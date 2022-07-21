Зеленська здасть тест на COVID-19 після новин про захворювання Байдена, - ОП
Перша леді України Олена Зеленська здасть повторний тест на COVID-19 після інформації про захворювання президента США Джо Байдена, з яким вона зустрічалася в середу,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента у фейсбуці.
"Перед виїздом до США, а також перед прибуттям до Білого дому для зустрічі з першою леді Сполучених Штатів Джилл Байден Олена Зеленська та решта членів нашої делегації складали обов'язкові тести на COVID-19. Усі, хто супроводжував дружину президента України, отримали негативні результати. Зрозуміло, що у разі позитивного результату тесту зустріч першої леді України та США не відбулася б", - повідомили в Офісі президента.
Після отримання інформації про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, який також зустрічав Олену Зеленську на ґанку Білого дому, має позитивний тест на COVID-19, перша леді України, звичайно, зробить повторне тестування на коронавірус. Олена Зеленська двічі вакцинована і отримала бустерну дозу. Почується добре", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Краще нехай скаже, чому Баканов "відсторонений" за масову зраду в СБУ, просто звільнений, навіть без догани?
Но у Зеленской таких проблем нет, так что нафиг об этом сообщать, молча сдай и всё.
Поручик Ржевский, молчать!(с)
Просто Байден впервые попробовал мороженную скумбрию.
Читайте хоть статью.
Я тепер зрозуміла, чому ольгинськи боти так розганяли антиваксерну пропаганду в Україні . Це була підготовка до війни, щоб українці помирали та калічили своє здоров'я цією заразою. Так що антиковідники та антиваксери - це такі самі вбивці украінців, як і російські солдати.
Письков говорит что это невозможно... Актер Андрей Панин исполняющий роль путлера прошел тест успешно...СкреПОНОС спас фюрера раьZeи...
Поп Гундяй не даст сбрехать..
Скумбрия будет делать тест!!!
Перенесите пожалуйста эту новость в рубрику "Клоуны и шапито".