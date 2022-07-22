Євросоюз не підтримав санкції проти постачальника титану з Росії, - The Wall Street Journal

За даними The Wall Street Journal, Європейський Союз заблокував пропозицію ввести санкції проти російської металургійної компанії "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що проти цих санкцій виступила Франція та ще деякі країни ЄС, оскільки цей крок міг би призвести до відмови Росії від експорту титану до Європи. "ВСМПО-Авісма" є важливим постачальником для французької компанії Airbus SE.

За словами європейських чиновників, спочатку російська компанія була в списку санкцій. Пропонувалося заборонити їй продаж товарів подвійного і військового призначення. Виробник титану також поставляє матеріали для виробництва російських реактивних винищувачів і частково належить "Ростеху", який вже знаходиться під обмеженнями.

Зазначається, що Євросоюзі вже не перший місяць обговорюють заборону на імпорт російського титану, паладію і нікелю. Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс говорив у квітні, що ЄС треба диверсифікувати поставки цієї сировини.

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