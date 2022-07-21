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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Перший результат візиту першої леді України до США - проєкт резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом, - Зеленський

зеленський

Першим реальним результатом візиту першої леді України до США став проєкт резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.

"Декілька місяців тому наша експертна група під головуванням Єрмака та Макфола запропонувала визнати дії Росії проти України геноцидом. І ось перший реальний результат візиту першої леді України до Сполучених Штатів – сенатори Ріш, Кардін Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом", – сказав він.

"У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які передбачають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України. Сенатори представили резолюцію невдовзі після того, як Олена звернулася безпосередньо до Конгресу США", – зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський після засідання Ставки: Маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті. ВIДЕО

Згідно з проєктом документа, сказав також він, "Сенат США засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає Сполучені Штати разом із союзниками з НАТО та ЄС підтримати уряд України запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу; підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів та військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноциду".

"Усіма своїми терористичними атаками проти українців та нашої держави Росія лише закопує сама себе", - наголосив Зеленський.

Також дивіться: Зеленський відреагував на фейк про госпіталізацію: 44 – це не 70. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) США (22778) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+37
Зе, а как случилось так, что переговоры по зерну проходят ВТАЙНЕ ОТ НАРОДА УКРАИНЫ ?

то Херсон сдали за пару часов , теперь Одессу отдать хотите ?

зерно принадлежит частным компаниям и даже не все из них украинские .

Какое ты , Зе , имеешь право сдавать Украину за зерно ?
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21.07.2022 23:25
+32
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21.07.2022 23:27
+30
Тобто, це не Ненсі Пелосі внесла резолюцію в Конгрес на розгляд, а Ленка?
Ну і моща....
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21.07.2022 23:34
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а доллар по 40 - это тоже она?
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21.07.2022 23:25 Відповісти
Індекс скумбрії
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21.07.2022 23:34 Відповісти
$ > €. Это чья вина? ***** или чья? В ЕС все цены взлетели в связи с подорожанием газа, бензина и света.
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21.07.2022 23:36 Відповісти
ты еще будь благодарен(а) что он по 40 в полуразрушенной стране ведущей , полномасштабную войну а не 200
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22.07.2022 00:14 Відповісти
А хто привів "страну" до війни і розрухи? Кому нам за це дякувать? "Тарасов" - ти тут довго "срать" будеш?
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22.07.2022 09:20 Відповісти
В результаті гастролей по Штатах першої ляді у Байдена ковід.
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21.07.2022 23:25 Відповісти
Добре що не тріпер.
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21.07.2022 23:29 Відповісти
Байден її приймав в овальному кабінеті
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22.07.2022 06:09 Відповісти
це вже хамство і дурість . Це не смішно Що ви написали
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22.07.2022 06:55 Відповісти
Зе, а как случилось так, что переговоры по зерну проходят ВТАЙНЕ ОТ НАРОДА УКРАИНЫ ?

то Херсон сдали за пару часов , теперь Одессу отдать хотите ?

зерно принадлежит частным компаниям и даже не все из них украинские .

Какое ты , Зе , имеешь право сдавать Украину за зерно ?
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21.07.2022 23:25 Відповісти
Не знаю, что вы читаете, но на Цензор о зерне пишут ежедневно. Или почти ежедневно.
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21.07.2022 23:38 Відповісти
"зерно принадлежит частным компаниям и даже не все из них украинские"

Вот вот!
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22.07.2022 00:13 Відповісти
Мабуть вони американські, бо трактори і комбайни, які збирають зерно, теж їх.
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22.07.2022 09:06 Відповісти
Такое есть

