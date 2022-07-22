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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз вніс до санкційних списків щодо Росії 57 фізосіб і структур, до них потрапили Собянін і Чемезов, а також Сбербанк РФ

санкції

Під нові антиросійські санкції Брюсселя потрапили 57 фізичних та юридичних осіб, зокрема мер Москви Сергій Собянін та голова "Ростеху" Сергій Чемезов.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про ідеться у публікації в Офіційному журналі ЄС.

До санкційних списків внесли також акторів Сергія Безрукова та Володимира Машкова.

Крім того, під санкції потрапив Сбербанк та ще вісім організацій.

Обмежувальні заходи також запровадили щодо деяких родичів підсанкційних бізнесменів.

У публікації Офіційного журналу ЄС зазначається, що до фізичних осіб та юрособ, що потрапили до санкційних списків, застосовують заборону на поїздки та заморожування активів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Золоте ембарго" та заморожування активів "Сбербанку": ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти РФ

Автор: 

санкції (11821) Собянін Сергій (33) Сбербанк Росії (261) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+5
Потрібно всім росіянам , без виключення , заборонити відвідувати європейські краіни і краіни Заходу !!
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22.07.2022 01:25
+2
Кацапам потрібно бити у найболючіше,зупинити виробництво водкі,розїбашити усі спиртзавод,почнеться бунт бізжаласний і біспащадний.
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22.07.2022 04:00
+1
Поки це для нас лише мрія, але в Італії у бутіку Bottega Veneta кацапам вже відмовляють у покупках.
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22.07.2022 01:38
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а дядю Васю сторожа кремля внесли ? ці санкції курам насміх , купа дірок і основних прибутків кацапні не закривають . чуже горе не болить !
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22.07.2022 01:23 Відповісти
Куры смеялись да в борщ попали. Если серьезно, то русня живет в долг, который нужно будет возвращать долгие годы причем отказывая себе во всем.
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22.07.2022 02:48 Відповісти
Потрібно всім росіянам , без виключення , заборонити відвідувати європейські краіни і краіни Заходу !!
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22.07.2022 01:25 Відповісти
Поки це для нас лише мрія, але в Італії у бутіку Bottega Veneta кацапам вже відмовляють у покупках.
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22.07.2022 01:38 Відповісти
Зняли санкції з сільгосптоварів і добрив, з 8-ми, здається, банків паРаші, з нафтопродуктів та авіапромисловості, а внесли, на заміну, 57 фізосіб які з паРаші ні разу не виїжджали - супер "САНКЦІЇ".
Мабуть Шольц з Орбаном запроваджували...
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22.07.2022 01:40 Відповісти
Це все не працює. Секта ***** продовжує нас вбивати.
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22.07.2022 01:40 Відповісти
Работает еще и как. Немцам в 1943 году тоже втирали что экономическая блокада не работает, а в итоге военная машина Германии загнулась и не смогла дойти до Москвы. А могло все быть иначе...
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22.07.2022 02:51 Відповісти
Кацапам потрібно бити у найболючіше,зупинити виробництво водкі,розїбашити усі спиртзавод,почнеться бунт бізжаласний і біспащадний.
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22.07.2022 04:00 Відповісти
сервіси он-лайн Сбера рухнули
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22.07.2022 04:09 Відповісти
ЄС вже збагнув що всіх російських олигархів з жидівським призвищем Зеля намагється визволити від відповідальністі.
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22.07.2022 07:51 Відповісти
ИДИОТИЗМ! Все должно быть НАОБОРОТ, под санкциями должны быть ВСЕ (с ярмом раба ымперии, имеющие "паспорт" с двуглавой курицей), а вот ИСКЛЮЧЕНИЯ должны вноситья отдельныи списками!
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22.07.2022 12:04 Відповісти
 
 