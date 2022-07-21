УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4200 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 264 43

Україна підтримає лише рішення, які будуть гарантувати безпеку, - МЗС про "зернову угоду"

мзс

Обов'язковою умовою угоди по "зерновому коридору" є гарантія безпеки для південних регіонів України. Тільки в цьому випадку українська делегація завтра підтримає рішення щодо розблокування портів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, завтра, 22 липня, Україна, Росія, Туреччина та ООН можуть підписати документ, який включатиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі, але для цього є кілька умов.

"Українська делегація підтримає тільки ті рішення, які гарантують безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі і безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки", - підкреслив Ніколенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписання документів щодо "зернового коридору" відбудеться завтра у Стамбулі, - Anadolu

Автор: 

зерно (3119) МЗС (4122) Ніколенко Олег (365)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Если условием русни будет прекращение огня - Боневтика, Дерьмака и остальную шайку смело можно вешать.
показати весь коментар
21.07.2022 23:05
+16
Не дай Бог перемир'я і зупинка контрнаступу на Херсонщині!

Піду до ОПи рвати жопу кідарасам!!!!

👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿
показати весь коментар
21.07.2022 23:06
+16
Так чого нема від української влади інформвації що збираються підписувати ?
показати весь коментар
21.07.2022 23:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если условием русни будет прекращение огня - Боневтика, Дерьмака и остальную шайку смело можно вешать.
показати весь коментар
21.07.2022 23:05 Відповісти
Це називається перший і впевнений крок до Мінська 3, причому в найгіршому варіанті...
або військові щось вирішують з цим лайном, або в нас шансів не лишається
показати весь коментар
21.07.2022 23:20 Відповісти
хватит нагнетать откуда вы все взяли про прекращение огня?где написано? если в узких границах прохода суден это ок но фронт ни на минутну не остановиться орки не перестанут обстреливать Николавев Харьков наступать на Славянск соответсвенно наши также
показати весь коментар
21.07.2022 23:34 Відповісти
От руснявой мразоты Дерьмака кроме предательства, ничего ожидать и не следует.
показати весь коментар
21.07.2022 23:49 Відповісти
американський журнал Foreign Policy з посиланням на західних посадовців поширив інформацію про те, ніби то рф, імовірно, почне ще один великий наступ в Україні на початку 2023 року і спробує просунутися до Одеси з метою захоплення південно-західного узбережжя, аби відрізати нашу країну від Чорного моря.
показати весь коментар
22.07.2022 00:23 Відповісти
Необхідно
показати весь коментар
21.07.2022 23:59 Відповісти
Не дай Бог перемир'я і зупинка контрнаступу на Херсонщині!

Піду до ОПи рвати жопу кідарасам!!!!

👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿
показати весь коментар
21.07.2022 23:06 Відповісти
гарантувати безпеку можуть тільки ВСУ та повне знищення русні на нашій території.завтра понапідписують щоб кацапи поновили сили, бо програють
показати весь коментар
21.07.2022 23:10 Відповісти
Так чого нема від української влади інформвації що збираються підписувати ?
показати весь коментар
21.07.2022 23:11 Відповісти
Секретна здача?
показати весь коментар
22.07.2022 00:00 Відповісти
Навіть складу делегації не знаємо.
Хоча ходять чутки, що дерьмак вже про все домовився.
показати весь коментар
22.07.2022 00:18 Відповісти
Мабуть за Херсон все таки дерьмак домовився здати тягне до референдуму це повний п сец.
показати весь коментар
21.07.2022 23:12 Відповісти
Хто відповідає? Єрмак,а що воно таке? Єрмак Президент України? Проспав,непомітив виборів. Наче за лайно єрмака неголосували
показати весь коментар
22.07.2022 00:03 Відповісти
Гарантія безпеки від кого?!!! Від рашистів?!!!
А Крим Зєлька звільнити не збирається?!!! А Маріуполь вже вітдає Зелена нечість рашистам?!!!
Я зразу казав Зеленського примусили залишитися щоб прикривати агентів ворога у владі й шкодити А проститутка Арестовіч й іньші з нього намагаются зліпити "героя" !
показати весь коментар
21.07.2022 23:12 Відповісти
т.е. - в порт Одесса ( разминированный ) заходит линкор ВС РФ и наблюдает за погрузкой чужого зерна га пароходы. это ТАК будет выглядеть?
показати весь коментар
21.07.2022 23:13 Відповісти
Рашистские корабли скорее всего воспользуются перемирием и будут заняты вывозом нашего зерна и металла с Мариуполя и Бердянска, а так же укреплять оборону Херсона.
показати весь коментар
21.07.2022 23:53 Відповісти
Якщо керівництво держави припинить воювати - країна продовжить воювати без "керівництва"...
показати весь коментар
21.07.2022 23:13 Відповісти
Так казав Данілов, але він у перемовинах участі не бере.
показати весь коментар
21.07.2022 23:19 Відповісти
Так кажуть хлопці на "нулю"...
Вони теж не беруть участі у перемовинах.
При наймі в тих, де не "перемовлюються" через приціл...
показати весь коментар
21.07.2022 23:31 Відповісти
Під час війни в країні має бути військове керівництво -
Головнокомандувач ЗСУ та Генштаб.