МОНСАНТО УКРАЇНА

Я пересекался с ними в плане Охраны труда и видел стройки

Види діяльності:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
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22.07.2022 21:33 Відповісти
переговоры ведутся об условиях и безопастности вывоза зерна и в вывозе этого злопастного зерна заинтересованы именно владельцы этого зерна - вечно оно лежать не может
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22.07.2022 00:20 Відповісти
Ага ,давайте зерно не продавати а держати в себе щоб фермерам не було за що посадкu в Новому році робити.
Ви як той дірній зять в пріслівлі , піду собі око віколю щоб у моєї тещі зять був одноокий.
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22.07.2022 07:02 Відповісти
А хто ж то такий з барбершопівською борідкою посприяв цьому геноцидові?
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21.07.2022 23:26 Відповісти
Оно хоть понимает разницу между добром и злом, мне интересно?
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21.07.2022 23:26 Відповісти
Хех! У тряпошної ляльки тирса в голові.
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21.07.2022 23:29 Відповісти
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21.07.2022 23:27 Відповісти
А бидло обрало не його, а камуняку.
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21.07.2022 23:31 Відповісти
А він теж йшов у Чорновола голоси відтягнути...
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21.07.2022 23:37 Відповісти
Що вже зробиш, друже. Нам вже з Вами зелупу подарували... Воюємо...
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21.07.2022 23:37 Відповісти
Більшість - бидло , було і буде але не довго , вірю в переміну але із свого досвіду спроби їх переконати в основи цінності - це буде дуже не скоро
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21.07.2022 23:43 Відповісти
Тіпа Лєнка нев'єпічеська політикиня...
Де тут сміятися, пане Боневтік?
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21.07.2022 23:30 Відповісти
Альона Яхно:
Что не так с обложкой Time? Фотография красивая, проблема с бэкграундом Елены Зеленский
Ее не было на этой войне. От слова СОВСЕМ.
Два с половиной месяца мы ее не видели.
Мы не видели, чтобы она помогала беженцам.
Мы не видели, чтобы она волонтерила на кухне.
Мы не видели, чтобы плела сетки.
Мы не видели, чтобы она молилась в храме Львова или Франковска… Первый раз мы ее увидели в Ужгороде 8 мая.
Потом была фотосессия на Банковой…
Это при том, что в Украине есть женщины, которые проявили себя совершенно героически. И которыми мы гордимся!
Апдейт. Это претензия не к Зеленской (она просто мать своих детей и жена своего мужа), это претензия к журналу Time, который стал в последнее время совсем неразборчивым.
- Ага, только в одном из интервью она заявляла, что была в Украине, так как хотела быть ближе к мужу, теперь заявляет ,что вынужденная разлука, когда она уехала с детьми за границу.
Ну хоть бы одной сюжетной линии придерживались бы...
- Фальсифікація історіі України продовжується. Справжні герої підміняються і нема на те ради.
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21.07.2022 23:53 Відповісти
Тобто, це не Ненсі Пелосі внесла резолюцію в Конгрес на розгляд, а Ленка?
Ну і моща....
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21.07.2022 23:34 Відповісти
Кожна скумбрія вважає себе "володаркою морей"....
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21.07.2022 23:35 Відповісти
не скавчи **********
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22.07.2022 04:17 Відповісти
Це реально мєрзость©
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21.07.2022 23:36 Відповісти
По Пелосі просто скористалася ідеєю "Першої бЛеді" і безсоромно видала її за свою
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22.07.2022 01:17 Відповісти
Вова почитай таки нарешті Закони. В Україні НЕ ІСНУЄ інституції "першої леді" .
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21.07.2022 23:34 Відповісти
ну если сам себя не похвалишь, то кто ж тебя похвалит.......
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21.07.2022 23:35 Відповісти
точно
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22.07.2022 06:24 Відповісти
про скумбрію краще б не згадував.
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21.07.2022 23:37 Відповісти
??? Razve eto zelala tolko ona ???
ГОНЧАРЕНКО ВЫСТУПИЛ В КОНГРЕССЕ США
https://www.youtube.com/watch?v=j50w44bsL2U&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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21.07.2022 23:37 Відповісти
визнання дій Росії в Україні геноцидом

