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22 липня у Стамбулі ми зробимо перший крок до вирішення продовольчої кризи спільно з генсеком ООН, Україною та РФ, - Чавушоглу

чавушоглу

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у п'ятницю, 22 липня, у Стамбулі буде зроблено перший крок до вирішення нинішньої продовольчої кризи спільно з участю делегацій України, РФ та генеральним секретарем ООН.

"Дипломатичні зусилля Туреччини під керівництвом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана приносять свої плоди. Завтра в Стамбулі ми зробимо перший крок до вирішення нинішньої продовольчої кризи з генеральним секретарем ООН, делегаціями України та РФ. Ми продовжимо наші зусилля щодо врегулювання конфлікту", - написав він у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Раніше в четвер турецька агенція Anadolu Agency повідомила, що в п'ятницю, 22 липня, о 16:30 у Стамбулі відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору" за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі й досягли згоди щодо системи спільного контролю зерна в портах.

Читайте також: Турецькі джерела заявляють, що 23 липня планується зустріч Єрмака з росіянами на зустрічі по "зернових коридорах" 23 липня, - Пашаєв

Автор: 

зерно (3119) Туреччина (3500) Чавушоглу Мевлют (126)


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Топ коментарі
+25
Зеленый коридор для вывода мирных жителей и защитников Мариуполя сделать не смогли а перемирие якобы ради украинского зерна пожалуста. Вот так еще пол Украины сдадим. А там уже и держать нечего и нечем будет.
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22.07.2022 01:54
+19
все як в "Iсторiї України..." Грушевського: пливли мы добре, але бiля самого берега всрались. прийшов єрьмакъ i пiдписав перемир'я - Херсон зараз не на часi, нехай буде окупований.
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22.07.2022 01:47
+19
Пропоную годувать Африку руснею

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22.07.2022 01:54
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невже ж турки вирішили повернути Україні гроші за вкрадене збіжжя?
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22.07.2022 01:46 Відповісти
беспилотниками
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22.07.2022 01:48 Відповісти
все як в "Iсторiї України..." Грушевського: пливли мы добре, але бiля самого берега всрались. прийшов єрьмакъ i пiдписав перемир'я - Херсон зараз не на часi, нехай буде окупований.
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22.07.2022 01:47 Відповісти
***** турцію
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22.07.2022 01:48 Відповісти
мы то можем турок послать - но вот если они нас пошлют и откроют пролив то веселого нам будет мало
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22.07.2022 01:51 Відповісти
Ага. Я догадываюсь куда ты ******* делаешь первый шаг. Не рассказывай сказки что тебя зерно или голодающие бабуины волнуют
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22.07.2022 01:50 Відповісти
та нікого вони не хвилюють, тільки їх ресурси, Африка найбагатший континент, і земля там є і непогана, вони цілком могли би обходитися самі, але корупція, бандитизм і так далі.
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22.07.2022 02:11 Відповісти
"корупція, бандитизм і так далі" = комунізм. Майже уся Африка "червона", тому там буде бідося, доки не позбавляться комуністичних форм і не почнуть жити по-людськи.
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22.07.2022 03:02 Відповісти
Just let everyFUCKINGbody die in the world from the hunger so they truly realize how important Ukraine is and maybe then they will support the fucking sanctions against Russia. So far, the African countries are just bitching about being hungry, but still are hesitant to openly condemn Russia.
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22.07.2022 01:53 Відповісти
Зеленый коридор для вывода мирных жителей и защитников Мариуполя сделать не смогли а перемирие якобы ради украинского зерна пожалуста. Вот так еще пол Украины сдадим. А там уже и держать нечего и нечем будет.
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22.07.2022 01:54 Відповісти
Туреччина намагається одною дупою всидіти на двох стільцях і краденнuм россію зерном торгувати і також закупати зерно в Україні з 25-й процентною знижкою за посредничество, хітрожопі турки.
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22.07.2022 06:40 Відповісти
Пропоную годувать Африку руснею

