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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Турецькі джерела заявляють, що 23 липня планується зустріч Єрмака з росіянами на зустрічі по "зернових коридорах", - Пашаєв

андрій,єрмак

Журналіст Осман Пашаєв оприлюднив інформацію з турецьких джерел, що на зустрічі по "зернових коридорах" за участю представників ООН та президента Туреччини Ердогана заплановані зустрічі Андрія Єрмака з російськими переговорниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пашаєв написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "Квест Андрія Єрмака. Завтра під проводом міністра оборони Туреччини Хулусі Акара відбудеться зустріч, мета якої підписанея мінськ-3 в чорному морі для спасіння дітей Африки.

Джерело в Анатолійській агенції підтверджує зустріч українців з росіянами і ООН, проте твердять - час і місце невідомо. Можливо навіть не Стамбул

Джерело в групі Демірьорен ( СNN turk) підтверджують завтрашню зустріч. Радять не намагатися відшукати

Джерела в МЗС Туреччини твердять, що не мають контактів в міноборони Туреччини з цього приводу Звичайно вірю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписання документів щодо "зернового коридору" відбудеться завтра у Стамбулі, - Anadolu

Найобізнаніша частина посольства України в Анкарі: "нам нічого не повідомляють. На жаль"

Найближчі люди до Резнікова: "це не наша зустріч"

Депутат Рустем Умеров, що минулого разу був на фото і відео у військовій резиденції Календар Касри мовчить чи бере участь завтра.

Лишилося двоє, до яких не можу дотягнутися: генерал Кирило Буданов і "віце-президент" Андрій Єрмак. Допоможіть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підтримає лише рішення, які будуть гарантувати безпеку, - МЗС про "зернову угоду"

Нагадаємо, що 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

Автор: 

зерно (3119) ООН (3346) перемовини (2873) Туреччина (3500) Пашаєв (11) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+99
Питання #1:
хто такий дьЄрмак щоб підписувати державні документи (він навіть не держслужбовець)?

Більше питань намає
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22.07.2022 00:51
+82
Шо делает президент, кроме записи видосиков ?
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22.07.2022 00:43
+71
За даними агентства Reuters, Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів». Це перемога Єрмака.
Погодилась? Та це була їхня перша вимога. Щоб ми не наступали. І дали їм час для завезення *********** та максимально укріпитись та посилитись.
Питання, якого хрена Єрмак затіяв ці перемовини. Все, що потрібно було, це щоб ООН заставив Кацапію розблокувати вивіз. Не зміг би, то і пішли нах.
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22.07.2022 00:56
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Что эти твари хотят от моего имени договориться? Опять темники от народа.
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22.07.2022 09:16 Відповісти
Во всей этой истории с зерном и воем про голод в Африке понятны интересы турок, выгода частных зернотрейдеров украинских, а в чем плюс для страны не могу разобрать.
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22.07.2022 09:20 Відповісти
Агент ФСБ відкрито зустрінеться із кураторами..
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22.07.2022 09:21 Відповісти
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22.07.2022 09:25 Відповісти
Єрмак спеціаліст по розмінуванню для росіян
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22.07.2022 09:42 Відповісти
Фактически, вражеская держава в лице ермака захватила руководство нашей страной и тупо убивает наших патриотов в Армии, движущую силу Украины. Потери своих орков только на пользу россии: меньше шлака останется внутри, старое вооружение не надо утилизировать, само в Украине згниёт.При чём здесь зерно для Африки,это чтобы был шанс открыто говорить с врагом!? "Президента"Зе держат в заложниках, выполняющего роль говорящей куклы для видосиков,
для лозунгов и призывов, ещё часто вывозят на фронт, чтоб показать воякам смелость "лидера"
и наградить как можно больше людей медалями, вместо налаженного своего производства вооружения. Таким образом подкупают Армию и проводят уже выборную программу.
Почему молчит РАДА, есть же там какие то вменяемые люди, не всё же дерьмо!
Молчать нельзя, ждать при такой зраднической ситуации до Победы (нашей, я имею ввиду), можно не дождаться. Враг внутри и снаружи со временем становится сильнее, а партнёры слабее!
Союзники уже прямо всё рассказали, и думаю, кое кому показали обвиняющие документы. За нас
никто и ничего не сделает. "Молчание ягнят..." Можно ли простить убийство тысяч наших граждан
и сдачу страны? Молчанием подтверждается СОГЛАСИЕ с тем, что творится! Сумно це...
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22.07.2022 09:57 Відповісти
Всюди де з'являється ця особа - починаються,м'яко кажучи, неприємності для країни.Підпорядкувавши,під СЕБЕ, прокуратуру та СБУ, "кроти" нічого не бояться. Це не мінськ-3,це Оман-2.
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22.07.2022 10:01 Відповісти
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22.07.2022 10:10 Відповісти
З усього цього можу зробити тільки печальний висновок - країна під контролем якогось мутного тіпа, якого ніхто не вибирав, не призначав держслужбовцем і який рулить замість президента. Те що вчора на радіо оголосили що президент в реанімації, то мабуть йому попередження, як може статися, коли будеш щось озвучувати ротом щось, крім відосиків, то там і опинишся.
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22.07.2022 10:11 Відповісти
@для спасіння дітей Африки." - то просто жесть ...- а наші Діти що , нехай гинуть від кацапських обстрілів .....- а може нехай тоді оті африканські батьки тих дітей ідуть воювати та нищити кацапню...- отак потрібно ставити питання....
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22.07.2022 10:29 Відповісти
Самая осведомленная часть посольства Украины в Анкаре: "нам ничего не сообщают. К сожалению"

