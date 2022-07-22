Євросоюз не підтримав санкції проти постачальника титану з Росії, - The Wall Street Journal
За даними The Wall Street Journal, Європейський Союз заблокував пропозицію ввести санкції проти російської металургійної компанії "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що проти цих санкцій виступила Франція та ще деякі країни ЄС, оскільки цей крок міг би призвести до відмови Росії від експорту титану до Європи. "ВСМПО-Авісма" є важливим постачальником для французької компанії Airbus SE.
За словами європейських чиновників, спочатку російська компанія була в списку санкцій. Пропонувалося заборонити їй продаж товарів подвійного і військового призначення. Виробник титану також поставляє матеріали для виробництва російських реактивних винищувачів і частково належить "Ростеху", який вже знаходиться під обмеженнями.
Зазначається, що Євросоюзі вже не перший місяць обговорюють заборону на імпорт російського титану, паладію і нікелю. Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс говорив у квітні, що ЄС треба диверсифікувати поставки цієї сировини.
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https://mobile.twitter.com/OstanniyCap/status/1550133099085697024 5 ч
Сьогодні в німецькому інтернеті спалахнула велика дискусія після того, як Бербок оприлюднила інформацію про те, що уряд чинив тиск на Канаду з вимогою повернути турбіну "Газпрому".
Берлін сказав Трюдо, що Німеччина припинить поставки зброї до України, якщо вона не отримає турбіну.
Про це розповів у https://twitter.com/Podolyak_M/status/1550186635488362497 Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
так само як і під Києвом ЗЄльонскі зрадники рятують 20-ти тисячну групіровку рашистів від повного розгрому !!!
ВПК США потребує титану, у тому числі для виготовлення нових М777 для ЗСУ
"Тут играть, тут - не играть! А тут мы рыбу заворачивали!" (с)
Довбані глобалісти!
***** насрать на людські життя, бо у нього імперські марення у голові.
А тим насрать на людські життя, бо їхній бог Мамона, і бабло - понад усе.
Цинічні виродки.
интересно другое, пане презеденте, кроме видосиков что то делаем ? мы хоть патроны сами можем производить ? Что сделано за 5 месяцев, по переводу страны на военные рельсы ? завтра страна N скажет, все, больше не дадим, не можем и не имеем, что мы бкдем делать ? Чем воевать реально ? Зерном ? Ублюдки
А я рахую потрібно деpyZZікувати поставки цих сировин