А путіна - гонококом.
З наданням титулу Путін-Смоктопрутеньський.
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21.07.2022 23:39 Відповісти
В огороді бузина а в Києві дядько . В Україні геноцид а путін- гоноккок , геноцид це біда і смерті ,а гоноккок -це смішно .Oдно з другим не в'яжеться.
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22.07.2022 07:11 Відповісти
Хіба я обіцяв викладати твою точку зору та слова не втримав, га?
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22.07.2022 11:34 Відповісти
Українською буде "проект", а не "проєкт" - так кажуть за парєбрікам.
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21.07.2022 23:42 Відповісти
Зачекай! Зараз прийде "Да- это -я" і скаже що ти "не на тих теренах України народився" і "проєкт" - синонім "проекту"
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22.07.2022 01:20 Відповісти
Таваріщь Овраґ, у Вас прокол: https://03656.com.ua/pravilno-pisati-proyekt-ale-proekt-pomilkoyu-shhe-ne-vvazhatimut/
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07.12.2022 22:18 Відповісти
Чуєш, "тупа сокирко"! Тобі хочеться мене "куснуть"? Вони самі не знають у Міністерстві освіти , якому варіанту надать перевагу, а деякі "вумніки" уже лізуть з настановами обов"язкового характеру!
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07.12.2022 22:26 Відповісти
Слухай, русскій, а тепер "проспівай" про Афіни-Атени.
"Ну мы жы так прівыклі..."
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07.12.2022 22:35 Відповісти
Що: Аргументів нема - так вирішила в мене плюнуть обвинуваченням у "руськосьті"? Не захлинися своєю отрутою Мені якось "побоку" Бо мене тут надто добре знають
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07.12.2022 22:44 Відповісти
Оце ж бо й воно:
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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07.12.2022 23:04 Відповісти
Я одного зрозуміть не можу: навіщо тобі "срач" потрібен? Ти для цього на форум приперлася? Так на мені з 2014 року вже десятки таких, як ти, "зуби пообламували"!
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07.12.2022 23:11 Відповісти
https://uk.wiktionary.org/wiki/проєкт
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22.07.2022 11:36 Відповісти
Та хто ж вам такі зЕбілні тексти пише?
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21.07.2022 23:46 Відповісти
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21.07.2022 23:49 Відповісти
Ще треба розібратися хто тут перша леді, коли Єрмак є виконуючим обов'язки президента, а президент - виконуючий обов'язки прес-секретаря виконуючого його обов'язки
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22.07.2022 00:14 Відповісти
Слава Першій Леді, Єрмаку та Макфолу! Але мені більше сподобався виступ у Конгресі О. Гончаренка. Слава Україні!
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22.07.2022 00:20 Відповісти
Ця резолюція - наслідки ДВУХ подій:
1. "діяльності" рашистської армії в Бучі/Бородянці/Гостомель.
2. Діяльність Конгресу США у Вашингтоні.
...
І до якіх з ціх двох груп відноситься Зеленська?
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22.07.2022 00:41 Відповісти
Просто её близкий человек был в Омане. Ну а потом окупация, Буча и всё остальное.
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22.07.2022 07:35 Відповісти
Нице та жалюгідне посміховисько
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22.07.2022 00:52 Відповісти
- Мойша, чем занимался Зеленский во время зарубежных визитов?

- Хвастался достижениями, которые появились при Порошенко…
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22.07.2022 01:23 Відповісти
Свята правда 😕👍🏼👍🏼
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22.07.2022 01:31 Відповісти
так пошли її в Стамбул - внеї статус вищий ніж о твого Єрмака
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22.07.2022 01:54 Відповісти
Ти нам не про першу леді гундось а давай розповідай яку там капітуляцію ви з дерьмаком в стамбуле підписати збираетес
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22.07.2022 05:07 Відповісти
снимай дальше видосики.
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22.07.2022 06:32 Відповісти
Під час другої світової війни, британська королева була санітаркою у військовому шпиталі в Лондоні. Нагадайте мені, чим займалася перша ляді країни у перші 4 міс війни? Тільки не кажіть, що вона весь цей час була в Італії і відлежувалась на пляжі.
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22.07.2022 07:26 Відповісти
Ти вже пиши точніше - Єлизавета під час війни королевою не була Вона коронувалася лише після війни - після смерті короля Георга - її батька По-друге - вона у війну була не "санітаркою" чи "медсестрою" а водієм саніарного автомобіля
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22.07.2022 09:28 Відповісти
Під час другої світової війни британська королева була медсестрою у лондонському військовому шпиталі. Нагадайте мені чим займалася перша ляді країни останні 4 міс війни? Чи це не її війна? Вона тут з чоловіком прібарахлітся і сваліть.
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22.07.2022 07:28 Відповісти
Тащи Ленку в ставку и бегом в бункер
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22.07.2022 07:41 Відповісти
У нас є леді?)))) Така ж як і яжневтік.
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22.07.2022 09:49 Відповісти
Первым результатом было то, что Байден корону подхватил ))))
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22.07.2022 10:58 Відповісти
 
 