22 липня у Стамбулі ми зробимо перший крок до вирішення продовольчої кризи спільно з генсеком ООН, Україною та РФ, - Чавушоглу

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у п'ятницю, 22 липня, у Стамбулі буде зроблено перший крок до вирішення нинішньої продовольчої кризи спільно з участю делегацій України, РФ та генеральним секретарем ООН.

"Дипломатичні зусилля Туреччини під керівництвом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана приносять свої плоди. Завтра в Стамбулі ми зробимо перший крок до вирішення нинішньої продовольчої кризи з генеральним секретарем ООН, делегаціями України та РФ. Ми продовжимо наші зусилля щодо врегулювання конфлікту", - написав він у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Раніше в четвер турецька агенція Anadolu Agency повідомила, що в п'ятницю, 22 липня, о 16:30 у Стамбулі відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору" за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі й досягли згоди щодо системи спільного контролю зерна в портах.

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