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22.07.2022 01:54 Відповісти
То шо, збиратимемо по лісах та полях вялену русню і відправляти до єкватору?
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22.07.2022 01:58 Відповісти
Тисячі українців гинуть, єрмака цікавлять гроші.тьфу *******
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22.07.2022 02:00 Відповісти
і влада.
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22.07.2022 02:01 Відповісти
Ми продовжимо наші зусилля щодо врегулювання конфлікту Так что зерно здесь непричем. Зерно лишь предлог затащить Украину за стол переговоров. Не зря же само ***** из бункера вылезло и поехало в Турцию слезно просить уломать Украину на переговоры
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22.07.2022 02:16 Відповісти
Якщо брати абсолютні цифри, то Україна постачає 10 відсотків світової пшениці і 5 відсотків від усіх зернових. Це багато, але не критично. Щось не те, з цими зерновими домовленостями.
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22.07.2022 02:19 Відповісти
А шо буде потім - коли зерно вивезуть? дэрьмак розказати не хоче?
Врегулювання конфлікту... ох..нне врегулювання вийшло
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22.07.2022 02:21 Відповісти
Erdogan is a shifty motherfucker who is not to be trusted. Fuck him. He's trying "и рыбку съесть и на *** сесть".
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22.07.2022 02:23 Відповісти
ну раз з вагнергейту висновків нарід не зробив... то що заважає влаштувати зерногейт? - та нічого, і можна не один.
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22.07.2022 02:56 Відповісти
ти або Українською пиши, або хрестик зніми
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22.07.2022 03:57 Відповісти
пусть на обратной стороне будапештского меморандума подпишут, чего зря бумагу тратить
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22.07.2022 03:30 Відповісти
можно еще оригинал конвенции по морскому праву попросить. тоже бумажка так себе.
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22.07.2022 03:34 Відповісти
У мене питання одне: У нас глава держави - "брадобрей" ("д"Єрмак) чи Президент? На якій підставі міжнародні перемовини проводить "адінпосадовець" не наділений державними повноваженнями?
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22.07.2022 03:33 Відповісти
Відповіді від клована не буде. Він напевно хоче щоб йому у вигляді питання палаюча шина у вікно на Банковій залетіла.
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22.07.2022 05:24 Відповісти
Перемирие даже на месяц даст возможность кацапам перегруппироваться и обновить резевы!!! Никаких перемирий!!!
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22.07.2022 04:56 Відповісти
6-10 місяців
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22.07.2022 06:57 Відповісти
Йди в дупу,чумаоглу разом з дєрьмаком та кацапами.
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22.07.2022 05:23 Відповісти
Дожились, Ермак це Україна
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22.07.2022 05:59 Відповісти
дерьмак руководит государственными структурами.
малышу поручили записывает видосики.
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22.07.2022 06:26 Відповісти
Хто на що вчився той те і робить, Зеленський вчuвся відосuкі запісуватu а Дєрмак вчuвся як владу в балаболів забирати.
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22.07.2022 06:50 Відповісти
Правильно зробили американці, що всіх своїх громадян із України вивели.
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22.07.2022 07:01 Відповісти
Єрмак у своєму телеграм каналі каже що ми переломимо хід війни. Як це розуміти? 😵‍💫
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22.07.2022 07:06 Відповісти
Як як перемиря відведення війск та розминування чого чекати від зрадника
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22.07.2022 07:55 Відповісти
зелена тля бавиться з вогнем, в очах світу веде домовленості з вбивцею, стратег що ще сказати.
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22.07.2022 08:05 Відповісти
А чому Бутусов мовчить?
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22.07.2022 08:59 Відповісти
А що ще говорити. Зедибіл@м недійшло зараз то і надалі всі розмови та факти як об стіну.
Дибіли мля
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22.07.2022 09:18 Відповісти
Решили накормить детей Африки за счет нашей крови!
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22.07.2022 09:20 Відповісти
Ми продовжимо наші зусилля щодо врегулювання конфлікту", турецькі холуї рашиста в Україні війна.котра розпочалася у 2014році з окупації українського Криму з мовчазної турецької згоди, нинішні ракетні обстріли і вбивство українців з акваторії Чорного моря відбуваються завдяки туркам ,які запустили в Чорне море носії крилатих ракет.десантні кораблі і т.д.
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22.07.2022 10:39 Відповісти
Тут один азербайджанець деякий час тому за туреччину д**у в коментарях рвав (досить посередньою москвомовою). Цікаво, де він зараз і чому більше не пише?
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22.07.2022 14:22 Відповісти
Эрдоган возьмёт откат..25% украинского зерна...зато поставит в Украину 25 Байрактаров...
Мавзолейный хмырь также Цап-царап 25%...остальные 25% заберёт ООН в пользу голодающей Африки...
ZeКодломойским чувакам крохи с барского стола...
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22.07.2022 11:09 Відповісти
Для турків - це бізнес, для нашої влади - відкати і ще якісь мутні договорняки, а для рашки справжній джекпот, бо знімають купа санкцій і потенційне "вікно можливостей" в плані війни.
Рашка створила проблему Україні виключно з метою отримати свою економічну вигоду, а ще яку, ми невдовзі дізнаємось. але не факт.
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22.07.2022 12:13 Відповісти
извините ,но не могу не сквернословить!НАХРЕНА нам этот генсек,эта ООН если они ничего не делают с прекращении войны а Украине! Сидят в комфортных кабинетах и выражают озабоченность, а там где крутятся денежки- так они впереди европы всей!
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22.07.2022 12:23 Відповісти
Ну какие еще могут быть договора с агрессором?Где та ООН,это ее работа.Тут,что-то не так...
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22.07.2022 13:36 Відповісти
а росія там до чого???
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22.07.2022 14:04 Відповісти
Все це вигдядає на черговий ермаковський договорняк,і здачу територій. якщо в тому документі буде вказано припинення вогню на час вивезення зерна то це чиста зрада всіх хто загинув і зараз борться за Україну.Де було засране оон і туречинна коли треба було з маріка вивозити людей.Всім насрати на українців головне бабло зрубати,в тому числі шоблі при владі!!
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22.07.2022 14:05 Відповісти
...кагал України вирішив допомогти кацапам безперешкодно продавати крадене зерно за відкат, будуть вести один сухогруз українського і по при нього 1-2 краденого і розказувати, який дєрмак умний пєрєгаворщік. І що так і будемо слухати жидівські прибауткі в стилі ,,слуга народа"?
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22.07.2022 14:17 Відповісти
Как то неважно всё это попахивает.....
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22.07.2022 15:28 Відповісти
 
 