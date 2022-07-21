Перший результат візиту першої леді України до США - проєкт резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом, - Зеленський

Першим реальним результатом візиту першої леді України до США став проєкт резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.

"Декілька місяців тому наша експертна група під головуванням Єрмака та Макфола запропонувала визнати дії Росії проти України геноцидом. І ось перший реальний результат візиту першої леді України до Сполучених Штатів – сенатори Ріш, Кардін Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом", – сказав він.

"У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які передбачають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України. Сенатори представили резолюцію невдовзі після того, як Олена звернулася безпосередньо до Конгресу США", – зазначив Зеленський.

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Згідно з проєктом документа, сказав також він, "Сенат США засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає Сполучені Штати разом із союзниками з НАТО та ЄС підтримати уряд України запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу; підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів та військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноциду".

"Усіма своїми терористичними атаками проти українців та нашої держави Росія лише закопує сама себе", - наголосив Зеленський.

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