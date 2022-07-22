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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз не підтримав санкції проти постачальника титану з Росії, - The Wall Street Journal

санкції

За даними The Wall Street Journal, Європейський Союз заблокував пропозицію ввести санкції проти російської металургійної компанії "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що проти цих санкцій виступила Франція та ще деякі країни ЄС, оскільки цей крок міг би призвести до відмови Росії від експорту титану до Європи. "ВСМПО-Авісма" є важливим постачальником для французької компанії Airbus SE.

За словами європейських чиновників, спочатку російська компанія була в списку санкцій. Пропонувалося заборонити їй продаж товарів подвійного і військового призначення. Виробник титану також поставляє матеріали для виробництва російських реактивних винищувачів і частково належить "Ростеху", який вже знаходиться під обмеженнями.

Зазначається, що Євросоюзі вже не перший місяць обговорюють заборону на імпорт російського титану, паладію і нікелю. Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс говорив у квітні, що ЄС треба диверсифікувати поставки цієї сировини.

Також читайте: Зернові коридори для України також розблокують експорт з РФ добрив і продовольства, - МЗС Туреччини

Автор: 

санкції (11821) Євросоюз (13399) титан (58)


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Топ коментарі
+11
Останній Капіталіст @OstanniyCap

https://mobile.twitter.com/OstanniyCap/status/1550133099085697024 5 ч

Сьогодні в німецькому інтернеті спалахнула велика дискусія після того, як Бербок оприлюднила інформацію про те, що уряд чинив тиск на Канаду з вимогою повернути турбіну "Газпрому".
Берлін сказав Трюдо, що Німеччина припинить поставки зброї до України, якщо вона не отримає турбіну.
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22.07.2022 00:08
+8
Росіянам пропонують покинути Херсон, поки у них є така можливість, інакше вони будуть жити в постійному страху.

Про це розповів у https://twitter.com/Podolyak_M/status/1550186635488362497 Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

так само як і під Києвом ЗЄльонскі зрадники рятують 20-ти тисячну групіровку рашистів від повного розгрому !!!
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22.07.2022 00:17
+7
От мені цікаво, - а якщо ***** скине ядерну бомбу на Європу, вони і тоді продовжать з ним торгувати?
Довбані глобалісти!
***** насрать на людські життя, бо у нього імперські марення у голові.
А тим насрать на людські життя, бо їхній бог Мамона, і бабло - понад усе.
Цинічні виродки.
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22.07.2022 00:37
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Останній Капіталіст @OstanniyCap

https://mobile.twitter.com/OstanniyCap/status/1550133099085697024 5 ч

Сьогодні в німецькому інтернеті спалахнула велика дискусія після того, як Бербок оприлюднила інформацію про те, що уряд чинив тиск на Канаду з вимогою повернути турбіну "Газпрому".
Берлін сказав Трюдо, що Німеччина припинить поставки зброї до України, якщо вона не отримає турбіну.
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22.07.2022 00:08 Відповісти
Най міняють на ботокс. Що заважає?
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22.07.2022 00:32 Відповісти
Припинить поставки зброї? Це якої? Тієї зброї, яку шольци нам обіцяли, обіцяють і далі обіцятимуть надати... на слєдующую осєнь лєт чєрєз восємь?
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22.07.2022 00:36 Відповісти
Тоестьмало того что новых реальных санкций не накладывают так еще старые снимают чтобы Рашка разрешила Украине зерно в Сирию, Африку и Индию, которые против нас же воюют, поставить?
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22.07.2022 00:12 Відповісти
Росіянам пропонують покинути Херсон, поки у них є така можливість, інакше вони будуть жити в постійному страху.

Про це розповів у https://twitter.com/Podolyak_M/status/1550186635488362497 Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

так само як і під Києвом ЗЄльонскі зрадники рятують 20-ти тисячну групіровку рашистів від повного розгрому !!!
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22.07.2022 00:17 Відповісти
Та ну не (ОЙ)б жеш вашу мазафаку....
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22.07.2022 00:13 Відповісти
титан потрібен ВПК США для війни із рашкою
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22.07.2022 00:15 Відповісти
Там і без параші є у кого купить...
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22.07.2022 00:38 Відповісти
Не факт...
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22.07.2022 00:55 Відповісти
норм!
ВПК США потребує титану, у тому числі для виготовлення нових М777 для ЗСУ
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22.07.2022 00:14 Відповісти
Ага.
"Тут играть, тут - не играть! А тут мы рыбу заворачивали!" (с)
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22.07.2022 00:26 Відповісти
Все як на росії , недарма про це Винокур казав років 50 тому назад.
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22.07.2022 07:34 Відповісти
От мені цікаво, - а якщо ***** скине ядерну бомбу на Європу, вони і тоді продовжать з ним торгувати?
Довбані глобалісти!
***** насрать на людські життя, бо у нього імперські марення у голові.
А тим насрать на людські життя, бо їхній бог Мамона, і бабло - понад усе.
Цинічні виродки.
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22.07.2022 00:37 Відповісти
без людей бабло не значить ніц, немає людей і будь-які гроші втрачають свою цінність, вони навіть дупу витирати не годяться.
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22.07.2022 00:41 Відповісти
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22.07.2022 00:58 Відповісти
Так. Я впевнений, що будуть.
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22.07.2022 02:43 Відповісти
ЄС сдувся, хай очікують війну в себе вдома через декілька років
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22.07.2022 00:48 Відповісти
гібридна допомога Україні
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22.07.2022 00:58 Відповісти
та, какой титан, там послабления санкций уже пошли, с зерном этим, по авиа направлению ...то ли еще будет
интересно другое, пане презеденте, кроме видосиков что то делаем ? мы хоть патроны сами можем производить ? Что сделано за 5 месяцев, по переводу страны на военные рельсы ? завтра страна N скажет, все, больше не дадим, не можем и не имеем, что мы бкдем делать ? Чем воевать реально ? Зерном ? Ублюдки
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22.07.2022 08:05 Відповісти
Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс говорив у квітні, що ЄС треба диверсифікувати поставки цієї сировини.

А я рахую потрібно деpyZZікувати поставки цих сировин
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22.07.2022 10:20 Відповісти
Мне кажется что х%йло мог бы в прямом эфире, на все мировые каналы,иметь половой акт в извращенной форме с макаронам и всей его родней , но тот бы все равно говорил что не нужно драконить рабсею
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25.07.2022 11:40 Відповісти
 
 