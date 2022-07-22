Турецькі джерела заявляють, що 23 липня планується зустріч Єрмака з росіянами на зустрічі по "зернових коридорах", - Пашаєв

Журналіст Осман Пашаєв оприлюднив інформацію з турецьких джерел, що на зустрічі по "зернових коридорах" за участю представників ООН та президента Туреччини Ердогана заплановані зустрічі Андрія Єрмака з російськими переговорниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пашаєв написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Квест Андрія Єрмака. Завтра під проводом міністра оборони Туреччини Хулусі Акара відбудеться зустріч, мета якої підписанея мінськ-3 в чорному морі для спасіння дітей Африки.

Джерело в Анатолійській агенції підтверджує зустріч українців з росіянами і ООН, проте твердять - час і місце невідомо. Можливо навіть не Стамбул

Джерело в групі Демірьорен ( СNN turk) підтверджують завтрашню зустріч. Радять не намагатися відшукати

Джерела в МЗС Туреччини твердять, що не мають контактів в міноборони Туреччини з цього приводу Звичайно вірю.

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Депутат Рустем Умеров, що минулого разу був на фото і відео у військовій резиденції Календар Касри мовчить чи бере участь завтра.

Лишилося двоє, до яких не можу дотягнутися: генерал Кирило Буданов і "віце-президент" Андрій Єрмак. Допоможіть".

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Нагадаємо, що 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.