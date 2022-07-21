Перший результат візиту першої леді України до США - проєкт резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом, - Зеленський
Першим реальним результатом візиту першої леді України до США став проєкт резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.
"Декілька місяців тому наша експертна група під головуванням Єрмака та Макфола запропонувала визнати дії Росії проти України геноцидом. І ось перший реальний результат візиту першої леді України до Сполучених Штатів – сенатори Ріш, Кардін Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом", – сказав він.
"У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які передбачають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України. Сенатори представили резолюцію невдовзі після того, як Олена звернулася безпосередньо до Конгресу США", – зазначив Зеленський.
Згідно з проєктом документа, сказав також він, "Сенат США засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає Сполучені Штати разом із союзниками з НАТО та ЄС підтримати уряд України запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу; підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів та військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноциду".
"Усіма своїми терористичними атаками проти українців та нашої держави Росія лише закопує сама себе", - наголосив Зеленський.
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то Херсон сдали за пару часов , теперь Одессу отдать хотите ?
зерно принадлежит частным компаниям и даже не все из них украинские .
Какое ты , Зе , имеешь право сдавать Украину за зерно ?
Вот вот!
МОНСАНТО УКРАЇНА
Я пересекался с ними в плане Охраны труда и видел стройки
Види діяльності:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Ви як той дірній зять в пріслівлі , піду собі око віколю щоб у моєї тещі зять був одноокий.
Де тут сміятися, пане Боневтік?
Что не так с обложкой Time? Фотография красивая, проблема с бэкграундом Елены Зеленский
Ее не было на этой войне. От слова СОВСЕМ.
Два с половиной месяца мы ее не видели.
Мы не видели, чтобы она помогала беженцам.
Мы не видели, чтобы она волонтерила на кухне.
Мы не видели, чтобы плела сетки.
Мы не видели, чтобы она молилась в храме Львова или Франковска… Первый раз мы ее увидели в Ужгороде 8 мая.
Потом была фотосессия на Банковой…
Это при том, что в Украине есть женщины, которые проявили себя совершенно героически. И которыми мы гордимся!
Апдейт. Это претензия не к Зеленской (она просто мать своих детей и жена своего мужа), это претензия к журналу Time, который стал в последнее время совсем неразборчивым.
- Ага, только в одном из интервью она заявляла, что была в Украине, так как хотела быть ближе к мужу, теперь заявляет ,что вынужденная разлука, когда она уехала с детьми за границу.
Ну хоть бы одной сюжетной линии придерживались бы...
- Фальсифікація історіі України продовжується. Справжні герої підміняються і нема на те ради.
Ну і моща....
ГОНЧАРЕНКО ВЫСТУПИЛ В КОНГРЕССЕ США
https://www.youtube.com/watch?v=j50w44bsL2U&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
А путіна - гонококом.
З наданням титулу Путін-Смоктопрутеньський.
"Ну мы жы так прівыклі..."
- Русіш культуріш?
- А *****?!
1. "діяльності" рашистської армії в Бучі/Бородянці/Гостомель.
2. Діяльність Конгресу США у Вашингтоні.
...
І до якіх з ціх двох груп відноситься Зеленська?
- Хвастался достижениями, которые появились при Порошенко…