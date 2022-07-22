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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Через значні втрати особового складу і техніки Росія, ймовірно, вже не має військового потенціалу для реалізації своїх амбіцій в Україні, - Міноборони Канади

канада

Через значні втрати в живій силі і техніці у Росії, ймовірно, більше немає військових сил і засобів для реалізації своїх амбіцій в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Збройних сил Канади.

Канада відповіла на закиди Росії щодо розширення її цілей у війні після військової допомогу Україні із Заходу.

"Росія стверджувала, що у відповідь на військову допомогу Заходу, надану Україні, вона була "змушена" розширити свої цілі за межі "звільнення" Донбасу на сході України, включивши інші великі частини країни", – йдеться в повідомленні.

Проте, наголошують у Канаді, Росія завжди мала максималістські географічні амбіції щодо України.

Як приклад, нагадують, що невдалі спроби Москви захопити Київ і міста Чернігів, Суми та Харків на початку вторгнення демонструють ці значні територіальні амбіції далеко за межами Донбасу.

"Російські війська також окупували частину півдня України з лютого, що передувало нещодавній доставці західної допомоги Україні, яку Москва використовує як привід для розширення військових цілей", – зазначають канадські військові.

І додають, що через значні втрати особового складу і техніки Росія, ймовірно, більше не має військового потенціалу для реалізації своїх амбіцій в Україні.

"Тепер вона змушена зменшити масштаб своїх стратегічних цілей, водночас надаючи нове публічне обґрунтування досягнутого часткового територіального контролю", – підсумовують у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17346) Канада (2191) росія (65129)


