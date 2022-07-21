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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленська здасть тест на COVID-19 після новин про захворювання Байдена, - ОП

байден,зеленська

Перша леді України Олена Зеленська здасть повторний тест на COVID-19 після інформації про захворювання президента США Джо Байдена, з яким вона зустрічалася в середу,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента у фейсбуці.

"Перед виїздом до США, а також перед прибуттям до Білого дому для зустрічі з першою леді Сполучених Штатів Джилл Байден Олена Зеленська та решта членів нашої делегації складали обов'язкові тести на COVID-19. Усі, хто супроводжував дружину президента України, отримали негативні результати. Зрозуміло, що у разі позитивного результату тесту зустріч першої леді України та США не відбулася б", - повідомили в Офісі президента.

Після отримання інформації про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, який також зустрічав Олену Зеленську на ґанку Білого дому, має позитивний тест на COVID-19, перша леді України, звичайно, зробить повторне тестування на коронавірус. Олена Зеленська двічі вакцинована і отримала бустерну дозу. Почується добре", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Байден прийняв Олену Зеленську у Білому домі. ФОТО

Автор: 

Байден Джо (2887) Олена Зеленська (252) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Тести - це добре. Хай перша леді перекаже першому серу, щоб той перевірив свій офіс на глисти.
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21.07.2022 22:25
+17
Боже, ну і сімейка. Максимальні медійні шлюхи. Я думав там тільки членограй такий, а де там, леді-Скумбрія-по-8 один в один...
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21.07.2022 22:26
+13
А краще на "кротів"
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21.07.2022 22:28
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Хватит опять разгонять эту пургу.
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21.07.2022 22:23 Відповісти
Событие великое , ну засунут ей палочку в рот 🤮Дела большие
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21.07.2022 23:11 Відповісти
Палка в рот - обычное дело. А палочка - большое.
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21.07.2022 23:45 Відповісти
зеИУДА ,хитродупый ,втихаря уже сдал Украину ,подписав разминирование Одессы ‼️Почему молчат генералы , залужный продался дерьмаку ⁉️ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПОГИБЛИ , а проклятые калозедерьмаковские ТОРГУЮТ НА КРОВИ‼️И МОЛЧАТ ВСЕ ПАТРИОТЫ , пережевывая схемы "лишения гражданства 💩Рабиновича и бени"
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22.07.2022 01:14 Відповісти
Та нам пох на його "тест"

Краще нехай скаже, чому Баканов "відсторонений" за масову зраду в СБУ, просто звільнений, навіть без догани?
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21.07.2022 22:24 Відповісти
Байдену ковид, не дай Бог, может быть страшен, т.к. у него возраст почтенный, а ковид может очень сильно ударить по ослабленному чем угодно организму.

Но у Зеленской таких проблем нет, так что нафиг об этом сообщать, молча сдай и всё.
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21.07.2022 22:24 Відповісти
Ленка подвізла COVID-19 - 100%
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21.07.2022 23:00 Відповісти
Не страшний йому ковід, вколять йому якісь моноклональні антитіла за 10к і все пройде.
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22.07.2022 07:27 Відповісти
так а вдруг Ермак её начинил ковидом и специально послал к Байдену
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21.07.2022 22:26 Відповісти
Не захищаю дєрьмака, але нажаль, це так не працює. Якби вони зустрілися 5-7 днів назад, то да, а за 1 день ковідом, як і будь-яким іншим грипом, захворіть не можна. Ви краще подивіться, куди він їздив тиждень назад...
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21.07.2022 22:29 Відповісти
Яким чином?

