Турецькі джерела заявляють, що 23 липня планується зустріч Єрмака з росіянами на зустрічі по "зернових коридорах", - Пашаєв
Журналіст Осман Пашаєв оприлюднив інформацію з турецьких джерел, що на зустрічі по "зернових коридорах" за участю представників ООН та президента Туреччини Ердогана заплановані зустрічі Андрія Єрмака з російськими переговорниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пашаєв написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Квест Андрія Єрмака. Завтра під проводом міністра оборони Туреччини Хулусі Акара відбудеться зустріч, мета якої підписанея мінськ-3 в чорному морі для спасіння дітей Африки.
Джерело в Анатолійській агенції підтверджує зустріч українців з росіянами і ООН, проте твердять - час і місце невідомо. Можливо навіть не Стамбул
Джерело в групі Демірьорен ( СNN turk) підтверджують завтрашню зустріч. Радять не намагатися відшукати
Джерела в МЗС Туреччини твердять, що не мають контактів в міноборони Туреччини з цього приводу Звичайно вірю.
Найобізнаніша частина посольства України в Анкарі: "нам нічого не повідомляють. На жаль"
Найближчі люди до Резнікова: "це не наша зустріч"
Депутат Рустем Умеров, що минулого разу був на фото і відео у військовій резиденції Календар Касри мовчить чи бере участь завтра.
Лишилося двоє, до яких не можу дотягнутися: генерал Кирило Буданов і "віце-президент" Андрій Єрмак. Допоможіть".
Нагадаємо, що 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.
Будь ласка, зачекайте...
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для лозунгов и призывов, ещё часто вывозят на фронт, чтоб показать воякам смелость "лидера"
и наградить как можно больше людей медалями, вместо налаженного своего производства вооружения. Таким образом подкупают Армию и проводят уже выборную программу.
Почему молчит РАДА, есть же там какие то вменяемые люди, не всё же дерьмо!
Молчать нельзя, ждать при такой зраднической ситуации до Победы (нашей, я имею ввиду), можно не дождаться. Враг внутри и снаружи со временем становится сильнее, а партнёры слабее!
Союзники уже прямо всё рассказали, и думаю, кое кому показали обвиняющие документы. За нас
никто и ничего не сделает. "Молчание ягнят..." Можно ли простить убийство тысяч наших граждан
и сдачу страны? Молчанием подтверждается СОГЛАСИЕ с тем, что творится! Сумно це...
Ближайшие люди к Резникову: "это не наша встреча"
Депутат Рустем Умеров, в прошлый раз находившийся на фото и видео в военной резиденции Календарь Касры молчит или принимает участие завтра.
Осталось двое, до которых не могу дотянуться: генерал Кирилл Буданов и вице-президент Андрей Ермак. Помогите.
Поймите правильно: Дерьмак не может никого захватить на эту встречу , потому что там будет ввинчена очередная звезда на его погоны офицера ФСБ и он стесняется.
Если эта "тайная вечеря" не плевок в лицо государству Украина - то что это ?
Получили дЕрмаков с Татаровыми..зато 73%...
Не виборці зраджують державу, а обранці.
А ось шо дійсно непокоїть, то чому досі в ВР "опозіційники" на кшталт ЕС та Голосу не виносять на обговорення питання усунення дійочого президента як "недієспособного"?!
Чи в час війни, коли економіка України не переведена на військові рейки, та призначеннями і відстороненнями держдіячив рулять не обрані народом України особи ермак-татаров-демченко, вистачає "відосиків" шо б бути впевненним шо з зеленським все гаразд?
за все, все інше - зняття мін на Чонгарі, захоплення Півдня і АЕС, крадіжка зерна
кацапами у космічних масштабах це все штрихи для виконання цього плану.
Як наступать и освобождать Херсон, если они сразу закроют поставки зерна.
Или москали согласились за красивые глаза.
Что им обещано за поставки зерна в Африку???
Грустно. Щось українцям пороблено.
Серіальчики таки подіяли, мабуть це був гіпноз.
І виявилося , що 73%у нас слабі на голову і легко піддаються гіпнозу
Вся країна скиглить про Єрмака , але нічого не робить з цією гнидою
Так или иначе, переговоры, любые - это маневр для отвлечения внимания.
- Зеленский видимо является номинальной фигурой, реальный смотрящий над ним и Украиной - Ермак.
Единственная сила, которая сможет сохранить суверенитет Украины - ВСУ/Генштаб и народ Украины
Вместе с главой Офиса Зеленский выбирает и стратегию своей политики.
НАСТУПАЕТ ЭПОХА ПОИСКА тяжелых КОМПРОМИССОВ С РОССИЕЙ
, первые из которых сознательно или случайно https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240191/ озвучивает глава фракции "Слуги народа" Арахамия .
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ 2020, 21:29
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил, что это будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240191/
ttps://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
Когда Курт Волкер и Уильям Тейлор намекнули, что было бы неправильно преследовать Петра Порошенко,
Ермак показал фото брата после контузии на Донбассе со словами "это Порошенко виноват".
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
Наш институт был одним из двух школ в СССР, вместе с московским университетом дружбы народов имени Лумумбы, который занимался подготовкой "пятой колонны" в разных странах - рассказывает в беседе с УП экс-глава Высшей квалифкомиссии судей, юрист, а в 1990-м преподаватель КИМО, Сергей Козьяков.
Начиная с ноября 1999 года, компания Андрея Ермака зарегистрировала несколько фирм для товарища его отца, россиянина Рахамима Эмануилова. Он вместе с Ермаком-отцом работал в посольстве в Афганистане, с тех пор они все еще дружат.
По данным журналистов "Схем", сейчас у https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/4/652265/ Эмануилова есть связи с Кремлем .
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
Интересно, что через три дня после его назначения, 7 октября 2019 года, Зеленский ввел Ермака в https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/7/652336/ наблюдательный совет "Укроборонпрома" .
Центром кинобизнеса Андрея Ермака является компания http://www.gimg.com.ua/project-ukr/about-us "Гарнет Интернешенл Медиа Групп" . Это полноценный продакшн, продюсерская и дистрибьюторская компания.
УП посчитала данные с "Прозоро" и выяснила, что в сумме с 2016 года, когда Ермак занялся кинобизнесом, "Гарнет" на создание и продвижение фильмов получила более 53 миллионов гривен
из государственного бюджета.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
Он не любит длинные и скучные официальные переговоры, предпочитая https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/14/7231975/ быстрые разговоры в уютных стейкхаусах.
Например, Ермак мог себе позволить попросить у спецпредставителя Госдепа Курта Волкера телефон скандального адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, сам ему позвонить и назначить https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/22/7224214/ тайную встречу в Мадриде .
Как рассказывают собеседники УП в МИД,
когда министр иностранных дел Вадим Пристайко узнал о таких дипломатических экспромтах Ермака, то был слегка шокирован.
"Пристайко пришел к президенту и сказал, что договариваться о делах страны с частным лицом было неправильно. Он в представительстве в Штатах видел таких дельцов десятки. И работать с ними очень опасно. "Эта история еще накроет нас", - передает слова министра свидетель этого разговора.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/