Протягом 21 липня на Південному напрямку знищено 35 окупантів, 1 САУ, 3 одиниці бронетехніки, 2 безпілотники, - ОК "Південь"
Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 21 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку динамічна, напружена, але контрольована.
Ворог продовжує ведення оборонних дій, тримаючись за відступні рубежі. Після понесених втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій.
Надвечір ворог наніс авіаційний удар відчаю в район Потьомкиного. Без наших втрат, боягузливо ретирувався.
Натомість наші авіатори протягом бойового дня нанесли 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами – 3.
Нанесено ураження по п’ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.
Всього нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань. Наразі підтверджено втрати ворога у складі: 35 рашистів, самохідна гаубиця "Мста-С", 2 безпілотних розвідника, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки. Остаточні втрати дорозвідуються.
В Чорному морі корабельне угруповання ворога без змін, продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма "Калібрами" на двох кораблях. Поруч з ними 1 вдк.
На Одещині ворог продовжує інформаційно-пропагандистську кампанію із залякування та нагнітання неправдивих повідомлень-жахачек псевдоуспіхів своєї недоармії. Про влучання у приватні будинки мирних жителів міністерство оборони рашистів рапортує як про знищення військово-тренувальних баз із сотнями загиблих нацистів.
На Придністровському напрямку обстановка стабільно контрольована силами оборони. Державний кордон надійно захищено, активності сил військового контингенту на території суміжної держави не спостерігається".
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Насколько мы можем судить по информации в Сети, дальнейший обстрел Антоновского моста не произошел. А это могло случиться только по одной причине - ЗСУ выполнили поставленную задачу и физическое обрушение пролета моста, не было целью. Будь это иначе, мы бы увидели прилет либо других, более тяжелых боеприпасов, либо новую порцию того, что прилетало два дня подряд с использованием «ах какого оружия», которое нельзя называть в слух и которое враг называет Химерами, чтобы сделать ровную полоску из отверстий, как на отрывном календаре. Но как видим, сегодня мост не был этой целью.
Случилось это после вчерашнего обстрела, когда мост был закрыт для движения тяжелого транспорта и в первую очередь - бронетехники. Конечно, его могут попытаться латать, но всего одного сеанса иглоукалывания, будет вполне достаточно для того, чтобы возвратить его в предыдущее состояния. А с учетом того, что ямочный ремонт несущих конструкций, дело неблагодарное, то новые прилеты просто упадут «на старые дрожжи». И как можно было наблюдать, сейчас движение по мосту может осуществляться только по одной колее, в обе стороны, причем - ездить могут исключительно легковые автомобили и пешеходы.
Это может означать одно, все военные грузы, в необходимых количествах, теперь могут исполняться по дамбе в районе Новой Каховке, если речь идет об автомобильном транспорте и о железнодорожном мосте, в самом Херсоне. Проще говоря, самая широкая магистраль, позволявшая маневрировать силами и средствами в том объеме, в котором это было нужно, выедена из строя. А это значит, что на оставшуюся переправу теперь выпадает даже не двойная, а тройная или даже больше, нагрузка. Ведь пропускную способность Антоновского моста нельзя и близко сравнивать с тем, что может исполнить мост в новой Каховке.
А такое положение вещей, безусловно вызовет пробки, с обоих сторон. Практика показывает, что в таких случаях, днем будет запускаться гражданский транспорт, а ночью - военный, который будет вынужден становиться в гигантские заторы, а потом - двигаться длинной колбасой. Это - плохие новости для оккупанта, поскольку он уже имеет изжогу от собственных длинных колонн, которые горели так, что окрестные шашлычные просто закрылись. Но тут надо иметь ввиду один важный нюанс. Если в начале войны нашим войскам надо было обнаруживать колонну и наводить на нее что-то, что могло бы попасть в ходе ее движения, то здесь все выглядит намного хуже, поскольку ВСУ точно знают, куда теперь сунутся эти колонны.
Кроме того, что прекрасно известно место, где они будут находиться и легко высчитать время, можно не сомневаться в том, что скопления техники будут стоять неподвижно у самого моста, как с одной, так и с другой стороны, а потом, будут очень медленно двигаться. А это значит, что наши военные по определению знают все данные, необходимые для целеуказания. Это - старая тактика - вынудить идти противника так, чтобы тот вышел на специально подготовленное место, ну а дальше - дело техники.
Плюс к тому, западные военные специалисты четко прочитали тот намек, о котором мы писали ранее. Они отмечают благородство ВСУ, которые дали противнику возможность уйти живьем, пусть и без тяжелого оружия. Это читают спецы в Европе и за океаном и потому, противник тоже должен был это прочитать. Ну а если он этого делать не желает, что же, у него был шанс и свой выбор он сделал самостоятельно.
anti-colorados
русофашистів на нашій землі 😠👍🏼✊💪🙏🏼
ок 'південь' не збирається звільняти Південь!
Є досягнення на фронті?! Бамбас не цікавить! Головне - Харків і Південь!