Ближайшие люди к Резникову: "это не наша встреча"

Депутат Рустем Умеров, в прошлый раз находившийся на фото и видео в военной резиденции Календарь Касры молчит или принимает участие завтра.

Осталось двое, до которых не могу дотянуться: генерал Кирилл Буданов и вице-президент Андрей Ермак. Помогите.

Поймите правильно: Дерьмак не может никого захватить на эту встречу , потому что там будет ввинчена очередная звезда на его погоны офицера ФСБ и он стесняется.

Если эта "тайная вечеря" не плевок в лицо государству Украина - то что это ?
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22.07.2022 10:29 Відповісти
«Криза - це блеф. У світі 7% зерна йде на спирт та біопаливо. ООН побоюється голоду? Ну, так домагайтеся, щоб виробництво спирту скоротилося на відсоток, який припадає на Україну, і проблема з голодом в Африці буде вирішено»
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22.07.2022 10:33 Відповісти
як все просто, коли ти дурачок
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25.07.2022 05:27 Відповісти
Бувби єрмак порядною людиною і мав хоч крапельку совісті то подав би заяву про звільнення і може пощастило б вижити знайти якусь дурепу, одружитися і на краденому дожити в чужому краю бо в Україні йому щастя не буде.
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22.07.2022 10:48 Відповісти
Знайшли, де совісті питати,- у Єрмака! Народне прислів'я каже: "Не шукай в молоці кістки, а в ср@ці меду" (Даруйте). Це агент впливу рашки. Підлий, властолюбний, за гроші ладний на все. Керує шостим, як хоче. Підібрав таку ж команду : в ОПі, у ВР, в уряді. Як можна воювати в таких умовах з росією?
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22.07.2022 12:47 Відповісти
Каждый раз как появляется подпись Ермака под какими то бумагами с рашкой,для Украины это заканчивается большими проблемами с кровью!!!!
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22.07.2022 11:23 Відповісти
Все кто угодно..лишь бы не Порошенко...казала крыса Ольга *********...
Получили дЕрмаков с Татаровыми..зато 73%...
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22.07.2022 11:25 Відповісти
Виноваты 73% , а не Зеленский которому доверили власть ключевое слово доверили а не дали например под отчет, а все остальные президенты святые конечно не считая Януковича тот вообще святой в квадрате .
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22.07.2022 11:44 Відповісти
За цією логікою за про*обаний Херсон треба посадити місцевих виборців.
Не виборці зраджують державу, а обранці.
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22.07.2022 12:25 Відповісти
Ермак мне напоминает Гришку Распутина , интересно чем он так держит Зеленского? Все мы знаем чем закончили Гришка и Николай , не повториться ли история?
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22.07.2022 11:26 Відповісти
Поскорей бы.
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22.07.2022 11:47 Відповісти
ФСБ - ий зрадник та ворог України єрмак, він же Тимофій він же Козирь, їде домовлятися з ФСБ про долю України....? Люди добрі, що ж це твориться в нашій державі під час війни? Повна зрада!!!!!
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22.07.2022 11:36 Відповісти
Гей Zебіли, це торгівля на крові, чи ще ні?
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22.07.2022 11:37 Відповісти
Тут ви праві - це знову торгівля на крові .
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22.07.2022 11:49 Відповісти
Це інше, ну як торгівля з рашкою лайношедеврами шапіто-95.
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22.07.2022 17:18 Відповісти
к сожалению, не смотря на войну, 73% продали страну в россию два года назад
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22.07.2022 11:46 Відповісти
этой страной торговали все, кто был у власти, начиная с Кравчука
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22.07.2022 11:57 Відповісти
Торгувались, але не продались.
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22.07.2022 12:26 Відповісти
Знову розмазування відповідальності - типу вони всі такі. Може досить вигороджувати зелене г..но.
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22.07.2022 13:16 Відповісти
Це все піздєц, вони підвезуть резерви і на цьому про деокупацію можна забути.
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22.07.2022 11:51 Відповісти
А шо він взагалі може підписате міжнародне?! Як хто? -керівник офісу президента?!