Поручик Ржевский, молчать!(с)
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21.07.2022 22:58 Відповісти
Тести - це добре. Хай перша леді перекаже першому серу, щоб той перевірив свій офіс на глисти.
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21.07.2022 22:25 Відповісти
А краще на "кротів"
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21.07.2022 22:28 Відповісти
На глисты проверяют тех кто к ***** на встречу ездит, где какают в баночку под кабинетом
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21.07.2022 22:56 Відповісти
пусть лучше сходит Вову поцелует..... а вдруг?
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21.07.2022 22:25 Відповісти
раптом бог таки є, і воно склеїть ласти
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21.07.2022 22:26 Відповісти
а ты вообще шутки понимаешь, или так и ходишь по жизни с умным лицом?
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22.07.2022 00:00 Відповісти
зеленская? не зеленский? одни пошлости в голову лезут
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21.07.2022 22:25 Відповісти
Боже, ну і сімейка. Максимальні медійні шлюхи. Я думав там тільки членограй такий, а де там, леді-Скумбрія-по-8 один в один...
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21.07.2022 22:26 Відповісти
Яке дибало...
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21.07.2022 22:29 Відповісти
Мало того, що тут шкодила, так ще й Байдена заразила!
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21.07.2022 22:28 Відповісти
А вы ваще читали об инкубационном периоде вируса ковид? От 5 до 17 дней.
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21.07.2022 23:45 Відповісти
Да там надо провести всего один тест и при том всю семейку на умственные способности!!!!!
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21.07.2022 22:30 Відповісти
Який зеленський -- така й зеленська... Який їхав -- таку й здибав.
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21.07.2022 22:30 Відповісти
Засланий казачок від клоуна.
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21.07.2022 22:31 Відповісти
Дело не а ковиде.
Просто Байден впервые попробовал мороженную скумбрию.
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21.07.2022 22:34 Відповісти
Гамериканець! Ти повторюєшся.
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22.07.2022 01:45 Відповісти
Її благовірний теж здавав тест на наркотики. І шо?
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21.07.2022 22:37 Відповісти
нужно было до поездки сдавать тест
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21.07.2022 22:43 Відповісти
"Перед виїздом до США, а також перед прибуттям до Білого дому для зустрічі з першою леді Сполучених Штатів Джилл Байден Олена Зеленська та решта членів нашої делегації складали обов'язкові тести на Covid-19."
Читайте хоть статью.
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21.07.2022 23:46 Відповісти
а **** ти так за ******** очко рвеш,на ставці ? віпіенний?
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22.07.2022 14:52 Відповісти
нет и не было никакого ковида. хватит.
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21.07.2022 22:47 Відповісти
О! Свинособака згадала про «нет нікакова ковіда».

Я тепер зрозуміла, чому ольгинськи боти так розганяли антиваксерну пропаганду в Україні . Це була підготовка до війни, щоб українці помирали та калічили своє здоров'я цією заразою. Так що антиковідники та антиваксери - це такі самі вбивці украінців, як і російські солдати.
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22.07.2022 01:23 Відповісти
а на вагітність теж тест здасть?
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21.07.2022 22:50 Відповісти
Після словосполучення "зеленська здасть" в голові промайнуло словосполучення "позиції ЗСУ".
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21.07.2022 23:06 Відповісти
Иран заразил путлера...кондиционером...с...
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21.07.2022 23:13 Відповісти
так це Джо заразив лєнку??
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21.07.2022 23:17 Відповісти
Західні цовідні ритуали священні!
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21.07.2022 23:31 Відповісти
Своїх цовідників маємо по-тихому або перетопити у гнойовщах, абощо.
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21.07.2022 23:33 Відповісти
А я зразу помiтив, що в неї соски на цицьках не такi.
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22.07.2022 00:18 Відповісти
Я теж одразу помітила, що такі ґудзики на жакеті міг нашити лише лютий гуморист, та ще й відправити у цьому першу лєдю в Америку, де зовнішній вигляд політиків та селебріті під мікроскопом розгляється, а потім обговорюється. Хоча Лєнка-апалчєнка сама гумористка та співавторка 95 кварталу, тому вульгарні ґудзики на грудях - це ще одна спроба принизити цілу країну, яка мала необережність та тупість привести ось це до влади.
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22.07.2022 00:32 Відповісти
Зеленські бідоносці
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22.07.2022 05:45 Відповісти
Но эти соски-пуговицы - это нечто
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22.07.2022 07:13 Відповісти
Якщо скумбрія здохне від ковіду, то Україна особливо нічого не втратить. Від цієї сєпарши взагалі ніякої користі державі.
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22.07.2022 07:13 Відповісти
Аятолла Ирана Хаменеи заразил путлера ковидом...
Письков говорит что это невозможно... Актер Андрей Панин исполняющий роль путлера прошел тест успешно...СкреПОНОС спас фюрера раьZeи...
Поп Гундяй не даст сбрехать..
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22.07.2022 07:46 Відповісти
Сдать не забудь в больнице пальчевского(кгбэшной крысы), там где уже есть твои нарко анализы...
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22.07.2022 08:04 Відповісти
Блин, событие нашли!
Скумбрия будет делать тест!!!

Перенесите пожалуйста эту новость в рубрику "Клоуны и шапито".
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22.07.2022 08:26 Відповісти
 
 