Ось тоді й буде Перемога!
показати весь коментар
22.07.2022 01:04 Відповісти
Поставлене кремлем керівництво держави має бути очищене від рашистів
показати весь коментар
23.07.2022 11:31 Відповісти
Він хоч сам зрозумів, що ляпнув? Коли МЗС потрібно зробити дибільну заяву, то на сцену цирку випускають ніколенка.
показати весь коментар
21.07.2022 23:15 Відповісти
МЗС, включно з кулебою, ляпають тільки те, що їм звелить дерьмак.
показати весь коментар
22.07.2022 00:22 Відповісти
вайна замрі, будєм вазіть зерно. під час другої світової тоже зернові карідори були? терорист і бандіт путін тепер стане спасітєлєм міра від голоду?
показати весь коментар
21.07.2022 23:17 Відповісти
А ПОЧЕМУ ДОГОВАРИВАЛИСЬ БЕЗ УКРАИНЫ ????

хутин ездил в Иран и та+ говорил с Эрдоганом и словацкие новости так и сообщили - ПЕРЕГОВОРЫ ПО ЗЕРНУ
Украинские СМИ воды в рот набрали - им Ермак запретил об этом сообщать
показати весь коментар
21.07.2022 23:18 Відповісти
Хотілося б в це вірити, але стільки вже брехні було від владних структур!
показати весь коментар
21.07.2022 23:20 Відповісти
Однією з головних умов з боку ***** до України на цих "зернових перемовинах" є цілковите припинення контрнаступальних дій ЗСУ на південному напрямку : Херсон, Запоріжжя.. Це все шо ми маємо знати на випадок можливого чергового "договорняка"😡
показати весь коментар
21.07.2022 23:23 Відповісти
докази дайте лінк на цей документ?в кордонах прохода суден це нормально прекращение чи ви думаете орки не будуть штурмувать Бахмут чи обстрілювати Харків і наші також не будуть сидіти поки ті вбивають нас
показати весь коментар
21.07.2022 23:36 Відповісти
Бахмут і Харків штурмувати не перестануть, ви праві. А от на Півдні буде старий добрий режим припинення вогню і як завжди тільки з нашої сторони.
показати весь коментар
22.07.2022 00:32 Відповісти
ОЛЕНА АНТОНЮК -Весь світ бажає нашого зерна??? А чи не бажає весь світ зупинити СМЕРТІ наших ДІТЕЙ….???
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293910655_7715310818540579_4811812923755079592_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bRj9p_-EaHoAX_JVEUY&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT8KwYRRXjQN3Yj60acmJ6M-bR9bOq1IDCRKQrhyHe8eWw&oe=62D6E640
показати весь коментар
21.07.2022 23:30 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2022 23:31 Відповісти
У вас мало было договоров с террористами, или в Омане был уговор что Одессу тоже продали как и сухопутный в Крым с водяным каналом? а тут неувязочка украинцы не дают, поэтому Ермак принялся за дело...не мытьем так катаньем.
показати весь коментар
21.07.2022 23:34 Відповісти
як у нас кажуть
пливли пливли і на березі всрались
все тушите свет кина не будет
показати весь коментар
21.07.2022 23:46 Відповісти
Тоесть уже заговорили про южный регион, а значит прекращение огня и перемирие там? ***** и нужна передышка на юге Украины пока он весь домбас везьмет и проведет референдумы. А мы будем радоваться что зерна продали Сирии на три копейки. Зато у самих цены на продукты вдвое взлетят и будем жрать китайскую лапшу
показати весь коментар
21.07.2022 23:50 Відповісти
Не ясно чьё зерно, частное или государственное?
показати весь коментар
22.07.2022 09:20 Відповісти
Вот так за зерно Украину и просрем. Всю нашу историю, Украина на поле боя побеждала врага но потом просерала все на переговорах благодаря своей доверчивости и продажности.
показати весь коментар
21.07.2022 23:55 Відповісти
Раіся на третьому місці по експорту зерна, Україна на сьомому. Тоді якого дідька звинувачують у майбутньому голоді нас, а не терорашу, яка влаштовує увесь цей спектакль з зерном, замість того, щоб торгувати своїм.

Через це грьобане зерно, вони захоплять Одесу, що ми й не помітимо. Це ж шахраї, крадії та злодіі.
показати весь коментар
22.07.2022 00:14 Відповісти
Мінськ 3 - ура - заморожений конфлікт на 10тки років, як в Нагорному Карабасі!
показати весь коментар
22.07.2022 01:25 Відповісти
Ну ось і звільнили Херсон та Мелітополь….зараз там буде режим тими та відвід наших війск мразота зелен
показати весь коментар
22.07.2022 05:16 Відповісти
делегация - дерьмак.
показати весь коментар
22.07.2022 06:34 Відповісти
Точно ЗеКи обьявят перемирие, и обманут народ.
Еще важно чьё зерно, частное или государственное?
Опять жизнью граждан Украины будет оплачен бизнес олигархата.
показати весь коментар
22.07.2022 09:19 Відповісти
Тоді рашистські диверсанти при владі довго уже не протримаються
показати весь коментар
23.07.2022 11:41 Відповісти
 
 