А ось шо дійсно непокоїть, то чому досі в ВР "опозіційники" на кшталт ЕС та Голосу не виносять на обговорення питання усунення дійочого президента як "недієспособного"?!
Чи в час війни, коли економіка України не переведена на військові рейки, та призначеннями і відстороненнями держдіячив рулять не обрані народом України особи ермак-татаров-демченко, вистачає "відосиків" шо б бути впевненним шо з зеленським все гаразд?
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22.07.2022 11:52 Відповісти
Ви забули: у Єрмака монобільшість у ВР, свій в доску спікер . Як винести на обговорення якесь питання, з ким обговорювати? Перед війною ЄС і Голос криком кричали про збільшення видатків на армію. І що?
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22.07.2022 12:53 Відповісти
як же мене тіпає вже від дєрмака..ну свинарчук з кононенками були не такі огидні як це...
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22.07.2022 11:59 Відповісти
Свинарчука потім суд виправдав, але то таке.
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22.07.2022 13:32 Відповісти
йому сказали, що Свинарчук то плохо. Впевнений, що цей олег за Бубу голосував
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25.07.2022 05:47 Відповісти
Интересно, а командировочные этой ПАДЛЕ, ФСБ выплатит???
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22.07.2022 12:00 Відповісти
Детишки Африки . Щас обосрусь от плача просто
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22.07.2022 12:01 Відповісти
Ну так, тра ж інфу передати фсб.
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22.07.2022 12:04 Відповісти
Чим гірші звинувачення проти цього московськгоо крота, тим більше він виступає, організовує, розставляє, підписує ... Непотоплюваний ... Нам не виграти цю війну ...
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22.07.2022 12:07 Відповісти
Дерьмак сновал в кокошнике по Банковой с трех литровой банкой Щей и в голос распевал "Как упоительны на Раиси вечера."..На встречу вышел Зеля с балалайкой .На братка возьми скоро наши подеюдут сыграем еще и на рояле...Ах путь юдо дорожка фронтовая нестрашна нам бомбежка любая а помирать нам рановато еще ждут нас Иуды дела...прогундосил вслед смотрящему агент Зеленый .
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22.07.2022 12:09 Відповісти
Что-то тревожно на сердце стало, а оно никогда не ошибалось. Нельзя дерьмоку доверять это подписание, он наверняка передаст своим кураторам из фашисткой службы безопасности (фсб) много секретной информации.
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22.07.2022 12:11 Відповісти
Мабуть для цього агент ГРУ і затіяв Оман, там і про зернову кризу розмова була скоріш
за все, все інше - зняття мін на Чонгарі, захоплення Півдня і АЕС, крадіжка зерна
кацапами у космічних масштабах це все штрихи для виконання цього плану.
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22.07.2022 12:14 Відповісти
Де зрада, там Єрмак самий перший. Зеля потім підтягується.
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22.07.2022 12:17 Відповісти
Завгосп взяв на себе всю брудну роботу, щоб Зепоц міг іти на другий термін і виконати до кінця оманські домовленості. На жаль мушу визнати, що ФСБ реально спрацювало на 100%, бо ніколи відкрито не мала такого впливового агента в українській владі на посаді всього лише завгоспа з повноваженнями і недоторканістю президента, а президентик-лошок і далі вірить в свою геніальність читаючи чужі тексти з суфлера і недбало ********** документи з подачі Єрмака.
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22.07.2022 12:36 Відповісти
добре буде, коли відбудеться незапланована зустріч дерьмака з новим Мевлют Мерт Алтынташем. тримаємо кулачки!
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22.07.2022 12:44 Відповісти
москальское ФСБ с одной стороны и агент ФСБ дЕрьмак, с другой стороны, проведут очередной "договорняк" о том, как с меньшей кровью для москальни отобрать у Украины юго-восточные города... а по "марафону безудержного веселья" пиплу покажут "очередную пабеду" оффиса РеЗЕдента...
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22.07.2022 12:53 Відповісти
Завтра елдак поедет подписывать поставки зерна.
