відповісти
А ти думаєш на "передку" хтось буде проти зенітної установки???

Чи, так "********" аби що, як завжди?
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21.07.2022 22:21 Відповісти
як завжди - можна претензії виставляти тим кому не треба , а тебе розчарую - сімейство тактичних зенітних ракетних комплексів середньої дальності наземного базування тобі ніхто на передок не дасть , не важливо чи кінець літа чи ні
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21.07.2022 22:29 Відповісти
Той "Гепард" нічим від ЗУ-23-2 (за дальністю стрільби) не відрізняється (а може і гірший) Але коли нема свого - треба брать що дають!
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22.07.2022 03:04 Відповісти
і ще тоді штук 10 комплектів прикупить. І NASAMS'ів штук 8
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21.07.2022 22:17 Відповісти
Ну, то фігня... Куди нам поспішати? В нас же все зер гут!! Шашличків вже поїли.!
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21.07.2022 22:20 Відповісти
А передадут так же "быстро", как и Leopard?
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21.07.2022 22:20 Відповісти
як шашлики на майскиє 👿
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21.07.2022 23:11 Відповісти
Останній Капіталіст @OstanniyCap

https://mobile.twitter.com/OstanniyCap/status/1550133099085697024 5 ч

Сьогодні в німецькому інтернеті спалахнула велика дискусія після того, як Бербок оприлюднила інформацію про те, що уряд чинив тиск на з вимогою повернути турбіну "Газпрому".
Берлін сказав Трюдо, що Німеччина припинить поставки зброї до України, якщо вона не отримає турбіну.
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21.07.2022 23:38 Відповісти
Навіть на хвилину і не сумнівався в цьому... Вічно озабочені - що з них візьмеш. Вони ж привикли з цілого світу брати. Це ж німаки...
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22.07.2022 00:59 Відповісти
очень хорошая новость, спасибо пани Анналена
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22.07.2022 03:43 Відповісти
без уточнення літа якого року, такі заяви від німців можна не сприймати серйозно.
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22.07.2022 09:11 Відповісти
Что-то типа "Бука"....
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22.07.2022 10:02 Відповісти
 
 