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Євросоюз вніс до санкційних списків щодо Росії 57 фізосіб і структур, до них потрапили Собянін і Чемезов, а також Сбербанк РФ
Під нові антиросійські санкції Брюсселя потрапили 57 фізичних та юридичних осіб, зокрема мер Москви Сергій Собянін та голова "Ростеху" Сергій Чемезов.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про ідеться у публікації в Офіційному журналі ЄС.
До санкційних списків внесли також акторів Сергія Безрукова та Володимира Машкова.
Крім того, під санкції потрапив Сбербанк та ще вісім організацій.
Обмежувальні заходи також запровадили щодо деяких родичів підсанкційних бізнесменів.
У публікації Офіційного журналу ЄС зазначається, що до фізичних осіб та юрособ, що потрапили до санкційних списків, застосовують заборону на поїздки та заморожування активів.
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