Як наступать и освобождать Херсон, если они сразу закроют поставки зерна.
Или москали согласились за красивые глаза.
Что им обещано за поставки зерна в Африку???
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22.07.2022 12:53 Відповісти
Опять ******** Ермак . Я так понимаю это капитуляция Украины . Ну как эвакуация Азовцев
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22.07.2022 13:01 Відповісти
Ну чтож, у нас герои на фронте, а убрать Єрмака с тела Украины героев не находится.
Грустно. Щось українцям пороблено.
Серіальчики таки подіяли, мабуть це був гіпноз.
І виявилося , що 73%у нас слабі на голову і легко піддаються гіпнозу
Вся країна скиглить про Єрмака , але нічого не робить з цією гнидою
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22.07.2022 13:12 Відповісти
Страной фактически управляет Ермак.
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22.07.2022 13:13 Відповісти
Є певний клас в нашому суспільстві людей які звикли до "сильної руки" при владі та виконання всього по указці. Вибори 2010 року це підтвердили. Що ж, не хотілось би повернутись до того режиму.
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22.07.2022 13:17 Відповісти
Какой там выиграть войну , уже проиграли , по сути эта встреча , подписание Украиной Капитуляции . Все finite alla comedia . Вы просто вдумайтесь , Украина по всему международному праву , имеет возможность транспортировать зерно в международных водах . Но почему то должна просить разрешение у террориста и о чем то договариваться . Если кому то надо зерно пусть приезжает и покупает . Есть такое понятие как самовывоз . Украина ни кому ни чего не должна .
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22.07.2022 13:16 Відповісти
Видно пацан по кличці "Козир", їде на зустріч зі своїми кураторами. Це взагалі якийсь абсурд, розрив шаблону і феєричний, всюдисущий ****@ць, виходячи з його посади і обов'язків!!!!
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22.07.2022 13:33 Відповісти
Як фермер, перчислю кошти за ГАЗон соняшника тому,хто грохне того підара ермака.
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22.07.2022 13:40 Відповісти
Це шок!Сцицерон може у дяди Бені забрати громадянство.А от під тискм суспільста та влади США дерьмака звільнити не може.Так хто у нас сьодні президент.Як що він не може двойного агента усунути.
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22.07.2022 13:45 Відповісти
І доки ми будемо це ******** терпіти?
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22.07.2022 13:47 Відповісти
Так называемых "переговоров" не избежать, и зерно - это только прикрытие. Надо смотреть на вещи масштабнее. параша не может работать на два фронта: продвигаться дальше и удерживать и налаживать жизнь пересичных на уже занятых территориях. Бросок на Одессу априори стратегически упорот и малореализуем, но что ***** в голову ***** предугадать сложно... Теперь пришло время торговаться. А что бы наша сторона была сговорчивее запускаем традиционную шарманку: ракетный террор гражданских, страшилки про ЯО, про Приднестровье, про газ Европе и т.д. По итогам переговоры примут три возможных оборота. Первый: выбиваем из Херсона, "делают жест доброй воли" из Запорожской и Харьковской обл, но с отдачей уже занятых территорий Донецкой и Луганских обл, в том числе Мариуполь. Вот что выльется такой сценарий понимают все. Второй: конфликт по занятым границам переходит в вялотекущий, что плохо для нас и хорошо для кацапа. Третий: шлем накуй переговоры и как выше писали африканского голодного мальчика в трусиках и никакого режима тишины, что возможно! поможет реализовать первый пункт, но без больших потерь с нашей стороны.
Так или иначе, переговоры, любые - это маневр для отвлечения внимания.
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22.07.2022 13:52 Відповісти
- Чем закончился запрос Виктории Спартц в США? Есть ли результат запроса?
- Зеленский видимо является номинальной фигурой, реальный смотрящий над ним и Украиной - Ермак.
Единственная сила, которая сможет сохранить суверенитет Украины - ВСУ/Генштаб и народ Украины
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22.07.2022 14:03 Відповісти
Выбор Ермака вместо Богдана - это не только выбор между конкретными людьми.