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Топ коментарі
+9
У кацапів ще є суттєвий потенціал. Снарядів у них ще досить багато особливо якщо порівнювати з нами. Крім того ми нічого не виробляємо - "зелені підараси" і їх "папєрєдніки" знищили оборонпром України. Ми не можемо виробляти артилерійські стволи, снаряди, патрони, ракети, танки, літаки. Ми взагалі "воєнні паразити". А кацапи можуть. Тому вони і далі будуть закидувати нас своїм застарілим але вбивчим мотлохом. Це означає що війна буде затяжною. І так до того часу поки ми не створимо ******** вітчизняний ВПК. Заходу вигідніше дати нам технології та засоби виробництва за стандартами НАТО ніж довго і нудно постачати нам боєкомплект. Але цього не станеться поки є Єрмаки, Татарови і Зелєнський які ставлять зрадників і корумпованих покидьків на всі державні посади. От все і стоїть! А як може бути інакше?
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22.07.2022 07:10
+4
Минобороны Канады, Вы тупые.
Сейчас Путлер поднимет гробовые с 7 млн до 7млн и 100 рублей, и отбоя от самок руских небудет. Будут пихать своих детей на убой. Всем Лада белого цвета нужна, чтоб на кладбище ездить.
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22.07.2022 07:34
+2
Хотілось би у це вірити !
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22.07.2022 07:08
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Хотілось би у це вірити !
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22.07.2022 07:08 Відповісти
У кацапів ще є суттєвий потенціал. Снарядів у них ще досить багато особливо якщо порівнювати з нами. Крім того ми нічого не виробляємо - "зелені підараси" і їх "папєрєдніки" знищили оборонпром України. Ми не можемо виробляти артилерійські стволи, снаряди, патрони, ракети, танки, літаки. Ми взагалі "воєнні паразити". А кацапи можуть. Тому вони і далі будуть закидувати нас своїм застарілим але вбивчим мотлохом. Це означає що війна буде затяжною. І так до того часу поки ми не створимо ******** вітчизняний ВПК. Заходу вигідніше дати нам технології та засоби виробництва за стандартами НАТО ніж довго і нудно постачати нам боєкомплект. Але цього не станеться поки є Єрмаки, Татарови і Зелєнський які ставлять зрадників і корумпованих покидьків на всі державні посади. От все і стоїть! А як може бути інакше?
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22.07.2022 07:10 Відповісти
Параша может и другую цель поставить - если не можем захватить, то уничтожим. Они уже и реализуют эту цель. Потом будут хвастаться перед своим быдлом зомбированным - мы уничтожили нациков и разрушили их. Потому нам нужно как можно больше оружия, если не разгромим их армию, они разрушат нас. Ракет и снарядов у них хватит на несколько Украин. Война скоро не закончится, судя по тому как нам дают оружие...
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22.07.2022 08:31 Відповісти
Ну вообще-то они именно эту цель и поставили: уничтожают что могут, потом захватывают уничтоженное. Но хвастаться они ни перед кем не будут, потому что снаряды летят максимум на 40км и даже одну Украину разрушить всю у русаков кишка тонка. А ракеты, как мы видим, малоэффективны.
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22.07.2022 09:45 Відповісти
Схоже що кацапи готуються до повернення Китаю захоплених територій. Їм потрібно кудись переселити величезну масу дебілів. Чом б не в Україну? Тому саме "територія" в пріоритеті. Те мордовсько-бурятське бидло яке приїде з боліт, з вічної мерзлоти та повної розрухи буде відчувати себе щасливим уже тільки завдяки клімату.
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22.07.2022 16:18 Відповісти
Але дякуючи географії ще спроможна ******* з поза кордону по Харкову
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22.07.2022 07:15 Відповісти
При подібних втратах найновішої техніки (особливо авіації і танків, будь-яка держава почала-б "чесать репу" Особливо знаючи свої можливості для відновлення (я про санкції що паралізують можливості для створення нової) Одна "Умом Россию не понять"! Для Росії головне - "понти"! І до якого ступеню вона "понтуваться" буде - не зрозуміло! Адже Україна для неї - не "економічний інтерес", в першу чергу І не територіальний І навіть не політичний Україна для Росії - "інтерес іміджевий" Росіяни віками дивились на українців (за словами Скоропадського) як лінивий господар дивиться на сумлінного працівника А тут - трагедія! "Працівник" не захотів свого господаря обслуговувать і "збунтувався"! Тому його треба "покарать" і змусить "поважать господаря" Саме тому Росія і "вискакує з штанів"!
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22.07.2022 07:18 Відповісти
Минобороны Канады, Вы тупые.
Сейчас Путлер поднимет гробовые с 7 млн до 7млн и 100 рублей, и отбоя от самок руских небудет. Будут пихать своих детей на убой. Всем Лада белого цвета нужна, чтоб на кладбище ездить.
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22.07.2022 07:34 Відповісти
Участники спецоперации в основном без вести пропадают на мучениях, никаких гробовых их семьям не дают.
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22.07.2022 09:50 Відповісти
Уся надія у Путлера на Зелю та Єрмака. Зараз буде перемир'я на 10 місяців. А за цей час картина зміниться.
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22.07.2022 07:45 Відповісти
Навряд чи до осені Путлєр погодиться на вивід військ на кордони 24 лютого, так що перемир'я цим заблоковане.
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22.07.2022 09:48 Відповісти
прогноз Карл ...тільки прогноз ..Де Канада ,а де Україна .Навіть знімок супутника ще нічого не говорить ..А апетити дійти до Одесси були є і будуть ,півшляху вже вони пройшли .І чому тема з зерном номер два зараз ? Кацапи думають і говорять ,що ми обміняємо зерно на зброю і будем їх мочити далі і це їх дуже бентежить .І везти крупний караван з барж Чорним морем через Туреччину це вкликий ризик втратити це зерно ..
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22.07.2022 08:13 Відповісти
Схоже що - так . ! Це ж саме говорять і Пентагон , і британська розвідка - МІ 6 . .
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22.07.2022 09:07 Відповісти
Ваша відремонтована турбіна відкриє терораші друге дихання і війна відновить вбивічі сили. Кончені «друзі» разом з конченою діаспорою на диво можете не сподіватися, війна буде довгою.
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22.07.2022 09:20 Відповісти
Турбіна застрягла в Німеччині, вона була потрібна тільки щоб попринижувати німців.
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22.07.2022 09:46 Відповісти
 
 