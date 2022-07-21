Система ППО IRIS-T для України буде готова наприкінці літа, - глава МЗС Німеччини Бербок
Система ППО IRIS-T для України зараз на стадії виробництва і буду готова наприкінці літа.
Про це повідомила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа.
І саме тому ми поєднуємо нашу підтримку з підтримкою, яку надають інші, тому що в деяких категоріях у нас не все є в запасі. Наприклад, разом із Нідерландами ми поставляємо гаубиці. Частково ми намагаємося отримати боєприпаси в інших країнах, бо ми не маємо потрібних.", - сказала Бербок, пояснюючи, чому військова допомога від Німеччини надходить в Україну так повільно.
За даними німецьких ЗМІ, йдеться про надання Україні системи IRIS-T SLM. IRIS-T (Infra Red Imaging System) - сімейство тактичних зенітних ракетних комплексів середньої дальності наземного базування.За даними розробника, модифікація SLM (Surface Launched Medium Range) - одна з найсучасніших і була представлена міжнародній публіці у 2014 році. Її компоненти - командний пункт, радар та пускова установка для восьми ракет - розташовуються на шасі німецьких автомобілів марки MAN, що дає комплексу високу мобільність та прохідність.
Керовані ракети можуть збивати повітряні цілі - літаки, гелікоптери та ракети - на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. За даними преси, IRIS-T SLM використовує радари останнього покоління і може вражати різні цілі, що летять у різних напрямках. На початку 2022 року компанія повідомила, що IRIS-T SLM успішно пройшов випробування у "реалістичних умовах". Комплекс був поставлений у скандинавські країни та Єгипет.
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2 роки тому Коростильов просив на розробку у ЗЄльонського всього 40 млн. та 2 роки
Осел відмовив, бо крав....
але, "не на часі", ЗЕленський мав красти 👿
Міністерство оборони Великої Британії сьогодні https://www.gov.uk/government/news/uk-to-send-scores-of-artillery-guns-and-hundreds-of-drones-to-ukraine сповістило про те, що воно уже поставило для Збройних Сил України шість зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM та "сотні ракет" до цих ЗРК. Новина цікава, тому тут мало обмежитись констатацією "Британія почала передавати Україні системи ППО".
Комплекс Stormer HVM - це по суті "самохідна версія" https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_starstreak_dlja_zahisnikiv_vid_britaniji_operatori_vzhe_projshli_navchannja_ta_napravljajutsja_na_front-6668.html переносного зенітно-ракетного комплексу StarStreak , розміщеного на шасі легкого танка FV101 Scorpion. Одна машина Stormer HVM має одразу вісім пускових установок для ракет StarStreak, які можуть знищувати повітряні цілі на дальності до 7 км та на висоті до 7 км.
Важлива особливість ракет StarStreak - замість уламково-фугасної бойової частини використовується три окремих суб-********** - "дротики", кожен з яких може розганятись до швидкості 3 Махів, має власну систему наведення за "лазерною стежкою" та підривач сповільненої дії.
Британська армія має https://defence-ua.com/news/velika_britanija_peredast_zsu_samohidnu_versiju_kompleksu_starstreak-7019.html усього 60 таких високотехнологічних комплексів . Тому передача навіть шести Stormer HVM для ЗСУ - це уже вагома підтримка. Якщо зважити на функціонал таких систем армійської ППО, то можемо стверджувати, що Stormer HVM допожуть прикрити нашу бронетехніку під час очікуваного контрнаступу.
просрано ЗЄлєнським....
Чи, так "********" аби що, як завжди?
https://mobile.twitter.com/OstanniyCap/status/1550133099085697024 5 ч
Сьогодні в німецькому інтернеті спалахнула велика дискусія після того, як Бербок оприлюднила інформацію про те, що уряд чинив тиск на з вимогою повернути турбіну "Газпрому".
Берлін сказав Трюдо, що Німеччина припинить поставки зброї до України, якщо вона не отримає турбіну.