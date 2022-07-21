Україна підтримає лише рішення, які будуть гарантувати безпеку, - МЗС про "зернову угоду"
Обов'язковою умовою угоди по "зерновому коридору" є гарантія безпеки для південних регіонів України. Тільки в цьому випадку українська делегація завтра підтримає рішення щодо розблокування портів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.
За його словами, завтра, 22 липня, Україна, Росія, Туреччина та ООН можуть підписати документ, який включатиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі, але для цього є кілька умов.
"Українська делегація підтримає тільки ті рішення, які гарантують безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі і безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки", - підкреслив Ніколенко.
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або військові щось вирішують з цим лайном, або в нас шансів не лишається
Піду до ОПи рвати жопу кідарасам!!!!
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Хоча ходять чутки, що дерьмак вже про все домовився.
А Крим Зєлька звільнити не збирається?!!! А Маріуполь вже вітдає Зелена нечість рашистам?!!!
Я зразу казав Зеленського примусили залишитися щоб прикривати агентів ворога у владі й шкодити А проститутка Арестовіч й іньші з нього намагаются зліпити "героя" !
Вони теж не беруть участі у перемовинах.
При наймі в тих, де не "перемовлюються" через приціл...
Головнокомандувач ЗСУ та Генштаб.
Ось тоді й буде Перемога!
хутин ездил в Иран и та+ говорил с Эрдоганом и словацкие новости так и сообщили - ПЕРЕГОВОРЫ ПО ЗЕРНУ
Украинские СМИ воды в рот набрали - им Ермак запретил об этом сообщать
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293910655_7715310818540579_4811812923755079592_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bRj9p_-EaHoAX_JVEUY&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT8KwYRRXjQN3Yj60acmJ6M-bR9bOq1IDCRKQrhyHe8eWw&oe=62D6E640
пливли пливли і на березі всрались
все тушите свет кина не будет
Через це грьобане зерно, вони захоплять Одесу, що ми й не помітимо. Це ж шахраї, крадії та злодіі.
Еще важно чьё зерно, частное или государственное?
Опять жизнью граждан Украины будет оплачен бизнес олигархата.