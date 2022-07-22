Через значні втрати особового складу і техніки Росія, ймовірно, вже не має військового потенціалу для реалізації своїх амбіцій в Україні, - Міноборони Канади

Через значні втрати в живій силі і техніці у Росії, ймовірно, більше немає військових сил і засобів для реалізації своїх амбіцій в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Збройних сил Канади.

Канада відповіла на закиди Росії щодо розширення її цілей у війні після військової допомогу Україні із Заходу.

"Росія стверджувала, що у відповідь на військову допомогу Заходу, надану Україні, вона була "змушена" розширити свої цілі за межі "звільнення" Донбасу на сході України, включивши інші великі частини країни", – йдеться в повідомленні.

Проте, наголошують у Канаді, Росія завжди мала максималістські географічні амбіції щодо України.

Як приклад, нагадують, що невдалі спроби Москви захопити Київ і міста Чернігів, Суми та Харків на початку вторгнення демонструють ці значні територіальні амбіції далеко за межами Донбасу.

"Російські війська також окупували частину півдня України з лютого, що передувало нещодавній доставці західної допомоги Україні, яку Москва використовує як привід для розширення військових цілей", – зазначають канадські військові.

І додають, що через значні втрати особового складу і техніки Росія, ймовірно, більше не має військового потенціалу для реалізації своїх амбіцій в Україні.

"Тепер вона змушена зменшити масштаб своїх стратегічних цілей, водночас надаючи нове публічне обґрунтування досягнутого часткового територіального контролю", – підсумовують у повідомленні.

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