Вместе с главой Офиса Зеленский выбирает и стратегию своей политики.

НАСТУПАЕТ ЭПОХА ПОИСКА тяжелых КОМПРОМИССОВ С РОССИЕЙ

, первые из которых сознательно или случайно https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240191/ озвучивает глава фракции "Слуги народа" Арахамия .

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/

Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ 2020, 21:29
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил, что это будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240191/
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22.07.2022 14:12 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/ Анти-Богдан. Кто такой и откуда взялся новый глава ОПУ ...



ttps://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
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22.07.2022 14:20 Відповісти
Ермак решает, Абрахамия озвучивает
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22.07.2022 14:22 Відповісти
Мать Ермака, россиянка из Питера Мария Александровна вышла замуж за коренного киевлянина Бориса Михайловича в 1971 году. В этом же году у супругов родился сын Андрей.

Когда Курт Волкер и Уильям Тейлор намекнули, что было бы неправильно преследовать Петра Порошенко,

Ермак показал фото брата после контузии на Донбассе со словами "это Порошенко виноват".

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
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22.07.2022 14:24 Відповісти
Летом 1990 года Андрей Ермак стал студентом Киевского института международных отношений

Наш институт был одним из двух школ в СССР, вместе с московским университетом дружбы народов имени Лумумбы, который занимался подготовкой "пятой колонны" в разных странах - рассказывает в беседе с УП экс-глава Высшей квалифкомиссии судей, юрист, а в 1990-м преподаватель КИМО, Сергей Козьяков.

Начиная с ноября 1999 года, компания Андрея Ермака зарегистрировала несколько фирм для товарища его отца, россиянина Рахамима Эмануилова. Он вместе с Ермаком-отцом работал в посольстве в Афганистане, с тех пор они все еще дружат.

По данным журналистов "Схем", сейчас у https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/4/652265/ Эмануилова есть связи с Кремлем .
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
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22.07.2022 14:26 Відповісти
бывший партнер Ермака является вторым человеком в госкомпании, которая занимается продажей всего украинского оружия.

Интересно, что через три дня после его назначения, 7 октября 2019 года, Зеленский ввел Ермака в https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/7/652336/ наблюдательный совет "Укроборонпрома" .

Центром кинобизнеса Андрея Ермака является компания http://www.gimg.com.ua/project-ukr/about-us "Гарнет Интернешенл Медиа Групп" . Это полноценный продакшн, продюсерская и дистрибьюторская компания.

УП посчитала данные с "Прозоро" и выяснила, что в сумме с 2016 года, когда Ермак занялся кинобизнесом, "Гарнет" на создание и продвижение фильмов получила более 53 миллионов гривен

из государственного бюджета.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
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22.07.2022 14:30 Відповісти
Пренебрежение к классической дипломатии и дипломатам стала чуть ли не визитной карточкой помощника президента.

Он не любит длинные и скучные официальные переговоры, предпочитая https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/14/7231975/ быстрые разговоры в уютных стейкхаусах.

Например, Ермак мог себе позволить попросить у спецпредставителя Госдепа Курта Волкера телефон скандального адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, сам ему позвонить и назначить https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/22/7224214/ тайную встречу в Мадриде .

Как рассказывают собеседники УП в МИД,

когда министр иностранных дел Вадим Пристайко узнал о таких дипломатических экспромтах Ермака, то был слегка шокирован.

"Пристайко пришел к президенту и сказал, что договариваться о делах страны с частным лицом было неправильно. Он в представительстве в Штатах видел таких дельцов десятки. И работать с ними очень опасно. "Эта история еще накроет нас", - передает слова министра свидетель этого разговора.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
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22.07.2022 14:36 Відповісти
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