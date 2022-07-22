Протягом 21 липня на Південному напрямку знищено 35 окупантів, 1 САУ, 3 одиниці бронетехніки, 2 безпілотники, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 21 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку динамічна, напружена, але контрольована.

Ворог продовжує ведення оборонних дій, тримаючись за відступні рубежі. Після понесених втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій.

Надвечір ворог наніс авіаційний удар відчаю в район Потьомкиного. Без наших втрат, боягузливо ретирувався.

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Натомість наші авіатори протягом бойового дня нанесли 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами – 3.

Нанесено ураження по п’ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

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Всього нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань. Наразі підтверджено втрати ворога у складі: 35 рашистів, самохідна гаубиця "Мста-С", 2 безпілотних розвідника, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки. Остаточні втрати дорозвідуються.

В Чорному морі корабельне угруповання ворога без змін, продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма "Калібрами" на двох кораблях. Поруч з ними 1 вдк.

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На Одещині ворог продовжує інформаційно-пропагандистську кампанію із залякування та нагнітання неправдивих повідомлень-жахачек псевдоуспіхів своєї недоармії. Про влучання у приватні будинки мирних жителів міністерство оборони рашистів рапортує як про знищення військово-тренувальних баз із сотнями загиблих нацистів.

На Придністровському напрямку обстановка стабільно контрольована силами оборони. Державний кордон надійно захищено, активності сил військового контингенту на території суміжної держави не спостерігається".

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